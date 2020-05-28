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NASA через негоду на два дні перенесла старт Crew Dragon з американськими астронавтами

NASA через негоду на два дні перенесла старт Crew Dragon з американськими астронавтами

Старт космічного корабля Crew Dragon із ракетою Falcon 9 компанії SpaceX, який мав відбутися 27 травня, через погодні умови перенесено на найближчу суботу.

Про це повідомило американське аерокосмічне агентство NASA, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Crew Dragon має доставити американських астронавтів Роберта Бенкена і Дугласа Херлі на Міжнародну космічну станцію з космодрому Космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Запуск був призначений на 27 травня на 16:33 за східно-американським літнім часом. Однак керівництво NASA і компанії Ілона Маска від початку не відкидали ймовірність того, що старт може бути відкладений через погодні умови. У районі космодрому сьогодні вдень встановилася погана погода, йшли сильні дощі, а метеорологи попередили про небезпеку виникнення торнадо.

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Президент Дональд Трамп і віцепрезидент Майк Пенс особисто були присутні під час сьогоднішнього запуску, який не відбувся, зазначає Голос Америки.

Зворотний відлік був зупинений менш ніж за 17 хвилин до старту ракети з космодрому.

30 травня запуск проведуть з того ж космодрому. Як очікується, 53-річний Херлі і 49-річний Бенкен проведуть на МКС кілька тижнів.

Зазначимо, що протягом останніх дев'яти років американців доставляли на орбіту російські капсули "Союз". Остання місія програми шатлів NASA стартувала в 2011 році з космодрому Космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Для Маска цей запуск є черговою віхою на шляху до виробництва космічних кораблів багаторазового користування, які зроблять космічні польоти більш доступними. Крім того, це буде перший випадок, коли американці вирушать на орбіту на кораблі, розробленому приватною компанією.

Також читайте: Маск хоче до 2050 року відправити на Марс 1 млн землян

Заснована 2002 року компанія SpaceX раніше доставляла на орбіту тільки вантажі.

Автор: 

NASA (172) космос (860) США (22395) SpaceX (277)


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Топ коментарі
+23
Кацапи тепер можуть аж до суботи бухати. "Облажалися тупые пиндосы! Никудой не полятели! Дык какая там погода? Ракету батюшко не освятил - знамо дело, то-то оно у них и не задалося!"
Отже, кацапські борошна в галузі п'ятої крапки відкладаються на пару днів...
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28.05.2020 01:57
+13
Точно. А кацапи б запустили - "а, чавой там! любой ценой! если чё - бабы ишшо нарожають! а космонавты, дык оне и так равноапостольные, прямо в рай, тама рядом!"
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28.05.2020 02:11
+11
Молодцы,о здоровье и жизнях космонавтов заботятся. Это не болванки 60х рогозина с дырками залепленными соплями бухих жопоруких кацапов. "Батут" все ближе.
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28.05.2020 02:01
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Побрезговал бы.
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28.05.2020 02:02 Відповісти
нет, любил старичек над животными поиздеваться, во имя наyки.
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28.05.2020 02:05 Відповісти
Кацапи тепер можуть аж до суботи бухати. "Облажалися тупые пиндосы! Никудой не полятели! Дык какая там погода? Ракету батюшко не освятил - знамо дело, то-то оно у них и не задалося!"
Отже, кацапські борошна в галузі п'ятої крапки відкладаються на пару днів...
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28.05.2020 01:57 Відповісти
Рогозин уже не предлагает Маску свой батут?
NASA из-за ненастной погоды на два дня перенесла старт Crew Dragon с американскими астронавтами - Цензор.НЕТ 2616
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28.05.2020 07:12 Відповісти
Молодцы,о здоровье и жизнях космонавтов заботятся. Это не болванки 60х рогозина с дырками залепленными соплями бухих жопоруких кацапов. "Батут" все ближе.
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28.05.2020 02:01 Відповісти
Точно. А кацапи б запустили - "а, чавой там! любой ценой! если чё - бабы ишшо нарожають! а космонавты, дык оне и так равноапостольные, прямо в рай, тама рядом!"
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28.05.2020 02:11 Відповісти
Вони так колись Комарова "любой ценой" запустили. Незважаючи на те, що було виявлено близько 200 недоліків у конструкції корабля і були порушення в технології виготовлення.
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28.05.2020 07:30 Відповісти
Кацапы ответят американцам парадом смертников. путлер проведёт парад , несмотря ни на что.
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28.05.2020 07:34 Відповісти
Закат эпохи рашакосмоса откладывается до субботы.
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28.05.2020 02:50 Відповісти
Всего делов - три дня потерпеть. Дольше ждали и терпели кацападлючие растопырки.
Они за это время ВТРОЕ взвинтили цену на билет до МКС, 90 000 000 сейчас требуют. Но лафа вот-вот закончится , ещё один ручеёк баблишка кацапанавтике усохнет.
И дальше- сплошная деградация.
После королевской «семерки» так ни хрена и не создали, гении сраные.
В космос они собрались...ШТАНЫ пошить не могут, автомобиль нормальный создать, АСФАЛЬТ УЛОЖИТЬ по- человечески, чтобы хоть лет пяток со снегом вместе не сходил.
А туда же...
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28.05.2020 05:14 Відповісти
А я пивасиком затарился...До конца смотрел...
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28.05.2020 05:41 Відповісти
До субботы подождать теперь... А пивасик в холодильник!
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28.05.2020 06:07 Відповісти
нельзя! продукт скоропортящийся!
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28.05.2020 07:58 Відповісти
Нук может и правильно...
Кстати о авариях. А вот и сам глобстер, которыЕ сиделИ(не забываем, что это множество существ!) в станции, которая рухнула в Бразилии. Кстати вот вам и лицо( а у уних нет лица, головы,ног и глаз- они им не нужны) УБИЙЦЫ С ПЕРЕВАЛА ДЯТЛОВА. Смотрите и наблюдайтесь....
https://youtu.be/6IEmWtwB2x8
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28.05.2020 07:04 Відповісти
Буду обязательно смотреть этот фантастический Старт.
У нас тоже сегодня плохая погода, кстати.
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28.05.2020 07:27 Відповісти
Порваными пердаками москалей.
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28.05.2020 09:22 Відповісти
Ну тесла тоже от москвича "принципиально" не отличается И там и там четыре колеса, прикинь.
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28.05.2020 09:31 Відповісти
Просрать свою космическую промышленность и радоваться проблемам у кацапов... Сложно понять такое, хоть по человечески и возможно. Если своя корова сдохла, то порадуемся, что у соседа корова простудилась.
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28.05.2020 07:33 Відповісти
Я просто в шоке от вашего цинизма. Какие на хрен 'соседи'? Вы захватили наши территории, убили тысячи наших граждан, так ещё и мы должны вас 'любить' и за вас переживать? Реально , что 'сложно понять такое'. Вы в самом деле так ничего и не поняли? Мы радуемся не только , когда ваши коровы сдыхают, и не мы это начали.
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28.05.2020 07:39 Відповісти
Пускай не соседи, а враги. Как угодно. Я просто призываю вас заботится о своей промышленности. Хотя уже и поздно. Я, например, не радуюсь проблемам с Боингами, я расстраиваюсь проблемами своей авиационной промышленности.
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28.05.2020 07:48 Відповісти
Чего ты решил что мы не заботимся о своей промышленности? Украина прекрасно сотрудничает с NASA.
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28.05.2020 07:50 Відповісти
Я ждал такого ответа. Но ты же понимаешь, что это сотрудничество на излёте? И Илон Маск способствует завершению сотрудничества? И если у РФ есть деньги на свою космическую программу, есть полный цикл производства, то у Украины всего этого нет.

