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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 357,4 тис.: лише у США померли 102,1 тис. осіб, у Британії - 37,4 тис. та в Італії - 33 тис. ІНФОГРАФІКА

Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 357,4 тис.: лише у США померли 102,1 тис. осіб, у Британії - 37,4 тис. та в Італії - 33 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 28 травня у світі зареєстрували 5,7 млн ​​випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 5 792 314 випадків інфікування та 357 471 смерть через коронавірус.

Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 357,4 тис.: лише у США померли 102,1 тис. осіб, у Британії - 37,4 тис. та в Італії - 33 тис 01

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 102 107 (+1535 за добу), хворих - 1 745 803 (+20 546 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​414 661 інфікований (+22 301 за добу) та 25 697 (+1148 за добу) летальних випадків.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 370 680 осіб (+8338 за добу), кількість смертей - 3968 (+161 за добу).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко про пом'якшення карантину: Тривога є постійно і кожне рішення дається важко

В Іспанії зареєстрували 283 849 (+510 за добу) пацієнтів, померли 27 118 (+1 за добу) осіб.

У Великій Британії - 267 240 хворих (+2013 за добу), померли 37 460 пацієнтів (+412).

В Італії зафіксували COVID-19 у 231 139 (+584) осіб. Померли 33 072 (+117) особи.

Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 357,4 тис.: лише у США померли 102,1 тис. осіб, у Британії - 37,4 тис. та в Італії - 33 тис 02

Як повідомлялося, на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 321 новий випадок COVID-19: загалом - 21 905, летальних - 658, одужали 7995 осіб

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+4
Естественно! Болезнь проходит очень тяжело... и очень долго...(тяж.форма - 3-4 недели в интенсивке).А вот те,кто попадает под ИВЛ ,выживают очень редко.
Я ,с начала пандемии веду ежедневную статистику по Миру, по Германии, по Саксонии-Анхальт (наша Земля) и по городу,в котором живём.
Но самое интересное,что можно переболеть безсимптомно но поперезаражать кучу народа.
Или с легким насморком. Словом - сволочная зараза....
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28.05.2020 09:25
+2
Ща страны третего мира начнут в топ по смертности выходить...Но США пример прав и свобод граждан которое вылилось в теперь в смертность .. дисциплина при карантине дает результат ,как минимум сохранить нацию
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28.05.2020 08:57
+2
Казали що після цього у нього погіршився зір. Ця болячка не проходить безслідно.
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28.05.2020 09:06
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Ну вот!!111 Все кто говорит "вирусанет" = нагло лгут. Хотя.... если бы погиб Борис Джонсон, то я бы говорил шо "вирусесть(не пить, а есть)" - с гораздо большей уверенностью... кхи-кхи, о б*же(бросается к ыкотостасу с Пиплией)
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28.05.2020 08:44 Відповісти
Я думаю,что таких больных как Борис Джонсон лечат не в обычных больницах ...
И не теми лекарствами,что остальных.
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28.05.2020 08:51 Відповісти
Казали що після цього у нього погіршився зір. Ця болячка не проходить безслідно.
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28.05.2020 09:06 Відповісти
Естественно! Болезнь проходит очень тяжело... и очень долго...(тяж.форма - 3-4 недели в интенсивке).А вот те,кто попадает под ИВЛ ,выживают очень редко.
Я ,с начала пандемии веду ежедневную статистику по Миру, по Германии, по Саксонии-Анхальт (наша Земля) и по городу,в котором живём.
Но самое интересное,что можно переболеть безсимптомно но поперезаражать кучу народа.
Или с легким насморком. Словом - сволочная зараза....
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28.05.2020 09:25 Відповісти
В вашей земле - одна из лучших ситуаций в Германии.
Вообще, люди почти не болели. Ести "крайсы", где единичные случаи только были - это значит, что легко было локализовать.
Возможно, что помогла прививка БЦЖ, которая была ещё при ГДР.
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28.05.2020 11:53 Відповісти
Давно прикидываю...земляк,видать...Я по аналогии с вашим "позывным"- Харьков Алексеевский.
По поводу прививки в ГДР... Рядом Саксония и Тюрингия. В Саксонии раза в три больше, в Тюрингие в1,5 раза...
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30.05.2020 04:36 Відповісти
ну так вирус не лечится особо.
Вася на самоизоляции лечится чаем, а Борю напичкают всяким говном, и еще вопрос кому и от чего хуже будет.
плюс - у Бори стресс от служения народам Великоирландии(или откуда там королева )
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28.05.2020 09:40 Відповісти
поки що навіть неможливо сказати -ті сотні вакцин ,що розробляються -котра з них подіє у довгостроковій перспективі(для можливості вакцинування)..
пів року пройшло..
прогноз залишаєтться -ще треба мінімум рік до початку вакцинування.. причому,найімовірніше універсальної вакцини і не буде ніколи..
ще пару подібних пандемій -і населення Землі припинить рости.Позитив -збільшиться у решти відпорність організму на віруси. ПРИРОДНІЙ ВІДБІР.
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28.05.2020 12:22 Відповісти
братан, я тобі скажу зараз міркування.
1. Ілон Маск висрав шо "світ штучний"(типу та матриця, не дивився, хоча скачав)

