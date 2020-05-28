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Рябошапка про конфлікт Венедіктової і САП: Їй самій нема про що звітувати

Рябошапка про конфлікт Венедіктової і САП: Їй самій нема про що звітувати

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова публічно заявила про відсутність результатів роботи САП через те, що їй самій скоро потрібно звітувати про результати своєї роботи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це заявив ексгенпрокурор Руслан Рябошапка.

За його словами, саме через те, що Венедіктовій нема про що звітувати, вона намагається повторити стару комбінацію.

"Коли вона була на посаді керівника ДБР, то звинувачували прокурорів Офісу генпрокурора в тому, що вони нібито блокували її роботу і не давали можливості показати їй результат в ДБР. Наразі вона вже звинувачує прокурорів САП у тому, що вони не дають їй показати результат. От власне і всі мотиви", – зазначив Рябошапка.

Також читайте: САП закликає Венедіктову не чинити тиску на прокурорів антикорупційної прокуратури

Ексгенпрокурор підкреслив, що приблизно рік в Україні не чули конфліктів, публічних скандалів між органами кримінальної юстиції.

"Ні ДБР, ні НАБУ, ні САП, ні Офіс генпрокурора не воювали між собою. І така історія нарешті знову трапилася", – сказав Рябошапка.

За його словами, це призведе до таких наслідків:

  • підривається авторитет державних органів,
  • внаслідок таких конфліктів САП однозначно не буде краще працювати,

"Внаслідок скандалів моральний стан прокурорів стає очевидно гіршим і відповідно ставлення до роботи теж стає трохи гіршим. Це передовсім дестабілізує роботу САП", – переконаний Рябошапка.

Відповідаючи на запитання, що встигла показати Венедіктова, перебуваючи на посаді, Рябошапка сказав: "Поки що я не маю таких історій, якими можна було б похвалитися Венедіктовій на цій посаді. Це власне і є одним з ключових мотивів, чому зараз Назар Холодницький став об'єктом нападок з боку Венедіктової".

Також читайте: У Венедіктової є програма максимум і мінімум, - глава експертної організації StateWatch Гліб Канєвський про конфлікт Генпрокурора з Холодницьким

Він додав, що справу Катерини Гандзюк, фактично, злили. Водночас, за його словами, багато проблем і з іншими кримінальними розслідуваннями: справи щодо Сергія Стерненка, щодо Тетяни Чорновол, щодо Володимира В'ятровича.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Венедіктова опублікувала звернення, в якому заявила про бездіяльність САП.

Пізніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікувала відкритий лист своїх прокурорів на ім'я Генерального прокурора Ірини Венедіктової. У листі зазначалося, що САП закрила справи, в яких ГПУ сама допустила порушення.

У відповідь Генеральний прокурор звернулася через свою сторінку у фейсбуці до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з пропозицією продемонструвати результати роботи за 5 років.

У відповідь на це САП повідомила, що обсяги справ, в яких суддям Вищого антикорупційному суду необхідно розібратися і поставити крапку, становлять тисячі томів. А також закликала Венедіктову не чинити тиску на прокурорів антикорупційної прокуратури.

Автор: 

Рябошапка Руслан (441) Венедіктова (829) Офіс Генпрокурора (3235)


