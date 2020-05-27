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ВВП і промвиробництво падали, а надходження до бюджету зростали. Це означає, що податкова працювала ефективно, - Верланов

ВВП і промвиробництво падали, а надходження до бюджету зростали. Це означає, що податкова працювала ефективно, - Верланов

ВВП та промислове виробництво порівняно з минулим роком падали, а надходження до бюджету зростали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у Фейсбуці ексглава Державної податкової служби Сергій Верланов, коментуючи дані Держказначейства.

Це означає, що податкова працювала на країну і не давала нечистим на руку ділкам та їх покровителям розкрадати бюджетні кошти. Докладу усіх зусиль, щоб не дозволити знову перетворити службу на годівницю для шахраїв та корупціонерів", – написав він.

Згідно з даними Держказначейства, у січні - квітні 2020 року держбюджет України отримав 314,8 млрд грн, що на 7,7 млрд, або на 2,4%, менше, ніж за аналогічний період 2019 року, але в частині податкової служби результати перевершили 2019 рік по основних податках: на 37,3% більше ПДВ з вироблених товарів з урахуванням бюджетного відшкодування, що стало можливим завдяки новій системі моніторингу; на 15,6% більше податку на прибуток підприємств, на 10,8% більше податку та збору на доходи фізичних осіб, на 9,9% більше акцизного податку. В "мінусі" опинилися ПДВ із ввезених товарів, рента за користування надрами і ввізні мита.

"Коронакриза неминуче вплинула на наповнення бюджету. Але реальна боротьба зі схемами у сфері ПДВ і обігу підакцизної продукції та поліпшення якості адміністрування податків дозволили ДПС досягти кращих результатів, ніж у докризовому 2019 році. Це свідчить про ефективність проведеної реформи податкової та можливості роботи якісно виконувати свою функцію в будь-яких умовах", - сказано в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підписаний президентом законопроєкт 1210 - це мала податкова реформа, - Верланов

Автор: 

податкова (705) Верланов Сергій (153)


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Топ коментарі
+26
А вобще логика интересная даже, если верить этой зелупоньке:
- корова тощает и подыхает, но надои растут.
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27.05.2020 18:57
+15
Народ нищал, но поступления в бюджет росли - значит налоговая работала эффективно.

Самой эффективной налоговая по такому критерию была в 1933 году. Люди ели друг друга, 10 миллионов умерло с голоду, зато бюджет пополнялся!
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27.05.2020 19:00
+10
ВВП и промпроизводство падали, а поступление в бюджет росли. Это значит налоговая работала эффективно, - Верланов - Цензор.НЕТ 7458
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27.05.2020 19:10
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Пытаюсь вспомнить, когда это налоговые поступления росли после сентября 2019.
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27.05.2020 18:55 Відповісти
А вобще логика интересная даже, если верить этой зелупоньке:
- корова тощает и подыхает, но надои растут.
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27.05.2020 18:57 Відповісти
ВВП и промпроизводство падали, а поступление в бюджет росли. Это значит налоговая работала эффективно, - Верланов - Цензор.НЕТ 7458
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27.05.2020 19:10 Відповісти
да какая там "логика"... бизнес ГРАБИЛИ, вымывая оборотные средства в счет налогов "будущих периодов".. вот и вся "эффективность" по зебильному..
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27.05.2020 20:28 Відповісти
На папірцях..))
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27.05.2020 18:57 Відповісти
Налоговые поступления росли все время с 2014 по 2019.
Равно как и ВВП и промпроизводство, кстати.
ВВП і промвиробництво падали, а надходження до бюджету зростали. Це означає, що податкова працювала ефективно, - Верланов - Цензор.НЕТ 9580
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27.05.2020 19:29 Відповісти
Да хоть в юанях, зебил.

Итить вы дегенераты...
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27.05.2020 19:39 Відповісти
ВВП і промвиробництво падали, а надходження до бюджету зростали. Це означає, що податкова працювала ефективно, - Верланов - Цензор.НЕТ 4528
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27.05.2020 19:51 Відповісти
Янукович, отчаливший с ЗВР и бюджетом и нападение России в 2014 конечно непричем да, балалаечник?
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27.05.2020 19:54 Відповісти
И, животное? Что ты этим хотело доказать или опровергнуть?
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27.05.2020 20:03 Відповісти
О каг!!! Логика у тебя железная.
А потом эта же команда уххх весь свой срок пополняла ЗВР.

То, что уже весной 2014 Янык был с этим ЗВР у вас в Ростове - это ты как-то за кадром оставил.

