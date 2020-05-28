Рябошапка про конфлікт Венедіктової і САП: Їй самій нема про що звітувати

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова публічно заявила про відсутність результатів роботи САП через те, що їй самій скоро потрібно звітувати про результати своєї роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це заявив ексгенпрокурор Руслан Рябошапка.

За його словами, саме через те, що Венедіктовій нема про що звітувати, вона намагається повторити стару комбінацію.

"Коли вона була на посаді керівника ДБР, то звинувачували прокурорів Офісу генпрокурора в тому, що вони нібито блокували її роботу і не давали можливості показати їй результат в ДБР. Наразі вона вже звинувачує прокурорів САП у тому, що вони не дають їй показати результат. От власне і всі мотиви", – зазначив Рябошапка.





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Ексгенпрокурор підкреслив, що приблизно рік в Україні не чули конфліктів, публічних скандалів між органами кримінальної юстиції.

"Ні ДБР, ні НАБУ, ні САП, ні Офіс генпрокурора не воювали між собою. І така історія нарешті знову трапилася", – сказав Рябошапка.

За його словами, це призведе до таких наслідків:

підривається авторитет державних органів,

внаслідок таких конфліктів САП однозначно не буде краще працювати,

"Внаслідок скандалів моральний стан прокурорів стає очевидно гіршим і відповідно ставлення до роботи теж стає трохи гіршим. Це передовсім дестабілізує роботу САП", – переконаний Рябошапка.

Відповідаючи на запитання, що встигла показати Венедіктова, перебуваючи на посаді, Рябошапка сказав: "Поки що я не маю таких історій, якими можна було б похвалитися Венедіктовій на цій посаді. Це власне і є одним з ключових мотивів, чому зараз Назар Холодницький став об'єктом нападок з боку Венедіктової".

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Він додав, що справу Катерини Гандзюк, фактично, злили. Водночас, за його словами, багато проблем і з іншими кримінальними розслідуваннями: справи щодо Сергія Стерненка, щодо Тетяни Чорновол, щодо Володимира В'ятровича.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Венедіктова опублікувала звернення, в якому заявила про бездіяльність САП.

Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала відкритий лист своїх прокурорів на ім'я Генерального прокурора Ірини Венедіктової. У листі зазначалося, що САП закрила справи, в яких ГПУ сама допустила порушення.

У відповідь Генеральний прокурор звернулася через свою сторінку у фейсбуці до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з пропозицією продемонструвати результати роботи за 5 років.

У відповідь на це САП повідомила, що обсяги справ, в яких суддям Вищого антикорупційному суду необхідно розібратися і поставити крапку, становлять тисячі томів. А також закликала Венедіктову не чинити тиску на прокурорів антикорупційної прокуратури.