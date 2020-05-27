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Новини
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МВС і прокуратура підтвердили, що жодних кримінальних проваджень стосовно мера Черкас Бондаренка немає, - адвокат Ципін

МВС і прокуратура підтвердили, що жодних кримінальних проваджень стосовно мера Черкас Бондаренка немає, - адвокат Ципін

Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко не фігурує у кримінальних провадженнях у жодній із ролей - ані підозрюваним, ані обвинуваченим чи засудженим.

Про це в ефірі Громадського радіо заявив адвокат мера Денис Ципін, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, позов до президента України Володимира Зеленського подали у Печерський чуд через те, що такі позови подаються за місцем знаходження відповідача, а відповідач перебуває у Печерському районі столиці.

Також адвокат розповів, що у справи є дві кваліфікації.

"Перша кваліфікація – це образи, бо жоден громадянин України у тому числі і президент не має права ображати громадян України. Бандит, як він висловився – це означає, що він назвав Бондаренка бандитом, а це образа, а ще він сказав про 19 кримінальних проваджень що він мав на увазі? Чи то він є фігурантом, чи то підозрюваним, чи засудженим, але він утотожнив, що у мера є 19 кримінальних проваджень, а їх насправді нема. Ми отримавши відповідь від МВС і від прокуратури про відсутність будь-яких кримінальних проваджень, де мер Черкас є підозрюваним, обвинуваченим або засудженим", – сказав адвокат.

Читайте також: Мер Черкас Бондаренко: Слова Зеленського про кримінальні справи проти мене - брехня, готую позов до суду

Ципін також повідомив, що позов доповнять вимогою про спростування недостовірної інформації, враховуючи позицію, що Зеленський казав, що він (мер Черкас – ред.) є фігурантом, тобто підозрюваним.

"Якщо Адміністрація президента скаже, що він взагалі мав не це на увазі, а мав на увазі, що є якісь 19 проваджень по яких, можливо, Бондаренко проходив як свідок, чи щось ще – то це буде достатня для нас сатисфакція і тоді ми цю вимогу викреслимо. Тож питання позиції офісу президента, яку вони дадуть відповідь на наші питання, що таке 19 кримінальних проваджень і про кого говорив президент, що не сяде за один стіл із бандитами. Цю інформацію мають спростовувати всі ЗМІ, які цю інформацію поширили, це не має робити президент, а це мають робити ЗМІ", – підсумував адвокат.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський розповів, що мер Черкас Анатолій Бондаренко є фігурантом більш як десятка кримінальних проваджень.

Зеленський під час пресконференції сказав: "Я за один стіл з такими бандитами не сяду" і "Будь ласка, вибирайте бандитів, якщо хочете".

27 травня Денис Ципін – адвокат міського голови Черкас Анатолія Бондаренко – подав позов до Печерського суду у Києві проти президента України Володимира Зеленського.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мер Черкас Бондаренко - Зеленському: Вам на місцевих виборах тут нема чого ловити. Чекаємо. ВIДЕО

Автор: 

адвокат (933) Зеленський (23642) Черкаси (547) Бондаренко Анатолій (58)


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Топ коментарі
+28
и опять вазелин соврал. вот же лживая натура....
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27.05.2020 22:46
+27
Бубачка это генератор случайных букофф, которые складываются в тотальную брехню
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27.05.2020 22:50
+26
Бубачка як не сбреше, то не проживе
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27.05.2020 22:47
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Зато проти бубочки будуть.*********
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27.05.2020 22:45 Відповісти
и опять вазелин соврал. вот же лживая натура....
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27.05.2020 22:46 Відповісти
воно народилося із виряченими від брехні очима
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27.05.2020 22:48 Відповісти
МВС і прокуратура підтвердили, що жодних кримінальних проваджень стосовно мера Черкас Бондаренка немає, - адвокат Ципін - Цензор.НЕТ 9355
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27.05.2020 23:38 Відповісти
МВС і прокуратура підтвердили, що жодних кримінальних проваджень стосовно мера Черкас Бондаренка немає, - адвокат Ципін - Цензор.НЕТ 6755
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28.05.2020 01:47 Відповісти
Очередной зашквар клоуна. Мои поздравления зебобикам
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27.05.2020 22:46 Відповісти
Бубачка як не сбреше, то не проживе
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27.05.2020 22:47 Відповісти
"Бубачка як не сбреше, то не проживе" не дихне, як дихне так і збреше.
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28.05.2020 08:27 Відповісти
Мда, такое сказать на всю Украину. Ему реально дезу на стол получается кладут? Или это он сам такую ахинею придумывает?
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27.05.2020 22:48 Відповісти
Бубачка это генератор случайных букофф, которые складываются в тотальную брехню
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27.05.2020 22:50 Відповісти
Та яких там букофф, букварєй!
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27.05.2020 22:57 Відповісти
нужные сценаристы пишут нужные слова.

