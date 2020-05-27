В Україні назріває критична ситуація з запасами прісної води, - Всесвітній фонд дикої природи (WWF)

У Світовому фонді дикої природи заявили, що у сфері водних ресурсів України назріває критична ситуація із запасами прісної води. Головною причиною ситуації називають невиконання норм чинного законодавства.

"Якщо уявити собі цю проблему у вигляді піраміди, то внизу, її платформою, буде невиконання законодавства України в управлінні водними ресурсами. Така проблема, на жаль, існує у країн третього світу. І це все наслідки того, що не працює Екоінспекція", - переконана керівниця практики "Вода" WWF України Ольга Денищик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

За словами експертів, ситуацію може змінити тільки комплексна національна стратегія. На їхню думку, для вирішення проблеми потрібно переглянути всі чинні норми, які в основному впроваджені хаотично.

"Якщо розглянути окремі інструменти, наприклад, те ж підвищення штрафів. Це начебто і важливий крок, але не визначальний. Серед заходів протидії руйнівним впливам мають бути ті, які зводять до мінімуму саму ймовірність екологічної безвідповідальності", - вважає керівник центру антикризових досліджень Ярослав Жалило.

Експерти переконані, що після децентралізації місцева влада має стати опорою розвитку власних регіонів і це має врахувати нова комплексна політика.

Читайте також: Без перегляду економічної політики екологічна катастрофа неминуча, - Єрмолаєв