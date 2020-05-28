Порошенка повторно викликали в ДБР на допит у двох провадженнях на 29 травня. Його адвокати заявили, що виклик за допомогою "відосиків" - незаконний
П'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка викликали в Державне бюро розслідувань для допиту і як свідка у двох кримінальних провадженнях (переміщення через держкордон з приховуванням від митного контролю колекції картин і незаконне використання техзасобів отримання інформації) на 11.00 та 12.00 29 травня. Зі свого боку, адвокати п'ятого президента заявили, що допиту не буде, оскільки виклики на допит за допомогою "відосиків на сайті" не передбачені законом.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті ДБР.
"У зв’язку з неявкою 26 травня 2020 року, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Порошенко П.О. повторно викликається до Державного бюро розслідувань для допиту у якості свідка об 11 год. 00 хв. 29 травня 2020 року у кримінальному провадженні № 42020000000000307, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників", – говориться в повістці, опублікованій на сайті ДБР у середу ввечері.
Крім цього, Порошенко П.О. викликається до ДБР о 12.00 29 травня 2020 року для допиту у якості свідка у кримінальному провадженні № 62020000000000456, за "фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, що може заподіяти істотної шкоди державним інтересам".
У Бюро підкреслили, що "явка є обов'язковою".
Зі свого боку, як передає пресслужба "ЄС", адвокати Петра Порошенка Ілля Новіков та Ігор Головань заявили, що обшук, який відбувся 25 травня у Музеї Гончара – незаконний, це підтверджується рішенням суду. Вони також повідомили, що допит 29 травня не відбудеться, оскільки виклики у форматі "відосиків" на сайті ДБР не передбачені Кримінально-процесуальним кодексом України.
"25 травня пройшов всій відомий обшук у приміщенні музею Гончара. Обшук був брутальним, зламали двері, застосували застосували силу до депутатів, журналістів, блогерів. Встановили стеження за директором музею, приміщенням музею. І все це було зроблене під тим приводом, що було необхідно провести обшук терміново. Тобто без рішення суду. Що означає для слідчих негайно таке рішення суду отримати, щоб суд одобрив те, що вони зробили. Як нам стало сьогодні відомо, суд відмовив ДБР в ухваленні такого рішення. Обшук визнаний незаконним. Все, що було зроблене у ході цього обшуку – арешт майна, арешт картин, всі процесуальні дії, вся інформація, яка була отримана і скопійована – все це незаконно", – повідомив адвокат Ілля Новіков.
"Виникає підстава для негайного звільнення тих посадових осіб, які ухвалювали ці рішення, виконували ці рішення, звільнити їх, я вважаю, необхідно просто завтра. Президент Зеленський має повну можливість по службовій лінії з’ясувати, хто ці люди, і крім звільнення вони мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Всі бачили цей "беспредєл". Це було дуже добре задокументовано. Навіть Печерський суд не зміг таке "проковтнути", – наголосив Ілля Новіков.
"На завтрашнє число, на 29 травня ДБР хотіло викликати Порошенка на допит за цією справою. Цього допиту не буде з тієї причини, що слідчі ДБР не змогли із дотриманням закону вручити повістки. Вони намагались запровадити в Україні таку практику, щоб вручення повістки можна було замінити вивішуванням "відосика" на сайті ДБР з тим, щоб вважати це належним сповіщенням свідка. Цього не буде. Петро Порошенко безумовно не буде розглядати це як законний спосіб виклику на допит у якості свідка, ця практика не має бути запроваджена в Україні. Ні щодо Порошенка, ні щодо будь-кого іншого. Якщо свідки хочуть, щоб до них з’являлись на допит свідки – будь ласка, вручайте повістки із дотриманням закону", – переконаний Новіков.
