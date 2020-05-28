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Новини Агресія Росії проти України
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Гризлов, який зробив заяву нібито за результатами засідання ТКГ, не брав участі в ньому, - ЗМІ

Гризлов, який зробив заяву нібито за результатами засідання ТКГ, не брав участі в ньому, - ЗМІ

Глава делегації РФ у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов, який зробив заяву нібито за результатами засідання ТКГ 27 травня, не брав участі в ньому.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, близьке до переговорної групи, передає Цензор.НЕТ.

"Коментарі пана Гризлова, зроблені нібито за результатами роботи ТКГ сьогодні (27 травня. - Ред.), в яких він знову критикує за нібито пасивну позицію представників української делегації, не відповідають дійсності. Пан Гризлов навіть не брав участі в роботі ТКГ сьогодні", - сказав співрозмовник агентства.

Джерело повідомило, що з адміністрації президента РФ до роботи ТКГ у режимі конференц-зв'язку підключався дипломат Азамат Кульмухаметов.

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Нагадаємо, 27 травня відбулося планове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі.

Пізніше представник РФ у ТКГ Гризлов пригрозив Україні "непоправними наслідками" за спробу отримати контроль над кордоном до визначення особливого статусу Донбасу.

Українська сторона про хід зустрічі ще не відзвітувала.

Автор: 

Гризлов (78) росія (64846) Донбас (22354) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+17
Не прсутствовал ,но заявляет.... Как это по - советски..!
"Не читал,но осуждаю"!!!!
И куда украинцев тянут "члены" партиек Медведчука, Рабиновича ,всякие Бойки,Портновы и пр? В ЭТУ КЛОАКУ???

Боже,помоги Украине....
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28.05.2020 03:03
+16
Грызлов, сделавший заявление якобы по результатам заседания ТКГ, не участвовал в нем, - СМИ - Цензор.НЕТ 8687
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28.05.2020 02:28
+12
А не пішов би він нахій?
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28.05.2020 02:13
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Да он просто жалок и смешон, как }|{опа ёжика.
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28.05.2020 02:08 Відповісти
Грызлов πεδεραςτ
Грызлов, сделавший заявление якобы по результатам заседания ТКГ, не участвовал в нем, - СМИ - Цензор.НЕТ 856
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28.05.2020 07:27 Відповісти
Вместо него, защищать узкоязычных підключався дипломат Азамат Кульмухаметов, истинный русский.
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28.05.2020 14:31 Відповісти
А не пішов би він нахій?
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28.05.2020 02:13 Відповісти
Не участвовал?......
Да вообще, что это за ЛАЙНО,открывающее то, что называется ртом?
С каких пор позволено что-то озвучивать маленькой грызле?
Распоясались при зеле?
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28.05.2020 02:15 Відповісти
Грызлов, сделавший заявление якобы по результатам заседания ТКГ, не участвовал в нем, - СМИ - Цензор.НЕТ 8687
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28.05.2020 02:28 Відповісти
Не прсутствовал ,но заявляет.... Как это по - советски..!
"Не читал,но осуждаю"!!!!
И куда украинцев тянут "члены" партиек Медведчука, Рабиновича ,всякие Бойки,Портновы и пр? В ЭТУ КЛОАКУ???

Боже,помоги Украине....
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28.05.2020 03:03 Відповісти
На бога надейся, а сам не плошай!!!
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28.05.2020 04:05 Відповісти
"...подключился дипломат Язык Паламаев"
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28.05.2020 03:19 Відповісти
Перевірити відсутність Бориса Гризлова у Трьохсторонній контактній групі не важко, бо мабуть є запис конференц-звязку. Він просто дивився запис цього засідання і тому його заява є просто некоректною щодо суті цих перемовин. Тому краще наша делегація звернула би увагу на юридичну суть його заяв, де знайдеться втручання росії у внутрішні справи України.
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28.05.2020 03:38 Відповісти
Позже https://censor.net/news/3198456/predstavitel_rf_v_tkg_gryzlov_prigrozil_ukraine_nepopravimymi_posledstviyami_za_popytku_poluchit_kontrol "непоправимыми последствиями" за попытку получить контроль над границей до определения особого статуса.

А на каком основании вообще Московия открывает свой вонючий рот по Донбасу (Донбас, кстати, пишется с одной буквой "с", как пишется по-украински, по-немецки, по-английски и т.д, а не через московскую транслитерацию). Агрессор же заявляет, что не является ни зачинателем, ни участником, ни шахтёром, ни трактористом, ни комбайнёром. Или таки является? Так пусть эти гниды вначале определятся, участники они или не участники, сбивали они Боинг или не сбивали, воюет ли армия московитов на Донбасе или до сих пор блуждает, при этом попадая не в Китай, а именно в Украину. Пусть она в Китай попробует заблудиться!
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28.05.2020 04:22 Відповісти
Я психов немало повидал, но это место - заповедник.)))
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28.05.2020 05:02 Відповісти
Орда...Кульмухамедов...
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28.05.2020 05:10 Відповісти
Грызлов, сделавший заявление якобы по результатам заседания ТКГ, не участвовал в нем, - СМИ - Цензор.НЕТ 8100
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28.05.2020 06:23 Відповісти
Кацапы и ложь- синонимы. Удивились бы, если б кто-то из них внезапно правду сказал. Ихтамнет или ихтаместь - пусть забирают свои лапти из Украины
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28.05.2020 07:19 Відповісти
"...из администрации президента РФ к работе ТКГ в режиме конференц-связи подключался дипломат Азамат Кульмухаметов". Символичненько из параши "защищают русскоязычное население" Лугандона.
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28.05.2020 07:20 Відповісти
А коли був Лавров чи Сурков, то не турбувало?
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28.05.2020 07:30 Відповісти
Калинкаров и Дудаев?
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28.05.2020 13:52 Відповісти
А какая вобще разница, участвовал или не участвовал, сути это не меняет. Как говорится - пуд как был он так и есть - 16 кг.
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28.05.2020 07:24 Відповісти
Грызлов, сделавший заявление якобы по результатам заседания ТКГ, не участвовал в нем, - СМИ - Цензор.НЕТ 4935
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28.05.2020 07:29 Відповісти
А з ким же там за відсутності рашки ведуть перемови зелені тує.. ні? З терористами з ордило? Значить, таки вирішили здати рашці Україну.
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28.05.2020 08:27 Відповісти
Прокукурікало гризло- а там нехай хоч і сонце не сходить. Робота в чмошника- кацапа така-щось там звіздєть.
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28.05.2020 09:20 Відповісти
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
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28.05.2020 09:29 Відповісти
 
 