Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 357,4 тис.: лише у США померли 102,1 тис. осіб, у Британії - 37,4 тис. та в Італії - 33 тис. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 28 травня у світі зареєстрували 5,7 млн випадків інфікування COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 5 792 314 випадків інфікування та 357 471 смерть через коронавірус.
Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 102 107 (+1535 за добу), хворих - 1 745 803 (+20 546 за добу).
На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - 414 661 інфікований (+22 301 за добу) та 25 697 (+1148 за добу) летальних випадків.
Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 370 680 осіб (+8338 за добу), кількість смертей - 3968 (+161 за добу).
В Іспанії зареєстрували 283 849 (+510 за добу) пацієнтів, померли 27 118 (+1 за добу) осіб.
У Великій Британії - 267 240 хворих (+2013 за добу), померли 37 460 пацієнтів (+412).
В Італії зафіксували COVID-19 у 231 139 (+584) осіб. Померли 33 072 (+117) особи.
Як повідомлялося, на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 321 новий випадок COVID-19: загалом - 21 905, летальних - 658, одужали 7995 осіб
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И не теми лекарствами,что остальных.
Я ,с начала пандемии веду ежедневную статистику по Миру, по Германии, по Саксонии-Анхальт (наша Земля) и по городу,в котором живём.
Но самое интересное,что можно переболеть безсимптомно но поперезаражать кучу народа.
Или с легким насморком. Словом - сволочная зараза....
Вообще, люди почти не болели. Ести "крайсы", где единичные случаи только были - это значит, что легко было локализовать.
Возможно, что помогла прививка БЦЖ, которая была ещё при ГДР.
По поводу прививки в ГДР... Рядом Саксония и Тюрингия. В Саксонии раза в три больше, в Тюрингие в1,5 раза...
Вася на самоизоляции лечится чаем, а Борю напичкают всяким говном, и еще вопрос кому и от чего хуже будет.
плюс - у Бори стресс от служения народам Великоирландии(или откуда там королева )
пів року пройшло..
прогноз залишаєтться -ще треба мінімум рік до початку вакцинування.. причому,найімовірніше універсальної вакцини і не буде ніколи..
ще пару подібних пандемій -і населення Землі припинить рости.Позитив -збільшиться у решти відпорність організму на віруси. ПРИРОДНІЙ ВІДБІР.
1. Ілон Маск висрав шо "світ штучний"(типу та матриця, не дивився, хоча скачав)
2. - видається так шо може "хтось" "харчується" невпевненістю = (вірус, 911, Трамп, ***** та інше). тобто дуже прості речі - видають як х.з. хто і шо зробив. ну я не знаю, але якась дурниця - з вірусом напр. або вибрики Трампа. х.з., реально, але я не можу зрозуміти "хайпу" - коли можна відразу розслідувати
Die aktuellsten Corona-Daten aus aller Welt
Coronavirus: Die 10 Länder mit den meisten Todesfällen
Bestätigte Infektionen: 5.693.066 | Datenstand: 28.05.2020, 06:00
Vereinigte
Staaten 100.442
Vereinigtes
Königreich 33.072
Italien 37.542
Frankreich 28.599
Spanien 27.117
Brasilien 25.598
Belgien 9.364
Mexiko 8.597
Deutschland 8.428
Iran 7.564
Ваше "ну и что" дурно попахиваент....
Но главарь - бодро несет чушь из кабинета, а тов. Си - посылает всех подальше.
и все обосрались.
так шо как говорил тов. Малдер - истина где-то не тут)
щодо Гебрейезуса..
это как "советский народ", не?
хотя в совке похуже было с этим - я типо "славянин", но одного народа с Бухраном Бейразимом, из якутии
получается бред, но партия велит брататься со всякими дикарями и получится "советский народ"
хм, даже читал шо чудак писал - бабка побежала в лагерь военнопленных, забрала деда взад на хату. а ведь таких дедов распустили по Украине - 800тыс.(под "честное слово" не дидовоевать опять, но потом дедов забрали в ораву Жукова конечно же)
раби совка тупо бігли на кулеметчиків. ветеран Вермахту говорив - ми наклали до 2х метрів, а вони все біжать(на нас) - ну шо за люди, мовляв.
