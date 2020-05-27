У Новій Зеландії всього 21 хворий на COVID-19, жоден із них не має потреби в госпіталізації, - директор з питань охорони здоров'я Блумфілд

У Новій Зеландії не зареєстровано нових смертей і вже п'ятий день поспіль немає нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Зараз у лікарнях після виписки (останньої. - Ред.) особи з госпіталю Мідлмор немає жодного пацієнта з COVID-19", - сказав директор з питань охорони здоров'я Ешлі Блумфілд.

Він зазначив, що на даний момент зафіксовано 21 активний випадок, проте ці хворі не госпіталізовані. Таку ситуацію зафіксували вперше за кілька місяців.

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Також у Новій Зеландії не зареєстровано нових смертей і вже п'ятий день поспіль немає нових випадків зараження.

За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу, в Новій Зеландії виявили 1504 випадки інфікування коронавірусом, померла 21 особа, одужали 1462 особи.

З 14 травня Нова Зеландія зняла низку обмежень, запроваджених через поширення коронавірусу, пише Громадське радіо. Люди можуть відвідувати бари, займатися спортом у парках, а діти - повернутися в школу. Правила соціального дистанціювання залишаються в силі, а збори обмежуються 10 особами.

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