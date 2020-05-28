NASA через негоду на два дні перенесла старт Crew Dragon з американськими астронавтами

Старт космічного корабля Crew Dragon із ракетою Falcon 9 компанії SpaceX, який мав відбутися 27 травня, через погодні умови перенесено на найближчу суботу.

Про це повідомило американське аерокосмічне агентство NASA, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Crew Dragon має доставити американських астронавтів Роберта Бенкена і Дугласа Херлі на Міжнародну космічну станцію з космодрому Космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Запуск був призначений на 27 травня на 16:33 за східно-американським літнім часом. Однак керівництво NASA і компанії Ілона Маска від початку не відкидали ймовірність того, що старт може бути відкладений через погодні умови. У районі космодрому сьогодні вдень встановилася погана погода, йшли сильні дощі, а метеорологи попередили про небезпеку виникнення торнадо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": SpaceX вивела на орбіту ще 60 супутників для глобальної мережі інтернет-покриття Starlink. ВIДЕО

Президент Дональд Трамп і віцепрезидент Майк Пенс особисто були присутні під час сьогоднішнього запуску, який не відбувся, зазначає Голос Америки.

Зворотний відлік був зупинений менш ніж за 17 хвилин до старту ракети з космодрому.

30 травня запуск проведуть з того ж космодрому. Як очікується, 53-річний Херлі і 49-річний Бенкен проведуть на МКС кілька тижнів.

Зазначимо, що протягом останніх дев'яти років американців доставляли на орбіту російські капсули "Союз". Остання місія програми шатлів NASA стартувала в 2011 році з космодрому Космічного центру імені Кеннеді у Флориді.

Для Маска цей запуск є черговою віхою на шляху до виробництва космічних кораблів багаторазового користування, які зроблять космічні польоти більш доступними. Крім того, це буде перший випадок, коли американці вирушать на орбіту на кораблі, розробленому приватною компанією.

Також читайте: Маск хоче до 2050 року відправити на Марс 1 млн землян

Заснована 2002 року компанія SpaceX раніше доставляла на орбіту тільки вантажі.