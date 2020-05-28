"Укрзалізниця" звільняє керівництво УЖШК за непрозорий конкурс із харчування у потягах "Інтерсіті", - в.о. голови правління Юрик
За результатами службової перевірки конкурсу з відбору контрагента для організації харчування у швидкісних поїздах "Інтерсіті+" встановлено грубі порушення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці", трудові відносини з керівництвом філії "Українська залізнична швидкісна компанія" припиняються. Також до працівників компанії, які відповідали за проведення конкурсу, застосують дисциплінарні заходи. Всі матеріали перевірки будуть передані в правоохоронні органи.
"Перевіркою доведено, що керівництво УЗШК під час відбору обмежило конкуренцію компаній. Більше того, до аукціону допущено учасників, пропозиції яких не відповідали кваліфікаційним вимогам. Найдивніше, що аукціон проведено в один раунд. Таким чином, "Укрзалізниця" не отримала реальні цінові пропозиції за право надавати зазначені послуги та, як наслідок, могла недоотримати значні кошти, хоча учасники виявляли бажання піднімати ціну далі", - зазначив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.
Зокрема, у кваліфікаційних критеріях до потенційних учасників "Укрзалізниця" врахує наявність кваліфікованого персоналу, відповідного обладнання та матеріально-технічної бази. Також потенційні учасники повинні мати досвід одночасного надання таких послуг для великої кількості осіб. Аукціон буде проведено без обмежень кількості раундів.
"Укрзалізниця" будує своє нове майбутнє, де такі практики будуть викорінюватися й підуть в минуле. Найближчим часом буде проведено прозорий та конкурентний відбір з дотриманням законодавства. Недоліки, які були встановлені під час службового розслідування, будуть усунені", - резюмував очільник компанії.
Нагадаємо, 6 травня стало відомо, що дев'ять компаній надіслали свої пропозиції та пакет документів на участь у відборі контрагента з організації харчування пасажирів поїздів класу "Інтерсіті" та "Інтерсіті +".
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Бpeхня cтaє фipмoвим cтилeм oфica пpeзидeнтa. Вci пaм'ятaють cкaндaльний peйc "Мpiї", який зycтpiчaв Зeлeнcький з пoчотoм.
Тoдi y вiдeoзвepнeннi вiн пaфocнo гoвopив пpo кiлькicть вcьoгo кopиcнoгo, щo пpилeтiлo нa цьoмy лiтaкy, a oфic пpeзидeнтa cтвepджyвaв, щo цe бyлa зycтpiч гyмaнiтapнoгo вaнтaжy для лiкapeнь.
Пoтiм, з'яcyвaлocя, щo вaнтaж бyв кoмepцiйним, a зacoби зaхиcтy oпинилиcя в мepeжi cyпepмapкeтiв eпiцeнтp, який i пpoплaтив peйc "Мpiї". Алe пpeзидeнтcький oфic нe здaвcя i зaявив, щo гyмaнiтapнoю бyлa чacтинa вaнтaжy.
Тaк oт: дo Вaшoї yвaги oфiцiйний дoкyмeнт, пiдпиcaний мiнicтpoм coцiaльнoї пoлiтики y вiдпoвiдь нa мoє звepнeння. Нa цьoмy peйci ЖОДНОГО гyмaнiтapнoгo вaнтaжy нe бyлo. Отжe, лишe кoмepцiйний.
Пpocтo щe oдин дoкaз пpeзидeнтcькoї бpeхнi. Читaйтe.
Volodymyr Ariev
а фамилия как его?