В Україні назріває критична ситуація з запасами прісної води, - Всесвітній фонд дикої природи (WWF)
У Світовому фонді дикої природи заявили, що у сфері водних ресурсів України назріває критична ситуація із запасами прісної води. Головною причиною ситуації називають невиконання норм чинного законодавства.
"Якщо уявити собі цю проблему у вигляді піраміди, то внизу, її платформою, буде невиконання законодавства України в управлінні водними ресурсами. Така проблема, на жаль, існує у країн третього світу. І це все наслідки того, що не працює Екоінспекція", - переконана керівниця практики "Вода" WWF України Ольга Денищик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на 5 канал.
За словами експертів, ситуацію може змінити тільки комплексна національна стратегія. На їхню думку, для вирішення проблеми потрібно переглянути всі чинні норми, які в основному впроваджені хаотично.
"Якщо розглянути окремі інструменти, наприклад, те ж підвищення штрафів. Це начебто і важливий крок, але не визначальний. Серед заходів протидії руйнівним впливам мають бути ті, які зводять до мінімуму саму ймовірність екологічної безвідповідальності", - вважає керівник центру антикризових досліджень Ярослав Жалило.
Експерти переконані, що після децентралізації місцева влада має стати опорою розвитку власних регіонів і це має врахувати нова комплексна політика.
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Не давать пить пару дней до выезда?
Що далі?
Печально.
Чистые реки, озера, леса ... Запасы природных ископаемых ...
Такую прекрасную страну просираем.
Наплодили всякой хрени. Сидят на жирных зарплатах и пугают всех концом света, бо надо же как то свои толстые задницы на тёплых. местах обосновывать
Де люди відповідальні за це,де їхні реформи,закони.Чим вони займаються,куди витрачаються кошти.ціле міністерство про діяльність якого не чути...крик душі
И то и другое и третье. Идет общемировое потепление, Украина находится в зоне увеличения средн температур при уменьшении количества осадков за счет более теплых зим, плюс естественное уменьшения лесов изза этого плюс зверская вырубка лесов. Ну и массовое загрязнение...
В Украине назревает критическая ситуация с запасами всего
еще шире:
В Украине назревает критическая ситуация