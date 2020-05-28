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Новини
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Класичного рейдерства зараз значно менше, ніж два-три роки тому, - глава Мін'юсту Малюська

Класичного рейдерства зараз значно менше, ніж два-три роки тому, - глава Мін'юсту Малюська

Глава Мін'юсту Денис Малюська заявив, що зараз класичного рейдерства в Україні значно менше порівняно з тим, що відбувалося в 2017-2018 роках або на початку 2019-го.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Малюська заявив в інтерв'ю виданню mind.ua.

"Статистика ненадійна, бо обставини, за яких функціонує система оскарження реєстраційних рішень, істотно змінилася… Коли відслідковувати те, що відбувається всередині системи реєстрації, то класичного рейдерства нині значно менше порівняно з 2017–2018 роками чи початком 2019 року. Звісно, медійний галас щодо так званих рейдерських атак є, і нерідко це корпоративні конфлікти чи конфлікти членів ОСББ. А щоб хтось сторонній напав на бізнес і забрав корпоративні права у власників – такого зараз майже немає. У більшості випадків – це оргконфлікти, які існуватимуть завжди", - розповів міністр.

За його словами, раніше комісія, що розглядає відповідні скарги, мала репутацію надкорумпованої структури, а "зараз комісія хабарів не бере – і все більше людей хочуть подати туди скаргу".

Читайте: Мін'юст планує скасувати люстрацію колишніх комуністичних діячів: Люстрація комуністів - більше популізм, ніж боротьба із системою

"Тому може видатися, що активність рейдерів зросла, оскільки зросла кількість скарг… До того ж ми перестали відмовляти в прийнятті скарг за формальними недоліками на кшталт неналежно завірених копій", - зазначив Малюська.

Автор: 

Мін'юст (1585) рейдерство (399) Малюська Денис (402)


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Топ коментарі
+11
Епоха бідності пройшла!
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28.05.2020 08:02
+11
що саме цікаво, що ти зараз все порівнюєш з часами Порошенка, все таки тобі видно тоді краще жилося.
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28.05.2020 08:19
+10
теж помітили ? Уже по тєлєвізору й торгівлі на крові не стало,і борщовий набір на 1+1 не показують,а корупцію-як рукою зняло.
Та шо там ! На вулицю вийдеш-і дихати хочеться !
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28.05.2020 08:02
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"сейчас комиссия взяток не беретИсточник:https://censor.net/n3198462"
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28.05.2020 07:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=7ven3tse92E&feature=emb_title

