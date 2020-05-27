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Новини Силовики
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На Одещині від вибуху боєприпасу часів Другої світової війни загинув чоловік, - Нацполіція. ФОТО

В Одеській області від вибуху боєприпасу часів Другої світової війни загинув місцевий житель.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Одещині від вибуху боєприпасу часів Другої світової війни загинув чоловік, - Нацполіція 01

"Попередньо встановлено, що вибухнув снаряд часів Другої світової війни. Загиблий - власник господарської будівлі, 1973 року народження. За наявною інформацією, він був "чорним копачем", тобто захоплювався пошуками застарілої зброї та вибухівки", - сказано в повідомленні.

Поліцейські дістали з-під руїн ще кілька снарядів, мін і боєприпасів.

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На Одещині від вибуху боєприпасу часів Другої світової війни загинув чоловік, - Нацполіція 02

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) з поміткою "нещасний випадок" і ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Обставини події встановлюються.

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Автор: 

вибух (4433) Одеська область (3177) Нацполіція (15120) Правоохоронні органи (2705) силовики (2512)


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Топ коментарі
+7
не снаряд убил ещё одного, а ещё один убился об снаряд
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27.05.2020 23:00
+6
Редакторы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ну не извращайте вы на русском языке слова украинского происхождения !!!

Правильно писать так :

Одесщина
Винниччина
Донеччина
Житомирщина
Сумщина
Николаевщина
Закарпатщина
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27.05.2020 22:56
+6
Якщо руки з дупи, в голові ржавчина, копай монетки.
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27.05.2020 22:56
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Эхо войны
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27.05.2020 22:54 Відповісти
Жажда наживы
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27.05.2020 22:59 Відповісти
он был "черным копателем", то есть увлекался поисками устаревшего оружия и взрывчатки", - говорится в сообщении.

==========================
он был очередным тупоголовым зебилом ой дебилом
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27.05.2020 23:12 Відповісти
Да ну что ты такое наговариваешь на коллекционера
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27.05.2020 23:23 Відповісти
https://censor.net/user/82781 Там наживы -копейки. Это опасное хобби.
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27.05.2020 23:49 Відповісти
Та да...гитлер уже разложился давно...а эхо еще нет..
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27.05.2020 23:17 Відповісти
Долго над лесом летали штаны, -
Вот оно - подлое эхо войны!
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28.05.2020 10:12 Відповісти
Та да)))
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28.05.2020 10:19 Відповісти
На голову не налазит. Спуся 75 после окончания войны снаряд убил ещё одного.
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27.05.2020 22:54 Відповісти
не снаряд убил ещё одного, а ещё один убился об снаряд
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27.05.2020 23:00 Відповісти
Редакторы !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ну не извращайте вы на русском языке слова украинского происхождения !!!

Правильно писать так :

Одесщина
Винниччина
Донеччина
Житомирщина
Сумщина
Николаевщина
Закарпатщина
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27.05.2020 22:56 Відповісти
)))))Закарпатщина -- перебор))(
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28.05.2020 09:18 Відповісти
Якщо руки з дупи, в голові ржавчина, копай монетки.
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27.05.2020 22:56 Відповісти
Премию Дарвина, поссмертно..
🐒💣💥☠
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27.05.2020 23:23 Відповісти
Черный копатель стал мертвый копатель. Идот..
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27.05.2020 23:35 Відповісти
Сколько же ублюдков здесь ползает. Кто вас тянет за язык, уроды? Не нравится вам- заткнитесь и не пишите ничего. Нет, надо высраться, на могилу.
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27.05.2020 23:53 Відповісти
+много. Ну, было у человека опасное хобби, он пострадал. Бывает. Полагаю, что о рисках своих он знал лучше, чем те, кто тут изголяются.

Аналогичные дебилы пишут про гибель альпинистов, парашутистов, скалолазов и т.д. Они думают, что то что они проживут еще 10 лет и потом дадут дуба от цирроза или рака делает их ужасно умнее, мля. Или эти десять диванных лет более ценными.
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28.05.2020 00:37 Відповісти
Приятно и безопасно, когда такой любитель старины живёт в соседней квартире.
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28.05.2020 00:39 Відповісти
идиот
я в свое время тоже неплохо покопался, но блин снаряды и мины обходили стороной, а вот стрелкогово орyжия было прилично найдено, большая часть была готова к yпотреблению.
так....это все неправда и давно было и ТТ я давно потерял.
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28.05.2020 01:47 Відповісти
Дарвін же попереджував, спочатку наука і освіта, а потім все інше. Ці олігофрени не знають, що в час війни коли ресурси були обмеженні при виготовленні вибухівки деякі технологічні операції прибирали для швидкого і дешевого виробництва ***********, так при мирному часі наприклад, тринітротолуол, промивали з водою з лугом для нейтралізації кислоти від нітруючої суміші, а потім ще раз промивали водою з содою і ще раз водою , а в час війни промивали вибухівку ТНТ просто водою один раз и заливали в снаряд, при знаходженні в снарядах така вибухівка взаємодіє з металевим корпусом ********** і утворюється металеві похідні тротила, які дуже чутливі до ударів, спалахів тощо.Тому такі ********** є дуже небезпечні, хоч іржавий і гнилий корпус заспокоює тих хто їх знаходить.
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28.05.2020 09:16 Відповісти
 
 