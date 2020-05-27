Бійці 59-ї ОМПБр повернулися на Вінниччину після 8 місяців у зоні ООС. ФОТО

У Вінницькій області відбулися урочистості з нагоди повернення в пункт постійної дислокації з району проведення ООС воїнів 59-ї мотопіхотної бригади ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Військовослужбовці частини виконували бойові завдання в Донецькій області з вересня 2019 року. Командир бригади зазначив, що крайні дві ротації бригади пройшли без втрат.

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За мужність і героїзм, проявлені в боях при виконанні бойових завдань у районі АТО і ООС, державними нагородами нагороджено 32 військовослужбовців бригади. Відзнаки Міністра оборони, начальника Генерального штабу, командувача Сухопутних військ, командувача "ОК Південь" отримали 800 військовослужбовців бригади.





Після ротації 59-ій бригаді присвоєно почесне найменування "імені Якова Гандзюка" - одного з перших творців нової української армії, отамана бригади армії УНР.

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