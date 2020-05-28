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Новини Коронавірус і карантин
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На ранок 28 травня зафіксовано 477 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 22 382, ​​летальних - 669, одужали 8 439 осіб

На ранок 28 травня зафіксовано 477 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 22 382, ​​летальних - 669, одужали 8 439 осіб

Станом на ранок 28 травня в Україні зафіксовано вже понад 22,3 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.

Так, в цілому в Україні зафіксували 22 382 випадки COVID-19. За добу - 477 нових випадків.

З початку пандемії в Україні померли 669 осіб (+11 за добу).

Кількість видужалих досягла 7 995 осіб (+444 добу).

Також дивіться: Брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

За даними Міністерства охорони здоров'я, зараз коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 947 випадків;
Волинська область — 851 випадок;
Дніпропетровська область — 920 випадків;
Донецька область — 158 випадків;
Житомирська область — 673 випадки;
Закарпатська область — 1124 випадки;
Запорізька область — 425 випадків;
Івано-Франківська область — 1339 випадків;
Кіровоградська область — 495 випадків;
м. Київ — 2793 випадки;
Київська область — 1517 випадків;
Львівська область — 1513 випадків;
Луганська область — 45 випадків;
Миколаївська область — 282 випадки;
Одеська область — 861 випадок;
Полтавська область — 268 випадків;
Рівненська область — 1588 випадків;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1131 випадок;
Харківська область — 981 випадок;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 386 випадків;
Чернівецька область — 3201 випадок;
Черкаська область — 401 випадок;
Чернігівська область — 140 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 травня 2020 року до Центру надійшло 1110 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 55995 повідомлень про підозру на COVID-19.

На ранок 28 травня зафіксовано 477 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 22 382, ​​летальних - 669, одужали 8 439 осіб 01
На ранок 28 травня зафіксовано 477 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 22 382, ​​летальних - 669, одужали 8 439 осіб 02
На ранок 28 травня зафіксовано 477 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 22 382, ​​летальних - 669, одужали 8 439 осіб 03
На ранок 28 травня зафіксовано 477 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 22 382, ​​летальних - 669, одужали 8 439 осіб 04
На ранок 28 травня зафіксовано 477 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 22 382, ​​летальних - 669, одужали 8 439 осіб 05
На ранок 28 травня зафіксовано 477 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 22 382, ​​летальних - 669, одужали 8 439 осіб 06

Автор: 

карантин (18172) РНБО (2278) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+11
тільки в Білорусі хворий вже кожен 200-й житель. І це лише офіційні дані.
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28.05.2020 09:33
+10
Ну а що? Тиждень назад позапускали автобуси, запрацювали перукарні, дантисти, люди познімали маски. Далі буде...
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28.05.2020 09:31
+6
Білорусь в жопі, добре хоч такий карантин зробили.
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28.05.2020 09:33
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Правила форума Рада форумчан
сколько случаев запланировано по статистике на 22 июня этого года?
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28.05.2020 09:27 Відповісти
Главный санврач Ляшко о дате, когда в Украине ожидают нулевую статистику по COVID-19: "Мы говорим о 22 июня"
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28.05.2020 09:28 Відповісти
тільки в Білорусі хворий вже кожен 200-й житель. І це лише офіційні дані.
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28.05.2020 09:33 Відповісти
То москалик, якому припікає низька кількість хворих в порівнянні з білорусами і москалями, заробляє на зупу.
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28.05.2020 09:34 Відповісти
+
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28.05.2020 09:45 Відповісти
а в Белоруси она не рождалась.
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28.05.2020 09:54 Відповісти
Ты бы в армении статистику смотрел,для чего тебе Украина.
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28.05.2020 09:55 Відповісти
а по сути возразить слабО?
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28.05.2020 09:57 Відповісти
Кому? Недоумкам которые считают себя умнее всего мира?
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28.05.2020 10:07 Відповісти
вот это только что была самокритика, да?
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28.05.2020 10:19 Відповісти
Білорусь в жопі, добре хоч такий карантин зробили.
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28.05.2020 09:33 Відповісти
А какой бы Вы карантинчик хотели? С расстрелом на месте каждого чихнувшего или с повышенной температурой?
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28.05.2020 09:56 Відповісти
Их брехне не стоит верить, в Швеции столько же населения и лучшая медицина а данные совсем другие.
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28.05.2020 09:34 Відповісти
ай-ай карантын, Ай-вай-зян
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28.05.2020 09:36 Відповісти
Почему-то судя по цифрам одним областям карантин помог (Ивано-Франковская, Тернопольская, Закарпатская), а другим соседним нет (Львовская, Ровенская)? А не потому ли что в одних руководители сумели подготовиться и организовать защитные меры, а в других проспали, надеялись что covid это обычный грипп?
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28.05.2020 09:39 Відповісти
На ранок 28 травня зафіксовано 477 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 22 382, ​​летальних - 669, одужали 8 439 осіб - Цензор.НЕТ 9423

