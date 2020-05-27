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Новини
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Разом із МЗС ведемо переговори з різними країнами про відновлення авіасполучення, - Криклій

Разом із МЗС ведемо переговори з різними країнами про відновлення авіасполучення, - Криклій

Міністерство інфраструктури і Міністерство закордонних справ ведуть переговори з різними країнами щодо відновлення регулярних пасажирських авіаперевезень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Йде робота, щоб скоро наші громадяни змогли безпечно їздити і літати по Україні та за її межами. Спільно з МЗС ведемо переговори з різними країнами світу щодо відновлення регулярних пасажирських авіаперевезень", - зазначив він.

Міністр додав, що українські аеропорти вже готуються зустрічати перших пасажирів на нових злітно-посадкових смугах.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Криклій заявляв, що з 15 червня планується запустити внутрішні і міжнародні авіаперевезення.

Читайте також: Україна і Туреччина почали обговорення відновлення авіасполучення і туристичних подорожей, - МЗС

Автор: 

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Инфицированных свозить на вторую волну коронапсихоза ?
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27.05.2020 23:45 Відповісти
украинские аэропорты уже готовятся встречать первых пассажиров на новых взлетно-посадочных полосах

Это из серии тысяч построенных в Ивано-Франковске мостов?
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28.05.2020 01:48 Відповісти
Шо, "Бородата Бабушка" бєня плаче, бо хоче заробляти бабло на своїх МАУ?
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28.05.2020 08:02 Відповісти
 
 