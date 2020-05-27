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Новини
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Венеціанська комісія проведе експертизу поправок до Конституції РФ у відповідь на петицію, яку підписали понад 200 тисяч росіян

Венеціанська комісія проведе експертизу поправок до Конституції РФ у відповідь на петицію, яку підписали понад 200 тисяч росіян

Комітет із моніторингу Парламентської асамблеї Ради Європи вирішив провести термінову юридичну експертизу поправок до конституції Росії і процедури їхнього схвалення.

Таким чином ПАРЄ задовольнила прохання у зверненні, під яким поставили підписи понад 200 тисяч громадян Росії, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як повідомили виданню координатори звернення до Ради Європи, поправки розгляне Європейська комісія за демократію через право (так звана Венеційська комісія).

Засідання Комітету ПАРЄ відбулося 27 травня в онлайн-форматі.

Венеційська комісія уповноважена давати правову оцінку конституційних проєктів країн-членів Ради Європи. Попри те, що її експертні оцінки мають рекомендаційний характер, саме позитивна оцінка комісією конституції Росії 1993 року була однією з підстав прийняття Росії в члени Ради Європи в 1996 році.

Венеційська комісія має перевірити зміни до конституції Росії на відповідність європейським і міжнародним стандартам демократії та верховенства права, а також правовим зобов’язанням Росії в межах Ради Європи.

Раніше вже було ухвалене рішення про експертизу поправки про право Російської Федерації не виконувати рішення міжнародних органів. Її результати, як очікується, будуть опубліковані в червні.

11 березня 2020 року, після схвалення поправок парламентом, російські правозахисники, юристи, громадські діячі опублікували відкритий лист до Ради Європи з негативною оцінкою як поправок до Конституції, так і процедури їхнього схвалення. Російська влада і лояльні їй ЗМІ розкритикували цю ініціативу, стверджуючи, що і поправки, і процедура відповідають міжнародним нормам. Ініціатори петиції вважають, що вони порушують баланс влади і обмежують свободи громадян. Під петицією зібрано понад 200 тисяч підписів.

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Нагадаємо, закон про поправку до Конституції РФ, що дозволяє Путіну переобиратися на посаду президента ще кілька разів, був підписаний самим Путіним. До цього його ухвалила Рада Федерації і погодили дві третини регіонів РФ.

Поправки були ініційовані президентом Росії Володимиром Путіним. Одна з них, внесена пізніше, передбачає можливість для Путіна балотуватися ще на два президентські терміни.

Спочатку очікувалося, що загальнонаціональне голосування про схвалення поправок відбудеться 22 квітня, однак воно було перенесене через епідемію COVID-19. Останнім часом називають нові дати – 1 або 8 липня.

Автор: 

Венеціанська комісія (227) Конституція (548) росія (64846) Рада Європи (459)


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Топ коментарі
+5
"А вони собі хай знають
Божеволіють, конають,
Нам своє робить....!"
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27.05.2020 21:26
+2
Ага
И упыри на кримле сразу к прислушиваются
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27.05.2020 20:41
+1
"Венецианская комиссия проведет экспертизу поправок к Конституции РФ в ответ на петицию, которую подписали более 200 тысяч россиян"
_А-аа, ну-ну...
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27.05.2020 20:41
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"Венецианская комиссия проведет экспертизу поправок к Конституции РФ в ответ на петицию, которую подписали более 200 тысяч россиян"
_А-аа, ну-ну...
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27.05.2020 20:41 Відповісти
Ага
И упыри на кримле сразу к прислушиваются
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27.05.2020 20:41 Відповісти
"А вони собі хай знають
Божеволіють, конають,
Нам своє робить....!"
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27.05.2020 21:26 Відповісти
в зад их...\кацапов...\(с)
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27.05.2020 20:49 Відповісти
***** срало и на поправки и на комиссии и на всю ихнюю венецию.
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27.05.2020 20:51 Відповісти
Зато европейское сообщество получит против рашки дополнительный аргумент, для продавливания санкций. И не только.
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27.05.2020 21:59 Відповісти
Параша опять пошлет свой "дополнительный аргумент" ввиде бомбардировщиков и сообщество
забудет про санкции
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27.05.2020 22:24 Відповісти
Как сказать... Санкции на пользу, но рашака уже валится. Даже украиноненавистник мйуpидка пишет, что катастрофа уже неизбежна.
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27.05.2020 23:27 Відповісти
ніхто їх вже давно не боїться
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28.05.2020 00:43 Відповісти
ні ні,нехай приймають.на россії повинен бути сЦарь
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27.05.2020 20:53 Відповісти
На РАБсси менять ничего не нуна.Достаточно одной таблэтки Ночичка или Полония...
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27.05.2020 20:57 Відповісти
Шо такое ента комиссия??
паРашкє до дупи..
А в Україні переклад спотворювали з часів Хряка1.0..
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27.05.2020 20:59 Відповісти
раша с нетерпением ждет выводов ))) ага!
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27.05.2020 21:03 Відповісти
Пьяные в дупу Шариков и Швондер решили РАБссию реформировать...Шариков : взять и поделить...,Швондер,неее братан,все дввно украдено и поделено между Гитлером и Джугашви,но Америка сопротивляется,пиндосы проклятые капиталисты...
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27.05.2020 21:07 Відповісти
Теперь этих 200 тыс. самих отправят на комиссию. Психиатрическую. Бо только идийот может не любить *****.
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27.05.2020 21:10 Відповісти
Игорь,а я рада тому факту , что в парашке ,ХОТЬ,200 человек нашлось порядочных и смелых...
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28.05.2020 04:06 Відповісти
Ви б краще бабло кацапське в західних банках заморозили. Тоді і була у кацапів хоч яка небудь реакція.
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27.05.2020 21:32 Відповісти
А что сравнивать?На РАБссии в 2012 году была четвертая экономика Мира,с оборотом 5 триллионом долларов.Сегодня РАБссия на 17 месте с бюджетом 212 миллирдов долларов.Это бюджет штата Калифорния...
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27.05.2020 21:39 Відповісти
путен введи бее мее...заблеяло стадо вонючих рабов
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27.05.2020 21:48 Відповісти
 
 