У Харкові заступниця голови районного суду упіймалася на хабарі 4 тис. дол., - НАБУ. ФОТО

27 травня детективи НАБУ спільно з СБУ спіймали на хабарі суддю одного з районних судів міста Харкова.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Служителька Феміди отримала 4 тис. дол. хабаря за винесення постанови про повернення обвинуваченому в кримінальному провадженні понад 30 тис. дол.

Вирішується питання про повідомлення судді підозри за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

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