Головний санлікар Ляшко про дату, коли в Україні очікують нульову статистику щодо COVID-19: "Ми говоримо про 22 червня"
Вже 22 червня в Україні може бути нульова статистика захворювання на коронавірусну інфекцію.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі телеканалу ZIK.
Відповідаючи на запитання, чи є прогнози щодо того, коли в Україні не будуть реєструватися нові захворювання на коронавірус, як це сьогодні спостерігається, наприклад, у Чехії, Ляшко зазначив, що про це зараз говорити ще рано. Але орієнтована дата у МОЗ є.
"Ми говоримо про 22 червня", - повідомив Віктор Ляшко.
Водночас він наголосив, що ситуація залежатиме від того, як поведе себе вірус.
"Дуже багато буде залежати від того, чи є сезонність цього вірусу, чи немає. Бо зараз ми могли б сказати, що є сезонність, бо географія циркулювання вірусу повторює грип і грипоподібні захворювання. Але несподівано в цьому нашому графіку з’явилася Російська Федерація, яка показує динаміку, коли хвороба в Європі вже йде на спад. Зазвичай у нас всі країни Європи мали б показувати значне зниження, після Європи мала йти Північна Америка, Південна Америка, країни Африки, потім Австралія і знову на Китай. Так циркулює грип і грипоподібні захворювання", – пояснив Віктор Ляшко.
Нагадаємо, станом на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 21 905 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Також повідомляли, що Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована тим, що Африка може зіткнутися з "тихою епідемією" коронавірусу, якщо її лідери не нададуть пріоритетного значення тестуванню.
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Ахахаха, рашковский протокол у вас тоже неожиданно появился.
Идиоты
Откуда вы взяли что в чехии нет новых случаев?откуда???
Последние дни 40-70 каждый день
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/czech-republic/
У бразилії 30-35 зараз по цельсію
Це вже називається сезонність грипу?
не особено зговариваясь включая опозицию. Представительная система власти исчерпала себя перед небывалыми возможностями воровства перед которыми она физически устоять не может. Тут или черезвычайщина или самоуправление. Когда корыто у свиней опустеет. И все распределение ресурсов покатится вниз к тем кто платит податки А дальше борьба за ресурсы на местах план покажет. Деваться некуда. Финансы поют романсы и основания под ними в мире нет.Доворовались.
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