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Новини Хабарники
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У Харкові заступниця голови районного суду упіймалася на хабарі 4 тис. дол., - НАБУ. ФОТО

27 травня детективи НАБУ спільно з СБУ спіймали на хабарі суддю одного з районних судів міста Харкова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

У Харкові заступниця голови районного суду упіймалася на хабарі 4 тис. дол., - НАБУ 01

Служителька Феміди отримала 4 тис. дол. хабаря за винесення постанови про повернення обвинуваченому в кримінальному провадженні понад 30 тис. дол.

У Харкові заступниця голови районного суду упіймалася на хабарі 4 тис. дол., - НАБУ 02

Вирішується питання про повідомлення судді підозри за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Податківця, який мав боротися з корупцією, спіймали на хабарі $1000, - ДБР. ФОТОрепортаж

Автор: 

НАБУ (5055) хабар (4686) Правоохоронні органи (2705) силовики (2512) суддя (1579) Харків (5546)


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Топ коментарі
+11
более того даже эти 4 штуки она все таки заберёт
это конченая страна
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27.05.2020 19:15
+10
У нас судьи все такие. 28 лет естественного отрицательного обора - там все такие.
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27.05.2020 19:29
+8
Мене всі проклинають, ненавидять!..
І кличуть, то лайном, то душогубом!..
Бо я - суддя! Бо я і є та «гнида»,
закон якої - слухавка з тризубом!
Син - в Кембріджі, а донечка - в Сорбонні.
Дружина - десь на шопінгу у Ніцці.
Бо я - суддя! Бо я експерт в законі,
де всі статті - в умовних одиницях!
Маєтки, тачки, яхти, пойло, їдло….
Я, майже, як Господь в своєму місті!
Я є суддя, а не якесь там бидло,
що виживає на свої «три двісті»!
Я лиш гарантові - наймИтом, і слугою!
А з вас, убогих, буду дерти шкіри,
допоки над моєю головою
немає ні мотузки, ні сокири!©
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27.05.2020 19:35
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как мелко упал суд..
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27.05.2020 19:13 Відповісти
Вопрос другой - а доведут ли дело до того, хотя бы, что взяточник НЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ за всю свою жиизнь ни судьей, ни госчиновником!? Вот что - ГЛАВНОЕ! А вот с этим = проблемы. Каста "судейских" сделает все, чтобы "свой" остался в касте!
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28.05.2020 14:20 Відповісти
Был пиратом жадный Билли,
Правда, Билли не любили
Ни матросы, ни пираты, Ни детишки, ни родня
, И не мог умерить Билли
Аппетиты крокодильи,
И, чтоб Билли не побили,
Просто не было и дня.

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27.05.2020 19:13 Відповісти
Бомба!))) Я это скопирую с Вашего разрешения!)))
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27.05.2020 19:22 Відповісти
Это пестня.
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27.05.2020 19:42 Відповісти
от НАБУ та СБУ - молодці.
Але суд її виправдає?
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27.05.2020 19:14 Відповісти
более того даже эти 4 штуки она все таки заберёт
это конченая страна
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27.05.2020 19:15 Відповісти
Нет нет, это вы описали мордор, а мордор всё таки находится северовосточнее
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27.05.2020 19:23 Відповісти
народ тут якраз нормальний.
Немає толкових керівників та організаторів. Все, що підіймається - душиться.
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27.05.2020 19:33 Відповісти
...олигархатом
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27.05.2020 20:06 Відповісти
Стопудово. То вона за зубні імпланти збиралась заплатити. )
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27.05.2020 19:50 Відповісти
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27.05.2020 19:23 Відповісти
Профсоюз сук в мантиях её отмажет ......
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27.05.2020 19:25 Відповісти
У нас судьи все такие. 28 лет естественного отрицательного обора - там все такие.
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27.05.2020 19:29 Відповісти
100% правда, жодного чесного , всі зкурвились.
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27.05.2020 19:55 Відповісти
Они курвами и пришли...
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27.05.2020 20:07 Відповісти
Демпінг!!
Заложили ж її коллеги-так мало ще ніхто не брав!
😁
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27.05.2020 19:29 Відповісти
обратите внимание на икону в углу левее на фото. *Молилась ли ты на ночь---Дездемона*? Та хер его знает, как это делать батюшка---когда руки бабло стогуют с утра до ночи....*.
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27.05.2020 19:31 Відповісти
Мене всі проклинають, ненавидять!..
І кличуть, то лайном, то душогубом!..
Бо я - суддя! Бо я і є та «гнида»,
закон якої - слухавка з тризубом!
Син - в Кембріджі, а донечка - в Сорбонні.
Дружина - десь на шопінгу у Ніцці.
Бо я - суддя! Бо я експерт в законі,
де всі статті - в умовних одиницях!
Маєтки, тачки, яхти, пойло, їдло….
Я, майже, як Господь в своєму місті!
Я є суддя, а не якесь там бидло,
що виживає на свої «три двісті»!
Я лиш гарантові - наймИтом, і слугою!
А з вас, убогих, буду дерти шкіри,
допоки над моєю головою
немає ні мотузки, ні сокири!©
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27.05.2020 19:35 Відповісти
Ну и что толку-то, погрозят пальчиком, скажут - ну-ну-ну, так делать нельзя да и отпустят, ведь коррупционеров у нас не сажают, наоборот - размножают...
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27.05.2020 19:46 Відповісти
_Судьи в принципе не несут ответственность за незаконные решения. Т. е. вообще. Вдумайтесь: они распоряжаются судьбами людей, и при этом ни за что не отвечают! Ежу понятно, это идеальные условия для безграничной коррупции. И никакие законы и реформы, правовое государство, просто не-воз-мож-ны пока судьи - сплошь ******** от безнаказанности бандиты в мантиях.
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27.05.2020 19:47 Відповісти
Ачётакова,дєтішкам на молочішко. Ну не виганяти ж суддю за таку дрібницю...
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27.05.2020 20:01 Відповісти
Интересно как они "работают", судье первой инстанции четыре штуки, потом апелляционным, шо тоже четыре, а кассационной тоже...Мда круговая порука.
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27.05.2020 20:03 Відповісти
Платить лучше начинать с апелляции, гы-гы, шоб не тратиться заранее
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27.05.2020 23:33 Відповісти
Но тут другая проблема, в апелляции уже три судьи, а кассации и того более может быть. Походу пальцем в небо или куча бабла есть.
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28.05.2020 08:48 Відповісти
Там решает судья-докладчик по делу, а уже он сам решит с коллегами по коллегии.
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28.05.2020 11:29 Відповісти
Здесь ключевое слово"попалась".
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27.05.2020 20:27 Відповісти
вангую - отпустят , судей то мало , работать некому , и че плохо даже не уволят
а надобно закрыть
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27.05.2020 21:00 Відповісти
Плохо, что все у неё будет хорошо...
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27.05.2020 22:26 Відповісти
Даже если дойдет до суда, то заплатит штраф и всё. А потом пойдет в адвокаты)))
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27.05.2020 23:34 Відповісти
Подстава Харьковский СБУшников. Уже давно в кабинете никто ничего не берет. Просто человек СБ был не угоден.
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30.05.2020 21:31 Відповісти
 
 