2. - видається так шо може "хтось" "харчується" невпевненістю = (вірус, 911, Трамп, ***** та інше). тобто дуже прості речі - видають як х.з. хто і шо зробив. ну я не знаю, але якась дурниця - з вірусом напр. або вибрики Трампа. х.з., реально, але я не можу зрозуміти "хайпу" - коли можна відразу розслідувати
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28.05.2020 12:36 Відповісти
No Komment

Die aktuellsten Corona-Daten aus aller Welt
Coronavirus: Die 10 Länder mit den meisten Todesfällen
Bestätigte Infektionen: 5.693.066 | Datenstand: 28.05.2020, 06:00
Vereinigte
Staaten 100.442
Vereinigtes
Königreich 33.072
Italien 37.542
Frankreich 28.599
Spanien 27.117
Brasilien 25.598
Belgien 9.364
Mexiko 8.597
Deutschland 8.428
Iran 7.564
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28.05.2020 08:48 Відповісти
Ну и что? Это 0.1% мировой смертности, может намного меньше.
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28.05.2020 09:15 Відповісти
Ну так ведь еще не закончился год. И пандемия еще не закончилась.
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28.05.2020 09:20 Відповісти
Предлагаете выкидывать квадрильоны, основываясь на чьих-то ночных кошмарах?
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28.05.2020 09:24 Відповісти
Ну по-вашему : нет человека - нет проблем?
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28.05.2020 10:13 Відповісти
Нет. По-моему: Предпринимаемая мера должна приносить значительно больше пользы, чем вреда. Пока что я наблюдаю "использование напалма в качестве инсектицида".
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28.05.2020 10:17 Відповісти
А вы уверены,что не попадёте в этот процент от мировой смертности ,или кто-то родной,близкий вам человек? О.... очень легко говорить,когда тебя это не касается или твоих друзей,родных!
Ваше "ну и что" дурно попахиваент....
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28.05.2020 10:34 Відповісти
понимаете ли, главаря ВОЗ должны были уже садонуть на бутылку, а Китаю - ультиматум шоб допустил вирусологов, вплоть до блокады.
Но главарь - бодро несет чушь из кабинета, а тов. Си - посылает всех подальше.
и все обосрались.
так шо как говорил тов. Малдер - истина где-то не тут)
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28.05.2020 09:43 Відповісти
ПІДТРИМУЮ.
щодо Гебрейезуса..
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28.05.2020 11:35 Відповісти
Ща страны третего мира начнут в топ по смертности выходить...Но США пример прав и свобод граждан которое вылилось в теперь в смертность .. дисциплина при карантине дает результат ,как минимум сохранить нацию
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28.05.2020 08:57 Відповісти
Поголовная кастрация тоже дала бы результат в борьбе с таким мерзким преступлением как изнасилование. Не?
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28.05.2020 09:10 Відповісти
Права и свободы тут ни при чем. В США слишком много бедных, почти бомжей. Им и в голову не приходит обратиться в больницу. Большинство погибших черные и латиносы. Разрыв между бедными и богатыми астрономический.
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28.05.2020 09:13 Відповісти
Ну почему же. Растоптав права остановить любую эпидемию (теоретически) елементарно. Не? Хотя бы расстреляв всех нах.
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28.05.2020 09:17 Відповісти
Зачем вы ахинею несёте? Умны вы от этого ,даже, не. выглядите.....
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28.05.2020 10:38 Відповісти
В голову им может и приходит но у них нет страховки и денег, они тянут до последнего лишь бы не обращаться в больницу.
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28.05.2020 09:19 Відповісти
нацию\\\\\\\