Иди уже отсюда, недочеловек нечерноземный...
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27.05.2020 20:09 Відповісти
Кроме того, конечно, что ты абсолютно не отбиваешь дупля о том, что произошло между 31.12.2013 и 31.12.2014 в Украине.
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27.05.2020 20:04 Відповісти
Собственно с 2015 так и произошло. И это отлично видно на графиках.
Но ты ж упоротый кацап...
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27.05.2020 20:10 Відповісти
А вот от этого тебе должно стать совсем анально больно:
ВВП і промвиробництво падали, а надходження до бюджету зростали. Це означає, що податкова працювала ефективно, - Верланов - Цензор.НЕТ 2188
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27.05.2020 19:52 Відповісти
Ничего, дегенерат. Все у тебя отлично там на Роисе. И калькулятор правильный.
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27.05.2020 20:01 Відповісти
На кацапии Росстат насчитае . ***** скажет "ВВП расти!" и хочешь 6, хочешь 60%
ВВП і промвиробництво падали, а надходження до бюджету зростали. Це означає, що податкова працювала ефективно, - Верланов - Цензор.НЕТ 4298
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27.05.2020 20:13 Відповісти
слушай калькулятор -- открой табличку росстата ввп россии по годам в номинале и убедись что за последние 6 лет россия с 2013 по 2016 потеряла половину ввп (2 трл 289 млрд дол- 2013 год и 1трл 282млрд дол -2016 год --- и до сих пор умудрилась долесть аж до уровня 2008 года (ввп россии в 2019 году 1 трл 610 млрд долларов- в 2007 -1трл 391 2008 -1трл 778 млрд)так что ваши русские побасенки о "росте ввп" расскажи своему домашнему психиатру
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27.05.2020 20:36 Відповісти
Знатно грабили народ!
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27.05.2020 19:29 Відповісти
Не "Падали" а Падлюки..
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27.05.2020 18:56 Відповісти
Знбуїни схавають?
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27.05.2020 18:57 Відповісти
Это значит только то, что коровок больше доили. Пока не задоили до смерти.
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27.05.2020 18:57 Відповісти
Грабили, а не доили. Открыто грабили.
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27.05.2020 19:04 Відповісти
ВВП и промпроизводство падали, а поступление в бюджет росли. Это значит налоговая работала эффективно, - Верланов - Цензор.НЕТ 1013
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27.05.2020 18:57 Відповісти
Я вообще сначала подумал, что он о промышленном производстве падали (павшие животные) сказал.
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27.05.2020 18:58 Відповісти
График ЗЕпакращань для лохотрату.ВВП и промпроизводство падали, а поступление в бюджет росли. Это значит налоговая работала эффективно, - Верланов - Цензор.НЕТ 1515
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27.05.2020 18:59 Відповісти
Народ нищал, но поступления в бюджет росли - значит налоговая работала эффективно.

Самой эффективной налоговая по такому критерию была в 1933 году. Люди ели друг друга, 10 миллионов умерло с голоду, зато бюджет пополнялся!
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27.05.2020 19:00 Відповісти
Ага. ТОРГСИН был окуенно выгодным для государства, и смертелен для народа.
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27.05.2020 19:05 Відповісти
Так голодомор украинцам специально и устроили,чтоб они добровольно несли золото в обмен на еду в этот самый ТОРГСИН.
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28.05.2020 10:39 Відповісти
В т. ч. Зерно красные бандиты отобрали и продали за бугор за валюту.
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28.05.2020 10:42 Відповісти
_Поступления в бюджет? Идите нах, мрази, ипаные грабители! С нулевой прибыли им ЕСВ заплати. Сдохните, твари!!
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27.05.2020 19:02 Відповісти
ВВП и промпроизводство падали, а поступление в бюджет росли. Это значит налоговая работала эффективно, - Верланов - Цензор.НЕТ 1884
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27.05.2020 19:05 Відповісти
Я не люблю грабителей. Разбой не люблю - я ведь не разбойник.
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27.05.2020 19:06 Відповісти
ЗЕпроффесор. Зебіли, кого ви привели до влади?
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27.05.2020 19:05 Відповісти
Это называется -Рэкит в законе !
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27.05.2020 19:06 Відповісти
за счёт штрафов падлы выполнили поступления. если зеля не сменит политику налоговиков с каательной системы на консультативную то он потеряет голоса всех фопов,..
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27.05.2020 19:06 Відповісти
ВВП и промпроизводство падали, а поступление в бюджет росли. Это значит налоговая работала эффективно, - Верланов - Цензор.НЕТ 5362
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27.05.2020 19:07 Відповісти
"Чтобы корова давала больше молока и меньше ела её нужно меньше кормить и больше доить"
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27.05.2020 19:08 Відповісти
Маалчать!
ВВП и промпроизводство падали, а поступление в бюджет росли. Это значит налоговая работала эффективно, - Верланов - Цензор.НЕТ 755
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27.05.2020 19:09 Відповісти
Если это так, значит паяц идет по дорожке шоколада, следовательно надо было имитировать реформы, а верланов восприрял буквально, за что и поплатился.
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27.05.2020 19:10 Відповісти
Что бы корова меньше ела и давала больше молока, ее нужно меньше кормить и больше доить. Уже слышали такого деятеля Азарыча. Сейчас из рахи рассказывает, как его биндеровцы обидели.
Не играйте, суки, с огнем! Не всем получится сбежать на вертолете с награбленным.
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27.05.2020 19:15 Відповісти
Хорошо обилетили лохов...
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27.05.2020 19:15 Відповісти
ну це ясно...це стара совєтьска технологія - з часів Хрущова, коли забивали в області все стадо і рапортували, що здали державі більше м'яса, ніж минулого року.
Достойні учні комуністів.
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27.05.2020 19:19 Відповісти
Дефективне!!! Це означає прискорене знищення економічних процесів в Країні З якого органу з'являються продвинуті
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27.05.2020 19:26 Відповісти
У МВФ гроші позичали - от і весь ріст
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27.05.2020 19:27 Відповісти
Как для дебила такая логика вполне сойдет конечно...
В вашем понимании на всю сумму кредита можно накупить пивасика простейшим простым людям или себе в оффшор вывести. Значит можно их даже завести в ДФС, шоб казалось, что это поступления от налогов.

