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Новини Коронавірус і карантин
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За відсутності скарг хворих на COVID-19 росіян не включатимуть у статистику, - рекомендації МОЗ РФ

За відсутності скарг хворих на COVID-19 росіян не включатимуть у статистику, - рекомендації МОЗ РФ

Діагноз "COVID-19" для статистичного обліку в статистиці захворюваності має бути виставлений наприкінці кожного епізоду надання медичної допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на методичні рекомендації МОЗ РФ.

"Діагноз встановлюється на підставі типових скарг, анамнезу, об'єктивних даних і інформації про додаткові методи обстеження (функціональні, інструментальні, лабораторні). У медичній документації обов'язково відбивається обґрунтування встановленого діагнозу у випадках, пов'язаних з COVID-19. При зверненні в медичну організацію захворювання, з приводу якого пацієнт звернувся в даному епізоді, обирають як основне", - сказано в тексті.

Також реєстрації підлягають "основне захворювання і всі записані фонові, конкуруючі і супутні захворювання". При цьому "ускладнення основного захворювання в статистиці захворюваності у випадках, пов'язаних з COVID-19, не кодуються і не реєструються". Однак "при виборі основного захворювання слід користуватися правилом МВ1 - основним має бути вибраний важчий стан".

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"У разі виявлення вірусу за відсутності скарг, об'єктивної і додаткової інформації цей стан слід розцінювати як носійство вірусу і кодувати рубрикою Z22.8 (носійство збудника COVID-19. - Ред.). Такі випадки в статистику захворюваності і смертності не включаються", - сказано в документі.

За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу, в Російській Федерації виявили понад 370 тисяч випадків інфікування коронавірусом, померло майже 4 тисячі осіб, одужало понад 142 тисячі осіб.

Автор: 

карантин (18172) росія (64846) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+12
Пухнастий бандерівець чекає на позитивну новину.

При отсутствии жалоб заболевших COVID-19 россиян не будут включать в статистику, - рекомендации Минздрава РФ - Цензор.НЕТ 2341
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27.05.2020 22:08
+8
А що, хіба так можна ? 😷
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27.05.2020 22:04
+8
Не считать полоний ядом, записывать смерть по основным заболеваниям...
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27.05.2020 22:04
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А що, хіба так можна ? 😷
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27.05.2020 22:04 Відповісти
Так треба, та кітайці з кацапами нікому не розповіли. Тіки з носійством питання, бо такого не може бути.
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27.05.2020 22:12 Відповісти
Не считать полоний ядом, записывать смерть по основным заболеваниям...
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27.05.2020 22:04 Відповісти
Правильно. А в статистику смертей писать "объелся поганками".
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27.05.2020 22:05 Відповісти
***** надо просто засекретить потери мирного населения в мирное на масковии время
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27.05.2020 23:16 Відповісти
К стати если сегодня успешно стартует пилотируемый Space X то и на пилотируемых запусках в космос на кацапии можна будет поставить жирный НОЛЬ.
Прямая трансляция запуска уже идет по адресу https://bykvu.com/ru/bukvy/segodnja-na-mks-poletjat-dvoe-astronavtov-na-korable-spacex/
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27.05.2020 22:05 Відповісти
Пухнастий бандерівець чекає на позитивну новину.

При отсутствии жалоб заболевших COVID-19 россиян не будут включать в статистику, - рекомендации Минздрава РФ - Цензор.НЕТ 2341
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27.05.2020 22:08 Відповісти
Первоисточник: смотрим как Илон Маск через 45 минут порвёт дупы кацапам.
https://www.spacex.com/launches/index.html
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27.05.2020 22:47 Відповісти
За відсутності скарг хворих на COVID-19 росіян не включатимуть у статистику, - рекомендації МОЗ РФ - Цензор.НЕТ 7143
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27.05.2020 22:50 Відповісти
https://u-news.com.ua/92180-rossijanka-zakatila-skandal-na-dache-u-soseda-i-provalilas-v-sor.html Россиянка закатила скандал на даче у соседа и провалилась в сортир

