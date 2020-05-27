На Одещині від вибуху боєприпасу часів Другої світової війни загинув чоловік, - Нацполіція. ФОТО

В Одеській області від вибуху боєприпасу часів Другої світової війни загинув місцевий житель.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

"Попередньо встановлено, що вибухнув снаряд часів Другої світової війни. Загиблий - власник господарської будівлі, 1973 року народження. За наявною інформацією, він був "чорним копачем", тобто захоплювався пошуками застарілої зброї та вибухівки", - сказано в повідомленні.

Поліцейські дістали з-під руїн ще кілька снарядів, мін і боєприпасів.

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Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) з поміткою "нещасний випадок" і ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Обставини події встановлюються.

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