Разом із МЗС ведемо переговори з різними країнами про відновлення авіасполучення, - Криклій
Міністерство інфраструктури і Міністерство закордонних справ ведуть переговори з різними країнами щодо відновлення регулярних пасажирських авіаперевезень.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
"Йде робота, щоб скоро наші громадяни змогли безпечно їздити і літати по Україні та за її межами. Спільно з МЗС ведемо переговори з різними країнами світу щодо відновлення регулярних пасажирських авіаперевезень", - зазначив він.
Міністр додав, що українські аеропорти вже готуються зустрічати перших пасажирів на нових злітно-посадкових смугах.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, Криклій заявляв, що з 15 червня планується запустити внутрішні і міжнародні авіаперевезення.
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