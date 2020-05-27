Бійці 59-ї ОМПБр повернулися на Вінниччину після 8 місяців у зоні ООС. ФОТО
У Вінницькій області відбулися урочистості з нагоди повернення в пункт постійної дислокації з району проведення ООС воїнів 59-ї мотопіхотної бригади ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.
Військовослужбовці частини виконували бойові завдання в Донецькій області з вересня 2019 року. Командир бригади зазначив, що крайні дві ротації бригади пройшли без втрат.
За мужність і героїзм, проявлені в боях при виконанні бойових завдань у районі АТО і ООС, державними нагородами нагороджено 32 військовослужбовців бригади. Відзнаки Міністра оборони, начальника Генерального штабу, командувача Сухопутних військ, командувача "ОК Південь" отримали 800 військовослужбовців бригади.
Після ротації 59-ій бригаді присвоєно почесне найменування "імені Якова Гандзюка" - одного з перших творців нової української армії, отамана бригади армії УНР.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Згідно з повідомленням прес-служби Державного Концерну "Укроборонпром" (до складу якого власне й входить "Укроборонсервіс") комплекс був відновлений підприємством після тривалого простою.
"Метою сьогоднішньої демонстрації комплексу "Кольчуга-КЕ" є підтвердження готовності останнього до виконання бойових завдань.
Ми готові поставити цей комплекс Міністерству оборони України, надати гарантії щодо його працездатності та взяти на себе зобов'язання по подальшому технічному обслуговуванню у випадку, якщо наші військові вирішать придбати цей комплекс.
Також, у разі потреби, ми готові розпочати ремонт інших комплексів РТР цього типу, які вже стоять на озброєнні Збройних сил України та запропонувати свій варіант модернізації", - зазначив під час презентації директор ДП "Укроборонсервіс" Володимир Воронін. Більше тут:https://defence-ua.com/news/ukroboronservis_prezentuvav_vidremontovanij_kompleks_kolchuga_ke_foto-842.html