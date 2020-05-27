На Одещині від вибуху боєприпасу часів Другої світової війни загинув чоловік, - Нацполіція. ФОТО
В Одеській області від вибуху боєприпасу часів Другої світової війни загинув місцевий житель.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.
"Попередньо встановлено, що вибухнув снаряд часів Другої світової війни. Загиблий - власник господарської будівлі, 1973 року народження. За наявною інформацією, він був "чорним копачем", тобто захоплювався пошуками застарілої зброї та вибухівки", - сказано в повідомленні.
Поліцейські дістали з-під руїн ще кілька снарядів, мін і боєприпасів.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) з поміткою "нещасний випадок" і ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Обставини події встановлюються.
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он был очередным тупоголовым
зебиломой дебилом
Вот оно - подлое эхо войны!
Ну не извращайте вы на русском языке слова украинского происхождения !!!
Правильно писать так :
Одесщина
Винниччина
Донеччина
Житомирщина
Сумщина
Николаевщина
Закарпатщина
🐒💣💥☠
Аналогичные дебилы пишут про гибель альпинистов, парашутистов, скалолазов и т.д. Они думают, что то что они проживут еще 10 лет и потом дадут дуба от цирроза или рака делает их ужасно умнее, мля. Или эти десять диванных лет более ценными.
я в свое время тоже неплохо покопался, но блин снаряды и мины обходили стороной, а вот стрелкогово орyжия было прилично найдено, большая часть была готова к yпотреблению.
так....это все неправда и давно было и ТТ я давно потерял.