это как "советский народ", не?
хотя в совке похуже было с этим - я типо "славянин", но одного народа с Бухраном Бейразимом, из якутии
получается бред, но партия велит брататься со всякими дикарями и получится "советский народ"
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28.05.2020 09:46 Відповісти
Во ела пала прямо Испанка косит косой как 100 лет назад.Полмиллиарда люду как и не было,бедные Земляне,мне Вас жалко...
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28.05.2020 09:12 Відповісти
Від 50 до 100 мільйонів тоді загинуло, а не півмільярда..
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28.05.2020 09:19 Відповісти
Начиталься Википедии??? Ну Ну...Там тебе такое вбросят,особенно Кремлевские Хмыри..
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28.05.2020 09:20 Відповісти
Вікі не є джерелом знань..багато суперечливої ініормації..тому не завжди звертаюсь..
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28.05.2020 09:26 Відповісти
Зрозумiв...
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28.05.2020 09:28 Відповісти
но вроде за ВМВ немного правильно пишет шо Вермахт имел мало, а Орда - много и сдавалась миллионами.
хм, даже читал шо чудак писал - бабка побежала в лагерь военнопленных, забрала деда взад на хату. а ведь таких дедов распустили по Украине - 800тыс.(под "честное слово" не дидовоевать опять, но потом дедов забрали в ораву Жукова конечно же)
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28.05.2020 09:50 Відповісти
Та частину цей кацап у Дніпрі втопив..( Місцями запруди з людських тіл зупиняли течію і саперам доводилось їх взривати..
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28.05.2020 09:59 Відповісти
а я шо їх жаліти маю?
раби совка тупо бігли на кулеметчиків. ветеран Вермахту говорив - ми наклали до 2х метрів, а вони все біжать(на нас) - ну шо за люди, мовляв.
я х.з., але всі кажуть шо в "окупації" було краще аніж "на волі". найкращий доказ - совкова анкета - "билі лі родствєннікі в аккупации". тобто совок сам розписався в своїй нікчемності
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28.05.2020 10:04 Відповісти
Не жаліти, а пам'ятати, що буває з численним народом,який не має державності..бо не зміг її захистити у свій час..
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28.05.2020 10:11 Відповісти
так саме тому, якшо кацапи щось винаходять, чи роблять якусь норм. річ - я радію, але тільки тому шоб не казати - наші предки були сотні років рабами рукозадих - а тут - он, наші предки були рабами непогано розвинутих(правда те що вони роблять - х....ня, але приємніше чуть-чуть думати шо ми були рабами у не зовсім-таки дикунів)
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28.05.2020 10:16 Відповісти
Вони багато чому навчились у старої метрополії..навіть дзвонарів з Києва "виписували", бо москальня не вміла навіть складно у дзвони церковні калатати..
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28.05.2020 10:36 Відповісти
ясно шо в вашій репліці + до того шо ми були та й в принципі є, у дикунів.
так шо я не сприймаю вже навіть гасло УПА - у чому "слава"? всі кажуть шо в окупації було краще(в окупації німецькій), а ті почали воювати з тими та з іншими без надії на перемогу, в результаті обісрались всі крім Сраліна, котрий обісрався тільки наполовину штанів
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28.05.2020 10:40 Відповісти
Бежали,потому что выхода не было. Сзади шли НКВДешники с автоматоми ,т.называемые загранотряды. Бежать могли только вперед...
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28.05.2020 10:44 Відповісти
да ну?
я вот сел на(кресло) и подумал..... если ствол стреляет вперед, то можно сделать чтобы он стрелял и взад?
или я раб - сказали "иди туда и долби лбом в ту дверь, а то плетка - жопа попадет, совсем избит будешь"
не смеши короче.
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28.05.2020 10:49 Відповісти
Через Днепр, Жуков пустил безоружных подростков и стариков из окрестных деревень,которые были вооружены топорами и чем попало... В лучшем случае,были охотничьи ружья. От их тел вода была в Днепре красной. Поверь,Борис,это не смешно.....
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28.05.2020 19:26 Відповісти
деревень\\\\\\\\

