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Новини
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"Держава втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині", а серед "організаторів схеми називалися Герус, Коваленко і Притика", - Гончаренко

"Укрзалізниця" переплатила понад 300 млн грн за електроенергію через корупційну схему, одним із організаторів якої називають Андрія Геруса.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав народний депутат Олексій Гончаренко в Фейсбуці.

Депутат зазначив, що йому стало відомо про корупційну схему з постачання електроенергії "Укрзалізниці", на якій її ініціатори заробили понад 300 млн грн. За його словами, серед організаторів схеми називалися голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, член НКРЕКП Дмитро Коваленко та власник трейдингової компанії "НЕК" Олександр Притика.

"Схема заробітку через прокладки між комунальним підприємством "Київтеплоенерго" і державною "Укрзалізницею". Якщо вірити моїм співрозмовникам, вона полягає в тому, що КП "Київтеплоенерго" продає електроенергію за ціною 1,31 грн кВт-год комерційним фірмам, перепродуючи її один одному (в ланцюжку посередників ТОВ "НЕК" Олександра Притики), постачають струм "Укрзалізниці" за ціною 1,69 грн кВт-год", - написав Гончаренко.

Він зазначив, що схема діяла впродовж першого кварталу 2020 року, і за цей час ділки змогли збагатитися на 321 млн грн, Держава ж практично втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині.

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Депутат також закликав Андрія Геруса разом розслідувати надану йому інформацію про корупцію в УЗ.

Нагадаємо, раніше народний депутат України, член комітету з питань транспорту та інфраструктури Олександр Скічко заявив, що якщо міністр інфраструктури не подолає системну корупцію в "Укрзалізниці", депутати ініціюватимуть питання про його заміну.

За даними Держаудитслужби, за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності АТ "Укрзалізниця" і його 24-х філій за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 року виявлено порушень на суму 11,8 млрд грн, що негативно вплинуло на фінансово-господарську діяльність держпідприємства.

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Автор: 

Укрзалізниця (6811) Гончаренко (488) Герус (446)


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Топ коментарі
+31
Зебилы это уже конец эпохи бедности?
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27.05.2020 18:19
+22
"Государство теряло 28 копеек на каждом киловатт-часе", а среди "организаторов схемы назывались Герус, Коваленко и Притыка", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6581
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27.05.2020 18:24
+16
Талантливые люди работают!

"Государство теряло 38 копеек на каждом киловатт-часе", а среди "организаторов схемы назывались Герус, Коваленко и Притыка", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2847
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27.05.2020 18:45
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Зебилы это уже конец эпохи бедности?
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27.05.2020 18:19 Відповісти
"Государство теряло 28 копеек на каждом киловатт-часе", а среди "организаторов схемы назывались Герус, Коваленко и Притыка", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 8781
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27.05.2020 18:31 Відповісти
минимальная зарплата в конце 2013 года при Овоще 1218 грн (152 долл), минимальная зарплата в начале 2019 года пр Порохе 4173 (154 долл), уже давно догнали.
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27.05.2020 21:10 Відповісти
Треба порівнювати не мінімальні, а середні зарплати. А "мінімалку" просто підняли щоб збільшити податки, і з зменшити дефіцит бюджету Пенсійного фонду.
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27.05.2020 22:44 Відповісти
конец эпохи бедности, начало эпохи нищеты
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27.05.2020 19:16 Відповісти
Ні, То не вибирав і вибирати не буду. То ти вибрало.
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27.05.2020 18:33 Відповісти
Ух ти, який ж ти самокритичний...
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27.05.2020 18:41 Відповісти
не годуйте тролятину, бо всі його мантри в трьох рядкахhttps://censor.net/ua/comments/locate/3198401/019214**-3317-711f-86ab-f79fc862e513
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27.05.2020 21:14 Відповісти
Нет- это начало эпохи суицидов.
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27.05.2020 19:09 Відповісти
Государство барыг??
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27.05.2020 18:21 Відповісти
Кто пост ни займет -- за полгода становится Б.
Т.е. "барыгой"
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27.05.2020 18:23 Відповісти
вот потому тебе, зебил, и поднимут цену на э/э с осени
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27.05.2020 18:29 Відповісти
Та будьласка- на пенсію та шаКАЛадки не живу!
Вилизизуй далі 💩шаКАЛад!
😷
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27.05.2020 18:48 Відповісти
А тебе, барыжник не поднимут?
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27.05.2020 19:10 Відповісти
В нас суспільство бариг, ще з епохи Горбачова. Таке суспільство створити іншу державу не здатне.
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27.05.2020 22:48 Відповісти
"Государство теряло 28 копеек на каждом киловатт-часе", а среди "организаторов схемы назывались Герус, Коваленко и Притыка", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 6581
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27.05.2020 18:24 Відповісти
Фігня, там втрати можливі, це електрика, провода мають опір, не можна так, гірше сарафанного радіо.
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27.05.2020 18:37 Відповісти
а паді ти учті то ліпєстрічєство - оно же нє в вьодрах і бочках стоіт
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27.05.2020 18:38 Відповісти
Талантливые люди работают!