"Той самий "відосик" з’явився на сайті вчора 27 травня, можливо, це й була відповідь, оскільки вчора вже й було згадане рішення суду. І це можливо була реакція. Тобто замість того, щоб негайно притягнути до відповідальності правопорушників, слідчих і оперативних працівників, які влаштували це жахливе серйозне порушення закону, за яке вони мають бути притягнуті, – не просто звільнені, а притягнуті до кримінальної відповідальності. Замість того, щоб провести розслідування і притягнути їх до відповідальності, опублікували черговий незаконний відосик, який має на думку службовців ДБР замінити передбачений нормами КПК виклики до слідчого", – переконаний адвокат Ігор Головань.
"КПК передбачає, що повістка має бути вручена за три дні до дати явки на допит. При цьому при цьому КПК чітко встановлює, що при обрахунку цього терміну перший день не враховується. Тому якщо людину викликають, наприклад, на 29 травня, повістка має бути вручена не пізніше ніж 25 травня. А ми знаємо, що всі ці протизаконні дії почалися лише вчора. Нагадаю, що в Україні все ще діє Конституція, відповідно до Конституції державні органи повинні діяти чітко і в порядку, передбаченому Конституцією і законами. А ніхто з громадян не може бути примушений виконувати вимоги, які не ґрунтуються на нормах закону", – зазначив Головань.
"Тому ми вимагаємо негайного притягнення до відповідальності тих, хто порушив закон і влаштував незаконний обшук в музеї, а по-друге вимагаємо припинити порушення КПК при здійсненні викликів на допити. І це стосується взагалі всіх громадян України. Ми вимагаємо, щоб ДБР припинило цю незаконну практику", – наголосив Ігор Головань.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Батраки сивочолого нагадують хвойд і комуняк - у одних нема принципів, другі безсоромно весь час брешуть вам у вічі.Безпринципним та брехливим запроданцям олігархату більше довіри в українського народу немає. Довіра- до чесних національних патріотів!
Чому на англомовній версії сайту немає коментарів? Бо хвойди запроданці олігархату потопили б демократичний сайт Бутусова.З цього виходить-демократії в Україні не існує-є дикий неофеодалізм.
От человека до обезьяны короткий шаг,этот шаг кацапские холопы, похоже,уже сделали.Но вот следующий шаг-как до рассейской глубинки с медведями-не потому что далеко как до Марса,а потому,что там жизни нет.
Зебілів тут раз-два і все. І то в них доросла "ломка".
"Сотрудники ГБР явились около 13:30. Один из них показал свое удостоверение директору музея Петру Ивановичу Гончару и представился следователем. Он предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин семьи Порошенко. И попросил написать от руки расписку о получении этого постановления и об уголовной ответственности за незаконные действия с этой коллекцией", - сказано в сообщении.==== хех .."Нету у вас методов против Кости Сапрыкина"(с) ?
========
Он предоставил решение Печерского районного суда об аресте имущества, собственно частной коллекции картин
Браво.
Перший такий явний сигнал - колективний лист колишніх американських послів в Україні. Підписали всі, хто тільки міг - за винятком другого посла Вільяма Міллера і восьмого посла Джеффрі Пайєтта, що працює зараз очільником американського дипломатичного представництва в Греції.
Не потрібно тішити себе ілюзіями, що це - лист відставників, які просто хочуть нагадати про себе. Американські посли, навіть і у відставці - люди системи. І це дуже різні люди, з різними зв'язками у американських політичних колах. Когось призначали президенти-республіканці, когось - демократи. Для когось посада посла в Україні була вінцем дипломатичної кар'єри, а для когось - одним з етапів. І вплив такої людини - ну, наприклад, Джона Тефта, який до посольства у Києві керував диппредставництвами у Литві та Грузії, а з української столиці вирушив до Москви - не визначається перебуванням в Україні.
