Гризлов, який зробив заяву нібито за результатами засідання ТКГ, не брав участі в ньому, - ЗМІ

Глава делегації РФ у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов, який зробив заяву нібито за результатами засідання ТКГ 27 травня, не брав участі в ньому.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, близьке до переговорної групи, передає Цензор.НЕТ.

"Коментарі пана Гризлова, зроблені нібито за результатами роботи ТКГ сьогодні (27 травня. - Ред.), в яких він знову критикує за нібито пасивну позицію представників української делегації, не відповідають дійсності. Пан Гризлов навіть не брав участі в роботі ТКГ сьогодні", - сказав співрозмовник агентства.

Джерело повідомило, що з адміністрації президента РФ до роботи ТКГ у режимі конференц-зв'язку підключався дипломат Азамат Кульмухаметов.

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Нагадаємо, 27 травня відбулося планове засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з урегулювання ситуації на Донбасі.

Пізніше представник РФ у ТКГ Гризлов пригрозив Україні "непоправними наслідками" за спробу отримати контроль над кордоном до визначення особливого статусу Донбасу.

Українська сторона про хід зустрічі ще не відзвітувала.