ОАСК визнав протиправним висновок Інституту нацпам'яті, що символіка дивізії СС "Галичина" не є нацистською

Окружний адміністративний суд міста Києва завершив розгляд справи за позовом проти Українського інституту національної пам'яті та його голови, третя особа - Володимир В'ятрович.

Справа розглядалася колегією суддів Окружного адміністративного суду міста Києва, всього було проведено близько 20 відкритих судових засідань, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу суду.

"Володимир В'ятрович, якого було належним чином повідомлено про дату судових засідань, не з'являвся на них упродовж усього терміну розгляду справи. При цьому суд постановами від 6 листопада 2019 року і від 4 грудня 2019 року визнавав явку Володимира В'ятровича в судове засідання обов'язковою", - зазначається в повідомленні.

"Після повної і всебічної оцінки матеріалів справи, їхнього об'єктивного розгляду в судовому засіданні, ОАСК визнав протиправними дії відповідача про надання висновку про те, що символіка 14 гренадерської дивізії військ СС "Галичина" (1-ї Українській дивізії УНА) згідно з чинним законодавством України не є символікою націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режиму, поширення якої заборонено в Україні. Суд зобов'язав Український інститут національної пам'яті та її посадових осіб утриматися від поширення вказаного висновку, викладеного в листі від 16 травня 2017 за №01/1015", - підкреслили в суді.

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