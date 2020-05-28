Росія прямо заявила в ООН, що без зняття санкцій не буде глобального перемир'я, в українській делегації назвали це шантажем

Заклик генерального секретаря ООН до глобального перемир'я "неповний" у відриві від заклику до зняття санкцій.

Про це йдеться у промові заступника постійного представника Російської Федерації при ООН Геннадія Кузьміна, опублікованій на сайті представництва, інформує Цензор.НЕТ.

"Нині тяготи цивільного населення лише поглиблюються, оскільки небувала за своїми масштабами криза охорони здоров'я, викликана пандемією COVID-19, примножує всі загрози і виклики, з якими вони стикаються, "не залишаючи нікого позаду". Настав час об'єднати зусилля, щоб спільно досягти мети щодо захисту цивільного населення і полегшення його страждань. У зв'язку з цим вважаємо вкрай важливим заклик Генерального секретаря ООН до глобального перемир'я від 23 березня 2020 року", - заявив Кузьмін 27 травня на онлайн-засіданні Радбезу ООН про захист цивільних осіб у збройних конфліктах.

На думку РФ, "міжнародне співробітництво і солідарність не можуть мати інклюзивний і вичерпний характер, поки діють односторонні санкції".

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Спікер постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook наголосив, що РФ знову вдається до шантажу.

"Російська делегація відверто заявляє на засіданні Радбезу ООН про захист цивільних осіб у збройних конфліктах, що без зняття санкцій не буде глобального припинення вогню. Раніше ми чули лише те, що санкції заважають гуманітарній допомозі для боротьби із COVID-19. Не допомогло, тому вирішили повернутися до старих практик – шантажу", - написав Ніколенко.



Він зауважив, що ця заява РФ пояснює, чому продовжується насильство в Україні, Сирії, Лівії та інших місцях, де Росія є стороною конфлікту.

"Але ми добре знаємо, що навіть якщо санкції теоретично будуть скасовані, припинення вогню не буде. Росіяни завжди знайдуть привід для продовження агресивної політики", - підсумував Ніколенко.

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Нагадаємо, в листі генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша від 23 квітня йдеться, що лідери країн "Групи 20" мають зняти санкції, які заважають доставці продовольства та медичної допомоги в різні країни.

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