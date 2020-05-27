На Рівненщині прикордонника затримали на хабарі 19,2 тис. грн, - військова прокуратура. ФОТО

Правоохоронці задокументували факт незаконної вирубки дерев і отримання хабаря інспектором прикордонної служби одного з відділів прикордонної служби Луцького прикордонного загону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр військової прокуратури Західного регіону.

Прапорщика викрито в незаконній вирубці дерев породи дуб із лісових насаджень прикордонної смуги, перевезенні, зберіганні та збуті незаконно зрубаної деревини, а також отриманні хабаря за безперешкодне вивезення 2 кубів деревини з території прикордонних населених пунктів.

Хабарника затримано 27 травня на одержанні 19 200 грн хабаря.

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Тривають першочергові слідчі (розшукові) дії. За результатами їх проведення будуть вирішені питання про повідомленні особі про підозру, обрання запобіжного заходу і звільнення з займаної посади.