МВС і прокуратура підтвердили, що жодних кримінальних проваджень стосовно мера Черкас Бондаренка немає, - адвокат Ципін
Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко не фігурує у кримінальних провадженнях у жодній із ролей - ані підозрюваним, ані обвинуваченим чи засудженим.
Про це в ефірі Громадського радіо заявив адвокат мера Денис Ципін, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, позов до президента України Володимира Зеленського подали у Печерський чуд через те, що такі позови подаються за місцем знаходження відповідача, а відповідач перебуває у Печерському районі столиці.
Також адвокат розповів, що у справи є дві кваліфікації.
"Перша кваліфікація – це образи, бо жоден громадянин України у тому числі і президент не має права ображати громадян України. Бандит, як він висловився – це означає, що він назвав Бондаренка бандитом, а це образа, а ще він сказав про 19 кримінальних проваджень що він мав на увазі? Чи то він є фігурантом, чи то підозрюваним, чи засудженим, але він утотожнив, що у мера є 19 кримінальних проваджень, а їх насправді нема. Ми отримавши відповідь від МВС і від прокуратури про відсутність будь-яких кримінальних проваджень, де мер Черкас є підозрюваним, обвинуваченим або засудженим", – сказав адвокат.
Ципін також повідомив, що позов доповнять вимогою про спростування недостовірної інформації, враховуючи позицію, що Зеленський казав, що він (мер Черкас – ред.) є фігурантом, тобто підозрюваним.
"Якщо Адміністрація президента скаже, що він взагалі мав не це на увазі, а мав на увазі, що є якісь 19 проваджень по яких, можливо, Бондаренко проходив як свідок, чи щось ще – то це буде достатня для нас сатисфакція і тоді ми цю вимогу викреслимо. Тож питання позиції офісу президента, яку вони дадуть відповідь на наші питання, що таке 19 кримінальних проваджень і про кого говорив президент, що не сяде за один стіл із бандитами. Цю інформацію мають спростовувати всі ЗМІ, які цю інформацію поширили, це не має робити президент, а це мають робити ЗМІ", – підсумував адвокат.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що мер Черкас Анатолій Бондаренко є фігурантом більш як десятка кримінальних проваджень.
Зеленський під час пресконференції сказав: "Я за один стіл з такими бандитами не сяду" і "Будь ласка, вибирайте бандитів, якщо хочете".
27 травня Денис Ципін – адвокат міського голови Черкас Анатолія Бондаренко – подав позов до Печерського суду у Києві проти президента України Володимира Зеленського.
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он всю жизнь так жил.
почему вдруг сейчас он будет жить по другой схеме ?
обосра..."ошибся " ? (ой , как неВдобно получилось) .
это сейчас модно, когда ДБР мытные декларации тырит
А его разбойником называли?
глядишь, этот Робин и шерифам и самому недо-королю по шее наваляет
слышь братан,я баба послушная,маску не ношу,у меня астма,пусти пирожок купить в ларьке бкз маски.Плати 17 штук и звездуй...