это где?

"пустил" - это как? я поймаю тоже 500000 чуваков и скажу:
Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 357,4 тис.: лише у США померли 102,1 тис. осіб, у Британії - 37,4 тис. та в Італії - 33 тис - Цензор.НЕТ 7554и шо? давай - беги туда, бросай кирпич в дот, да не в этот, ну да ладно, не надо уже.
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28.05.2020 19:42 Відповісти
А как Пуйло- за спинами мирного населения . Вы что не знает истории побед Жукова?
У него прозвище было " Мясник".
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28.05.2020 20:13 Відповісти
не прозвище а кликуха, которую шепотом ему дали выжившие рабы.
из-подо Ржева немцы пулеметчиков эвакуировали со стрессами - стреляют себе, а русня все бежит и бежит
руководил как раз Жуков
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28.05.2020 21:05 Відповісти
" выжившие рабы"
И вам не стыдно,Борис,людей безоружных,которых погнали автоматами на смерть, рабами называть? Кстати,это были украинцы из сел близ Киева....При переправе через Днепр...
Читаю такие комменты и волосы дыбом встают... Какая мать вас рожала и воспитывала.?
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29.05.2020 04:29 Відповісти
так они виновны что их гнали?
бывало и так что невиновны. могли бы идти партизанить против красножопых
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29.05.2020 18:54 Відповісти
Ну раз вы такой умный,подскажите,где под Киевом,вдоль Днепра есть лесные массивы,в которых могли укрыться партизанкие,я не говорю отряды , хотя бы группы ? Типа Брянских лесов ?
Эх не было вас там....,а то бы вы партизанили,партизанили,партизанили.....
Всех фашистов бы перебили....
КСТАТИ...,есть область применения вашей партизанской, нехолопской натуры Донецк и весь ЛуГандон... Почему вы ещё не там?
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30.05.2020 02:35 Відповісти
красножопым до итальянцев как тебе до историка. я за красножопых говорил, кои, а не итальянцы дидов бросили запруживать Днепр. да так шо еще месяц ниже по течению кал.хозники бодро матерились, а хищники вкусно хавали.
ну и не рабы?
а что ты хотел - если тя гонят на убой, а ты послушно и радостно подыхаешь то ты, мягко говоря, не свободный человек
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30.05.2020 09:11 Відповісти
Я вот всё стесняюсь спросить,как же ухитряетесь "сесть на кресло"???
Я всегдо сажусь в кресло ,а на.... Ну, очень интересно... Я очень любознательная...
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30.05.2020 02:42 Відповісти
ой б*же, я вот еще с заглавной не начал текст - ату меня.
к т.св., я не русскоязыкий, так шо по-нашему(на нашем, в нашем языке), садятся "на кресло".
ну, либо у нас все неграмотные, тогда может и "в".
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30.05.2020 09:13 Відповісти
А у вас откуда данные?
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28.05.2020 09:29 Відповісти
Десь читав..
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28.05.2020 09:31 Відповісти
Глянув туди..дають від 17 до 50 млн смертей, та 500 млн заражених(чверть тодішнього населення планети).
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28.05.2020 09:30 Відповісти
При Джугашвили в войну погибло 7 млн.При Хрущеве 10,при Брежневе 20,при Горбачеве 27,при Путлере 42,а по моим данным 60 миллионов
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28.05.2020 09:33 Відповісти
Можливо..а це за 2 роки..
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28.05.2020 09:40 Відповісти
че ты срав.ниваешь Путина с ААГ?
тот, к твоемУ сведению - был солдиком, притом оч. мужественным, а не конторской тварью
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28.05.2020 10:18 Відповісти
Дагестан.

