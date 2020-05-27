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Новини Коронавірус і карантин
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У Вірменії склалася доволі непроста ситуація, і ми маємо справу з другою хвилею коронавірусу, - прем'єр Пашинян

У Вірменії склалася доволі непроста ситуація, і ми маємо справу з другою хвилею коронавірусу, - прем'єр Пашинян

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на засіданні уряду 27 травня заявив, що держава зіткнулася з другою хвилею коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Азатутюн.

За словами прем'єр-міністра, очевидно, що впродовж найближчого року коронавірус не зникне.

Кількість випадків коронавірусу у Вірменії за останню добу збільшилася на 372, а загалом становить 7774. За добу від COVID-19 померло ще 7 пацієнтів, у 6 із них були супутні хронічні захворювання. Загальна кількість померлих від початку епідемії коронавірусу нового типу у Вірменії становить 98. За минулу добу ще 5 пацієнтів із діагнозом COVID-19 померли з інших причин. Загальна кількість таких випадків становить 44.

Міністерство охорони здоров'я також повідомляє, що кількість пацієнтів, які видужали, за добу збільшилася на 35 і зараз становить 3255, а на фактичному лікуванні з приводу коронавірусу перебуває 4377 пацієнтів.

Прем'єр-міністр повторив, що для обнулення показників коронавірусу необхідно застосовувати три прості правила: носити маску, регулярно дезінфікувати або мити руки і дотримуватися соціальної дистанції. Наступним методом прем'єр-міністр вважає адміністративний метод: у щоденному режимі потрібно посилювати методи адміністративного примусу, щоб усі громадяни дотримувалися цих правил.

Читайте також: Коронавірус проник до Вірменії. В Австралії та Таїланді є перші жертви хвороби

"Щодня в адміністративних округах Єревана здійснюватимуться рейди, щоб ми могли на місці переконатися, наскільки виконуються встановлені правила", - сказав прем'єр-міністр.

Пашинян заявив, що якщо заклик про необхідне носіння масок не буде сприйнято, вдасться до більш суворих заходів, аж до того, що зробить носіння маски обов'язковим скрізь, без винятку.

"Ми зробимо їх обов'язковими, і якщо людина сидить сама у парку, і на 10 кілометрів навколо нікого більше немає, але ми де-юре зробимо носіння обов'язковим для посилення контролю, отже, він буде оштрафований. І ще буде поставлено питання про те, чи зробити носіння маски вдома обов'язковим чи ні. Я трохи перебільшую, звісно. Тобто, ми можемо ухвалити таке рішення, що якщо людина вийшла з дому без маски, то вона буде оштрафована", - зазначив прем'єр.

Дані про порушення правил під час надзвичайного стану представив начальник поліції Арман Саргсян. За фактом відсутності маски у громадянина було складено 240 протоколів, за порушення правил при здійсненні пасажироперевезень складено 657 протоколів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: Вірменія запроваджує надзвичайний стан на місяць

Режим надзвичайного стану з метою припинення поширення коронавірусу було оголошено у Вірменії з 16-го березня 2020 року на місяць. 13-го квітня уряд продовжив режим надзвичайного стану на місяць - до 14 травня включно, а потім - ще на місяць - до 17:00 13-го червня. При цьому запроваджені з 24-го березня обмеження на вільне пересування і деякі види економічної діяльності було знято з 4-го травня, а з 18-го травня відновлено роботу громадського транспорту, спортзалів, дитсадків та об'єктів громадського харчування.

Відповідно до положення на ранок середи, 27 травня, у Вірменії зафіксовано 7774 підтверджені випадки коронавірусу. Від COVID-19 померло 98 пацієнтів, вилікувалися 3255 осіб.