Статистика по Беларуси. Вот что могло бы быть без карантина.
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28.05.2020 10:01 Відповісти
Если не делать тесты, то и болезни нет. Кто у нас их делает в государственном масштабе?
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28.05.2020 10:47 Відповісти
Ну а що? Тиждень назад позапускали автобуси, запрацювали перукарні, дантисти, люди познімали маски. Далі буде...
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28.05.2020 09:31 Відповісти
Так шо при карантине шо нет где разница? Не угробили бы экономику не оставили людей без работы шо тогда 400-570 заражений при низком количестве тестов шо сейчас при большем в разы тестов и рекоодно выздоровших при ослаблении карантина
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28.05.2020 09:37 Відповісти
как по мне, шо ты живой, что помер - разницы нет, такая логика.
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28.05.2020 09:40 Відповісти
типа, индустриализация важней подохших от голода. Знакомо.
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28.05.2020 09:41 Відповісти
Еслиб карантина не было смертей больше было,но все равно по смертям от вируса не сравнится сколько в месяц умирает от рака,инфарктов,автокатастроф и от других факторов,это не стоит чтоб теперь ещё и умирали люди от обстоятельств связаный с вирусом потерей работы,убитой экономикой
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28.05.2020 09:45 Відповісти
ты на себя примерь - страна двигает экономику, а ты сам уже оплакан и в земле. Согласен на такой вариант?
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28.05.2020 09:52 Відповісти
Все мы там будем никто не знает от вируса или от инфаркта,рака,от самоубийста связаным с вирусом потерей работы и безысходности ,случая попасть в аварию и погибнуть шансов намного больше чем от вируса,он есть никто не спорит,но это не пандемия
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28.05.2020 09:58 Відповісти
да ты фаталист... на красный свет переходишь?
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28.05.2020 10:03 Відповісти
Я живу в реальности,простой опрос распроси своих коллег друзей знакомых есть ли у них друзья или знакомые знакомых кто заразился,мне ответили нет все мои друзья,коллеги,распрашивал таксистов,а это значить что % очень маленький не знаю там один из 500 может быть,это не пандемия,вот Испанка,Оспа по 50 млн то настоящая пандемия
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28.05.2020 10:13 Відповісти
так и хорошо, что малое количество зараженных. Это и результат карантина определенно.
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28.05.2020 10:15 Відповісти
Карантин был только в твоем воображении.
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28.05.2020 10:20 Відповісти
а ты лишь строка на мониторе.
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28.05.2020 11:28 Відповісти
птн пнх
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28.05.2020 11:55 Відповісти
воистину шалом
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28.05.2020 18:36 Відповісти
Надо на таких упоротых зедебилах проверять вакцины,беречь приматов.Им все равно ,какая разница ,умерло 600 человек или 60000 тысяч.
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28.05.2020 10:00 Відповісти
Миллион давай трупов,как твой клоун говорит,Италии тут не будет если бы не было вообще,смертей больше да бы было,Швеция показала,а ты дальше верь своим зеленым Степанову и Ляшко и они таких как ты даже не скрывают когда говорили что пугают народ чтоб по парку не шлялись
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28.05.2020 10:06 Відповісти
