Класичного рейдерства зараз значно менше, ніж два-три роки тому, - глава Мін'юсту Малюська

Глава Мін'юсту Денис Малюська заявив, що зараз класичного рейдерства в Україні значно менше порівняно з тим, що відбувалося в 2017-2018 роках або на початку 2019-го.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Малюська заявив в інтерв'ю виданню mind.ua.

"Статистика ненадійна, бо обставини, за яких функціонує система оскарження реєстраційних рішень, істотно змінилася… Коли відслідковувати те, що відбувається всередині системи реєстрації, то класичного рейдерства нині значно менше порівняно з 2017–2018 роками чи початком 2019 року. Звісно, медійний галас щодо так званих рейдерських атак є, і нерідко це корпоративні конфлікти чи конфлікти членів ОСББ. А щоб хтось сторонній напав на бізнес і забрав корпоративні права у власників – такого зараз майже немає. У більшості випадків – це оргконфлікти, які існуватимуть завжди", - розповів міністр.

За його словами, раніше комісія, що розглядає відповідні скарги, мала репутацію надкорумпованої структури, а "зараз комісія хабарів не бере – і все більше людей хочуть подати туди скаргу".

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"Тому може видатися, що активність рейдерів зросла, оскільки зросла кількість скарг… До того ж ми перестали відмовляти в прийнятті скарг за формальними недоліками на кшталт неналежно завірених копій", - зазначив Малюська.