Поставити свої підписи під спільною заявою настільки різних людей могло змусити тільки одне - чітке розуміння загрози для американо-українських відносин, загрози для самої України і американських інтересів у регіоні. І чітке розуміння настроїв у американському істеблішменті. Не настроїв у якомусь окремому його сегменті, а настроїв загалом. І те, що самому президенту Дональду Трампу або комусь із його родичів може і сподобатися історія із розмовами Порошенка і Байдена, нічого не змінює. У США все визначає саме система, а не чиясь сім'я або чиясь примха. Навіть якщо це примха голови держави і навіть якщо це його сім'я.
І коли досвідчені дипломати стверджують, що їх "вражають спроби втягнути Україну у внутрішні політичні процеси в Америці у контексті майбутніх виборів президента США в 2020 році. Ці зусилля сприяють помилковому і токсичному наративу, який не має підстави в реальності американо-українських відносин, може послабити відносини між США і Україною та внести розкол між двома країнами. Це не відповідає інтересам жодної з країн", - так це не їхня особиста думка.
Це - позиція держави.
Залишилося тільки зрозуміти, чи здатний офіс Володимира Зеленського вловлювати сигнали з Вашингтону хоча б тоді, коли ці сигнали передаються відкритим текстом, вже без всяких еківоків і кулуарних дзвінків. Якщо розуміння не буде, у наших відносинах з США виникнуть серйозні проблеми, вирішувати які доведеться вже спадкоємцю Володимира Зеленського.
https://espreso.tv/tag/vitaliy_portnykov Віталій Портников , - блог https://espreso.tv/article/2020/05/27/vitaliy_portnykov_amerykanci_pereyshly_do_vidkrytykh_sygnaliv Американці перейшли до відкритих сигналів
Украинский журнал Forbes оценил состояние пятого президента Украины, народного депутата от "Европейской солидарности" Петра Порошенко, оно составляет $1,4 млрд. Об этом пишет российская редакция Forbes, ссылаясь на первый номер журнала "Forbes Украина", который сегодня вышел в печать.
Как сообщается в журнале, Порошенко занял третье место среди украинских миллиардеров.
Кому війна...
28.05.20 13:42https://censor.net/news/3198565/ukrainskiyi_forbes_vpervye_s_2016_goda_sostavil_reyiting_100_bogateyishih_ukraintsev
Але там в коментах (як зараз пригадую - Алла Новосад) тикнули зебілів мордою в те, що це не той американський форбс, який несе відповідальність за свої дочки. Тобто, це курченківський форбс, який набрехав, як тільки міг.
https://ru.wikipedia.org/wiki/7_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F 7 июля 2014 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B МВД Украины объявило в розыск судью Родиона Киреева. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 375 (Постановление судьей (судьями) заведомо не правосудного приговора, решения, определения или постановления) Уголовного кодекса Украины, по которой ему может грозить до 8 лет лишения свободы. По данным МВД, он исчез из поля зрения киевских правоохранителей 2 июляhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12 [12] .
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F 5 февраля https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2015 года Верховная Рада Украины дала согласие на арест Родиона Киреева, решение поддержали 297 депутатов. По некоторым данным, он скрывается в Крымуhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-13 [13] .
https://ru.wikipedia.org/wiki/5_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F 5 ноября 2015 года Высший совет юстиции Украины принял решение о внесении представления об увольнении за нарушение присяги Родиона Киреева с должности судьи Печерского районного суда города Киеваhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-14 [14] . https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F 18 января https://ru.wikipedia.org/wiki/2016_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 2016 года указом Президента Украины Петра Порошенко Киреев был уволенhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-15 [15] . Киреев обжаловал увольнение в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%83%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Высшем административном суде Украины , https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0 2 марта 2016 года в удовлетворении требований было отказаноhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-16 [16] .
В 2018 году стало известно, что Киреев зарегистрирован как адвокат в реестре адвокатской палаты Москвыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BD_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-17 [17] .
Зараз Президентом є порядна людина.
Ага. Сокрыл путём выставления в музее.
Этим идиоты даже бумагу гладко написать не могут!