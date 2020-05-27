За відсутності скарг хворих на COVID-19 росіян не включатимуть у статистику, - рекомендації МОЗ РФ
Діагноз "COVID-19" для статистичного обліку в статистиці захворюваності має бути виставлений наприкінці кожного епізоду надання медичної допомоги.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на методичні рекомендації МОЗ РФ.
"Діагноз встановлюється на підставі типових скарг, анамнезу, об'єктивних даних і інформації про додаткові методи обстеження (функціональні, інструментальні, лабораторні). У медичній документації обов'язково відбивається обґрунтування встановленого діагнозу у випадках, пов'язаних з COVID-19. При зверненні в медичну організацію захворювання, з приводу якого пацієнт звернувся в даному епізоді, обирають як основне", - сказано в тексті.
Також реєстрації підлягають "основне захворювання і всі записані фонові, конкуруючі і супутні захворювання". При цьому "ускладнення основного захворювання в статистиці захворюваності у випадках, пов'язаних з COVID-19, не кодуються і не реєструються". Однак "при виборі основного захворювання слід користуватися правилом МВ1 - основним має бути вибраний важчий стан".
"У разі виявлення вірусу за відсутності скарг, об'єктивної і додаткової інформації цей стан слід розцінювати як носійство вірусу і кодувати рубрикою Z22.8 (носійство збудника COVID-19. - Ред.). Такі випадки в статистику захворюваності і смертності не включаються", - сказано в документі.
За даними Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу, в Російській Федерації виявили понад 370 тисяч випадків інфікування коронавірусом, померло майже 4 тисячі осіб, одужало понад 142 тисячі осіб.
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https://www.spacex.com/launches/index.html
Видео - супер. Вся суть кацапов.
Доставка полезного груза на МКС иже сегодня техникой Макса дешевле в десятки раз чем кацапскими ракетами а доставка людей в космос америкосами так вообще будет в сотни раз дешевле чем хваленым ,,Союзом,, который в своем развитии так и застрял в середине 60-тых.
"Скончалось, грубо говоря, столько-то кубов".
Мне просто тошнит от них, с 2014 г. я вообще не хочу ничего знать про это ***..
, а не государство, которое напало на Украину и уже 6 лет издевается над ней.
Может у США ядренное оружие попросить Украине, для сдерживания ненасытных кацапов.