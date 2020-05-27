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В Україні назріває критична ситуація з запасами прісної води, - Всесвітній фонд дикої природи (WWF)

В Україні назріває критична ситуація з запасами прісної води, - Всесвітній фонд дикої природи (WWF)

У Світовому фонді дикої природи заявили, що у сфері водних ресурсів України назріває критична ситуація із запасами прісної води. Головною причиною ситуації називають невиконання норм чинного законодавства.

"Якщо уявити собі цю проблему у вигляді піраміди, то внизу, її платформою, буде невиконання законодавства України в управлінні водними ресурсами. Така проблема, на жаль, існує у країн третього світу. І це все наслідки того, що не працює Екоінспекція", - переконана керівниця практики "Вода" WWF України Ольга Денищик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.

За словами експертів, ситуацію може змінити тільки комплексна національна стратегія. На їхню думку, для вирішення проблеми потрібно переглянути всі чинні норми, які в основному впроваджені хаотично.

"Якщо розглянути окремі інструменти, наприклад, те ж підвищення штрафів. Це начебто і важливий крок, але не визначальний. Серед заходів протидії руйнівним впливам мають бути ті, які зводять до мінімуму саму ймовірність екологічної безвідповідальності", - вважає керівник центру антикризових досліджень Ярослав Жалило.

Експерти переконані, що після децентралізації місцева влада має стати опорою розвитку власних регіонів і це має врахувати нова комплексна політика.

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Автор: 

екологія (1346) вода (1175)


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Топ коментарі
+28
ВТОРНИК, 12 МАЯ 2020, Компания Коломойского окончательно монополизировала очистку питьевой водыВ Украине назревает критическая ситуация с запасов пресной воды, - Всемирный фонд дикой природы (WWF) - Цензор.НЕТ 6376
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27.05.2020 18:55
+23
Значит не**й в Крым воду давать, самим не хватает.
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27.05.2020 18:45
+19
Ну вот теперь подорожает вода.
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27.05.2020 18:41
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Таки да. Видать Жириновский перекрыл истоки Днепра.
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27.05.2020 19:35 Відповісти
Запретить любой вывоз пресной воды из Украины!
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27.05.2020 19:31 Відповісти
Запретить любой вывоз пресной воды из Украины!
Не давать пить пару дней до выезда?
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28.05.2020 13:53 Відповісти
Какое им дело до нашей воды? Что, получили бабки от олигархов для обоснования очередного повышения тарифов? Уже не первый раз свистят! Эта "угроза" только в Украине? Разогнать продажных уродов, как и ВОЗ!
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27.05.2020 19:44 Відповісти
Как какое дело? Зачем им земля наша без воді? Теперь приватизацию водных ресурсов подавай..Массоны выкупят.
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27.05.2020 21:28 Відповісти
Купят соросята Черниговщине, купят соросята Днипро (речка такой)
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28.05.2020 03:48 Відповісти
тема з кількістю води притягнута за вуха (...хоча всі річки засрані до "нє могу").....просто скажіть : все упирається в низенький тариф на воду і ми його. як і все до цього - піднімем...
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27.05.2020 20:02 Відповісти
Рівень води в Десні замість недавніх 6м тепер 1,5м. Інші річки в аналогічному стані. Ставки висихають майже скрізь. В багатьох криницях щезає вода. При цьому лише 22% сільського населення України має доступ до централізованого водопостачання.
Що далі?
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27.05.2020 21:43 Відповісти
далі все наладиться...https://censor.net/news/3199507/izza_dojdeyi_dnestr_i_pritoki_zapadnogo_buga_vyyidut_iz_beregov_gschs
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02.06.2020 20:16 Відповісти
С запасом воздуха уже давно проблема! Теперь еще и с водой.
Печально.
Чистые реки, озера, леса ... Запасы природных ископаемых ...
Такую прекрасную страну просираем.
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27.05.2020 20:09 Відповісти
Все МОКи МОЗы и WWF закрыть нах.
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27.05.2020 20:35 Відповісти
Та да.
Наплодили всякой хрени. Сидят на жирных зарплатах и пугают всех концом света, бо надо же как то свои толстые задницы на тёплых. местах обосновывать
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27.05.2020 21:04 Відповісти
Во-во. Хорошо ничего не делать, а языком ворочать. Саудовской Аравии пускай раскажут что у них пресной воды нехватает. Но там шейхи быстро рот заткнут. А от нас никакой угрозы потому можно всякую чушь нести.
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27.05.2020 21:39 Відповісти
Так по сути ни хера и не сказали.в чем заключается критичность?это похоже такие же дармоеды как воз.обсе оон...
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27.05.2020 21:07 Відповісти
а ви потратьте трохи часу на вивчення питання забруднення водойм та закачки каналізаційних стоків в підземні водоноси. Багато дебілів, які накрали грошей на одному кутку свого помістя качають воду, а на другому закачують під землю каналізацію. Такий собі коштовний трубопровід з дупи до рота.
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28.05.2020 10:31 Відповісти
Та яка питна вода!? Які ще облисіння Карпат, вирубування лісів, висихання ставків, джерел та стрімке обміління Бугу, Десни і Дніпра!? Краще триндіти про мову, захищати національно-доцільних вбивць Шеремета і мріяти про липко-художню чоколяду.
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27.05.2020 21:37 Відповісти
Да отправь наш уряд в Сахару, то там через месяц будет критическая ситуация с песком!
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27.05.2020 21:43 Відповісти
Внезапно...
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28.05.2020 00:32 Відповісти
Мова йде про забруднення прісних водойм,в основній мірі каналізаційними стоками приватних домогосподарств,а також підприємств.Майже вся Україна живе без централізованої каналізації.Ми отруюємо прісну воду.Час це виправляти.Ми зусереджені на політиці і не бачимо ,що робиться навколо нас.Ми нехтуємо природою,водними ресурсами...
Де люди відповідальні за це,де їхні реформи,закони.Чим вони займаються,куди витрачаються кошти.ціле міністерство про діяльність якого не чути...крик душі
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28.05.2020 00:56 Відповісти
Проблема не у відсутності прісної води, а в її забрудненні.
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28.05.2020 10:25 Відповісти
Проблема не у відсутності прісної води, а в її забрудненні.
И то и другое и третье. Идет общемировое потепление, Украина находится в зоне увеличения средн температур при уменьшении количества осадков за счет более теплых зим, плюс естественное уменьшения лесов изза этого плюс зверская вырубка лесов. Ну и массовое загрязнение...
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28.05.2020 14:00 Відповісти
И более широко:
В Украине назревает критическая ситуация с запасами всего

еще шире:
В Украине назревает критическая ситуация
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28.05.2020 21:24 Відповісти
В космосе мочу пьют и что?
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28.05.2020 22:47 Відповісти
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