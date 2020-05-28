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Новини Коронавірус і карантин
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Головний санлікар Ляшко про дату, коли в Україні очікують нульову статистику щодо COVID-19: "Ми говоримо про 22 червня"

Головний санлікар Ляшко про дату, коли в Україні очікують нульову статистику щодо COVID-19:

Вже 22 червня в Україні може бути нульова статистика захворювання на коронавірусну інфекцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ZIK.

Відповідаючи на запитання, чи є прогнози щодо того, коли в Україні не будуть реєструватися нові захворювання на коронавірус, як це сьогодні спостерігається, наприклад, у Чехії, Ляшко зазначив, що про це зараз говорити ще рано. Але орієнтована дата у МОЗ є.

"Ми говоримо про 22 червня", - повідомив Віктор Ляшко.

Водночас він наголосив, що ситуація залежатиме від того, як поведе себе вірус.

"Дуже багато буде залежати від того, чи є сезонність цього вірусу, чи немає. Бо зараз ми могли б сказати, що є сезонність, бо географія циркулювання вірусу повторює грип і грипоподібні захворювання. Але несподівано в цьому нашому графіку з’явилася Російська Федерація, яка показує динаміку, коли хвороба в Європі вже йде на спад. Зазвичай у нас всі країни Європи мали б показувати значне зниження, після Європи мала йти Північна Америка, Південна Америка, країни Африки, потім Австралія і знову на Китай. Так циркулює грип і грипоподібні захворювання", – пояснив Віктор Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Співробітники лабораторій, що працюють із COVID-19, отримають 300-відсоткову надбавку, - Ляшко

Нагадаємо, станом на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 21 905 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Також повідомляли, що Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована тим, що Африка може зіткнутися з "тихою епідемією" коронавірусу, якщо її лідери не нададуть пріоритетного значення тестуванню.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1510) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Проверяют, как работает система без этих 4-х тыщ? Если еще работает, будут добавлять еще, пока не начнет ложится. Этих потом - в утиль.
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28.05.2020 07:38
+3
..О 4- й ранку !? ..
..
.Главный санврач Ляшко о дате, когда в Украине ожидают нулевую статистику по COVID-19: "Мы говорим о 22 июня" - Цензор.НЕТ 3604
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28.05.2020 07:34
+3
К параду в РФ. Мозгов своих нет смотрим на старшего брата мокшанина. Когда мужик на России бабу бьет она его больше любит, так и в Украине лизоблюды чем больше обстрелов на Донбассе тем украинцы больше любят россиян. Поражаюсь Вашей тупостью
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28.05.2020 07:55
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Українська "статистика" всім статистикам "статистика".
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28.05.2020 07:33 Відповісти
..О 4- й ранку !? ..
..
.Главный санврач Ляшко о дате, когда в Украине ожидают нулевую статистику по COVID-19: "Мы говорим о 22 июня" - Цензор.НЕТ 3604
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28.05.2020 07:34 Відповісти
ага, ровно в четыре часа.
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28.05.2020 07:55 Відповісти
Вчора була офіційна цифра 4221 інфікований медик. Скільки сьогодні ІНФІКУВАЛИ працівники недолугого МОЗ?
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28.05.2020 07:34 Відповісти
Проверяют, как работает система без этих 4-х тыщ? Если еще работает, будут добавлять еще, пока не начнет ложится. Этих потом - в утиль.
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28.05.2020 07:38 Відповісти
Да оно исчо и геополитик с 0 в одной извилине...
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28.05.2020 07:36 Відповісти
Но неожиданно в этом нашем графике появилась Российская Федерация, которая показывает динамику, когда болезнь в Европе уже идет на спад. (С)

Ахахаха, рашковский протокол у вас тоже неожиданно появился.
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28.05.2020 07:42 Відповісти
Это полное днище.безработающегг метро не пропал ща 2 месяца.. а с работающим пропадет

Идиоты
Откуда вы взяли что в чехии нет новых случаев?откуда???
Последние дни 40-70 каждый день

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/czech-republic/
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28.05.2020 07:46 Відповісти
К параду в РФ. Мозгов своих нет смотрим на старшего брата мокшанина. Когда мужик на России бабу бьет она его больше любит, так и в Украине лизоблюды чем больше обстрелов на Донбассе тем украинцы больше любят россиян. Поражаюсь Вашей тупостью
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28.05.2020 07:55 Відповісти
Так собссно 73% покацапленный малоросский люмпен недалеко от кацапов ушёл...,я бы даже сказал они ещё хуже кацапов на самом деле, если разобраца.
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28.05.2020 08:05 Відповісти
Про сезонність було з самого початку відомо, коли Китай швидко вийшов, враховуючи його населення, але зара погода стоїть весіння, тобто ще сезон іде, доки денна температура не почне сягати десь 27-29 градусів, це пригнічує цей вірус, про це казали китайці.
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28.05.2020 07:58 Відповісти
Досить вже нести маячню
У бразилії 30-35 зараз по цельсію
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28.05.2020 08:19 Відповісти
Доречі в Бразиліі і воду з крана пити не можна і їсти на вулиці, там без цього віруса мруть від супутніх інфекцій.
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28.05.2020 08:40 Відповісти
А она вторая в мире по заражению. Даже РФ обогнала.
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28.05.2020 08:50 Відповісти
Китайці заварювали у будинках хворих
Це вже називається сезонність грипу?
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28.05.2020 08:22 Відповісти
Ні ізоляція, але вірус без білків при темп. 27-29 майже миттєво гине.
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28.05.2020 08:24 Відповісти
Кто это Мы? Сектанты коронобесия что ли. Петины катера в Керчинском заливе и коронобесие из одной оперы поставить в стойло черезвычайным положением. Причина -надвигающаяся криза для власть придержащих. Вот они дружно и спелись
не особено зговариваясь включая опозицию. Представительная система власти исчерпала себя перед небывалыми возможностями воровства перед которыми она физически устоять не может. Тут или черезвычайщина или самоуправление. Когда корыто у свиней опустеет. И все распределение ресурсов покатится вниз к тем кто платит податки А дальше борьба за ресурсы на местах план покажет. Деваться некуда. Финансы поют романсы и основания под ними в мире нет.Доворовались.
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28.05.2020 08:05 Відповісти
Напомни мне, как ты жил при Петином ВП, если жил.
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28.05.2020 09:19 Відповісти
Главный санврач Ляшко о дате, когда в Украине ожидают нулевую статистику по COVID-19: "Мы говорим о 22 июня" - к 79-й годовщине начала войны перестанут раз в неделю вирусом посыпать. Откуда это Ляшко знает, кто ему сказал?

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28.05.2020 08:06 Відповісти
У Кремлі ********** символічні дати.Він з 19 травня нам про 22 червня розказує,тобто є наказ згори озвучити цю дату,і вона ніяк не пов'язана з розрахунками реальної епід.ситуації.
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28.05.2020 08:32 Відповісти
Заграв цей клоун
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28.05.2020 08:24 Відповісти
Яка там динаміка у кацапів ? Просто приховували статистику,тепер дозволили трохи показати реальні цифри.У них вже два місяці жопа.
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28.05.2020 08:27 Відповісти
Ровно в 4 утра
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28.05.2020 08:45 Відповісти
соотношение неопределённости никто не отменял. да, есть такая вероятность, шо когда нибудь 22 июня будет нулевая статистика по вирусу, но в каком году это будет, сказать ничего нельзя.
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28.05.2020 09:04 Відповісти
 
 