Автор: 

Вірменія (738) карантин (18172) Пашинян Нікол (134) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
В Швеции вообще-то в 3,5 раза меньше людей проживает и при этом в 14 раз больше людей умерло от коронавируса!
И это при том, что шведы сами по себе имеют менталитет, который не способствует распространению вируса - например - в Швеции не принято обниматься и целоваться при встрече, в Швеции не принято даже в общественном транспорте садиться на соседнее сиденье с незнакомым человеком. А кроме того - шведы традиционно при общении держат гораздо большую дистанцию, чем украинцы. И не смотря на это все - там в 14 раз больше умерших при в 3,5 раза меньшем населении! Расскажите нам еще байку о том, что карантин не работает.
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28.05.2020 00:10
+4
Коронопсихоз. Сумашествие продолжается
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27.05.2020 23:17
+4
скоро и у нас будет вторая волна! инкубационный период пройдет после ослабления карантина и пылыхнет опять и каждый день будет только расти конкретно! пугает еще то, что вирус мутирует и медики сообщают, что вирус все новые и новые показатели показывает. И калечит не только легкие, а калечит мозг, сосуды, эпилепсии вызывает, и еще куча всего. И те, кто переболеют, что с ними будет дальше. То бишь как проявится это в будущем и человек может остаться калекой на всю жизнь. И жизнь станет короче намного. Власть реально поставила под угрозу жизни людей, когда поторопилась снять карантин. Нужно было увеличить соц выплаты или еду развозить воякам или т.п. И отменить квартплату или снизить ее на время карантина и добить карантин в 0 случаев заражения! А так мы пошли по кругу и сейчас будет вторая вспышка и будет расти сумасшедшими темпами и придется второй карантин вводить и наносить еще больший ущерб экономике!
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27.05.2020 23:19
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А про Тунис или Алжир будет подобная новость? Или только про Армению-Грузию, поскольку 30 лет назад в одной стране жили?
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27.05.2020 23:11 Відповісти
Завязывайте плов немытыми руками есть, или что вы там едите...
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27.05.2020 23:16 Відповісти
Дорион, Вы дуракъ...)
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28.05.2020 11:10 Відповісти
Коронопсихоз. Сумашествие продолжается
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27.05.2020 23:17 Відповісти
скоро и у нас будет вторая волна! инкубационный период пройдет после ослабления карантина и пылыхнет опять и каждый день будет только расти конкретно! пугает еще то, что вирус мутирует и медики сообщают, что вирус все новые и новые показатели показывает. И калечит не только легкие, а калечит мозг, сосуды, эпилепсии вызывает, и еще куча всего. И те, кто переболеют, что с ними будет дальше. То бишь как проявится это в будущем и человек может остаться калекой на всю жизнь. И жизнь станет короче намного. Власть реально поставила под угрозу жизни людей, когда поторопилась снять карантин. Нужно было увеличить соц выплаты или еду развозить воякам или т.п. И отменить квартплату или снизить ее на время карантина и добить карантин в 0 случаев заражения! А так мы пошли по кругу и сейчас будет вторая вспышка и будет расти сумасшедшими темпами и придется второй карантин вводить и наносить еще больший ущерб экономике!
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27.05.2020 23:19 Відповісти
а где разница карантин и без его? например Швеция без карантина 25 место https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/ Sweden 35,088 и 4,220 смертей вообще у нас 36 место https://www.worldometers.info/coronavirus/country/ukraine/ Ukraine 21,905 и 321 умерло за все время с карантином разница небольшая в зараженных а в смертях больше но у нас за два месяца умерло 100 тысяч от рака пожаров автокатастроф сомневаюсь что у Швеции столько же -Согласно отчету, за два месяца нового года ушли из жизни 100 738 человек.
Среди причин смерти на первом месте болезни кровообращения (инсульты), из-за которых умерли 68 548 человек. 47 211 человек умерли из-за ишемической болезни сердца. От онкологии за два месяца умерли 13 451 человек, 4066 человек умерли от цирроза печени. От болезней органов дыхания умерли 2404 человека, из них от гриппа и пневмонии 1326 человек.https://zn.ua/UKRAINE/ot-chego-umirayut-ukraincy-gosstat-pokazal-statistiku-za-dva-mesyaca-352516_.html
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27.05.2020 23:29 Відповісти
В Швеции вообще-то в 3,5 раза меньше людей проживает и при этом в 14 раз больше людей умерло от коронавируса!
И это при том, что шведы сами по себе имеют менталитет, который не способствует распространению вируса - например - в Швеции не принято обниматься и целоваться при встрече, в Швеции не принято даже в общественном транспорте садиться на соседнее сиденье с незнакомым человеком. А кроме того - шведы традиционно при общении держат гораздо большую дистанцию, чем украинцы. И не смотря на это все - там в 14 раз больше умерших при в 3,5 раза меньшем населении! Расскажите нам еще байку о том, что карантин не работает.
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28.05.2020 00:10 Відповісти
это понятно что население чуть больше 10 млн в Швеции и заражений больше имеется ввиду что если б не было карантина у нас было бы больше жертв и самих зараженных но не было бы Италии и Испании в Украине то есть такого количевства боьных и по смертях как наши политики любят рассказывать и манипулировать но не было такой болезненного спада экономики безработицы по смертях статитстику про 100 тисяч не от вируса я привел выше никто не не отрицает что его нет
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28.05.2020 06:31 Відповісти
"имеется ввиду что если б не было карантина у нас было бы больше жертв и самих зараженных но не было бы Италии и Испании в Украине"

