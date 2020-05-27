ВВП і промвиробництво падали, а надходження до бюджету зростали. Це означає, що податкова працювала ефективно, - Верланов
ВВП та промислове виробництво порівняно з минулим роком падали, а надходження до бюджету зростали.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив у Фейсбуці ексглава Державної податкової служби Сергій Верланов, коментуючи дані Держказначейства.
Це означає, що податкова працювала на країну і не давала нечистим на руку ділкам та їх покровителям розкрадати бюджетні кошти. Докладу усіх зусиль, щоб не дозволити знову перетворити службу на годівницю для шахраїв та корупціонерів", – написав він.
Згідно з даними Держказначейства, у січні - квітні 2020 року держбюджет України отримав 314,8 млрд грн, що на 7,7 млрд, або на 2,4%, менше, ніж за аналогічний період 2019 року, але в частині податкової служби результати перевершили 2019 рік по основних податках: на 37,3% більше ПДВ з вироблених товарів з урахуванням бюджетного відшкодування, що стало можливим завдяки новій системі моніторингу; на 15,6% більше податку на прибуток підприємств, на 10,8% більше податку та збору на доходи фізичних осіб, на 9,9% більше акцизного податку. В "мінусі" опинилися ПДВ із ввезених товарів, рента за користування надрами і ввізні мита.
"Коронакриза неминуче вплинула на наповнення бюджету. Але реальна боротьба зі схемами у сфері ПДВ і обігу підакцизної продукції та поліпшення якості адміністрування податків дозволили ДПС досягти кращих результатів, ніж у докризовому 2019 році. Це свідчить про ефективність проведеної реформи податкової та можливості роботи якісно виконувати свою функцію в будь-яких умовах", - сказано в повідомленні.
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- корова тощает и подыхает, но надои растут.
Равно как и ВВП и промпроизводство, кстати.
Итить вы дегенераты...
А потом эта же команда уххх весь свой срок пополняла ЗВР.
То, что уже весной 2014 Янык был с этим ЗВР у вас в Ростове - это ты как-то за кадром оставил.
Иди уже отсюда, недочеловек нечерноземный...
Но ты ж упоротый кацап...
Самой эффективной налоговая по такому критерию была в 1933 году. Люди ели друг друга, 10 миллионов умерло с голоду, зато бюджет пополнялся!
Не играйте, суки, с огнем! Не всем получится сбежать на вертолете с награбленным.
Достойні учні комуністів.
В вашем понимании на всю сумму кредита можно накупить пивасика
простейшимпростым людям или себе в оффшор вывести. Значит можно их даже завести в ДФС, шоб казалось, что это поступления от налогов.
О том, как можно или нельзя использовать кредит МВФ вам знать IQ не позволяет.
Такие лингвистические познания видимо обусловлены твоим кругом общения.
просто - очевидное невероятное ))))
Это всё, что надо про него знать..... Сколько у него в подушке и зарыто после увольнения можно догадываться.
П.С. Редкая сволочь! Знаю не по наслышке, а как участник тяжб с налоговой по незаконным доначислениям...
Куда это они выросли?
В глубину шо ли?