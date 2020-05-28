Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 357,4 тис.: лише у США померли 102,1 тис. осіб, у Британії - 37,4 тис. та в Італії - 33 тис. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 28 травня у світі зареєстрували 5,7 млн ​​випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 5 792 314 випадків інфікування та 357 471 смерть через коронавірус.

Лідером за кількістю випадків заражень залишаються США. Випадки зараження зафіксовано у всіх 50 американських штатах, кількість померлих досягла 102 107 (+1535 за добу), хворих - 1 745 803 (+20 546 за добу).

На другому місці за кількістю хворих розташовується Бразилія - ​​414 661 інфікований (+22 301 за добу) та 25 697 (+1148 за добу) летальних випадків.

Росія посідає третє місце у світі за кількістю випадків COVID-19: інфікованих вже 370 680 осіб (+8338 за добу), кількість смертей - 3968 (+161 за добу).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко про пом'якшення карантину: Тривога є постійно і кожне рішення дається важко

В Іспанії зареєстрували 283 849 (+510 за добу) пацієнтів, померли 27 118 (+1 за добу) осіб.

У Великій Британії - 267 240 хворих (+2013 за добу), померли 37 460 пацієнтів (+412).

В Італії зафіксували COVID-19 у 231 139 (+584) осіб. Померли 33 072 (+117) особи.

Як повідомлялося, на ранок 27 травня в Україні зафіксовано 321 новий випадок COVID-19: загалом - 21 905, летальних - 658, одужали 7995 осіб