УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10511 відвідувач онлайн
Новини Блокада Азовського моря
1 450 13

Україна вперше винесла на обговорення безпекового форуму ОБСЄ ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні, - МЗС

Україна вперше винесла на обговорення безпекового форуму ОБСЄ ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні, - МЗС

Ситуація в Азово-Чорноморському регіоні вперше винесена на обговорення Форуму безпеки співробітництва ОБСЄ.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок, коментуючи хід онлайн засідання Форуму під головуванням України, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"Українське головування вперше винесло на комплексне обговорення Форуму ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні", - заявив Божок.

Доповідачем від України на заході був Постійний представник Президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич. Він наголосив на триваючих порушеннях Росією основоположних принципів та норм ОБСЄ та міжнародного права. Держава-агресор продовжує незаконну окупацію Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, що супроводжується зростаючою мілітаризацією півострова та прилеглих територіальних вод.

Представник України зазначив, що Росія під надуманими приводами перешкоджає судноплавству в Азово-Чорноморському регіоні, що є брутальним порушенням норм міжнародного морського права. Триває інтенсивна мілітаризація Азовського моря. Така деструктивна політика РФ має негативні наслідки не лише для України та інших країн Чорноморського басейну, а й для більш широкого регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Справа України проти РФ про захоплення моряків: Кулеба підпише Меморандум у Міжнародний трибунал і повідомить додаткові деталі

Окрему увагу доповідач від України звернув на грубе порушення прав та свобод людини в Криму, незаконний призов громадян України до російської армії, утиски кримськотатарської національної меншини, незаконне ув’язнення громадян України та інші тяжкі злочини держави-окупанта в Криму.

Делегації висловили глибоке занепокоєння у зв’язку із загрозливою безпековою ситуацією в Азово-Чорноморському регіоні та поза ним.

Учасники засідання закликали Росію надати безперешкодний доступ міжнародним організаціям на окупований Кримський півострів для отримання достовірної інформації про безпекову та гуманітарну ситуацію на півострові.

Вони також обговорили шляхи посилення моніторингової діяльності СММ ОБСЄ з відстеження ситуації із перешкоджанням судноплавства в Азовському морі та його економічних, соціальних наслідків для прибережних районів України. Важливим є інформування з боку Місії про незаконну мілітаризацію тимчасово окупованого Кримського півострова, зокрема проведення там військових навчань.

Звіти Місії мають також відображати наслідки такої політики держави-агресора для навколишнього середовища, здоров’я та безпеки людей, які проживають у прилеглих районах.

Партнери України чітко наголосили, що активізація військової діяльності НАТО у Чорному морі є прямим наслідком агресії Росії проти Грузії та України. Вони запевнили українську та грузинську сторони у намірі продовжувати тісну співпрацю.

Дивіться також: Україна передає Міжнародному морському трибуналу докази проти РФ у справі про захоплення моряків і кораблів: ми хочемо справедливості, - Кулеба. ВIДЕО

Автор: 

Азовське море (1617) ОБСЄ (3497) Божок (48) Кориневич Антон (91)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+2
Чтобы вы делали, если бы не было решения Морского трибунала? В 2013 году, что-ли, подали?
показати весь коментар
27.05.2020 21:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Або армії помогать. Да, кацап?
показати весь коментар
27.05.2020 23:00 Відповісти
ну да , Гаагский трибунал по делу захвата касапами украинских моряков прошёл ведь пять лет назад ? шизик ты брехливый , сколько можно брехать на форуме ?
показати весь коментар
27.05.2020 22:52 Відповісти
Чтобы вы делали, если бы не было решения Морского трибунала? В 2013 году, что-ли, подали?
показати весь коментар
27.05.2020 21:57 Відповісти
Это всё здорово, но почему нынешнее впервые не произошло при попареднике?
показати весь коментар
28.05.2020 08:49 Відповісти
Мне тебе свой пост вслух прочитать или какие-то буквы алфавита я за тебя выучу?
показати весь коментар
28.05.2020 10:43 Відповісти
Там нет ответа на мой вопрос, ибо для того, чтобы вынести на обсуждение Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ не требуется решение трибунала. Прочитай сначала внимательно статью и найди там знакомые буквы.
показати весь коментар
01.06.2020 16:53 Відповісти
Коротко о событии: "Делегации выразили глубокую обеспокоенность...Участники заседания призвали Россию..." Дальше можно не читать.
показати весь коментар
27.05.2020 22:07 Відповісти
Ситуация в Азово-Черноморском регионе впервые вынесена на обсуждение Форума безопасности сотрудничества ОБСЕ.

Вы хотите, чтобы на этом впервые сразу вынесли и смертный приговор Пуйлу?
показати весь коментар
28.05.2020 08:46 Відповісти
 
 