Вся правда про Авакова
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28.05.2020 09:40 Відповісти
Министр юстиции Денис Малюська рассказал о повышении собственной заработной платы более чем в три раза. Раньше чиновник получал 17 тысяч гривень, однако такая зарплата его не устраивала, о чем он публично заявлял. В интервью Mind Малюська сообщил, что сейчас он получает значительно большую сумму. "Сейчас моя заработная плата увеличилась. До карантина составляла почти 61 000 грн. Сейчас действуют карантинные ограничения относительно зарплат высокопоставленных чиновников, и я получаю около 37 000 грн", - рассказал глава Минюста.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/politics/zarplaty-v-kabmine-malyuska-pohvastalsya-povysheniem-vyplaty-novosti-ukraina-11014238.html
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28.05.2020 07:52 Відповісти
без Петра все заспокоїлось
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28.05.2020 07:53 Відповісти
наконец-то жить начали!
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28.05.2020 07:54 Відповісти
Епоха бідності пройшла!
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28.05.2020 08:02 Відповісти
Малюська типичный марионетка бандитов. Позакрывал тюрьмы, собрался продавать, бандитов из тюрем выпихивает, сопереживает маньякам, что они пожизненно сидят. Что тут скажешь? Извращенное и конченое существо зеленой липкой массы.
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28.05.2020 08:32 Відповісти
Нет, ну тут есть "подвижка"... Но это даже не тенденция... А "подвижка" есть, что уж орать "усьо пропало"...
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28.05.2020 14:13 Відповісти
На Донбасі вже не стріляють?
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28.05.2020 08:01 Відповісти
Принаймі котлів нема, як при петрушці
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28.05.2020 08:02 Відповісти
А обіцяв припинення війни!
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28.05.2020 08:03 Відповісти
а Петька взагалі обіцяв закінчити її за два тижні
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28.05.2020 08:04 Відповісти
Тому ти обрав брехуна!
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28.05.2020 08:06 Відповісти
брехуна обрали в 2014 році
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28.05.2020 08:08 Відповісти
Так я про твого брехуна. Відповідай за те, що ти обрав!
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28.05.2020 08:09 Відповісти
він не може, катли, барига, дєнгі крав, ось його весь лексикон.
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28.05.2020 08:21 Відповісти
так в яких ти роках служмв?
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28.05.2020 08:07 Відповісти
Закончить АТО обещал. А потом, не по нашей вине, началась война, которую за 2 недели не закончишь по определению.
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28.05.2020 14:41 Відповісти
кому потрібні твої оправдання?
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28.05.2020 15:06 Відповісти
так котлы были ещё и под порады в киеве
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28.05.2020 08:09 Відповісти
це дуже незручна правда для соєвих
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28.05.2020 08:10 Відповісти
я себе представляю картину пете докладывают что наших добробатов 2 тыс чел взяли в окружение и убивают а он ***** забивая на них с улыбкой выходит на парад где десятки бтр и танков катят по хрещатику.. расстрелять *** этого недо-гетьмана.
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28.05.2020 08:19 Відповісти
тобто кацапи не винуваті а тільки Порошенко, а Хомчак, що зараз при владі не винен?
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28.05.2020 08:22 Відповісти
он как главнокомандующий поступил мягко говоря ужасно. нет такому поступку оправдания.
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28.05.2020 08:26 Відповісти
ситуація в тих роках була катастрофічна, він був в оточенні зрадників. кожного дня виявляли зрадників з високими пагонами. Але у вас винен Порох.
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28.05.2020 08:29 Відповісти
кому потрібні твої оправдання?
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28.05.2020 09:31 Відповісти
по твоей логике когда будут насиловать твою жену или дочь у тебя на глазах то иди в бар пивасик попей.. вы слепая и тупая 7% порохосрань.
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28.05.2020 10:18 Відповісти
Ну да, просто отступать без сопротивления оно конечно круче)))
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28.05.2020 10:23 Відповісти
теж помітили ? Уже по тєлєвізору й торгівлі на крові не стало,і борщовий набір на 1+1 не показують,а корупцію-як рукою зняло.
Та шо там ! На вулицю вийдеш-і дихати хочеться !
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28.05.2020 08:02 Відповісти
Плесень рейдернула целое государство с малороссами. Это не классическое , а нетрадиционное рейдерство..
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28.05.2020 07:56 Відповісти
порохоботів послухати - так України вже нема )))
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28.05.2020 08:06 Відповісти
Є,на 25 %.
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28.05.2020 08:11 Відповісти
ти прийшов на зміну не поснідавши?
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28.05.2020 08:12 Відповісти
я чекаю на відповідь.
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28.05.2020 08:14 Відповісти
Наївні ідіоти - лохторат соєвого олігарха та блазня-малороса. Тільки от перші дебільніші, бо після позорної першої каденції Свинобариги шкодувати за цим вишиваним Миздобулом, та ще й бажати його повернення на трон на другий термін, можуть тільки клінічні ідіоти або проплачені соє-патріоти
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28.05.2020 08:23 Відповісти
та куди нам до зелених патріотів таких як Сивоха,макс Бужанський та решти малоросів.
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28.05.2020 08:24 Відповісти
Дивна ти людина, якщо шукаєш ідеального керівника. Мабуть тебе лише порожній холодильник вилікує!
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28.05.2020 10:21 Відповісти
О моя любимая категория Ипланов: Все пиарасты, а я Дартаньян))) Поведай нам про свой выбор, кто же тот кто все разрулил бы в 14 году и не просрал бы страну где то посередине?
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28.05.2020 10:25 Відповісти
Практично вже нема.
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28.05.2020 09:00 Відповісти
Ну когда свои отжимают предприятия - это совсем не рейдерство, ведь так малюська?
привет богдану, который отжимал агрофирму в киевской области, каломойше, который уничтожив конкурентов стал монополистом на рынке очистке воды и тд
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28.05.2020 07:58 Відповісти
Особенно маски шоу ДБР. Можно грабить в Украине любую организацию и любого гражданина Украины. Граждане воры надевайте форму ДБР удостоверение можно и не показывать, менты сцыкуны разбегутся в первую очередь. Сейчас пора грабить награбленное в форме ДБР
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28.05.2020 07:59 Відповісти
при петрушці багато цукрових заводів було захоплено і порізано на метал
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28.05.2020 08:03 Відповісти
А зараз створено 500000 робочих місць по 6000 грн🐸🧐
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28.05.2020 08:06 Відповісти
Стаття про рейдерство. Та хіба для петесосів це важливо?
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28.05.2020 08:07 Відповісти
Так наслідком сьогоднішнього рейдерства і є створення рабських робочих місць! Собі Малюська збільшив зарплату у 3,5 разів, а вам 6000 грн. Для зеленої плісняви це мабуть неважливо, бо люди їх не турбують!
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28.05.2020 08:12 Відповісти
от при петрушці зарплати були європейські )))
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28.05.2020 08:14 Відповісти
У порівнянні з цінами зарплати були більші🤗
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28.05.2020 08:15 Відповісти
Ану згадай, в скільки разів Педро з Гонтаревою гривню знецінили? До Петі пенсія у людей була 150 доларів, а під кінець ганебної каденції - 50 доларів.
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28.05.2020 09:35 Відповісти
А потім повернули, як і було. Знецінилася гроші завдяки твоєму януковичу.
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28.05.2020 10:23 Відповісти
що саме цікаво, що ти зараз все порівнюєш з часами Порошенка, все таки тобі видно тоді краще жилося.
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28.05.2020 08:19 Відповісти
Э, слухай, корешок... Ну были котлы, кастрюли и прочая хрень, как ты пишешь- при Пете. Так они и при мне были и при Али, и главное- при ТЕБЕ. Я к примеру, готов разделить ответственность за происходившее, и пусть не все, но думаю большинство порохоботов. Были готовы тогда, готовы и сейчас. Но вы то выбрали Зеленского. Как так получается, что выбрали его а третесь к Порошенко? А чем по вашим, зебильским понятиям должен заниматься Зе, кто и как разделит ответственность за происходящее сейчас?
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28.05.2020 09:14 Відповісти
Не зрозумів суті вашої чудової думки. Не впевнений, що ви самі щось зрозуміли.
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28.05.2020 09:29 Відповісти
Ви і не хотіли щось зрозуміти🤗
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28.05.2020 13:08 Відповісти
и энергетический рынок медвечуки теребанили как хотели.. петя ещё тот кнур.
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28.05.2020 08:11 Відповісти
Перерахуй заводи, які захоплені і порізані порохом. Я перевірю цю інформацію.
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28.05.2020 08:46 Відповісти
приготовил камеру для "сивочолого гетьмана"?)))
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28.05.2020 08:16 Відповісти
Цікава логіка в Малюськи:
Скарг на рейдерство ЗБІЛЬШИЛОСЬ-бо раніше була корупція-і люди боялись (не надіялись)на вирішення конфліктів.
В принципі,справді логічно.
Солдатів і атошників стали вбивати частіше,бо раніше їх переслідували і тримали сорок тисяч в тюрмах,а зараз не бояться.

