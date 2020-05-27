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Новини Коронавірус і карантин
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Тести на антитіла до COVID-19 ненадійні і не визначають ступінь захищеності від захворювання в майбутньому, - Центр з контролю захворювань США

Тести на антитіла до COVID-19 ненадійні і не визначають ступінь захищеності від захворювання в майбутньому, - Центр з контролю захворювань США

Тести на антитіла, які дозволяють визначити, чи мала людина COVID-19 раніше, навіть якщо у неї ніколи не було симптомів, можуть давати хибні результати та не визначають, чи захищена людина від захворювання у майбутньому.

Про це йдеться в рекомендаціях Центру з контролю та профілактики захворювань США, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Ці тести виміряють імунну відповідь організму на вірус та є на сьогодні широкодоступними у Сполучених Штатах. Антитіла, які є однією з багатьох механізмів імунної відповіді людини на ураження, найчастіше можуть бути виявлені через 1-3 тижні після появи симптомів. На цей час людина вже є менш заразною і розробила певний імунітет від майбутньої інфекції.

Сама наявність імунної відповіді на вірус, який уразив організм раніше, не означає обов’язково, що людина не захворіє на COVID-19 знову, пояснюється на веб-сайті. На сьогодні це питання лише вивчається у медичних та наукових колах.

"Ця робота містить оцінку рівня антитіл, які є необхідними, аби захистити від повторної інфекції, тривалості захисту, факторів, пов’язаних із розвитком захисної відповіді антитіл", - йдеться у рекомендаціях уряду США, - "Хоча дослідження на тваринах демонструють короткотерміновий захист, наявність тривалого захисту в людини вимагає подальшого дослідження".

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Тести на антитіла вважалися корисними для визначення поширення вірусу SARS-CoV-2 серед населення для прийняття політичних та економічних рішень. Але, враховуючи низький відсоток людей, які перехворіли COVID-19, і обмеження самих тестів, ці висновки буде зробити важко, йдеться у рекомендаціях.

"Наприклад, серед населення, де захворюваність складає 5%, а тест на 90% чутливий на антитіла, він зможе передбачити наявність позитивних результатів в населенні на 49%. Іншими словами, менше половини тих, в кого позитивний результат, дійсно матимуть антитіла. З іншого боку, той же тест серед населення, де понад 52% мають антитіла, матиме понад 95-відсоткову точність передбачення", - йдеться у рекомендаціях уряду США.

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Деякі тести можуть дати хибні позитивні результати тому що людина мала інші типи коронавірусу, наприклад ті, що викликають застуду. Інші люди можуть не мати антитіла в достатній кількості, щоб їх можна було виявити.

Центр з контролю та профілактики захворювань США не рекомендує використовувати тести на антитіла для того, щоб визначати, чи захворіє людина COVID-19 чи ні у майбутньому; для того, щоб змінювати рівень захисного одягу для медпрацівників, які мають позитивний результат; для прийняття рішень щодо розміщення осіб у певних групах, наприклад, у гуртожитках чи у різних приміщеннях тюрми; та щодо повернення окремих осіб на роботу.

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Автор: 

карантин (18172) США (22395) тестування (455) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только тест, за него и держись )))
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28.05.2020 00:07
+3
Под корону-землю решили продать,а что украинское будут продавать под новый собачий вирус-может воздух? Или воду? Покупатели на воду точно есть-Москва. Загнать страну в еще большие долги всякими карантинами а потом сказать что нет другого выхода как Днепроавскую воду в Крым продавать
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28.05.2020 00:17
+2
А может ты мне скажешь почему на вирус гриппа не тестировали?
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28.05.2020 00:44
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а вони і не повинні виявляти якість і долгожитіє антитіл. ніфіга собі хотєлки.
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28.05.2020 00:00 Відповісти
Под корону-землю решили продать,а что украинское будут продавать под новый собачий вирус-может воздух? Или воду? Покупатели на воду точно есть-Москва. Загнать страну в еще большие долги всякими карантинами а потом сказать что нет другого выхода как Днепроавскую воду в Крым продавать
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28.05.2020 00:17 Відповісти
А тогда стоял на законодательном уровне вопрос о двойном гражданстве?
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28.05.2020 07:21 Відповісти
Введут налог на СО2. Кто носить маски говрят будет платить на 70% меньше.
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28.05.2020 00:37 Відповісти
Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только тест, за него и держись )))
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28.05.2020 00:07 Відповісти
совершенно правильно . только тест на ДНК вируса дает нужный результат . остальное это китайское фуфло на котором они зарабатывают миллиарды .

..
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28.05.2020 00:08 Відповісти
Но если человек уже выздоровел, то ДНК вируса в нем нет. Есть только антитела, как свидетель перенесенной болезни и приобретенного имунитета
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28.05.2020 00:20 Відповісти
антитела могут быть на другой тип короновируса . ни о чем они не говорят .

...
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28.05.2020 23:48 Відповісти
А как же постулаты Коха?
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28.05.2020 00:41 Відповісти
А может ты мне скажешь почему на вирус гриппа не тестировали?
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28.05.2020 00:44 Відповісти
Не ДНК, а РНК в данном случае. И ничего он не дает. Спроси у корейцев, почитай инструкцию к ПЦР тестам.
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28.05.2020 07:25 Відповісти
корейцы уже второй волной захлебываются . тест на антитела не эффективен .
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28.05.2020 23:49 Відповісти
Никто ничем не захлебывается, бо ПЦР - такое же фуфло, т.к. может выявлять РНК давно "сдохшего" вируса и не является основанием для диагноза без доп. исследований.
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29.05.2020 07:14 Відповісти
Британский микпрбиолог Александор Флеминг придумайший Пенициллин совершенно случайно из плесневых грибов 1922 году получил Нобелевскую премию в 1945 году.
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28.05.2020 00:36 Відповісти
А воно вам реально потрібно? Нє, якщо ви займаєтеся біологією або виробництвом тестів тоді зрозуміло- нічого особистого.... Крім ковід існує ще багато штамів грипу, від них теж кожного року помирають тисячі. Теж можна вивчати і тестувати. Життя небезпечна штука.
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28.05.2020 10:42 Відповісти
 
 