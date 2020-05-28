На Львівщині новий рекорд з коронавірусу: за добу - 70 випадків захворювання. ІНФОГРАФІКА (оновлено)

Станом на ранок 28 травня на Львівщині підтвердили 1513 випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 4697 осіб, госпіталізовані - 634, на амбулаторному лікуванні - 4063 особи, виписані - 484 особи. Зараз у лікарні перебуває 155 осіб, з них у реанімації - 6 осіб, на апаратні ШВЛ - 2 особи.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 1513 осіб, 48 людей померли. 335 пацієнтів одужали", - йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 329 ПЛР-тестів, з яких 70 - позитивні (з них 53 - це мешканці Львова).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 357,4 тис.: лише у США померли 102,1 тис. осіб, у Британії - 37,4 тис. та в Італії - 33 тис. ІНФОГРАФІКА

Водночас, як повідомила Слічна, на Львівщині померли ще 4 людини, у яких було підтверджено коронавірус.

Відомо, що вчора, 27 травня, помер пацієнт 1944 року народження із підтвердженою коронавірусною інфекцією. Пацієнт перебував на лікуванні у Центрі легеневого здоров'я з 16 травня. Позитивний результат тесту, який підтвердив наявність коронавірусної інфекції у чоловіка, отримали 27 травня. У пацієнта були супутні захворювання — ішемічна хвороба серця, постінфарктний кардіосклероз.

Жінка, 1950 року народження, померла 21 травня. Пацієнтка була госпіталізована у 8-му міську клінічну лікарню Львова. Позитивний результат тесту, який підтвердив у неї COVID-19, надійшов 26 травня. У неї були супутні захворювання — ішемічна хвороба серця.

Жінка, 72 роки, померла 26 травня. Пацієнтка була госпіталізована у 8-му міську клінічну лікарню Львова 20 травня. Позитивний результат тесту, що підтвердив у неї наявність коронавірусу, отримали 26 травня. У неї були супутні захворювання — цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, дифузний кардіосклероз, хронічна ішемія головного мозку.

Чоловік, 79 років, помер 25 травня. Позитивний результат тесту, що підтвердив у нього коронавірус, отримали 26 травня. Пацієнт був госпіталізований у 8-му міську клінічну лікарню Львова. У чоловіка були супутні захворювання — ішемічна хвороба серця.

"Львівська міська рада висловлює співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні відомства.

"+70 хворих на коронавірус за добу на Львівщині. Це новий рекорд і поганий дзвіночок для всіх нас", - написав мер Львова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.

Також він додав, що сьогодні на сесії голосуватимуть важливі рішення для протидії наслідкам епідемії.

"Там і закупівля швидких, і інших необхідних медичних засобів. Сподіваюсь, здоровий глузд переможе і ми спільно зробимо все необхідне для захисту львів'ян", - додав міський голова Львова.