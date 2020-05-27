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Новини Коронавірус і карантин
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У Новій Зеландії всього 21 хворий на COVID-19, жоден із них не має потреби в госпіталізації, - директор з питань охорони здоров'я Блумфілд

У Новій Зеландії всього 21 хворий на COVID-19, жоден із них не має потреби в госпіталізації, - директор з питань охорони здоров'я Блумфілд

У Новій Зеландії не зареєстровано нових смертей і вже п'ятий день поспіль немає нових випадків зараження коронавірусом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Зараз у лікарнях після виписки (останньої. - Ред.) особи з госпіталю Мідлмор немає жодного пацієнта з COVID-19", - сказав директор з питань охорони здоров'я Ешлі Блумфілд.

Він зазначив, що на даний момент зафіксовано 21 активний випадок, проте ці хворі не госпіталізовані. Таку ситуацію зафіксували вперше за кілька місяців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нова Зеландія зупинила поширення коронавірусу, - прем'єр-міністр

Також у Новій Зеландії не зареєстровано нових смертей і вже п'ятий день поспіль немає нових випадків зараження.

За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу, в Новій Зеландії виявили 1504 випадки інфікування коронавірусом, померла 21 особа, одужали 1462 особи.

З 14 травня Нова Зеландія зняла низку обмежень, запроваджених через поширення коронавірусу, пише Громадське радіо. Люди можуть відвідувати бари, займатися спортом у парках, а діти - повернутися в школу. Правила соціального дистанціювання залишаються в силі, а збори обмежуються 10 особами.

Дивіться також: "Укрпошта" вводить в обіг марку "Передова", присвячену військовим і борцям з COVID-19. ФОТО

Автор: 

карантин (18172) Нова Зеландія (104) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
Недопрацювання ВОЗ.
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27.05.2020 19:44
+2
А шо там в Беларуси? Или это табу для проплаченых политшаманов и экпсретов по вызову?
Сколько бацька спас соотечествиников.Вот зеля хвалится что 120 тыс.Только шило в мешке не утаишь.
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27.05.2020 20:17
+2
Отправьте туда недоеденный украинцами хлорахин. Пусть статистика по смертности сравняется с цивилизованными странами. А то ишь, выделяться вздумали.
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27.05.2020 20:41
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Недопрацювання ВОЗ.
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27.05.2020 19:44 Відповісти
В Новой Зеландии всего 21 больной COVID-19, ни один из них не нуждается в госпитализации, - директор по вопросам здравоохранения Блумфилд - Цензор.НЕТ 747
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27.05.2020 19:45 Відповісти
возмутительно..... надо послать с ВОЗа комиссию с контингентом наты..........
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27.05.2020 20:07 Відповісти
Фух, блин... А я уж переживал про зеландию-то!
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27.05.2020 20:13 Відповісти
А шо там в Беларуси? Или это табу для проплаченых политшаманов и экпсретов по вызову?
Сколько бацька спас соотечествиников.Вот зеля хвалится что 120 тыс.Только шило в мешке не утаишь.
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27.05.2020 20:17 Відповісти
Радуцкого на них нет....
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27.05.2020 20:18 Відповісти
Отправьте туда недоеденный украинцами хлорахин. Пусть статистика по смертности сравняется с цивилизованными странами. А то ишь, выделяться вздумали.
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27.05.2020 20:41 Відповісти
Чем дальше от Кацапии , тем здоровее , лучше и жить приятнее .
Научный факт .
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27.05.2020 20:51 Відповісти
Маори кушают заболевших, поэтому никто не афиширует болезнь)))
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27.05.2020 20:52 Відповісти
Карин Меллинг, известный немецкий вирусолог, была профессором и директором Института медицинской вирусологии в Цюрихском университете с 1993 по 2008 год.:
"Корона не является вирусом убийцей. Проблема в паникерстве!
https://www.litres.ru/karin-melling/virusy-skoree-druzya-chem-vragi/ Книга "Вирусы. Скорее друзья, чем враги" : Грипп, ВИЧ, Эбола - мы привыкли думать, что вирусы несут нам только угрозу. Но на самом деле большинство вирусов безвредны; более того, они наши незаменимые помощники. Вирусы есть повсюду: в воздухе, растениях и животных, внутри нас самих и даже на нашей коже. Они борются с бактериями, влияют на погоду, наше самочувствие и настроение, могут способствовать ожирению или лечить от него. Вирусы - часть нашего генома! Они помогли нам стать теми, кто мы есть. "
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27.05.2020 21:23 Відповісти
А как вирусы могут влиять на погоду?
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27.05.2020 21:42 Відповісти
Вольфганг Водарг, экс-председатель комитета здравоохранения Парламентской ассамблеи совета Европы:

