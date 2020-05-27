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Новини Хабарники
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Чиновника Хмельницької ОДА затримали під час одержання 1 тис. дол. хабаря, - Нацполіція. ФОТО

Правоохоронці задокументували факт вимагання та отримання хабаря начальником одного з відділів Департаменту соціального захисту населення Хмельницької обласної державної адміністрації.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чиновника Хмельницької ОДА затримали під час одержання 1 тис. дол. хабаря, - Нацполіція 01

Зловживаючи службовим становищем, посадовець вимагав та отримав тисячу доларів від місцевого жителя за безперешкодну видачу його синові направлення на проходження альтернативної (невійськової) служби.

Чиновника затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Чиновника Хмельницької ОДА затримали під час одержання 1 тис. дол. хабаря, - Нацполіція 02

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Чиновника Хмельницької ОДА затримали під час одержання 1 тис. дол. хабаря, - Нацполіція 03

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади.

Автор: 

хабар (4686) Правоохоронні органи (2705) силовики (2512) Хмельниччина (914) чиновник (801)


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Это какие-то мелочи. Достойны ли они сайта Бутусова?
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27.05.2020 18:59 Відповісти
Сегодня рыбный день. 😂в этой стране умеют только воровать. Фу. Отстой
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27.05.2020 19:06 Відповісти
і що це означає? а нічого, завтра поновиться на посаді та ще через "суд" компенсацію отримає з бюджету.
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27.05.2020 19:10 Відповісти
скажет что на тротуаре нашел....и за 10 судья ему поверит
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27.05.2020 19:27 Відповісти
Дуже мілку рибку висмикують...!
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27.05.2020 19:27 Відповісти
фух..так за карантин за взятками соскучились...прямо гроздьями ловят
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27.05.2020 19:31 Відповісти
 
 