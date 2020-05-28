Порошенка повторно викликали в ДБР на допит у двох провадженнях на 29 травня. Його адвокати заявили, що виклик за допомогою "відосиків" - незаконний

П'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка викликали в Державне бюро розслідувань для допиту і як свідка у двох кримінальних провадженнях (переміщення через держкордон з приховуванням від митного контролю колекції картин і незаконне використання техзасобів отримання інформації) на 11.00 та 12.00 29 травня. Зі свого боку, адвокати п'ятого президента заявили, що допиту не буде, оскільки виклики на допит за допомогою "відосиків на сайті" не передбачені законом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті ДБР.

"У зв’язку з неявкою 26 травня 2020 року, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Порошенко П.О. повторно викликається до Державного бюро розслідувань для допиту у якості свідка об 11 год. 00 хв. 29 травня 2020 року у кримінальному провадженні № 42020000000000307, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників", – говориться в повістці, опублікованій на сайті ДБР у середу ввечері.

Крім цього, Порошенко П.О. викликається до ДБР о 12.00 29 травня 2020 року для допиту у якості свідка у кримінальному провадженні № 62020000000000456, за "фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, що може заподіяти істотної шкоди державним інтересам".

У Бюро підкреслили, що "явка є обов'язковою".

Зі свого боку, як передає пресслужба "ЄС", адвокати Петра Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань заявили, що обшук, який відбувся 25 травня у Музеї Гончара – незаконний, це підтверджується рішенням суду. Вони також повідомили, що допит 29 травня не відбудеться, оскільки виклики у форматі "відосиків" на сайті ДБР не передбачені Кримінально-процесуальним кодексом України.

"25 травня пройшов всій відомий обшук у приміщенні музею Гончара. Обшук був брутальним, зламали двері, застосували застосували силу до депутатів, журналістів, блогерів. Встановили стеження за директором музею, приміщенням музею. І все це було зроблене під тим приводом, що було необхідно провести обшук терміново. Тобто без рішення суду. Що означає для слідчих негайно таке рішення суду отримати, щоб суд одобрив те, що вони зробили. Як нам стало сьогодні відомо, суд відмовив ДБР в ухваленні такого рішення. Обшук визнаний незаконним. Все, що було зроблене у ході цього обшуку – арешт майна, арешт картин, всі процесуальні дії, вся інформація, яка була отримана і скопійована – все це незаконно", – повідомив адвокат Ілля Новіков.

"Виникає підстава для негайного звільнення тих посадових осіб, які ухвалювали ці рішення, виконували ці рішення, звільнити їх, я вважаю, необхідно просто завтра. Президент Зеленський має повну можливість по службовій лінії з’ясувати, хто ці люди, і крім звільнення вони мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Всі бачили цей "беспредєл". Це було дуже добре задокументовано. Навіть Печерський суд не зміг таке "проковтнути", – наголосив Ілля Новіков.

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"На завтрашнє число, на 29 травня ДБР хотіло викликати Порошенка на допит за цією справою. Цього допиту не буде з тієї причини, що слідчі ДБР не змогли із дотриманням закону вручити повістки. Вони намагались запровадити в Україні таку практику, щоб вручення повістки можна було замінити вивішуванням "відосика" на сайті ДБР з тим, щоб вважати це належним сповіщенням свідка. Цього не буде. Петро Порошенко безумовно не буде розглядати це як законний спосіб виклику на допит у якості свідка, ця практика не має бути запроваджена в Україні. Ні щодо Порошенка, ні щодо будь-кого іншого. Якщо свідки хочуть, щоб до них з’являлись на допит свідки – будь ласка, вручайте повістки із дотриманням закону", – переконаний Новіков.

"Той самий "відосик" з’явився на сайті вчора 27 травня, можливо, це й була відповідь, оскільки вчора вже й було згадане рішення суду. І це можливо була реакція. Тобто замість того, щоб негайно притягнути до відповідальності правопорушників, слідчих і оперативних працівників, які влаштували це жахливе серйозне порушення закону, за яке вони мають бути притягнуті, – не просто звільнені, а притягнуті до кримінальної відповідальності. Замість того, щоб провести розслідування і притягнути їх до відповідальності, опублікували черговий незаконний відосик, який має на думку службовців ДБР замінити передбачений нормами КПК виклики до слідчого", – переконаний адвокат Ігор Головань.

"КПК передбачає, що повістка має бути вручена за три дні до дати явки на допит. При цьому при цьому КПК чітко встановлює, що при обрахунку цього терміну перший день не враховується. Тому якщо людину викликають, наприклад, на 29 травня, повістка має бути вручена не пізніше ніж 25 травня. А ми знаємо, що всі ці протизаконні дії почалися лише вчора. Нагадаю, що в Україні все ще діє Конституція, відповідно до Конституції державні органи повинні діяти чітко і в порядку, передбаченому Конституцією і законами. А ніхто з громадян не може бути примушений виконувати вимоги, які не ґрунтуються на нормах закону", – зазначив Головань.

"Тому ми вимагаємо негайного притягнення до відповідальності тих, хто порушив закон і влаштував незаконний обшук в музеї, а по-друге вимагаємо припинити порушення КПК при здійсненні викликів на допити. І це стосується взагалі всіх громадян України. Ми вимагаємо, щоб ДБР припинило цю незаконну практику", – наголосив Ігор Головань.