"Я работал врачом и вёл отдел здравоохранения, у меня был свой дозорный эпиднадзор, своя система контроля в области гриппа. И каждый год я наблюдал какое количество людей заболевало в области с населением в 150,000 человек. Каждый год по всему миру мы имеем новые типы вирусов, потому что вирусы имеют тенденцию меняться. Если бы те же самые вирусы попали к нам в следующем году, наша иммунная система распознала бы их, и так мы бы не заболели, они не смогли бы распространяться - а это именно то, чего они хотят. именно поэтому мы имеем новые вариации вирусов каждый год. Существует 100 различных типов вирусов, которые постоянно меняются. До этого момента нас не особо сильно заботило, какие именно вирусы вызывают этот грипп, или болезнь, называйте как хотите. Мы должны задавать такие вопросы как "Как вы узнали, что вирус опасен?", "Как обстояла ситуация до этого?", "Не было ли у нас такой же ситуации в прошлом году?" "
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27.05.2020 21:25 Відповісти
Профессор Клаус Пюшель, глава судебной медицины в Гамбурге:

"Этот вирус влияет на нашу жизнь совершенно преувеличенным образом, без всякого соотношения к опасности, которую он из себя представляет. Астрономический экономический ущерб, который сейчас возникает, несопоставим с опасностью, которую представляет собой вирус. Я убежден, что смертность от короны даже не будет ощущаться как пик годовой смертности.
Во многих случаях мы также обнаружили, что текущая коронавирусная инфекция не имеет никакого отношения к летальному исходу, вызванному другими причинами, например, кровоизлиянием в мозг или сердечным приступом. COVID-19 сам по себе является «не особо опасным вирусным заболеванием». Все спекуляции об отдельных смертях, ещё не провереных экспертами, лишь разжигают страхи»"
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27.05.2020 21:27 Відповісти
******* Бхакди, инфекционист, возглавлявший десятки лет Институт медицинской микробиологии и гигиены в Германии:

"В настоящее время нет официальной информации о том, проводились ли, хотя бы ретроспективно, более критичные анализы медицинских карт, чтобы определить, сколько смертей было вызвано вирусом. Мой вопрос: Германия просто следует тенденции всеобщей подозрительности по отношению к COVID-19? И намеревается ли она продолжать эту классификацию некритично, как в других странах? Как же тогда провести различие между подлинной смертью от коронавируса и случайным наличием вируса во время смерти? (https://vaccine.wiki/blog-open-letter-bhakdi-to-merkel/ открытое письмо Канцлеру Германии Ангеле Меркель по поводу COVID-19 )
Вы осознаете последствия коронавирусного хайпа?"
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27.05.2020 21:29 Відповісти
Йохан Гизеке, бывший главный эпидемиолог Швеции, сейчас советник Шведского агентства здравоохранения

Многие люди в Швеции могут заразиться вирусом.
Однако само заболевание и его воздействие на здоровье могут оказаться сопоставимыми с обычным гриппом. Другие страны "предприняли политические, необдуманные действия", которые не подтверждаются фактами.
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27.05.2020 21:31 Відповісти
 
 