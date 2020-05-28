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Новини Санкції проти Росії
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Росія прямо заявила в ООН, що без зняття санкцій не буде глобального перемир'я, в українській делегації назвали це шантажем

Росія прямо заявила в ООН, що без зняття санкцій не буде глобального перемир'я, в українській делегації назвали це шантажем

Заклик генерального секретаря ООН до глобального перемир'я "неповний" у відриві від заклику до зняття санкцій.

Про це йдеться у промові заступника постійного представника Російської Федерації при ООН Геннадія Кузьміна, опублікованій на сайті представництва, інформує Цензор.НЕТ.

"Нині тяготи цивільного населення лише поглиблюються, оскільки небувала за своїми масштабами криза охорони здоров'я, викликана пандемією COVID-19, примножує всі загрози і виклики, з якими вони стикаються, "не залишаючи нікого позаду". Настав час об'єднати зусилля, щоб спільно досягти мети щодо захисту цивільного населення і полегшення його страждань. У зв'язку з цим вважаємо вкрай важливим заклик Генерального секретаря ООН до глобального перемир'я від 23 березня 2020 року", - заявив Кузьмін 27 травня на онлайн-засіданні Радбезу ООН про захист цивільних осіб у збройних конфліктах.

На думку РФ, "міжнародне співробітництво і солідарність не можуть мати інклюзивний і вичерпний характер, поки діють односторонні санкції".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна в ООН закликала Росію припинити насильство та відмовитися від "логіки війни" на Донбасі

Спікер постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко на своїй сторінці у Facebook наголосив, що РФ знову вдається до шантажу.

"Російська делегація відверто заявляє на засіданні Радбезу ООН про захист цивільних осіб у збройних конфліктах, що без зняття санкцій не буде глобального припинення вогню. Раніше ми чули лише те, що санкції заважають гуманітарній допомозі для боротьби із COVID-19. Не допомогло, тому вирішили повернутися до старих практик – шантажу", - написав Ніколенко.

Він зауважив, що ця заява РФ пояснює, чому продовжується насильство в Україні, Сирії, Лівії та інших місцях, де Росія є стороною конфлікту.

"Але ми добре знаємо, що навіть якщо санкції теоретично будуть скасовані, припинення вогню не буде. Росіяни завжди знайдуть привід для продовження агресивної політики", - підсумував Ніколенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель виступила за збереження санкцій проти Росії

Росія прямо заявила в ООН, що без зняття санкцій не буде глобального перемиря, в українській делегації назвали це шантажем 01

Нагадаємо, в листі генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша від 23 квітня йдеться, що лідери країн "Групи 20" мають зняти санкції, які заважають доставці продовольства та медичної допомоги в різні країни.

Також читайте: США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", - глава Нацрозвідки Гренел

Автор: 

Крим (14122) ООН (3334) росія (64846) санкції (11744) Донбас (22354) Гутерріш Антоніу (388) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+44
Россия прямо заявила в ООН, что без снятия санкций не будет глобального перемирия, в украинской делегации назвали это шантажом - Цензор.НЕТ 397
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28.05.2020 00:31
+36
Андрей Пионтковский: Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами под агентурной кличкой «Козырь» 18 мая 2020 Андрей Пионтковский рассказал в интервью, каким образом Кремль с помощью агента Андрея Ермака собирается развалить Украину. По его словам Андрей Ермак завербован российскими спецслужбами под агентурной кличкой «Козырь».
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28.05.2020 00:45
+34
Так санкции только на пользу ..А еще лучше вообще отбирать углеводороды из труб бесплатно и отдавать в качестве компенсации странам которые пострадали от русешвайн агресии - Молдова Грузия Украина Сирия
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28.05.2020 00:36
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із кожного утюга кричали що порох не припиняє війну бо краде, а тут таке откровєніє
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28.05.2020 10:46 Відповісти
Империя зла не куда не пропала с розвалом Совы , она просто свою форму изменила .и теперь называется Мордор -Раша, а то что у кацапов нарушена причинно следственная связь , так это понятно всем и этот факт очередное подтверждение этому.Не кто ж не мешает ***** свалить из ДыРки и прекратить боевые действия , но на хрен это ему надо , он будет еще больше убивать людей шантажируя этим ООН и Осла Оманского.
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28.05.2020 11:04 Відповісти
Нужно значит усиливать санкции против РФ!!! Нужно дожимать, чтобы отдали Донбасс и Крым!!!
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28.05.2020 11:24 Відповісти
Нужно значит усиливать санкции против РФ!!! Нужно дожимать, чтобы отдали Донбасс и Крым!!!
Шантаж!!!!!
Если серьезно, то РФ не отдаст Крым в реальной перспективе, ЕС тему Крыма уже пару лет замалчивает. Что дальше? Не стоит вести идиотскую политику "стань таким как я хочу", как это было с Крымским мостом.
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28.05.2020 19:38 Відповісти
Нашли что обсуждать,...
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28.05.2020 11:27 Відповісти
Будапештские документы отправили в сортир, а эти Минские бумажки вообще не документ, рекомендация по настроению.
Идите на*** грызлов и кремлёвские.
Захватили Крым, захватили часть Донбасса, и давайте на перемирие, забудем всё, отменим санкции.
Что курите кремлёвские?
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28.05.2020 11:27 Відповісти
Дави кацапию! Дави, ее, блд!!
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28.05.2020 11:51 Відповісти
Кацапы снова все перепутали: без возврата оккупированных территорий не будет снятия санкций, а уже потом будем говорить о перемирии/мире.
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28.05.2020 11:53 Відповісти
Это типичная психология гопника из подворотни. По тому ***** по другому думать не умеет и по тому он как все гопники понимает только силу , а не ослиное нытье про мир в глазах.
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28.05.2020 11:59 Відповісти
ну что можно ожидать от козлорылых дегенератов?
одно хреново, вместо главнокомандующего со стальными яйцами у нас сцикло клоунское дешовое))))
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28.05.2020 12:45 Відповісти
А у Петра Олексійовича була агентурна кличка "Лоліта".
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28.05.2020 13:25 Відповісти
Бпехня, причем чисто кацапская брехня. Это на кацапии "Лолита" ассоциируется с жирной шлюхой Милявской, у нас ее почти не знают. Зато знают Набокова "Лолиту".
Так-то лучше.
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28.05.2020 14:38 Відповісти
Никакого мира от козломордых не будет.
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28.05.2020 19:41 Відповісти
Хм. Его не будет и ПОСЛЕ снятия санкций!
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28.05.2020 20:37 Відповісти
И вот как то не понятно, санкции ведь помнится всегда были локомотивом расейского прогресса, они были только на пользу! Они что пользы не хотят?
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28.05.2020 20:39 Відповісти
Тю, а зачем снимать сверхполезные для расейки санкции?
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28.05.2020 21:29 Відповісти
Откуда расея знает, когда прекратятся обстрелы , если она не имеет никакого отношения к "внутреннему конфликту"? Значит кремль признаёт, что именно он обстреливает мирную украинскую территорию, убивает украинских граждан , и именно поэтому заслуживает ещё более жёстких и убийственных санкций....
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28.05.2020 22:22 Відповісти
Краще війна з санкціями (тобто поступово і спільно п*здити Московію яка слабшає) ніж перемирря без санкцій (тобто Московія оклигує, вирішує свої проблеми і лізе на Харків з Одесою).
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28.05.2020 23:06 Відповісти
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