У Вірменії склалася доволі непроста ситуація, і ми маємо справу з другою хвилею коронавірусу, - прем'єр Пашинян
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на засіданні уряду 27 травня заявив, що держава зіткнулася з другою хвилею коронавірусу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Азатутюн.
За словами прем'єр-міністра, очевидно, що впродовж найближчого року коронавірус не зникне.
Кількість випадків коронавірусу у Вірменії за останню добу збільшилася на 372, а загалом становить 7774. За добу від COVID-19 померло ще 7 пацієнтів, у 6 із них були супутні хронічні захворювання. Загальна кількість померлих від початку епідемії коронавірусу нового типу у Вірменії становить 98. За минулу добу ще 5 пацієнтів із діагнозом COVID-19 померли з інших причин. Загальна кількість таких випадків становить 44.
Міністерство охорони здоров'я також повідомляє, що кількість пацієнтів, які видужали, за добу збільшилася на 35 і зараз становить 3255, а на фактичному лікуванні з приводу коронавірусу перебуває 4377 пацієнтів.
Прем'єр-міністр повторив, що для обнулення показників коронавірусу необхідно застосовувати три прості правила: носити маску, регулярно дезінфікувати або мити руки і дотримуватися соціальної дистанції. Наступним методом прем'єр-міністр вважає адміністративний метод: у щоденному режимі потрібно посилювати методи адміністративного примусу, щоб усі громадяни дотримувалися цих правил.
"Щодня в адміністративних округах Єревана здійснюватимуться рейди, щоб ми могли на місці переконатися, наскільки виконуються встановлені правила", - сказав прем'єр-міністр.
Пашинян заявив, що якщо заклик про необхідне носіння масок не буде сприйнято, вдасться до більш суворих заходів, аж до того, що зробить носіння маски обов'язковим скрізь, без винятку.
"Ми зробимо їх обов'язковими, і якщо людина сидить сама у парку, і на 10 кілометрів навколо нікого більше немає, але ми де-юре зробимо носіння обов'язковим для посилення контролю, отже, він буде оштрафований. І ще буде поставлено питання про те, чи зробити носіння маски вдома обов'язковим чи ні. Я трохи перебільшую, звісно. Тобто, ми можемо ухвалити таке рішення, що якщо людина вийшла з дому без маски, то вона буде оштрафована", - зазначив прем'єр.
Дані про порушення правил під час надзвичайного стану представив начальник поліції Арман Саргсян. За фактом відсутності маски у громадянина було складено 240 протоколів, за порушення правил при здійсненні пасажироперевезень складено 657 протоколів.
Режим надзвичайного стану з метою припинення поширення коронавірусу було оголошено у Вірменії з 16-го березня 2020 року на місяць. 13-го квітня уряд продовжив режим надзвичайного стану на місяць - до 14 травня включно, а потім - ще на місяць - до 17:00 13-го червня. При цьому запроваджені з 24-го березня обмеження на вільне пересування і деякі види економічної діяльності було знято з 4-го травня, а з 18-го травня відновлено роботу громадського транспорту, спортзалів, дитсадків та об'єктів громадського харчування.
Відповідно до положення на ранок середи, 27 травня, у Вірменії зафіксовано 7774 підтверджені випадки коронавірусу. Від COVID-19 померло 98 пацієнтів, вилікувалися 3255 осіб.
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Среди причин смерти на первом месте болезни кровообращения (инсульты), из-за которых умерли 68 548 человек. 47 211 человек умерли из-за ишемической болезни сердца. От онкологии за два месяца умерли 13 451 человек, 4066 человек умерли от цирроза печени. От болезней органов дыхания умерли 2404 человека, из них от гриппа и пневмонии 1326 человек.https://zn.ua/UKRAINE/ot-chego-umirayut-ukraincy-gosstat-pokazal-statistiku-za-dva-mesyaca-352516_.html
И это при том, что шведы сами по себе имеют менталитет, который не способствует распространению вируса - например - в Швеции не принято обниматься и целоваться при встрече, в Швеции не принято даже в общественном транспорте садиться на соседнее сиденье с незнакомым человеком. А кроме того - шведы традиционно при общении держат гораздо большую дистанцию, чем украинцы. И не смотря на это все - там в 14 раз больше умерших при в 3,5 раза меньшем населении! Расскажите нам еще байку о том, что карантин не работает.
Откуда вам знать, что было бы? На основании чего?
Украинцы по "тесности общения" гораздо ближе к итальянцам, чем к шведам - и обнимашки-целовашки при встречах у нас имеют место быть, и хождения по гостям гораздо более распространенные, и дистанция "личного пространства" у нас - практически такая же, как у итальянцев и значительно меньше, чем у шведов. Потому ориентироваться нам нужно отнюдь не на показатели Швеции.
PS Если вы потрудитесь расставлять знаки препинания - понимать ваш текст будет значительно легче.
214 смертей а у https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/ Sweden 35,088 и
4,220 смертей, с белорусскими смертями мало вериться что там так мало умирают, но факт что пока все не переболеют он не отступит, да, смертей и заражений будет намного больше, никто не отрицает но когда Италия ввела карантин все равно тысячи умирали и заражались причем в приличном количестве уже когда действовал строгий карантин,сейчас там переболело большинство, соответственно вирус отступает
Когда там начал действовать строгий карантин - количество новых заражений пошло на спад - не забывайте про инкубационный период болезни до 4-х недель.
"сейчас там переболело большинство"
Там не переболело большинство. Даже близко не переболело.
Официальной статистике Беларуси я лично не верю - скорее всего власти не записывают в жертвы коронавируса тех, кто умер от осложнений после коронавируса и имел другие заболевания.
https://www.youtube.com/watch?v=SBb4D7mhZDc