После скандала там перестали рисовать абсолютно ровную линеечку, и учли некоторое количество смертей (все равно в разы меньше, чем в реальности), но возникла другая проблема (а проблемы всегда возникают, когда цифры рисуют: всегда что-то с чем-то не бьется).
Приглядитесь внимательнее... бинго! В Дагестане теперь выздоравливают раньше, чем заболевают!
По официальным данным (кстати, их нельзя отрицать! это будет уже фейк-ньюс!) в Дагестане за все время заразилось 4579 человека, выздоровело 4402, умерло - 151...
151+4402=4453
То есть СЕЙЧАС в Дагестане болеет 26 человек. То есть из заболевших вчера 124 пациентов 98 уже успели выздороветь... Аллах помогает?
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28.05.2020 11:37 Відповісти
Дональд Трамп выдает каждому не работающему Омериканцу 1200 долларов в неделю.Нищие блин... 4 триллиона долларов выделено на эти цели,и плюсь дополнительно еще 2 триллиона...нищеброды блин
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28.05.2020 09:18 Відповісти
И еще паек продуктовый может получить любой желающий. На Ю -тубе девушка вылодила ролик,так Соловьёвсеё с г ... смешал,а она ему классно ответила...
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28.05.2020 09:34 Відповісти
Всем БОМЖам в США выдали бесплатную медицинскую страховку...нищие блин...
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28.05.2020 09:19 Відповісти
Видел.Спасибо...
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28.05.2020 09:37 Відповісти
Ну кто - нибудь научите переносить из компа картинки сюда.... Вitte , bitte, bitte, bitte.......моя внучка маленькая так просила
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28.05.2020 09:46 Відповісти
Чтобы картинку поместить сюда необходимо её закинуть в какой-нибудь свой аккаунт, например Google или другую соцсеть. Тогда эта картинка заимеет свой URL-адрес в нете и ссылку на этот адрес занесите в поле вставки изображения...
Удачи!
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28.05.2020 10:50 Відповісти
уточненя.. хто не зарєстрований у фейсбуку картинок з фейсбуку може не побачити.. навіть при наявності лінка...
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28.05.2020 11:59 Відповісти
Я ж написав, що в свій, тобто повинен бути зареєстрованим...)
На Цензорі так ще не робив, а колись на Дурдомі проводив такі вставки, коли с тобою сперечався...)))) Aviatora пам'ятаєш???
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28.05.2020 12:21 Відповісти
смутно.. коли мене два роки тому забанив шрайк назавжди,ви здається звідти
ще перед тим пару років пішли..
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28.05.2020 13:39 Відповісти
Так, пішов, бо вже не бачив сенсу, майже як і зараз на Цензорі - думок майже ніяких, лише лайно на вентиляторі...(
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28.05.2020 13:47 Відповісти
Спасибо,ребятки! Буду пытаться! А то обидно... Многое могу в компе сделать,а этого нет. Сын называет меня продвинутым чайником...,а я торможу...
Как интересно жить стало...А я в 14 лет(1963г) впервые увидела телек КВН... А теперь...
Ну, и как теперь умирать,когда такой технический прогресс?? И все такое интересное...
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28.05.2020 20:07 Відповісти
Ста лет Вам интересной жизни, как минимум...
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28.05.2020 20:25 Відповісти
Ой спасибки большое😊.....,Валентин Николаевич!
А вы можете продолжить "ликбез" для меня.? Пожалуйста .....
Занесла я картинку в фейсбук, а где номер смотреть, который занести надо? И куда заносить ? В "Изображение"или "Вставить ссылку"?
Интуитивно я бы поместила во "Вставить ссылку"...Т.к. там есть "URL"?
Ответьте,когда будет возможность...Я не спешу.... До 100 лет,которые вы мне пожелали, время есть...😀🤗
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29.05.2020 02:21 Відповісти
эксперимент
Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 357,4 тис.: лише у США померли 102,1 тис. осіб, у Британії - 37,4 тис. та в Італії - 33 тис - Цензор.НЕТ 4265
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29.05.2020 18:36 Відповісти
Эксперимент с фото из учетной записи в Гугле не удался. копирование адреса ссылки на изображение и вставка этого адреса в поле окна "Изображение" дало результат, который Вы видите выше.... а хотелось показать как это работает....)
Попробуйте скопировать адрес ссылки изображения (правой кнопкой контекстное меню)) в фейсбуке (я в ФБ не состою, поэтому проверить не могу), а потом вставьте этот адрес в поле окна "Изображение". Окно "Вставить ссылку" дает линк на сайт или страницу соцсети (ФБ, твиттер и тому подобное)
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29.05.2020 18:52 Відповісти
Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 357,4 тис.: лише у США померли 102,1 тис. осіб, у Британії - 37,4 тис. та в Італії - 33 тис - Цензор.НЕТ 4726
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29.05.2020 22:31 Відповісти
Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 357,4 тис.: лише у США померли 102,1 тис. осіб, у Британії - 37,4 тис. та в Італії - 33 тис - Цензор.НЕТ 103
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29.05.2020 22:34 Відповісти
Тут столько опций с этим линком, взять не энаю какой.... Щас переведу вам все:
Линк открыть в новой таблице
Линк открыть в новом окне