Откуда вам знать, что было бы? На основании чего?
Украинцы по "тесности общения" гораздо ближе к итальянцам, чем к шведам - и обнимашки-целовашки при встречах у нас имеют место быть, и хождения по гостям гораздо более распространенные, и дистанция "личного пространства" у нас - практически такая же, как у итальянцев и значительно меньше, чем у шведов. Потому ориентироваться нам нужно отнюдь не на показатели Швеции.

PS Если вы потрудитесь расставлять знаки препинания - понимать ваш текст будет значительно легче.
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28.05.2020 06:40 Відповісти
Есть страны который коронавирус намного больше убивает как Италия и Испания например,может это связано с особенностями наций, генами, не знаю но знаю что похожая и ближе к нам Беларусь по ментальности имеет схожесть по зараженниям со Швецией, обе страны не применяли карантин, и обе страны почти равные по населению, https://www.worldometers.info/coronavirus/country/belarus/ Belarus 38,956 зараженных и
214 смертей а у https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/ Sweden 35,088 и
4,220 смертей, с белорусскими смертями мало вериться что там так мало умирают, но факт что пока все не переболеют он не отступит, да, смертей и заражений будет намного больше, никто не отрицает но когда Италия ввела карантин все равно тысячи умирали и заражались причем в приличном количестве уже когда действовал строгий карантин,сейчас там переболело большинство, соответственно вирус отступает
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28.05.2020 07:18 Відповісти
"когда Италия ввела карантин все равно тысячи умирали и заражались причем в приличном количестве уже когда действовал строгий карантин"

Когда там начал действовать строгий карантин - количество новых заражений пошло на спад - не забывайте про инкубационный период болезни до 4-х недель.

"сейчас там переболело большинство"
Там не переболело большинство. Даже близко не переболело.

Официальной статистике Беларуси я лично не верю - скорее всего власти не записывают в жертвы коронавируса тех, кто умер от осложнений после коронавируса и имел другие заболевания.
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28.05.2020 08:00 Відповісти
Попроси у власти герметический бокс и пересиди в безопасности. Выйдешь через два годка , весь такой из себя красивый. Все ковидники, а ты д*Артаньян.
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27.05.2020 23:23 Відповісти
Всем вакцину от ВОЗ и цифровой контроль вакцинации от Гейтса!!11 Иначе мы все умпрём!!1
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27.05.2020 23:27 Відповісти
Загляни под стол - там у тебя жидо-рептилоид не спрятался?
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28.05.2020 00:11 Відповісти
Все знают, что это всё сказки. Тут и думать нечего не надо.
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28.05.2020 08:19 Відповісти
Максим, бери восемь комплектов вакцины сразу, чтобы на все волны с запасом хватило.
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27.05.2020 23:34 Відповісти
тогда,ара Пашинян,слушай ара Саркисян..
https://www.youtube.com/watch?v=SBb4D7mhZDc
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27.05.2020 23:51 Відповісти
Армяне очень любят кацапов. Скользкая и подлая нация
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28.05.2020 00:01 Відповісти
И в Украине будет после снятия карантина.
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28.05.2020 00:35 Відповісти
эта зараза-еще та...А вообще-надо всегда о своем здоровье заботиться. И гепатит, и туберкулез, и СПИД... Думайте вперед.
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28.05.2020 07:41 Відповісти
Шьто ,панравілся карантіна?
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28.05.2020 07:49 Відповісти
 
 