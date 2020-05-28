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Новини Коронавірус і карантин
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На Рівненщині за добу виявили 70 нових випадків COVID-19, загалом - 1588, - ОДА

На Рівненщині за добу виявили 70 нових випадків COVID-19, загалом - 1588, - ОДА

У Рівненській області за минулу добу, 27 травня, підтвердили 70 нових випадків коронавірусної інфекції.

Про це повідомив голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на ранок 27 травня на Рівненщині зафіксовано 28 нових випадків захворювання на COVID-19. Станом на вечір 27 травня на Рівненщині підтверджено 42 нові випадки захворювання на COVID-19", - розповів Коваль.

За його словами, новим хворим від 1 до 79 років.

Загалом в області зареєстровано 1588 випадків захворювання на COVID-19. Зазначимо, що, за даними Міністерства охорони здоров'я, на ранок 27 травня в Рівненській області офіційно було зареєстровано 1514 випадків коронавірусної хвороби.

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Через ускладнення, викликані коронавірусом, 35 випадків летальних. Перемогли COVID-19 - 763 особи (48%).

У роботі лабораторій області залишається 522 зразки.

На Рівненщині за добу виявили 70 нових випадків COVID-19, загалом - 1588, - ОДА 01
На Рівненщині за добу виявили 70 нових випадків COVID-19, загалом - 1588, - ОДА 02

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Рівненська область (1170)


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28.05.2020 09:18 Відповісти
Почали нехтувати елементарними санітарними правилами.
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28.05.2020 09:19 Відповісти
 
 