Видео - супер. Вся суть кацапов.
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27.05.2020 23:49 Відповісти
Ой ***** ліл! За відсутності скарг хворих на COVID-19 росіян не включатимуть у статистику, - рекомендації МОЗ РФ - Цензор.НЕТ 5380
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27.05.2020 23:51 Відповісти
Дай то Бог,если все пройдет успешно то про кацапию как космическую страну можно затыть.Пока кацапия достигнет сегодняшнего уровня Илона Макса то америкосы уже будут обживать Марс и промышленно добывать полезные ископаемые на Луне.
Доставка полезного груза на МКС иже сегодня техникой Макса дешевле в десятки раз чем кацапскими ракетами а доставка людей в космос америкосами так вообще будет в сотни раз дешевле чем хваленым ,,Союзом,, который в своем развитии так и застрял в середине 60-тых.
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27.05.2020 23:04 Відповісти
Особенно прикольно смотреть, как параша свои анало-говнетные пепелацы собирает в закрытых цехах (чтобы враги не подсмотрели как правильно вертеть дырки в туалетах и пыль не попала), а Илон Маск в Бока-Чихо собирает то, что опережает кацапов уже на 100 лет прямо под открытым небом.
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27.05.2020 23:10 Відповісти
Момент истинны или кранты кацапскому росскосмосу наступит мение чем через 9 минут.С Богом америкосы...
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27.05.2020 23:24 Відповісти
На субботу перенесли из-за погоды...
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27.05.2020 23:26 Відповісти
Жаль,но я не понял в сколько часов будет следующий старт.
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28.05.2020 00:05 Відповісти
Примерно на 2-2,5 часа раньше вчерашнего (как они в репортаже сказали). Скоро уточнят.
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28.05.2020 07:27 Відповісти
Черговий хій в дупу... пардон, ніж в спину кацапам postponed на суботу через сліжні погідні услів'я. Але то не принципово, почекаємо...
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27.05.2020 23:49 Відповісти
Не полетел...РПЦ-шные шаманы погоду испортили
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27.05.2020 23:50 Відповісти
Когда будет сегодняшняя трансляция и где ее можна будет посмотреть?
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30.05.2020 13:45 Відповісти
Мне сегодня не до этого. А завтра "Динамо-Шахтёр" точно посмотрю. Буду болеть за наших, киевских. У меня нет украинских каналов как таковых. Всё, что надо, идёт на ТВ через интернет. Около 1000 каналов из разных стран.
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30.05.2020 17:03 Відповісти
В таком случае рекомендую sweet.tv две недели бесплатного просмотра на шести устройствах.
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30.05.2020 17:19 Відповісти
У меня здесь свои источники для просмотров. Хватает с головой, но времени мало...
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31.05.2020 10:27 Відповісти
Их вообще нельзя включать в статистику, -их надо отнести к леммингам,а еще лучше к валежнику!
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27.05.2020 22:07 Відповісти
І виміряти тоннами або кубометрами. Причому дуже приблизно.
"Скончалось, грубо говоря, столько-то кубов".
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27.05.2020 22:10 Відповісти
А для чего вообще существует ВОЗ, если каждая страна ведет статистику по COVID-19 как ей заблагорассудится? И как потом сравнивать статистику разных стран? Хотя и не являюсь сторонником Трампа, но согласен с ним в том, что в настоящем виде ВОЗ - абсолютно бесполезное и бесхребетное сборище высокооплачиваемых чиновников.
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27.05.2020 22:12 Відповісти
а тех кто будет жаловаться - вывозить за 101 км на лечение-излечение (свежий воздух, бензопила "дружба" и сплоченный коллектив, диетическая низкокаллорийная пища и родниковая вода.. плюс бесплатная охрана и полулюкс-номера...)
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27.05.2020 22:15 Відповісти
На фото - настоящий герой, благодаря которому в России от коронавируса умирает в 10 раз меньше людей, чем в той же Европе, Азии или США. Это глава Росстата Павел Малков. Помните своих героев.При отсутствии жалоб заболевших COVID-19 россиян не будут включать в статистику, - рекомендации Минздрава РФ - Цензор.НЕТ 7674
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27.05.2020 22:34 Відповісти
За відсутності скарг хворих на COVID-19 росіян не включатимуть у статистику, - рекомендації МОЗ РФ - Цензор.НЕТ 8564
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27.05.2020 22:39 Відповісти
Я в РФ живу? На кой иглесиаса мне это?
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27.05.2020 22:43 Відповісти
Сдохните все ватины !
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27.05.2020 22:43 Відповісти
А на хрена новости эРэФии в Украине.
Мне просто тошнит от них, с 2014 г. я вообще не хочу ничего знать про это ***..
, а не государство, которое напало на Украину и уже 6 лет издевается над ней.
Может у США ядренное оружие попросить Украине, для сдерживания ненасытных кацапов.
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27.05.2020 22:54 Відповісти
Правильно было бы написать " асимптоматических".
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27.05.2020 22:58 Відповісти
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28.05.2020 07:06 Відповісти
При отсутствии жалоб заболевших COVID-19 россиян не будут включать в статистику, а при наличии исключать из числа живых.
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28.05.2020 09:08 Відповісти
 
 