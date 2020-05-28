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Новини Коронавірус і карантин
5 004 19

На Львівщині новий рекорд з коронавірусу: за добу - 70 випадків захворювання. ІНФОГРАФІКА (оновлено)

На Львівщині новий рекорд з коронавірусу: за добу - 70 випадків захворювання. ІНФОГРАФІКА (оновлено)

Станом на ранок 28 травня на Львівщині підтвердили 1513 випадків інфікування COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це повідомила заступниця міського голови Львова та керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

"Загалом за весь період карантину до Львівської обласної інфекційної лікарні звернулися 4697 осіб, госпіталізовані - 634, на амбулаторному лікуванні - 4063 особи, виписані - 484 особи. Зараз у лікарні перебуває 155 осіб, з них у реанімації - 6 осіб, на апаратні ШВЛ - 2 особи.

Загалом коронавірусну інфекцію виявлено у 1513 осіб, 48 людей померли. 335 пацієнтів одужали", - йдеться в повідомленні.

За оперативними даними, за вчорашню добу лабораторні центри в місті провели 329 ПЛР-тестів, з яких 70 - позитивні (з них 53 - це мешканці Львова).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість жертв COVID-19 у світі досягла 357,4 тис.: лише у США померли 102,1 тис. осіб, у Британії - 37,4 тис. та в Італії - 33 тис. ІНФОГРАФІКА

Водночас, як повідомила Слічна, на Львівщині померли ще 4 людини, у яких було підтверджено коронавірус.

Відомо, що вчора, 27 травня, помер пацієнт 1944 року народження із підтвердженою коронавірусною інфекцією. Пацієнт перебував на лікуванні у Центрі легеневого здоров'я з 16 травня. Позитивний результат тесту, який підтвердив наявність коронавірусної інфекції у чоловіка, отримали 27 травня. У пацієнта були супутні захворювання — ішемічна хвороба серця, постінфарктний кардіосклероз.

Жінка, 1950 року народження, померла 21 травня. Пацієнтка була госпіталізована у 8-му міську клінічну лікарню Львова. Позитивний результат тесту, який підтвердив у неї COVID-19, надійшов 26 травня. У неї були супутні захворювання — ішемічна хвороба серця.

Жінка, 72 роки, померла 26 травня. Пацієнтка була госпіталізована у 8-му міську клінічну лікарню Львова 20 травня. Позитивний результат тесту, що підтвердив у неї наявність коронавірусу, отримали 26 травня. У неї були супутні захворювання — цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, дифузний кардіосклероз, хронічна ішемія головного мозку.

Чоловік, 79 років, помер 25 травня. Позитивний результат тесту, що підтвердив у нього коронавірус, отримали 26 травня. Пацієнт був госпіталізований у 8-му міську клінічну лікарню Львова. У чоловіка були супутні захворювання — ішемічна хвороба серця.

"Львівська міська рада висловлює співчуття рідним та близьким", - йдеться в повідомленні відомства.

"+70 хворих на коронавірус за добу на Львівщині. Це новий рекорд і поганий дзвіночок для всіх нас", - написав мер Львова Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.

Також він додав, що сьогодні на сесії голосуватимуть важливі рішення для протидії наслідкам епідемії.

"Там і закупівля швидких, і інших необхідних медичних засобів. Сподіваюсь, здоровий глузд переможе і ми спільно зробимо все необхідне для захисту львів'ян", - додав міський голова Львова.

На Львівщині новий рекорд з коронавірусу: за добу - 70 випадків захворювання 01

Автор: 

карантин (18172) Садовий Андрій (535) COVID-19 (19765) коронавірус (19922) Львівська область (2413)


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Топ коментарі
+5
Ну якщо люди не розуміють різницю між послабленням карантину і його відміною - значить обмеження будуть тривати довше. Набагато довше.
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28.05.2020 09:10
+4
Більше тестів - більше заражених.
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28.05.2020 09:03
+4
Так границу штурмом брали на Пасху и поминальное. Дебилы.
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28.05.2020 09:16
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Безкінечна історія...
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28.05.2020 09:00 Відповісти
Більше тестів - більше заражених.
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28.05.2020 09:03 Відповісти
Не підходить, он в Бразилії тестів в два рази менше на млн, а хворих в 4 рази більше.
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28.05.2020 09:23 Відповісти
Странно....В Европе, с приходом тепла, активность заражения стала резко снижаться...
А в Украине растёт....?
Китайцы,в самом начал эпидемии писали,что короновирус гибнет в ультрафиолете... ,что и происходит в Европе......Надо больше находиться на солнце....
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28.05.2020 09:08 Відповісти
В Україні дощі, з сонцем напряг.
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28.05.2020 09:22 Відповісти
А был ли карантин? Если каждый день из прокажённых стран привозили по несколько сотен человек. Некоторые свиньи, дав честное слово сидеть на самоизоляции, тут же с радостью закатывали гулянку на всю ферму. Таможенников кто постоянно заражает? Карантин должен быть жёстким и не под честное слово. Короче, тест на "свiдомiсть" провален полностью. Впрочем как и все остальные...
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28.05.2020 09:29 Відповісти
а она сильно была? заводы выпускали прям ежедневно танки (война как никак) и в связи с карантином - перестали? или на поле тысячи людей рядом собирали урожай, и - тоже разошлись? разве только атомные станции к которым в лучшем случае и подходить не стоило начали останавливать (и это вряд ли из-за карантина).
в 21 веке, имхо, даже в Украине, даже при текущих раскладах можно сделать так, чтобы люди вообще не работали, и не голодали. в Германии, к примеру - вполне справились с такой задачей, хотя и немного завуалированно,пособия и т.п. но у нас полуфеодализм, а значит - неизбежна революция.
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28.05.2020 09:52 Відповісти
Ну якщо люди не розуміють різницю між послабленням карантину і його відміною - значить обмеження будуть тривати довше. Набагато довше.
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28.05.2020 09:10 Відповісти
Працювати будуть усі. Але доведеться зберегти як мінімум загальний масочний режим, обмеження в транспорті і заборону масових заходів. З карантином слабка українська економіка постраждає, без карантину - загине.
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28.05.2020 09:24 Відповісти
Да забили уже все, в магазинах без масок все включая продавцов, люди уже устали.
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28.05.2020 09:16 Відповісти
Хоч кажіть де, давно не бачив людину без маски в магазині.
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28.05.2020 09:21 Відповісти
Я бачу як в магазин дехто заходить без маски, а у продавців вона просто висить на шиї.
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28.05.2020 09:24 Відповісти
У нас тоді трохи інакше, чи народ переляканий.
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28.05.2020 09:25 Відповісти
Так границу штурмом брали на Пасху и поминальное. Дебилы.
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28.05.2020 09:16 Відповісти
Де Великдень а де 28 травня? 14 днів період інкубації. І ніяких поминальних служб жодна парафія не проводила. Тут щось дивне.
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28.05.2020 10:55 Відповісти
У нас ни одной службы в храме не пропустили, и ни одного инфицированного.
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28.05.2020 11:31 Відповісти
 
 