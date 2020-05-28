Гризлов, який зробив заяву нібито за результатами засідання ТКГ, не брав участі в ньому, - ЗМІ
Глава делегації РФ у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов, який зробив заяву нібито за результатами засідання ТКГ 27 травня, не брав участі в ньому.
Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, близьке до переговорної групи, передає Цензор.НЕТ.
"Коментарі пана Гризлова, зроблені нібито за результатами роботи ТКГ сьогодні (27 травня. - Ред.), в яких він знову критикує за нібито пасивну позицію представників української делегації, не відповідають дійсності. Пан Гризлов навіть не брав участі в роботі ТКГ сьогодні", - сказав співрозмовник агентства.
Джерело повідомило, що з адміністрації президента РФ до роботи ТКГ у режимі конференц-зв'язку підключався дипломат Азамат Кульмухаметов.
Нагадаємо, 27 травня відбулося планове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі.
Пізніше представник РФ у ТКГ Гризлов пригрозив Україні "непоправними наслідками" за спробу отримати контроль над кордоном до визначення особливого статусу Донбасу.
Українська сторона про хід зустрічі ще не відзвітувала.
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Да вообще, что это за ЛАЙНО,открывающее то, что называется ртом?
С каких пор позволено что-то озвучивать маленькой грызле?
Распоясались при зеле?
"Не читал,но осуждаю"!!!!
И куда украинцев тянут "члены" партиек Медведчука, Рабиновича ,всякие Бойки,Портновы и пр? В ЭТУ КЛОАКУ???
Боже,помоги Украине....
А на каком основании вообще Московия открывает свой вонючий рот по Донбасу (Донбас, кстати, пишется с одной буквой "с", как пишется по-украински, по-немецки, по-английски и т.д, а не через московскую транслитерацию). Агрессор же заявляет, что не является ни зачинателем, ни участником, ни шахтёром, ни трактористом, ни комбайнёром. Или таки является? Так пусть эти гниды вначале определятся, участники они или не участники, сбивали они Боинг или не сбивали, воюет ли армия московитов на Донбасе или до сих пор блуждает, при этом попадая не в Китай, а именно в Украину. Пусть она в Китай попробует заблудиться!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!