он всю жизнь так жил.

почему вдруг сейчас он будет жить по другой схеме ?
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27.05.2020 23:03 Відповісти
Візуальна психодіагностика в поміч...

МВС і прокуратура підтвердили, що жодних кримінальних проваджень стосовно мера Черкас Бондаренка немає, - адвокат Ципін - Цензор.НЕТ 3744
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27.05.2020 22:56 Відповісти
мда, доктора Ламброзо на него нет......
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27.05.2020 23:01 Відповісти
Потвора.
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27.05.2020 23:09 Відповісти
та ні... просто всравсь...
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27.05.2020 23:21 Відповісти
каждый звук рождается в муках , зачем так мучится - просто перестань говорить !
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27.05.2020 23:41 Відповісти
Бычара.
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27.05.2020 22:48 Відповісти
в смысле окурок ?
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27.05.2020 22:51 Відповісти
Т.е. преЗ в очередной раз обосра... "ошибся " ? (ой , как неВдобно получилось) .
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27.05.2020 22:48 Відповісти
Как же так? бубачка жы сказал, 19 дел! Срачно, ввоз контрабасом рубашки, в которой давал интервью мэр, поссал мимо унитаза, не почистил зубы утром 12.07.1989 года, курил на остановке 17.09.2002 года, после чего сгорела урна - поджег жы, умышленный! Да и вообще, бубачка сказал, значит есть 19 дел, где не важно! Пусть не в МВД, ГПУ, СБУ, ...
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27.05.2020 22:48 Відповісти
....во во ! подетальней пожалуйста с незаконно ввезенной Олейником рубашки !
это сейчас модно, когда ДБР мытные декларации тырит
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27.05.2020 22:54 Відповісти
Да и кстати, мэр украл мозги у дыбыры! Криминаааааал!!!!
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27.05.2020 23:40 Відповісти
Так а нет или нет и не было?)))
А его разбойником называли?
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27.05.2020 22:53 Відповісти
это, пардон, не разбойник, а Робин Гуд мелких бизнесменов из Черкасского леса

глядишь, этот Робин и шерифам и самому недо-королю по шее наваляет
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27.05.2020 22:56 Відповісти
Та пофиг, один хрен зеля не в состоянии мыслить стратегически)))
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27.05.2020 23:21 Відповісти
Самоизоляция подходит к Карантину и говорит
слышь братан,я баба послушная,маску не ношу,у меня астма,пусти пирожок купить в ларьке бкз маски.Плати 17 штук и звездуй...
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27.05.2020 23:03 Відповісти
Зашквар в турборежиме
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27.05.2020 23:05 Відповісти
Черговий чиновник,що обісцяв Зєлєнского,і йому за це нічого не було.
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27.05.2020 23:07 Відповісти
Заставь дурака рыбу ловить,вечно раков наловит
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27.05.2020 23:09 Відповісти
МВС і прокуратура підтвердили, що жодних кримінальних проваджень стосовно мера Черкас Бондаренка немає, - адвокат Ципін - Цензор.НЕТ 3903
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27.05.2020 23:20 Відповісти
Опять подлец Зеленский соврамши.
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27.05.2020 23:29 Відповісти
Обiсрався...)))
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27.05.2020 23:29 Відповісти
А жаль. Это мурло надо было показательно закрыть в СИЗО - как минимум за призыв к беспорядкам.
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27.05.2020 23:29 Відповісти
Ваш зеленський не менше мурло.
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27.05.2020 23:38 Відповісти
Кто опять подставил кролика вову ? Кто-то ж ему дал эту шпаргалку на 8 дел мэра Черкасс... ))
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27.05.2020 23:48 Відповісти
Бубочке стоило бы извиниться пока еще не поздно. времени у него осталось не много
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28.05.2020 00:16 Відповісти
А представляете шо щас незаменимый авакян просто задним числом возьмёт 19 папочек и назовёт дело 1....19. И усе..... Бубочка не соврамшы!
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28.05.2020 01:20 Відповісти
Напевно,вовці крісло перегріли і кришку зірвало...
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28.05.2020 07:19 Відповісти
"Бубачка як не сбреше, то не проживе" не дихне, як дихне так і збреше.
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28.05.2020 08:33 Відповісти
Зеля наробив в штанці по крупному.
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28.05.2020 08:35 Відповісти
Зато головний клоун країни сказав:"бандит"
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28.05.2020 09:33 Відповісти
 
 