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Бійці 59-ї ОМПБр повернулися на Вінниччину після 8 місяців у зоні ООС. ФОТО

У Вінницькій області відбулися урочистості з нагоди повернення в пункт постійної дислокації з району проведення ООС воїнів 59-ї мотопіхотної бригади ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Бійці 59-ї ОМПБр повернулися на Вінниччину після 8 місяців у зоні ООС 01

Військовослужбовці частини виконували бойові завдання в Донецькій області з вересня 2019 року. Командир бригади зазначив, що крайні дві ротації бригади пройшли без втрат.

Бійці 59-ї ОМПБр повернулися на Вінниччину після 8 місяців у зоні ООС 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 53-ій ОМБр присвоєно ім'я князя Володимира Мономаха, 54-ій - Івана Мазепи, а 59-ій ОМПБр - Якова Гандзюка, - указ президента


Бійці 59-ї ОМПБр повернулися на Вінниччину після 8 місяців у зоні ООС 03

За мужність і героїзм, проявлені в боях при виконанні бойових завдань у районі АТО і ООС, державними нагородами нагороджено 32 військовослужбовців бригади. Відзнаки Міністра оборони, начальника Генерального штабу, командувача Сухопутних військ, командувача "ОК Південь" отримали 800 військовослужбовців бригади.

Бійці 59-ї ОМПБр повернулися на Вінниччину після 8 місяців у зоні ООС 04
Бійці 59-ї ОМПБр повернулися на Вінниччину після 8 місяців у зоні ООС 05

Після ротації 59-ій бригаді присвоєно почесне найменування "імені Якова Гандзюка" - одного з перших творців нової української армії, отамана бригади армії УНР.

Дивіться також: Бійці 59-ї ОМПБр удосконалюють навички наступу та оборони на навчаннях. ВIДЕО

Автор: 

