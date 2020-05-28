Ляшко про пом'якшення карантину: Тривога є постійно і кожне рішення дається важко

Ухвалювати рішення про карантин було важко. Ухвалювати рішення про послаблення карантину також важко. У мене така посада, що тривога є постійно.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі на телеканалі ZIK заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Відповідаючи на запитання, чи є в Міністерстві охорони здоров'я тривога щодо того, що після запуску метро і громадського транспорту в містах України може відбутися спалах коронавірусної інфекції, Віктор Ляшко відповів:

"У мене така посада, що тривога є постійно. І кожне рішення, яке ухвалюється, воно дається тяжко, скільки ми оцінюємо всі потенційні ризики. Та ухвалювати рішення про карантин було тяжко, ухвалювати рішення про послаблення карантину також тяжко. Але наші результати роботи в карантині, запровадження карантину, показують, що все, що ми робимо, воно було виправдане. Тобто рішення про введення карантину показало результат і наша країна вийшла на епідемію коронавірусної хвороби підготовлена з точки зору саме карантинних заходів. А системи охорони здоров'я впоралася за цих 2,5 місяця з кількістю випадків коронавірусної хвороби, ми маємо надолужити питання тестування на коронавірусну хворобу. Тобто колапсу медичної системи, як це було в розвинутих європейських країнах, наприклад, Італії та Іспанії, не відбулося", – заявив Ляшко.

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Тому, додав головний санітарний лікар країни, якщо ця стратегія стримування буде працювати, а громадяни будуть свідомо ставитися до свого здоров’я та здоров’я оточуючих, нових спалахів вдасться уникнути.

"Якщо ми будемо говорити, що ми пом'якшуємо карантин, і всі будуть розуміти, що ми дійсно його пом'якшуємо, а не скасовуємо, то в принципі система охорони здоров'я має справлятися", – сказав Віктор Ляшко.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України дозволив з 22 травня роботу транспорту в Україні. Метрополітен в українських містах після двомісячного простою через карантинні заходи запрацював 25 травня.

Також повідомляли, що у МОЗ оприлюднили етапи послаблення карантину в Україні.