"Государство теряло 38 копеек на каждом киловатт-часе", а среди "организаторов схемы назывались Герус, Коваленко и Притыка", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2847
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27.05.2020 18:45 Відповісти
При "свинарчуках" всем хватало , и Энергоатому и Ахметке . Теперь при владе " чессные" . Но денег чегось нет ..! Парадокс какой то ,, ёлы - палы .
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27.05.2020 19:08 Відповісти
Укрзалізниця !? А ви ще ..як барига * . *забугорних * до керівництва поставте !
.ПС )))))) Подавайте заяву до ГБР та ха беруть тих *херусів * за яй...!
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27.05.2020 18:51 Відповісти
зелёная энергетика пошла в контратаку.
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27.05.2020 19:09 Відповісти
здесь можно хорошо прибарахлиться (с)
помню как герус возмущался что цена на эл. энергию упала...
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27.05.2020 19:15 Відповісти
Цена на ЭЭ в Украине уже самая дорогая в Европе....Шо будет дальше?
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27.05.2020 19:23 Відповісти
дальше будет сокращение и того уже куцого промышленного производства
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27.05.2020 19:25 Відповісти
Звідки такі дані? Можна цифри з посиланням на джерела!
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27.05.2020 22:51 Відповісти
хто там прийняв рішення, Що Ахметов може бути монополістом та коли нагадайте...
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27.05.2020 19:18 Відповісти
Верніть Петю! При ньому всі крали і всім хватало!
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27.05.2020 19:31 Відповісти
Пецю взззад!))
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27.05.2020 19:40 Відповісти
Нічо, піднімуть ціни на квітки на 100% і будуть ділі стогнати про збиткові перевезення
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27.05.2020 19:33 Відповісти
Гончаренко,ты падлюка врач и борись с вирусом,козлик оплаченный, а не гавкай здесь !!!!
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27.05.2020 20:09 Відповісти
Зєля - мародер. Зєлю геть. Дострокові.
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27.05.2020 20:14 Відповісти
Ну ниче , будем брать свет у гудка. Тогда государство ссэкономит. Да соя?😷
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27.05.2020 20:18 Відповісти
...поставляют ток "Укрзализныце"....
Поставлять можно только электроэнергию, а не ток, грамотеи писавшие.
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27.05.2020 20:38 Відповісти
А великий слідопит Лещенко сидить на зарплаті в 300 тисяч і нічого не бачить
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27.05.2020 20:42 Відповісти
" ему стало известно о коррупционной схеме по поставкам электроэнергии "Укрзализныци", на которой ее инициаторы заработали более 300 млн грн." Источник: https://censor.net/n3198401

Тут одна неточность они не заработали, а украли у народа более 300 млн грн.
Все остальное по тексту. Пора бы нам называть вещи своими именами. "Заробитчане" на народных деньгах, черт бы их побрал!
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27.05.2020 21:01 Відповісти
Ну что, Вава, никаких схематозов?
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27.05.2020 21:07 Відповісти
"Держава втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині", а серед "організаторів схеми називалися Герус, Коваленко і Притика", - Гончаренко - Цензор.НЕТ 2697
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27.05.2020 23:08 Відповісти
Торгово-феодальна держава.
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28.05.2020 10:23 Відповісти
 
 