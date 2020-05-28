На ранок 28 травня зафіксовано 477 нових випадків COVID-19 в Україні: загалом - 22 382, летальних - 669, одужали 8 439 осіб
Станом на ранок 28 травня в Україні зафіксовано вже понад 22,3 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані РНБО.
Так, в цілому в Україні зафіксували 22 382 випадки COVID-19. За добу - 477 нових випадків.
З початку пандемії в Україні померли 669 осіб (+11 за добу).
Кількість видужалих досягла 7 995 осіб (+444 добу).
За даними Міністерства охорони здоров'я, зараз коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 947 випадків;
Волинська область — 851 випадок;
Дніпропетровська область — 920 випадків;
Донецька область — 158 випадків;
Житомирська область — 673 випадки;
Закарпатська область — 1124 випадки;
Запорізька область — 425 випадків;
Івано-Франківська область — 1339 випадків;
Кіровоградська область — 495 випадків;
м. Київ — 2793 випадки;
Київська область — 1517 випадків;
Львівська область — 1513 випадків;
Луганська область — 45 випадків;
Миколаївська область — 282 випадки;
Одеська область — 861 випадок;
Полтавська область — 268 випадків;
Рівненська область — 1588 випадків;
Сумська область — 166 випадків;
Тернопільська область — 1131 випадок;
Харківська область — 981 випадок;
Херсонська область — 177 випадків;
Хмельницька область — 386 випадків;
Чернівецька область — 3201 випадок;
Черкаська область — 401 випадок;
Чернігівська область — 140 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 28 травня 2020 року до Центру надійшло 1110 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 55995 повідомлень про підозру на COVID-19.
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Статистика по Беларуси. Вот что могло бы быть без карантина.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-pozhezhi-dsns-********/30632701.html З початку року в Україні сталося понад 13 тисяч пожеж у житловому секторі, в яких загинули більш ніж 800 людей, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.
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так что засуньте свою "пандемию" с дерибаном бабла и уничтожением экономики себе в жопу.
(но! люди, соблюдайте правила чтобы не заразиться и не заразить других)
Я против:
- нагнетания истерии с целью наживы!
- лживой информации и приказов врачам делать приписки!
- принятия решения людьми, полномочия каких нигде не прописаны законодательно и решения принимаются тупыми ублюдками высосав их из пальца.
Я за то чтобы принимались научно-обоснованные и взвешенные решения.
Но это не для клоунов-зебилов дорвавшихся к "порулить".
А больше всего медики страдают.
ПС )))) А восени можлива друга хвиля .
там тоже лопнули?
https://t.me/pm_mss/82