Чему вы радуетесь? Успехам человечества - да, это правильно. Но Маск же добивает ЮжМаш. Спорная радость.
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28.05.2020 07:55 Відповісти
сотрудничество в технологиях не может быть на излете, всегда есть поле для творчества, а мы не дураки как некоторые.
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28.05.2020 07:57 Відповісти
Вот когда технологии SpaceX заменят технологии ЮжМаш-а, вот тогда и поговорим о поле творчества.
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28.05.2020 08:02 Відповісти
всегда есть поле для творчества, а мы не дураки как некоторые.
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28.05.2020 08:03 Відповісти
Уверен, что вы не дураки. Но ты реально веришь, что Илон Маск оставит ЮжМаш-у хоть малейший шансь?
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28.05.2020 08:07 Відповісти
веришь это слово поповское, а мы ЗНАЕМ!
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28.05.2020 08:08 Відповісти
А кто вас просит о нас 'заботиться'? Вы уже 'заботились' о русскоязычных, которых якобы убивают в Украине , после этого захватили наш Крым и часть Донбаса. За собой смотрите . У вас проблем уже не осталось кроме как парад провести и что там в Украине? Задолбали 'братья'
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28.05.2020 07:52 Відповісти
А я о вас и не забочусь. Я забочусь о своей стране. Я не радуюсь проблемам в США или в Украине.
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28.05.2020 07:57 Відповісти
неудачное место ты выбрал для заботы о своей стране.
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28.05.2020 07:59 Відповісти
Так какого ты приперлось заботиться о своей стране,на чужой для тебя сайт?
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28.05.2020 09:02 Відповісти
У этого русского нет гордости.Вообще.
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28.05.2020 09:11 Відповісти
Ілон Маск освоює космос а Петро Олексійович проводить виставку таможених декларацій.
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28.05.2020 07:41 Відповісти
Бідака, тобі вже зранку він знову в штани насрав?
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28.05.2020 10:06 Відповісти
Хоча, хером по клавішах то, напевно, майже як в космос полетіти, особливо, коли ще й доріжку перед тим потягнути?
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28.05.2020 10:07 Відповісти
а зеленський їх краде.
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28.05.2020 17:06 Відповісти
Вони були вилучені як речові докази. А у петрушки звісно своя версія.
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28.05.2020 17:10 Відповісти
коли ти порозумнішаєш......
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28.05.2020 17:15 Відповісти
та куди мені до петесосів-інтелектуалів )))
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28.05.2020 17:19 Відповісти
та отож.
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28.05.2020 18:46 Відповісти
_Ждал-ждал старата - и вот вам кукиш! Космический корабль не летает в дождик? Как-то это странно. Возможно причина в чём-то другом.
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28.05.2020 07:42 Відповісти
Я тоже пол ночи ждал похорон росийской космонавтики, но так и не дождался. Ну ничего подождем еще пару дней. Оно того СТОИТ!
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28.05.2020 08:53 Відповісти
Похорон роскосмоса.
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28.05.2020 09:16 Відповісти
Час Икс для Илона Маска. Первый по-настоящему важный полет его детища.
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28.05.2020 09:08 Відповісти
Для Маска то просто черговий етап, а от ікс то для роскосмоса.
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28.05.2020 10:08 Відповісти
Первый, по настоящему важный полёт уже был, когда сверх-тяжелая ракета вышла на орбиту, а ускорители сами вернулись на указанные позиции. С того момента стало ясно, что все основные задачи решены. Дальше дело только за усовершенствованием и автоматизацией самого процесса.
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28.05.2020 11:02 Відповісти
Я рад, что ты самокритичен .
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28.05.2020 12:00 Відповісти
 
 