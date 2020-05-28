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Новини Агресія Росії проти України
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Представник РФ у ТКГ Гризлов пригрозив Україні "непоправними наслідками" за спробу отримати контроль над кордоном до визначення особливого статусу Донбасу

Представник РФ у ТКГ Гризлов пригрозив Україні

Спроби України змінити Мінські домовленості та черговість кроків можуть призвести до непоправних наслідків.

Таку погрозу озвучив перед журналістами представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов після засідання ТКГ 27 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Київ знову заявив, що хоче отримати повний контроль над кордоном на Донбасі до політичного врегулювання. Тобто до визначення особливого статусу територій Донбасу, амністії та проведення виборів", - сказав Гризлов.

Водночас він нагадав "заяви і вуличних українських націоналістів, і деяких офіційних київських представників про свої плани "зачистки" непокірних територій", що нібито робить зазначений контроль Києва загрозою "геноциду щодо жителів Донбасу".

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"Будь-які спроби Києва змінити Мінські домовленості, в тому числі в частині черговості виконання заходів, можуть призвести до непоправних наслідків. Росія як посередник і гарант мінського процесу продовжить проводити курс на пріоритетність вирішення політичних питань, на послідовне виконання заходів, передбачених Мінськими домовленостями, які схвалені резолюцією Ради Безпеки ООН", - додав він.

Нагадаємо, 27 травня відбулося планове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі. Українська сторона про хід зустрічі ще не відзвітувала.

Автор: 

Гризлов (78) росія (64846) Донбас (22354) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+85
Всех кто любит Украину и украинский язык, то есть много миллионов украинцев
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28.05.2020 01:40
+67
При Порошенку, коли Україна постійно заявляла "спочатку безпекові умови, в т.ч. контроль над кордонами, вивід касапських військ; а лише потім - політичні складові мінського плану (в т.ч. вибори)" - касапи не виступали. А при бубочці - вони вже дозволяють собі шантажувати. А чому? Бо збубочка здав позиції.
73/42%зебілів, оце ви так всі разом нагаласували!
А ми вас попереджали!!!!!
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28.05.2020 01:43
+50
Почувствовав слабину узеленского, кацапня начала быковать...
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28.05.2020 01:40
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Ну що це гризло зробить? В штанці насере назло бабусі?
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29.05.2020 00:37 Відповісти
Издалека заходят кацапы. На ЛДНР им насрать. Это отвлекающий манёвр. Крым без воды. Они будут прорываться к Днепру. Только дураку не понятно что нужно иметь мощную линию обороны со стороны Крыма. А у нас не поймёшь то ли дураки то ли предатели, но что-то не так как надо.
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29.05.2020 01:41 Відповісти
Или все вместе.
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29.05.2020 01:59 Відповісти
КТО СКОЛЬКО ДАСТ ДЕНЕГ ЧТОБЫ ГРЫЗЛОВУ ГРЫЗЛО ОТГРЫЗЛИ !)
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29.05.2020 23:39 Відповісти
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