Что показала Швеция? Что каждый может заболеть? Да же они ввели частичный карантин! Но у них люди другие,не зедебилы,там если сказано 1.5 держать дистанцию ,то они это все выполняют и не пруться в маршрутку без маски или своей мордой в очереди возле кассы.У нас одно спасение это карантин и очень жесткий!
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28.05.2020 10:13 Відповісти
Так расскажи почему слуги твои открывают Велюр а другим нельзя,во время карантина,там карантин один для всех,а не для избраных зебилов,народ это вирит и похерил видя несправедливость
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28.05.2020 10:16 Відповісти
Это вопрос к зедебилам! Я же не виноват ,что они Президента на клоуна поменяли.
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28.05.2020 10:24 Відповісти
Если бы они вообще ничего не сделали, народ обвинил бы правительство в пофигизме. А так их правительство поступило достаточно мудро и в принципе удовлетворило хотелки обеих сторон. Опасающиеся за свое здоровье получили "ощущение безопасности", остальные не остались без средств к существованию.
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28.05.2020 12:01 Відповісти
Був би такий строгий карантин та соціальна дисципліна, як у Китаї, Кореї, Ізраїлі чи Австрії - ми би вже з місяць жили б нормальним життям, враховуючи нашу невисоку щільність населення. Але дисципліна - це не про нас...
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28.05.2020 09:46 Відповісти
Отож бо якби, якби була справедливiсть один закон для всix а то власник "Велюр"одне а ми шото друге,звичайно людей вже це дicтало
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28.05.2020 09:50 Відповісти
Да нету у нас никакой угробленной экономики. Купи-продай это не экономика. А то что еще осталось то и в услових карантина нормально работает.
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28.05.2020 09:55 Відповісти
Без карантина, сразу увеличилось бы на 1000 - 2000 заболеваний в сутки и большая часть просто не попала на лечение в больницу.
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28.05.2020 11:40 Відповісти
Ааа, всьо пропало, срочно всех на карантин на 2 года, и чтобы никто и носа не высовывал из дома. А потом утилизировать трупы умерших от голода и вуаля - территория для "бохоизбранных" очищена!
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28.05.2020 13:04 Відповісти
Ну вот, опять к пику приблизились, а тут ТРЦ уже собрались открывать и поезда запускать. Объяснили бы логику всех этих карантинных мер.
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28.05.2020 09:43 Відповісти
Ну разве не понятно, так как поведение вируса плохо изучено никакой 100%-й логики сейчас не существует (и не только в Украине). Каждая страна действует на ощупь, на свой сторах и риск и мы не исключение. Еще пру дней такой тенденции, можно не удивляться если опять закроют метро и транспорт.
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28.05.2020 09:49 Відповісти
Степашка, выходит что народ карантинили около 3 мес., а все оказалось пох...
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28.05.2020 09:48 Відповісти
Можно подумать что он прорицатель и видит будущее.
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28.05.2020 09:50 Відповісти
Ну так ведь 400 человек, а не 4000, как у соседей.
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28.05.2020 10:05 Відповісти
.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-pozhezhi-dsns-********/30632701.html З початку року в Україні сталося понад 13 тисяч пожеж у житловому секторі, в яких загинули більш ніж 800 людей, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

