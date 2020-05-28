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Новини Коронавірус і карантин
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Ляшко про пом'якшення карантину: Тривога є постійно і кожне рішення дається важко

Ляшко про пом'якшення карантину: Тривога є постійно і кожне рішення дається важко

Ухвалювати рішення про карантин було важко. Ухвалювати рішення про послаблення карантину також важко. У мене така посада, що тривога є постійно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі на телеканалі ZIK заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Відповідаючи на запитання, чи є в Міністерстві охорони здоров'я тривога щодо того, що після запуску метро і громадського транспорту в містах України може відбутися спалах коронавірусної інфекції, Віктор Ляшко відповів:

"У мене така посада, що тривога є постійно. І кожне рішення, яке ухвалюється, воно дається тяжко, скільки ми оцінюємо всі потенційні ризики. Та ухвалювати рішення про карантин було тяжко, ухвалювати рішення про послаблення карантину також тяжко. Але наші результати роботи в карантині, запровадження карантину, показують, що все, що ми робимо, воно було виправдане. Тобто рішення про введення карантину показало результат і наша країна вийшла на епідемію коронавірусної хвороби підготовлена з точки зору саме карантинних заходів. А системи охорони здоров'я впоралася за цих 2,5 місяця з кількістю випадків коронавірусної хвороби, ми маємо надолужити питання тестування на коронавірусну хворобу. Тобто колапсу медичної системи, як це було в розвинутих європейських країнах, наприклад, Італії та Іспанії, не відбулося", – заявив Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Головний санлікар Ляшко про дату, коли в Україні очікують нульову статистику щодо COVID-19: "Ми говоримо про 22 червня"

Тому, додав головний санітарний лікар країни, якщо ця стратегія стримування буде працювати, а громадяни будуть свідомо ставитися до свого здоров’я та здоров’я оточуючих, нових спалахів вдасться уникнути.

"Якщо ми будемо говорити, що ми пом'якшуємо карантин, і всі будуть розуміти, що ми дійсно його пом'якшуємо, а не скасовуємо, то в принципі система охорони здоров'я має справлятися", – сказав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України дозволив з 22 травня роботу транспорту в Україні. Метрополітен в українських містах після двомісячного простою через карантинні заходи запрацював 25 травня.

Також повідомляли, що у МОЗ оприлюднили етапи послаблення карантину в Україні.

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1510) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Напминает своим брехливым видом комуняку который пугал империализмом совок времен застоя.
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28.05.2020 08:09
+4
А дарма. Вірус нікуди не зник.
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28.05.2020 08:12
+3
Когда я вижу на пустынной улице человека в маске и резиновых перчатках, я обхожу его десятой дорогой, вдруг от него заболею неизлечимой болезнью.
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28.05.2020 08:23
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Население уже давно начихали на карантин!
За последнюю неделю видел только 2-х человек, которые нормально одели маску.
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28.05.2020 08:05 Відповісти
А дарма. Вірус нікуди не зник.
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28.05.2020 08:12 Відповісти
Но заболеваемость падает! Значит это правильные действия.
Вирус уже никогда не исчезнет!
Со временем выработается иммунитет, когда человек переболеет им в той или иной форме.
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28.05.2020 08:26 Відповісти
какое на хрен падает!? 477 за сутки.
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28.05.2020 13:05 Відповісти
Не зник. Як і всі інші віруси.
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28.05.2020 08:45 Відповісти
Армяне тоже так считали и получили ответку https://ukr.lb.ua/world/2020/05/27/458537_virmenii_zayavili_pro_drugu_hvilyu.html
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28.05.2020 09:30 Відповісти
Ляшко, так ты ОКР -щик ))). Тебе к хорошему психиатру. Кстати, вы потому и психушки гнобите, чтобы вас потом в них галоперидолом в сознание не приводили.
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28.05.2020 11:55 Відповісти
Напминает своим брехливым видом комуняку который пугал империализмом совок времен застоя.
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28.05.2020 08:09 Відповісти
Когда я вижу на пустынной улице человека в маске и резиновых перчатках, я обхожу его десятой дорогой, вдруг от него заболею неизлечимой болезнью.
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28.05.2020 08:23 Відповісти
https://censor.net/user/467065 Правильно делаете. Тому человеку уменьшаете риск заразится от вас. Благородно.)
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28.05.2020 08:48 Відповісти
У любого медика спросите, почему они не носят маски на улице? Маска нужна только на определенное время и если вам не нужен иммунитет, то можете носить ее до самой смерти.
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28.05.2020 10:48 Відповісти
поздно, ты уже болен. Неизлечимо.
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28.05.2020 13:06 Відповісти
Спакуха ! Єсть вікно можливостей !
Ляшко про пом'якшення карантину: Тривога є постійно і кожне рішення дається важко - Цензор.НЕТ 2452
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28.05.2020 08:37 Відповісти
Как альтернативу предлагаю алюминиевые шапочки из фольги для барбекю по 20 баксов за штуку.
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28.05.2020 08:55 Відповісти
Не актуально.
Ляшко про пом'якшення карантину: Тривога є постійно і кожне рішення дається важко - Цензор.НЕТ 4269
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28.05.2020 09:22 Відповісти
И запретить в Украине телевизор! Только громковорители на площадях и Зибров шоб читал сводки про повешенных коррупционерах...
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28.05.2020 09:16 Відповісти
голосом левитана.
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28.05.2020 09:27 Відповісти
А интернет тоже запретить?
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28.05.2020 12:58 Відповісти
Не больше двух затяжек в день и только после прохождения курсов морских котиков на психическую устойчивость!
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28.05.2020 13:07 Відповісти
 
 