Головний санлікар Ляшко про дату, коли в Україні очікують нульову статистику щодо COVID-19: "Ми говоримо про 22 червня"

Вже 22 червня в Україні може бути нульова статистика захворювання на коронавірусну інфекцію.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ZIK.

Відповідаючи на запитання, чи є прогнози щодо того, коли в Україні не будуть реєструватися нові захворювання на коронавірус, як це сьогодні спостерігається, наприклад, у Чехії, Ляшко зазначив, що про це зараз говорити ще рано. Але орієнтована дата у МОЗ є.

"Ми говоримо про 22 червня", - повідомив Віктор Ляшко.

Водночас він наголосив, що ситуація залежатиме від того, як поведе себе вірус.

"Дуже багато буде залежати від того, чи є сезонність цього вірусу, чи немає. Бо зараз ми могли б сказати, що є сезонність, бо географія циркулювання вірусу повторює грип і грипоподібні захворювання. Але несподівано в цьому нашому графіку з’явилася Російська Федерація, яка показує динаміку, коли хвороба в Європі вже йде на спад. Зазвичай у нас всі країни Європи мали б показувати значне зниження, після Європи мала йти Північна Америка, Південна Америка, країни Африки, потім Австралія і знову на Китай. Так циркулює грип і грипоподібні захворювання", – пояснив Віктор Ляшко.

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Нагадаємо, станом на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 21 905 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Також повідомляли, що Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована тим, що Африка може зіткнутися з "тихою епідемією" коронавірусу, якщо її лідери не нададуть пріоритетного значення тестуванню.