Представник РФ у ТКГ Гризлов пригрозив Україні "непоправними наслідками" за спробу отримати контроль над кордоном до визначення особливого статусу Донбасу

Спроби України змінити Мінські домовленості та черговість кроків можуть призвести до непоправних наслідків.

Таку погрозу озвучив перед журналістами представник Росії в Тристоронній контактній групі Борис Гризлов після засідання ТКГ 27 травня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РИА Новости.

"Київ знову заявив, що хоче отримати повний контроль над кордоном на Донбасі до політичного врегулювання. Тобто до визначення особливого статусу територій Донбасу, амністії та проведення виборів", - сказав Гризлов.

Водночас він нагадав "заяви і вуличних українських націоналістів, і деяких офіційних київських представників про свої плани "зачистки" непокірних територій", що нібито робить зазначений контроль Києва загрозою "геноциду щодо жителів Донбасу".

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"Будь-які спроби Києва змінити Мінські домовленості, в тому числі в частині черговості виконання заходів, можуть призвести до непоправних наслідків. Росія як посередник і гарант мінського процесу продовжить проводити курс на пріоритетність вирішення політичних питань, на послідовне виконання заходів, передбачених Мінськими домовленостями, які схвалені резолюцією Ради Безпеки ООН", - додав він.

Нагадаємо, 27 травня відбулося планове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі. Українська сторона про хід зустрічі ще не відзвітувала.