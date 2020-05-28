Класичного рейдерства зараз значно менше, ніж два-три роки тому, - глава Мін'юсту Малюська
Глава Мін'юсту Денис Малюська заявив, що зараз класичного рейдерства в Україні значно менше порівняно з тим, що відбувалося в 2017-2018 роках або на початку 2019-го.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Малюська заявив в інтерв'ю виданню mind.ua.
"Статистика ненадійна, бо обставини, за яких функціонує система оскарження реєстраційних рішень, істотно змінилася… Коли відслідковувати те, що відбувається всередині системи реєстрації, то класичного рейдерства нині значно менше порівняно з 2017–2018 роками чи початком 2019 року. Звісно, медійний галас щодо так званих рейдерських атак є, і нерідко це корпоративні конфлікти чи конфлікти членів ОСББ. А щоб хтось сторонній напав на бізнес і забрав корпоративні права у власників – такого зараз майже немає. У більшості випадків – це оргконфлікти, які існуватимуть завжди", - розповів міністр.
За його словами, раніше комісія, що розглядає відповідні скарги, мала репутацію надкорумпованої структури, а "зараз комісія хабарів не бере – і все більше людей хочуть подати туди скаргу".
"Тому може видатися, що активність рейдерів зросла, оскільки зросла кількість скарг… До того ж ми перестали відмовляти в прийнятті скарг за формальними недоліками на кшталт неналежно завірених копій", - зазначив Малюська.
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Та шо там ! На вулицю вийдеш-і дихати хочеться !
привет богдану, который отжимал агрофирму в киевской области, каломойше, который уничтожив конкурентов стал монополистом на рынке очистке воды и тд
Скарг на рейдерство ЗБІЛЬШИЛОСЬ-бо раніше була корупція-і люди боялись (не надіялись)на вирішення конфліктів.
В принципі,справді логічно.
Солдатів і атошників стали вбивати частіше,бо раніше їх переслідували і тримали сорок тисяч в тюрмах,а зараз не бояться.
"У Вінниці невідомі до смерті забили 39-річного військовослужбовця Барського райвійськкомату. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень...
Нагадаємо, за тиждень це друга смерть військового. 24 травня, на перехресті вулиць Шмідта - Замостянська знайшли військовослужбовця Нацгвардії частини 3008 із ножовим пораненням. 28-річний Андрій Карась помер в реанімації. "https://milnavigator.com.ua/2020/05/27/%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d1%96%d0%b4%d0%be%d0%bc%d1%96-%d0%b4%d0%be-%d1%81%d0%bc%d0%b5%d1%80%d1%82%d1%96-%d0%b7%d0%b0%d0%b1%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%b2%d1%96%d0%b9%d1%81%d1%8c%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b3/ Поліція: Невідомі до смерті забили військового
А имбицил с юридическим образованием, ну.. тот который министр юстиции, делает фоточки из под стола, и вьпускает за взятки преступников из СИЗО, рассказывает что рейдерства стало меньше.. Будьте вы прокляты Зеленые дебилы и лохторат, голосовавший за вас!!!!!!
Намёк ясен?
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Vlad
@Ukraine_Twi
Глава Минюста дегенерат Денис Малюська, которого назначили по требованию Запада, поднял себе зарплату в 3,5 раза, пишет «Украинская правда» со ссылкой на сайт Mind