.
так что засуньте свою "пандемию" с дерибаном бабла и уничтожением экономики себе в жопу.
(но! люди, соблюдайте правила чтобы не заразиться и не заразить других)
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28.05.2020 09:49 Відповісти
про спички детям лобавь, и не курить бухим на диване.
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28.05.2020 09:53 Відповісти
та за тобою не вспиг...
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28.05.2020 09:58 Відповісти
вот эти, что заразились - каким образом? Хотелось бы плакат типа - "Забыл маску дома - и уже не вернешься"
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28.05.2020 10:05 Відповісти
тяжелый случай.
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28.05.2020 23:59 Відповісти
И что? Если люди умирают от пожара, то это не повод отменить карантин. Год еще не закончился и неизвестно сколько ещё умрет. А для сравнения вам - статистика от соседей без карантина .
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28.05.2020 10:08 Відповісти
Я не призываю наплевать на угрозы.
Я против:
- нагнетания истерии с целью наживы!
- лживой информации и приказов врачам делать приписки!
- принятия решения людьми, полномочия каких нигде не прописаны законодательно и решения принимаются тупыми ублюдками высосав их из пальца.

Я за то чтобы принимались научно-обоснованные и взвешенные решения.
Но это не для клоунов-зебилов дорвавшихся к "порулить".
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28.05.2020 10:14 Відповісти
Понселась
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28.05.2020 10:22 Відповісти
Зелёные клоуны говорят, что всем обеспечены.

А больше всего медики страдают.
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28.05.2020 10:42 Відповісти
За добу проведено понад 10 тисяч тестів, захворіло 477 осіб. Статистика в принципі обнадійлива, але маємо дотримуватись усіх карантинних заходів. Хоч дійсно у більшості наших співвітчизників закінчилися кошти і велика кількість громадян втратила роботу. Уряду необхідно втілювати проекти з запуску нових підприємств по виробництву товарів, які ми імпортуємо (імпортозаміщення), необхідно шукати нові ринки збуту для металургії, авіабудування, аграрного сектору і т.д. Необхідно терміново створювати робочі місця, оскільки армія безробітних збільшується.
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28.05.2020 10:53 Відповісти
Меня возмущает всемирная "пандемия" Очень похожа на засилье церковников в средние века при современных СМИ. Позорище!
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28.05.2020 11:02 Відповісти
Ви жили у середньовіччі? Маєте з чим порівняти? Хоча я радий що Вас то всьо возмущаєт. Мене теж возмущаєт. Карантин взагалі не може не возмущать. Знаєте, коли падають бомби і всіх заганяють у бомбосховище - це теж возмущєт. І це природньо. Здоров'я вам і всім.
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28.05.2020 13:22 Відповісти
Ось вам і спад ..ось вам і *плато * ..
ПС )))) А восени можлива друга хвиля .
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28.05.2020 11:02 Відповісти
в нас ще перша далеко не закінчилась. чомусь вже кажуть про другу. про другу можуть говорити країни що вже вийшли з піку, ба навіть 2:1 а то і більше вилікуваних до захворівших. в нас того і близько нема.
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28.05.2020 13:15 Відповісти
Ковид 19 самая крутая афера 21 века.Сезонный грипп ,можно легко подписать под любую страшилку .Фото короновируса мы так и не увидели ,рисованные картинки .Зато в списке Форбс добавились новые имена по этой теме .Швеция и Беларусь легко лопнули этот мыльный пузырь .
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28.05.2020 11:11 Відповісти
в каком смысле лопнули?
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28.05.2020 11:30 Відповісти
В Москве за сутки выявлено 2054 зараженных коронавирусом

там тоже лопнули?
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28.05.2020 11:33 Відповісти
Как заставить всю эту зелёную мразь -слуг олигархов ,носить маски ,желательно зелёные -пожизненно ?Это был бы хороший пример наказания за брехню .
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28.05.2020 11:16 Відповісти
477 - это скорее не количество заболевших за сутки, а количество положительных тестов, полученных за сутки. Судя по отзывам заболевших, люди могли заболеть и две недели назад, а положительный результат получить вчера, так быстро у нас делаются тесты.
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28.05.2020 12:42 Відповісти
Совершенно верно - количество КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ больных увеличилось лишь на 22 человека. Т.е. остальные 455 - это не заболевшие, а люди с положительным тестом, и не факт, что у всех он верен, а также не факт, что все эти 455 перейдут в активную фазу, т.е. заболеют
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28.05.2020 13:21 Відповісти
і не факт що їх 455. Погодьтесь Коли Ви стоєте на березі моря і ловите бичка та барабольку, Ви не можете впевнено сказати що у морі водяться лише бичок та бараболька. Тестів катастрофічно мало - це безкінечна гумка.
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28.05.2020 13:26 Відповісти
корона змінює все

https://t.me/pm_mss/82
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28.05.2020 19:04 Відповісти
 
 