"Укрзалізниця" звільняє керівництво УЖШК за непрозорий конкурс із харчування у потягах "Інтерсіті", - в.о. голови правління Юрик

За результатами службової перевірки конкурсу з відбору контрагента для організації харчування у швидкісних поїздах "Інтерсіті+" встановлено грубі порушення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці", трудові відносини з керівництвом філії "Українська залізнична швидкісна компанія" припиняються. Також до працівників компанії, які відповідали за проведення конкурсу, застосують дисциплінарні заходи. Всі матеріали перевірки будуть передані в правоохоронні органи.

"Перевіркою доведено, що керівництво УЗШК під час відбору обмежило конкуренцію компаній. Більше того, до аукціону допущено учасників, пропозиції яких не відповідали кваліфікаційним вимогам. Найдивніше, що аукціон проведено в один раунд. Таким чином, "Укрзалізниця" не отримала реальні цінові пропозиції за право надавати зазначені послуги та, як наслідок, могла недоотримати значні кошти, хоча учасники виявляли бажання піднімати ціну далі", - зазначив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

Зокрема, у кваліфікаційних критеріях до потенційних учасників "Укрзалізниця" врахує наявність кваліфікованого персоналу, відповідного обладнання та матеріально-технічної бази. Також потенційні учасники повинні мати досвід одночасного надання таких послуг для великої кількості осіб. Аукціон буде проведено без обмежень кількості раундів.

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"Укрзалізниця" будує своє нове майбутнє, де такі практики будуть викорінюватися й підуть в минуле. Найближчим часом буде проведено прозорий та конкурентний відбір з дотриманням законодавства. Недоліки, які були встановлені під час службового розслідування, будуть усунені", - резюмував очільник компанії.

Нагадаємо, 6 травня стало відомо, що дев'ять компаній надіслали свої пропозиції та пакет документів на участь у відборі контрагента з організації харчування пасажирів поїздів класу "Інтерсіті" та "Інтерсіті +".

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