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Міністр юстиції Малюська заявив, що після його скарг на розмір зарплати її збільшили втричі

Міністр юстиції Малюська заявив, що після його скарг на розмір зарплати її збільшили втричі

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив про збільшення своєї зарплати втричі. Торік Малюська скаржився на низьку зарплату і не виключав свого звільнення з посади.

Як передає Цензор.НЕТ, про це міністр розповів в інтерв'ю Mind.

За словами Малюськи, до початку карантину в Україні його заробітна плата становила близько 61 тисячі гривень. При тому, що спочатку його зарплата становила 17 тисяч гривень.

"Зараз діють карантинні обмеження щодо зарплат високопосадовців, і я отримую близько 37 тисяч гривень", - розповів він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Якщо зарплата не підвищиться хоча б до 80 тисяч, надовго мене не вистачить, - глава Мін'юсту Малюська

Автор: 

Малюська Денис (402) зарплата (2236)


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Топ коментарі
+33
ну хоть у малюськи зарплата немалюська......
наскулил?
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27.05.2020 21:01
+28
Конец эпохи бедности от зеленского.
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27.05.2020 21:00
+28
А этот урод пробовал прожить на 7 000 грн.
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27.05.2020 21:01
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Ото Петренко дурак!
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28.05.2020 08:19 Відповісти
Мабуть його жінка вже не пиз%ить макогон, якщо нормальну зарплату приніс!
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28.05.2020 11:41 Відповісти
Я шизію коли виходять різні барани та верзуть таке що " а він такий професіональний та крутий що міг заробляти десь там мільйони а пішов на 30 тис тому що хоче допомогти країні...." Альо! Ви реально дурні чи видаєте себе за ідіотів? Це коли таке було?? Може все простіше? Може воно тупе як двері зі штатівським дипломом якоїсь фірми "роги та копита" яка "за гроші готує прибиральників" , а тому не потрібне ніде на мільйон зарплати? Або там далеко не 30 тис крутиться а з усім усім - 300- 400 тис? Не меліть нісенітниць про "благородство" а то нудить вже..Ви з Місяця чи звідки?
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28.05.2020 14:20 Відповісти
Ще одне.. Тупим посадовцям заробити нормальні гроші сьогодні абсолютно немає де окрім взяти з бюджету. Окрім бюджета сьогодні в Україні заробити тупому не прикладаючи зусиль - просто ніде..Ви це розумієте? Тому хто отримуючи мільйон наприклад у місяць не приносить фірмі мінімум 1,7 млн..доходу - це саме найменше - не потрібен як одиниця. Скільки користі приніс оцей невіглас піздюська лиса? В коштах як це оцінили? А тепер вмикайте мозок і робіть висновки. Це як ***** та інший мотлох - висмоктали з держави мільярди - повернули 14 тис. Супер!
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28.05.2020 14:31 Відповісти
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