О том, как можно или нельзя использовать кредит МВФ вам знать IQ не позволяет.
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27.05.2020 19:33 Відповісти
Побудова речень у вас дуже схожа на таку у **********.
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27.05.2020 19:45 Відповісти
Татышо???!!!
Такие лингвистические познания видимо обусловлены твоим кругом общения.
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27.05.2020 19:47 Відповісти
Не чіпляйся. Для таких як ви є спеціальні клуби.
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27.05.2020 19:49 Відповісти
Походу ты из них не вылазишь.
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27.05.2020 19:59 Відповісти
Видимо , верланов уже держит в руках мешок с премией ...
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27.05.2020 19:28 Відповісти
Стадо баранов имитирует даже борьбу с Короной Вируса,эффективную и самую надежную в Мире.Шариков и Швондер реально Крутые пОцаны Леонида Даниловича,основателя всей этой Шоблы Днепровской
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27.05.2020 19:29 Відповісти
и как с падающего производства можно выжать налоги и увеличить поступления в бюджет? )))
просто - очевидное невероятное ))))
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27.05.2020 19:30 Відповісти
Майдан Украины без Кучмы ,завтра будет совсем другим....Чуваки....
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27.05.2020 19:34 Відповісти
Производство падали...Кругом праффисианалы!
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27.05.2020 19:38 Відповісти
При назначении в налоговую эта гнида задекларировала 200 тыс. у.е. НАЛИЧНЫМИ!
Это всё, что надо про него знать..... Сколько у него в подушке и зарыто после увольнения можно догадываться.
П.С. Редкая сволочь! Знаю не по наслышке, а как участник тяжб с налоговой по незаконным доначислениям...
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27.05.2020 19:40 Відповісти
Сралин и Молотов в 30-е годы тоже думали что можно построить СССР за похлебку баланды в ГУЛАГе в братстве с Гитлером....
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27.05.2020 19:44 Відповісти
а надо было всего лишь перестать воровать
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27.05.2020 19:53 Відповісти
https://censor.net/user/73230, кому перестать воровать? Бене, так он и не воровал, ему за патриотизм снизили тарифы, чтобы он смог больше налогов заплатить.
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27.05.2020 21:25 Відповісти
Не для того строил Кучма и его ПАСТВА Зелемойская всю эту канитель,чтобы быдло жило как в Финляндии... Держите карман шире
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27.05.2020 19:58 Відповісти
Это п...ц! Вот мне не смешно например от того что этот кацап сраный намолол.. Мне совсем не смешно..Меня уже зло берет когда я смотрю как эту чушь тупое быдло хавает с подачи зелёных ботоферм... Когда выходит вот такое недоделанное из этой жидо-кацапской банды зелемойского и начинает вещать ротом абсолютные издевательства ,надеясь на то что украинцы - тупой быдляк который можно разводить и доить - у меня только одна ситуация в голове - как этих паскуд включая главного дебильного клоунского наркомана убивают возле офисов ржавыми трубами..
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27.05.2020 20:02 Відповісти
так "банды зелемойского" - це ти ж, саракобот, в т.ч.
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27.05.2020 20:32 Відповісти
Зеленский начал ржать с Украины с дня основания квартала 95,Ютьюб вам в помощь...
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27.05.2020 20:05 Відповісти
73 % вылезут боком,Порошенко виноват,а Быдло?
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27.05.2020 20:07 Відповісти
Такую дичь даже 73 процентные зегенераты не схавают
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27.05.2020 20:15 Відповісти
Якщо хтось не розуміє, то ВВП та промвиробництво за 1 квартал 2020 року - це ввп та промвиробництво за 1 квартал 2020 року, а надходження до держбюджету у січні-квітні 2020 року - це податки за минулий рік. Не розумію як одне стосується іншого та що тут можна порівнювати? Якщо це концерт 95 кварталу, це одне, але якщо це концерт мінфіну - то це дві великі різниці!!
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27.05.2020 20:23 Відповісти
Согласно данным Госказначейства, в январе - апреле 2020 года госбюджет Украины получил 314,8 млрд грн, что на 7,7 млрд, или на 2,4%, меньше, чем за аналогичный период 2019 года, Источник:https://censor.net/n3198408

Куда это они выросли?
В глубину шо ли?
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27.05.2020 20:55 Відповісти
Это значит что жирового запаса у предпринимателей и народа - не осталось. Еще чутка и будем первой либеральной демократией, в которой голодные бунты не хуже чем в "социалистической" Венесуеле.
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27.05.2020 21:04 Відповісти
 
 