армія (3765) Вінницька область (1007) 59 окрема мотопіхотна бригада (125) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+17
Cлава Героям!
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27.05.2020 23:45
+9
Бійці 59-ї ОМПБр повернулися на Вінниччину після 8 місяців у зоні ООС - Цензор.НЕТ 7102ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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28.05.2020 00:39
+7
"Нельзя петь тем людям, которые тебя хотят побить!"Отметим, что Вахтанг Кикабидзе активно придерживается проукраинских взглядов касательно конфликта на Востоке Украины. В 2015 году артист дал сольный концерт в Киеве и посвятил свое выступление Небесной сотне.https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fshow%2Fpeople%2Fkikabidze-o-rossii-esli-zashel-k-tebe-tank-v-etu-stranu-tyi-ne-dolzhen-ehat-pet.htm%3Ffbclid%3DIwAR1C4c5olEGVYbwG2ZQBDZxwifziRt2t8IZ9Iv7HrsfeGiZdn6Qq_NT9dQI&h=AT1WiTXZDk_tDTQ7ovRyrRx7f3vOgIVwq50M0qB_9ew6LywmHkcpORM1uogbqE0ZxRcZ70fJLAZoDtSYSwwYZJQ0FInQFQh5rV_CoAmYeltwDEdgK8zaUvKLArPi5EohfRDR&__tn__=H-R&c[0]=AT1rXeXhBqjcWWzPq39pVBmghWz6udmiJb1BzanXDOgk0MWrckBNSdekmjH0Ff873G80tjY53yuZcqa0mriWo41W349uvV-T-1iN__F_tIhhxbAatbiamecYSy4xKzFVwOJFOzVCaj8BflSVQ0gUasN1bw7_ZtdsLVk1eTfYly5s1-dC9gxDg-_JC-iE5ByENZwoKsv2ytQEGtPXQ224TruVGn8 .Бійці 59-ї ОМПБр повернулися на Вінниччину після 8 місяців у зоні ООС - Цензор.НЕТ 353
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28.05.2020 00:12
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Cлава Героям!
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27.05.2020 23:45 Відповісти
И об этом.Оккупационные администрации на востоке Украины будут расформированы после возобновления контроля Украины над оккупированными территориями, - Кулеба....
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27.05.2020 23:56 Відповісти
Похоже по оманской договорённости украинские контрактники будут вместе с оккупационными войсками России , добивать боевиков на Донбассе, России этот мусор тоже ненужен,Россия вернёт Украине разграбленный и разваленный Донбасс с "интересным" населением,которое власть Украины, должна держать в изоляции до 10 лет от украинского населения, при этом Украина взамен даст на военные базы Крыма днепровскую воду. Потом начнётся делёж Украины на правобережную и левобережную части, часть населения Украины оккупационные войска отправят на Дальний восток,а другая часть населения Украины будет воевать в большой войне в центре Европы против московской Орды ,вместе со своими союзниками. Вот такое просматривается на 15 лет вперёд.
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27.05.2020 23:56 Відповісти
"Нельзя петь тем людям, которые тебя хотят побить!"Отметим, что Вахтанг Кикабидзе активно придерживается проукраинских взглядов касательно конфликта на Востоке Украины. В 2015 году артист дал сольный концерт в Киеве и посвятил свое выступление Небесной сотне.https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.obozrevatel.com%2Fshow%2Fpeople%2Fkikabidze-o-rossii-esli-zashel-k-tebe-tank-v-etu-stranu-tyi-ne-dolzhen-ehat-pet.htm%3Ffbclid%3DIwAR1C4c5olEGVYbwG2ZQBDZxwifziRt2t8IZ9Iv7HrsfeGiZdn6Qq_NT9dQI&h=AT1WiTXZDk_tDTQ7ovRyrRx7f3vOgIVwq50M0qB_9ew6LywmHkcpORM1uogbqE0ZxRcZ70fJLAZoDtSYSwwYZJQ0FInQFQh5rV_CoAmYeltwDEdgK8zaUvKLArPi5EohfRDR&__tn__=H-R&c[0]=AT1rXeXhBqjcWWzPq39pVBmghWz6udmiJb1BzanXDOgk0MWrckBNSdekmjH0Ff873G80tjY53yuZcqa0mriWo41W349uvV-T-1iN__F_tIhhxbAatbiamecYSy4xKzFVwOJFOzVCaj8BflSVQ0gUasN1bw7_ZtdsLVk1eTfYly5s1-dC9gxDg-_JC-iE5ByENZwoKsv2ytQEGtPXQ224TruVGn8 .Бійці 59-ї ОМПБр повернулися на Вінниччину після 8 місяців у зоні ООС - Цензор.НЕТ 353
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28.05.2020 00:12 Відповісти
ДП "Укроборонсервіс" представило відновлений комплекс радіотехнічної розвідки "Кольчуга-КЕ"

Згідно з повідомленням прес-служби Державного Концерну "Укроборонпром" (до складу якого власне й входить "Укроборонсервіс") комплекс був відновлений підприємством після тривалого простою.
"Метою сьогоднішньої демонстрації комплексу "Кольчуга-КЕ" є підтвердження готовності останнього до виконання бойових завдань.
Ми готові поставити цей комплекс Міністерству оборони України, надати гарантії щодо його працездатності та взяти на себе зобов'язання по подальшому технічному обслуговуванню у випадку, якщо наші військові вирішать придбати цей комплекс.
Також, у разі потреби, ми готові розпочати ремонт інших комплексів РТР цього типу, які вже стоять на озброєнні Збройних сил України та запропонувати свій варіант модернізації", - зазначив під час презентації директор ДП "Укроборонсервіс" Володимир Воронін. Більше тут:https://defence-ua.com/news/ukroboronservis_prezentuvav_vidremontovanij_kompleks_kolchuga_ke_foto-842.html
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28.05.2020 00:32 Відповісти
Бійці 59-ї ОМПБр повернулися на Вінниччину після 8 місяців у зоні ООС - Цензор.НЕТ 7102ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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28.05.2020 00:39 Відповісти
Як красиво...
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28.05.2020 05:51 Відповісти
У нас найкращий Прапор !
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28.05.2020 12:09 Відповісти
У мене сльози навертаються, від гордоств, коли дивлюся на Наших військових. Алеж близько 50% проголосувало за зеленського.
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28.05.2020 05:48 Відповісти
18%
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28.05.2020 07:57 Відповісти
Бійці 59-ї ОМПБр повернулися на Вінниччину після 8 місяців у зоні ООС - Цензор.НЕТ 574
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28.05.2020 08:05 Відповісти
 
 