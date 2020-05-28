Найманці РФ за добу 7 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, втрат серед українських воїнів немає, збито ворожий БПЛА, - штаб

За минулу добу збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 мм і 82 мм, а також гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Підрозділи Об'єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння, своєчасно реагували на ворожі провокації та прицільним вогнем по позиціях загарбників подавили їхню збройну активність", - йдеться в повідомленні.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Новотроїцького противник вранці обстріляв оборонні укріплення українських сил з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів, а ввечері з гранатометів і стрілецької зброї. Поблизу Широкиного ворог застосував гранатомети різних систем і великокаліберні кулемети. Поруч зі Старогнатівкою оборонні укріплення українських воїнів були обстріляні зі стрілецької зброї. У ранкові години українські військовослужбовці, які захищають підступи до Мар'їнки, помітили проліт безпілотного літального апарату противника типу "Квадрокоптер". Застосувавши штатне озброєння, українські герої збили ворожий БПЛА.

По опорних пунктах українських захисників, які виконують завдання в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник відкривав вогонь з мінометів різних калібрів, які давно мали бути відведеними від лінії бойового зіткнення, і гранатометів.

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Зокрема, з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових, а також протитанкових гранатометів агресор вів вогонь біля населеного пункту Луганське. Неподалік Кримського і Новолуганського окупанти використали міномети 82-мм калібру.

Наші захисники рішуче застосували у відповідь чергові вогневі засоби і припинили ворожу активність.

"Втрат серед воїнів ОС унаслідок ворожих обстрілів не було", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби російські окупаційні війська активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає.

"Ситуація в районі проведення операції надійно контролюється Об'єднаними силами", - додали в пресцентрі ОС.



