У Харкові заступниця голови районного суду упіймалася на хабарі 4 тис. дол., - НАБУ. ФОТО
27 травня детективи НАБУ спільно з СБУ спіймали на хабарі суддю одного з районних судів міста Харкова.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.
Служителька Феміди отримала 4 тис. дол. хабаря за винесення постанови про повернення обвинуваченому в кримінальному провадженні понад 30 тис. дол.
Вирішується питання про повідомлення судді підозри за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Топ коментарі
+11 Рудольф Шпэк
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+10 Олег Анатолиевич
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+8 Baks13
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Правда, Билли не любили
Ни матросы, ни пираты, Ни детишки, ни родня
, И не мог умерить Билли
Аппетиты крокодильи,
И, чтоб Билли не побили,
Просто не было и дня.
Але суд її виправдає?
это конченая страна
Немає толкових керівників та організаторів. Все, що підіймається - душиться.
Заложили ж її коллеги-так мало ще ніхто не брав!
😁
І кличуть, то лайном, то душогубом!..
Бо я - суддя! Бо я і є та «гнида»,
закон якої - слухавка з тризубом!
Син - в Кембріджі, а донечка - в Сорбонні.
Дружина - десь на шопінгу у Ніцці.
Бо я - суддя! Бо я експерт в законі,
де всі статті - в умовних одиницях!
Маєтки, тачки, яхти, пойло, їдло….
Я, майже, як Господь в своєму місті!
Я є суддя, а не якесь там бидло,
що виживає на свої «три двісті»!
Я лиш гарантові - наймИтом, і слугою!
А з вас, убогих, буду дерти шкіри,
допоки над моєю головою
немає ні мотузки, ні сокири!©
а надобно закрыть