Линк открыть в инкогнито окне

Линк в мой Самсунг (тел-н) отправить

Линк сохранить как... ( а как .....,я не знаю..." Доцент тупой,а зовут его Авас....." Помните ? Это я о себе).
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29.05.2020 23:08 Відповісти
Получается, что я ввел Вас в заблуждение...
Возможно этого нельзя сделать именно на Цензоре, потому как на других сайтах у меня это получалось.
И профессор лопух (это я о себе ...))), но задача при нём, при нём....
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30.05.2020 13:01 Відповісти
Хочу показать Вам то что пытался вставить как картинку
https://lh3.googleusercontent.com/0T0gm2DlcpU1eWwTszRBT4B1Djj0rN-dE1izhBxeROPML-********************************************-j-TMZDXNUA-rO3DlTqnNV_98jlwyk1ovULYD4qOuCWL3KD5J7aP5W4UY506vBNq9DpoFE2RweMZo300DOAn1hmw-jXChZzwPjoS2WzT8WuOCgZJX-ATIvXYXcaU1ysdQEQXrho-jR-5hSYqRMwXM9POjJQCVHy3qY9xdKSonrF-JqB04jxRo-YSIEH4lnM02TXzOAS7PXtYDtuS3FembZSVLdFvTSBiTQTeQls0fqoNJyaknnX2BoTLKIbqg8Vl550bskEzhfxtQpiQFZ8cN5kCNai_N14DWuTTTtSoBiI7NE42fJvRsVRkQ1jqnNqOocnn9yr7I94e2NAWY4eBQTTR2xqQPMZURYaFFb_DuUdrKYmA1IWbUcxfae99I2Xxp8iXhBhQunVGy81w1SSZ03W9KstSpkt3lSaCDY8tXFYLdmezbAnr2mIhvP1tF5o9Uejy3tN_L3W2NCqrWOqr3_448zjhWY73MTnlxbSLQ3GV10tqbR_jNdM8jg9ukUiTPma9WhjacFxV8HdsqsBSqUlBOsumr75MS1MXifEJ9Ao7vacvmz3vDjoG2XQVfIMaEFFLadlr72bWn2cDme_dBdfC7W4A=w1542-h867-no?authuser=0 Черногория, Свети-Стефан
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30.05.2020 13:30 Відповісти
Такими экспериментами получаем, что изображение в текст вставить не смогли, а ссылку на изображение посредством окна "вставить ссылку" вполне возможно..
Фото было размещено в моем Гугл-аккаунте, адрес этого фото я и вставил в качестве ссылки.
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30.05.2020 19:50 Відповісти
Я очень благодарна вам,что вы тратите своё время на моё обучение....
Вчера я (на всякий случай) спросила сына. Он не компьютерщик, а из-за загруженности на работе он не имеет возможности часто заниматься компом,хотя все настойки он мне производит на всех ноутах и мужу на его компах. Он сказал, что при первой возможности зайдёт и попробует разобраться ,но когда это будет неизвестно .... У него сейчас идет родготовка завода к аттестации по энергименеджементу , а это 200 000 € на дальнейшее развитие энергосбарегающих технологий и переоборудования завода..... И это только одна, и не основная, область его ответственности на заводе.... Это Германия...
Так что ваша помощь мне очень полезна ... Спасибки....
