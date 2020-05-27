Тести на антитіла до COVID-19 ненадійні і не визначають ступінь захищеності від захворювання в майбутньому, - Центр з контролю захворювань США

Тести на антитіла, які дозволяють визначити, чи мала людина COVID-19 раніше, навіть якщо у неї ніколи не було симптомів, можуть давати хибні результати та не визначають, чи захищена людина від захворювання у майбутньому.

Про це йдеться в рекомендаціях Центру з контролю та профілактики захворювань США, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Ці тести виміряють імунну відповідь організму на вірус та є на сьогодні широкодоступними у Сполучених Штатах. Антитіла, які є однією з багатьох механізмів імунної відповіді людини на ураження, найчастіше можуть бути виявлені через 1-3 тижні після появи симптомів. На цей час людина вже є менш заразною і розробила певний імунітет від майбутньої інфекції.

Сама наявність імунної відповіді на вірус, який уразив організм раніше, не означає обов’язково, що людина не захворіє на COVID-19 знову, пояснюється на веб-сайті. На сьогодні це питання лише вивчається у медичних та наукових колах.

"Ця робота містить оцінку рівня антитіл, які є необхідними, аби захистити від повторної інфекції, тривалості захисту, факторів, пов’язаних із розвитком захисної відповіді антитіл", - йдеться у рекомендаціях уряду США, - "Хоча дослідження на тваринах демонструють короткотерміновий захист, наявність тривалого захисту в людини вимагає подальшого дослідження".

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Тести на антитіла вважалися корисними для визначення поширення вірусу SARS-CoV-2 серед населення для прийняття політичних та економічних рішень. Але, враховуючи низький відсоток людей, які перехворіли COVID-19, і обмеження самих тестів, ці висновки буде зробити важко, йдеться у рекомендаціях.

"Наприклад, серед населення, де захворюваність складає 5%, а тест на 90% чутливий на антитіла, він зможе передбачити наявність позитивних результатів в населенні на 49%. Іншими словами, менше половини тих, в кого позитивний результат, дійсно матимуть антитіла. З іншого боку, той же тест серед населення, де понад 52% мають антитіла, матиме понад 95-відсоткову точність передбачення", - йдеться у рекомендаціях уряду США.

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Деякі тести можуть дати хибні позитивні результати тому що людина мала інші типи коронавірусу, наприклад ті, що викликають застуду. Інші люди можуть не мати антитіла в достатній кількості, щоб їх можна було виявити.

Центр з контролю та профілактики захворювань США не рекомендує використовувати тести на антитіла для того, щоб визначати, чи захворіє людина COVID-19 чи ні у майбутньому; для того, щоб змінювати рівень захисного одягу для медпрацівників, які мають позитивний результат; для прийняття рішень щодо розміщення осіб у певних групах, наприклад, у гуртожитках чи у різних приміщеннях тюрми; та щодо повернення окремих осіб на роботу.

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