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Новини Хабарники
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На Рівненщині прикордонника затримали на хабарі 19,2 тис. грн, - військова прокуратура. ФОТО

Правоохоронці задокументували факт незаконної вирубки дерев і отримання хабаря інспектором прикордонної служби одного з відділів прикордонної служби Луцького прикордонного загону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр військової прокуратури Західного регіону.

На Рівненщині прикордонника затримали на хабарі 19,2 тис. грн, - військова прокуратура 01

Прапорщика викрито в незаконній вирубці дерев породи дуб із лісових насаджень прикордонної смуги, перевезенні, зберіганні та збуті незаконно зрубаної деревини, а також отриманні хабаря за безперешкодне вивезення 2 кубів деревини з території прикордонних населених пунктів.

На Рівненщині прикордонника затримали на хабарі 19,2 тис. грн, - військова прокуратура 02

Хабарника затримано 27 травня на одержанні 19 200 грн хабаря.

На Рівненщині прикордонника затримали на хабарі 19,2 тис. грн, - військова прокуратура 03

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Тривають першочергові слідчі (розшукові) дії. За результатами їх проведення будуть вирішені питання про повідомленні особі про підозру, обрання запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.

Автор: 

хабар (4686) прикордонники (1092) Військова прокуратура (722) Рівненська область (1170)


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не слишко ли часто как для одного дня?? мда...дно пробито.
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27.05.2020 17:57 Відповісти
"Был пиратом жадным Билли..."
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27.05.2020 17:57 Відповісти
коли ж уже впіймають якогось слєсаря чи сварщика на хабарі???
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27.05.2020 18:07 Відповісти
За 2 куби дерева 20 тис. заплатили?Що це за туфта?
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27.05.2020 18:07 Відповісти
..дважды заработал- и рубал и пропускал за гроши..= трудяга..
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27.05.2020 20:01 Відповісти
19,2 тыс взятки-странная сумма.К каким рукам 800 грн прилипло?
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28.05.2020 01:27 Відповісти
 
 