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31.05.2020 03:44 Відповісти
Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 357,4 тис.: лише у США померли 102,1 тис. осіб, у Британії - 37,4 тис. та в Італії - 33 тис - Цензор.НЕТ 9132
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29.05.2020 23:18 Відповісти
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29.05.2020 23:20 Відповісти
Вчера в Штатах было 100 000 умерших. А сегодня уже 102 000. Там что, за сутки 2 000 умерло?
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28.05.2020 10:22 Відповісти
Запросто....
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28.05.2020 10:47 Відповісти
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28.05.2020 13:04 Відповісти
1535
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28.05.2020 11:56 Відповісти
Там Бразилия уже в полном ауте. Кандидат на первое место по количеству умерших от ковид.
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28.05.2020 10:44 Відповісти
бразильці дуже товариські. ((

і медицина там не краще італіійської..

але і там,і там влада ( В італії вся,ВБразилії -президент)-голімі популісти
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28.05.2020 11:58 Відповісти
США инфицированных - 1 745 803, количество смертей - 102 107

Бразилия инфицированных - 414 661, количество смертей - 25 697

Россия инфицированных - 370 680, количество смертей - 3 968

Испания инфицированных - 283 849, количество смертей - 27 118Великобритания инфицированных - 267 240, количество смертей - 37 460Италия инфицированных - 231 139, количество смертей - 33 072Одна цифра явно выпадает из общей картины...
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28.05.2020 11:03 Відповісти
Урашці кілька факторів..

і лише два не звязані з фальсифікаціями результатів..
1) населення рашки в основному не доживає до категорії 80+ де найбільша смертність..
2) якось полегшують ситуацію старі.совєтські вакцини від туберкульозу,що робили всім...
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28.05.2020 12:56 Відповісти
Pavlo......, ну не верю я рассейской статистике... Они же без вранья и минуты не проживут ....

Для них врать и дышать жизненно неоходимо одинаково.
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29.05.2020 02:43 Відповісти
Получается что самая высокая смертность - в Англии?!
Никогда бы не подумал что там на столько плохая медицина.
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30.05.2020 19:58 Відповісти
 
 