"У Вінниці невідомі до смерті забили 39-річного військовослужбовця Барського райвійськкомату. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень...

Нагадаємо, за тиждень це друга смерть військового. 24 травня, на перехресті вулиць Шмідта - Замостянська знайшли військовослужбовця Нацгвардії частини 3008 із ножовим пораненням. 28-річний Андрій Карась помер в реанімації. "https://milnavigator.com.ua/2020/05/27/%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%be%d0%bc%d1%96-%d0%b4%d0%be-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3/ Поліція: Невідомі до смерті забили військового
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28.05.2020 08:20 Відповісти
Зато через "самый гуманный суд в мире" можно что угодно захватить. Но суть рейдерства не меняется
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28.05.2020 08:22 Відповісти
Ну да)теперь рейдерство,видно, только от зели с опой и дбр- лушпайка притих в афиге
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28.05.2020 08:36 Відповісти
Конечно, конечно... 😂
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28.05.2020 08:42 Відповісти
Смешные зебилы, зарплату увеличили в 3 раза, а рейдерства стало значительно меньше.
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28.05.2020 08:48 Відповісти
Если бы еще куда то порохоботы исчезли, было бы совсем хорошо.
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28.05.2020 08:52 Відповісти
зелесрань, куда делись 300 лярдов из бюджета?
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28.05.2020 09:47 Відповісти
Каломойский через левые судебные решения в прошлом году захватил "Центрэнерго", а сейчас демонстративно через звонки о минировании срывает заседания в судах и в ФрндеГосмайна по вопросам "Цетроэнерго", а дебильный писюнковый перЗедент и глава СБУ из папье маше делают вид, что непонимают, что это делается в интересах Калмойского..
А имбицил с юридическим образованием, ну.. тот который министр юстиции, делает фоточки из под стола, и вьпускает за взятки преступников из СИЗО, рассказывает что рейдерства стало меньше.. Будьте вы прокляты Зеленые дебилы и лохторат, голосовавший за вас!!!!!!
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28.05.2020 08:55 Відповісти
тут ключевое слово "классического", а не рейдерства
Намёк ясен?
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28.05.2020 09:05 Відповісти
Правильно, Малюська!... "Класичне рейдерство", коли один місцевий хапуга пробував відібрать у іншого місцевого хапуги власність, закінчилось... Зараз у нас "неокласичне рейдерство", коли "зелені хапуги" відбирають власність, прикриваючись силовими структурами держави...
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28.05.2020 09:25 Відповісти
Ну так. Зелені підняли рейдерство на новий рівень. Вони його узакониили
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28.05.2020 09:25 Відповісти
класичного нема, а у стилі модерн хоч греблю гати
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28.05.2020 09:29 Відповісти
все рейдеры у власти
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28.05.2020 09:51 Відповісти
https://twitter.com/Ukraine_Twi
https://twitter.com/Ukraine_Twi

Vlad

@Ukraine_Twi


Глава Минюста дегенерат Денис Малюська, которого назначили по требованию Запада, поднял себе зарплату в 3,5 раза, пишет «Украинская правда» со ссылкой на сайт Mind
Класичного рейдерства зараз значно менше, ніж два-три роки тому, - глава Мін'юсту Малюська - Цензор.НЕТ 7682
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28.05.2020 10:04 Відповісти
зато вернулся рекет
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28.05.2020 10:20 Відповісти
Зато сильно развилось неклассическое. Вобщем стало хуже чем было.
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28.05.2020 10:51 Відповісти
Дуже втішає, що рейдерство стало некласичним.
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28.05.2020 19:31 Відповісти
 
 