я х.з., але всі кажуть шо в "окупації" було краще аніж "на волі". найкращий доказ - совкова анкета - "билі лі родствєннікі в аккупации". тобто совок сам розписався в своїй нікчемності
так шо я не сприймаю вже навіть гасло УПА - у чому "слава"? всі кажуть шо в окупації було краще(в окупації німецькій), а ті почали воювати з тими та з іншими без надії на перемогу, в результаті обісрались всі крім Сраліна, котрий обісрався тільки наполовину штанів
я вот сел на(кресло) и подумал..... если ствол стреляет вперед, то можно сделать чтобы он стрелял и взад?
или я раб - сказали "иди туда и долби лбом в ту дверь, а то плетка - жопа попадет, совсем избит будешь"
не смеши короче.
это где?
"пустил" - это как? я поймаю тоже 500000 чуваков и скажу:
и шо? давай - беги туда, бросай кирпич в дот, да не в этот, ну да ладно, не надо уже.
У него прозвище было " Мясник".
из-подо Ржева немцы пулеметчиков эвакуировали со стрессами - стреляют себе, а русня все бежит и бежит
руководил как раз Жуков
И вам не стыдно,Борис,людей безоружных,которых погнали автоматами на смерть, рабами называть? Кстати,это были украинцы из сел близ Киева....При переправе через Днепр...
Читаю такие комменты и волосы дыбом встают... Какая мать вас рожала и воспитывала.?
бывало и так что невиновны. могли бы идти партизанить против красножопых
Эх не было вас там....,а то бы вы партизанили,партизанили,партизанили.....
Всех фашистов бы перебили....
КСТАТИ...,есть область применения вашей партизанской, нехолопской натуры Донецк и весь ЛуГандон... Почему вы ещё не там?
ну и не рабы?
а что ты хотел - если тя гонят на убой, а ты послушно и радостно подыхаешь то ты, мягко говоря, не свободный человек
Я всегдо сажусь в кресло ,а на.... Ну, очень интересно... Я очень любознательная...
к т.св., я не русскоязыкий, так шо по-нашему(на нашем, в нашем языке), садятся "на кресло".
ну, либо у нас все неграмотные, тогда может и "в".
тот, к твоемУ сведению - был солдиком, притом оч. мужественным, а не конторской тварью
После скандала там перестали рисовать абсолютно ровную линеечку, и учли некоторое количество смертей (все равно в разы меньше, чем в реальности), но возникла другая проблема (а проблемы всегда возникают, когда цифры рисуют: всегда что-то с чем-то не бьется).
Приглядитесь внимательнее... бинго! В Дагестане теперь выздоравливают раньше, чем заболевают!
По официальным данным (кстати, их нельзя отрицать! это будет уже фейк-ньюс!) в Дагестане за все время заразилось 4579 человека, выздоровело 4402, умерло - 151...
151+4402=4453
То есть СЕЙЧАС в Дагестане болеет 26 человек. То есть из заболевших вчера 124 пациентов 98 уже успели выздороветь... Аллах помогает?
Удачи!
На Цензорі так ще не робив, а колись на Дурдомі проводив такі вставки, коли с тобою сперечався...)))) Aviatora пам'ятаєш???
ще перед тим пару років пішли..
Как интересно жить стало...А я в 14 лет(1963г) впервые увидела телек КВН... А теперь...
Ну, и как теперь умирать,когда такой технический прогресс?? И все такое интересное...
А вы можете продолжить "ликбез" для меня.? Пожалуйста .....
Занесла я картинку в фейсбук, а где номер смотреть, который занести надо? И куда заносить ? В "Изображение"или "Вставить ссылку"?
Интуитивно я бы поместила во "Вставить ссылку"...Т.к. там есть "URL"?
Ответьте,когда будет возможность...Я не спешу.... До 100 лет,которые вы мне пожелали, время есть...😀🤗
Попробуйте скопировать адрес ссылки изображения (правой кнопкой контекстное меню)) в фейсбуке (я в ФБ не состою, поэтому проверить не могу), а потом вставьте этот адрес в поле окна "Изображение". Окно "Вставить ссылку" дает линк на сайт или страницу соцсети (ФБ, твиттер и тому подобное)
Линк открыть в новой таблице
Линк открыть в новом окне
Линк открыть в инкогнито окне
Линк в мой Самсунг (тел-н) отправить
Линк сохранить как... ( а как .....,я не знаю..." Доцент тупой,а зовут его Авас....." Помните ? Это я о себе).
Возможно этого нельзя сделать именно на Цензоре, потому как на других сайтах у меня это получалось.
И профессор лопух (это я о себе ...))), но задача при нём, при нём....
https://lh3.googleusercontent.com/0T0gm2DlcpU1eWwTszRBT4B1Djj0rN-dE1izhBxeROPML-********************************************-j-TMZDXNUA-rO3DlTqnNV_98jlwyk1ovULYD4qOuCWL3KD5J7aP5W4UY506vBNq9DpoFE2RweMZo300DOAn1hmw-jXChZzwPjoS2WzT8WuOCgZJX-ATIvXYXcaU1ysdQEQXrho-jR-5hSYqRMwXM9POjJQCVHy3qY9xdKSonrF-JqB04jxRo-YSIEH4lnM02TXzOAS7PXtYDtuS3FembZSVLdFvTSBiTQTeQls0fqoNJyaknnX2BoTLKIbqg8Vl550bskEzhfxtQpiQFZ8cN5kCNai_N14DWuTTTtSoBiI7NE42fJvRsVRkQ1jqnNqOocnn9yr7I94e2NAWY4eBQTTR2xqQPMZURYaFFb_DuUdrKYmA1IWbUcxfae99I2Xxp8iXhBhQunVGy81w1SSZ03W9KstSpkt3lSaCDY8tXFYLdmezbAnr2mIhvP1tF5o9Uejy3tN_L3W2NCqrWOqr3_448zjhWY73MTnlxbSLQ3GV10tqbR_jNdM8jg9ukUiTPma9WhjacFxV8HdsqsBSqUlBOsumr75MS1MXifEJ9Ao7vacvmz3vDjoG2XQVfIMaEFFLadlr72bWn2cDme_dBdfC7W4A=w1542-h867-no?authuser=0 Черногория, Свети-Стефан
Фото было размещено в моем Гугл-аккаунте, адрес этого фото я и вставил в качестве ссылки.
Вчера я (на всякий случай) спросила сына. Он не компьютерщик, а из-за загруженности на работе он не имеет возможности часто заниматься компом,хотя все настойки он мне производит на всех ноутах и мужу на его компах. Он сказал, что при первой возможности зайдёт и попробует разобраться ,но когда это будет неизвестно .... У него сейчас идет родготовка завода к аттестации по энергименеджементу , а это 200 000 € на дальнейшее развитие энергосбарегающих технологий и переоборудования завода..... И это только одна, и не основная, область его ответственности на заводе.... Это Германия...
Так что ваша помощь мне очень полезна ... Спасибки....
і медицина там не краще італіійської..
але і там,і там влада ( В італії вся,ВБразилії -президент)-голімі популісти
Бразилия инфицированных - 414 661, количество смертей - 25 697
Россия инфицированных - 370 680, количество смертей - 3 968
Испания инфицированных - 283 849, количество смертей - 27 118Великобритания инфицированных - 267 240, количество смертей - 37 460Италия инфицированных - 231 139, количество смертей - 33 072Одна цифра явно выпадает из общей картины...
і лише два не звязані з фальсифікаціями результатів..
1) населення рашки в основному не доживає до категорії 80+ де найбільша смертність..
2) якось полегшують ситуацію старі.совєтські вакцини від туберкульозу,що робили всім...
Для них врать и дышать жизненно неоходимо одинаково.
Никогда бы не подумал что там на столько плохая медицина.