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Топ коментарі
+16
Венедиктова до назначения ГПУ работала прокурором? Нет. Чем занималась? Преподавала в ВУЗе. Область права, в котором специализировалась далека от уголовной. Вывод: ее деятельность в ОГПУ не может быть иной - интриги/скандалы/показуха.
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28.05.2020 09:58
+13
Мало того, пару років тому вона провалила екзамен у Верховний Суд! Ось такі у нас викладачі в вузах!
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28.05.2020 10:00
+8
Эта мразина венедиктова - враг Украины и отчитывается она перед кремлём.
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28.05.2020 09:52
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Конфликт ГПУ и САП был заложен изначально, что бы в споре рождалась истина.
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28.05.2020 09:49 Відповісти
В споре рождаются синяки и трупы.
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28.05.2020 09:53 Відповісти
Эта мразина венедиктова - враг Украины и отчитывается она перед кремлём.
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28.05.2020 09:52 Відповісти
Он вообще понимает разницу в отчете за месяц и за 5 лет работы. Лучше бы о своих успехах рассказал. А с Холодницкого давно пора спросить о результатах, может хоть румянец сойдет с него.
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28.05.2020 09:52 Відповісти
Ну да)а что ж ей не отчитаться за то,шо за месяц ,на пару с зебобой,превратила дбр- в опг
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28.05.2020 09:58 Відповісти
Спор "козла" и "овцы" о том, кто из них умеет лучше летать.
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28.05.2020 09:53 Відповісти
Схватка двох зебілів!
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28.05.2020 09:54 Відповісти
Дальше будет Интересней , - В виду не квалификации и отсутствии Опыта и перевод Стрелок на других приведет к большему спаду слуг в Обществе. И есть неразрывная цепочка , - кто привел , какой мотив, результат или его Отсутствие .
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28.05.2020 09:56 Відповісти
Ловлю себя на мысле,
что оказывается Луценко был не таким уж и плохим ГенПрокурором.
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28.05.2020 09:57 Відповісти
Не можу не згодитись з цим твердженням, Венедіктова ще гірша за Луценка.
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28.05.2020 10:20 Відповісти
"венедиктова изображающая правосудие. живая. покажите публике правосудие. пять гривен. кто больше? - шесть........9 гривен- раз,.... 9 гривен с полтиной..... - третий раз с полтиной. венедиктова продана!" (С)
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28.05.2020 09:58 Відповісти
Венедиктова до назначения ГПУ работала прокурором? Нет. Чем занималась? Преподавала в ВУЗе. Область права, в котором специализировалась далека от уголовной. Вывод: ее деятельность в ОГПУ не может быть иной - интриги/скандалы/показуха.
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28.05.2020 09:58 Відповісти
Мало того, пару років тому вона провалила екзамен у Верховний Суд! Ось такі у нас викладачі в вузах!
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28.05.2020 10:00 Відповісти
Цілий доктор наук не без сприяння папіка проректора з навчальної роботи Харківського університету внутрішніх справ.
Може хтось із розслідувачів візьметься перевірити її "наукові" досягнення, мінімум на плагіат.
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28.05.2020 10:14 Відповісти
Кто? 73% говорят хуже не будет)
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28.05.2020 10:31 Відповісти
Ну куда ей до кума Пети, уж этот собаку сьел в юриспруденции.))
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28.05.2020 10:03 Відповісти
Обоє-рябоє - що кум без освіти, що Венедіктова, яка екзамен з правознавства у Верховний Суд провалила!

А, ще третій такий - Баканов: Пєтя закон через коліно ламав, щоб кум прокурором став, а Зе так само вчинив, щоб Баканова в СБУ назначили!
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28.05.2020 10:13 Відповісти
"Петя" нічого не ламав, і, апріорі, не міг зламати, не було у нього монобільшості у Верховній раді
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28.05.2020 10:23 Відповісти
Не доказывайте! Правду не докажешь в том то и проблема, а вот ложью можно манипулировать во всех направлениях
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28.05.2020 10:32 Відповісти
Ну замість Луценка він дійсно міг назначити прокурором толкового юриста, а не змінювати закон під одну особу...
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28.05.2020 10:47 Відповісти
Была вероятность назначить (по незнанию) какого-нибудь Козыря (кремлевского агента).
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28.05.2020 14:22 Відповісти
Лопату витягни...
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28.05.2020 10:15 Відповісти
Кум у судді Верховного суда не пхався. І, взагалі, у нього технічна освіта, значить не дурень.
Фізик, інженер, математик - правником, банкіром, економістом зможе праювати, наб"є руку і вперед. Навпаки - ні.
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28.05.2020 10:18 Відповісти
Ага, давно вже знаємо таке: "Каждая кухарка..."©
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28.05.2020 10:23 Відповісти
Кухарка - то блазень в президентах, а не високоосвідчені та люди з політичним досвідом.
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28.05.2020 10:27 Відповісти
Та, да - Бенядиктова с ОГПУ еще та кухарка, только цыцек нет😀
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28.05.2020 10:29 Відповісти
Целую псарню
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28.05.2020 10:49 Відповісти
https://twitter.com/slovoidilo
https://twitter.com/slovoidilo @slovoidilo

Венедиктова відмовила й у створенні міжнародної слідчої групи щодо контрабанди цигарок.

Вже й Італія просила, і Румунія.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова вже три місяці не порушує кримінальне провадження стосовно народного депутата, який нібито причетний до незаконного переміщення через державний кордон контрафактних цигарок і їх подальший продаж в країнах Європейського союзу.


Про це йдеться у відкритому листі прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, повідомляє «Слово і діло».
«Просимо генпрокурора сприяти прокурорам САП та виконати вимоги КПК, зокрема щодо виключного обов'язку внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей про вчинення народним депутатом України тяжкого кримінального правопорушення, що завдає державі багатомільйонних збитків (відповідні матеріали САП направлено ще три місяці тому) та прийняти рішення про створення міжнародної слідчої групи», - закликають у прокуратурі.

За інформацією САП, ця група має розслідувати факти незаконного переміщення через державний кордон контрафактних тютюнових виробів і їх подальший продаж в країнах Європейського союзу. У прокуратурі додали, що раніше генпрокурорка відмовила у створенні такої групи, попри клопотання представників Румунії та Італії через Євроюст, а також НАБУ.
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28.05.2020 10:02 Відповісти
Рябошапка так інтелегентно встромив своїй наступниці. Одним словом помножив на нуль теревіння цієї баби
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28.05.2020 10:08 Відповісти
А до чего тут "ця баба", коли все залежить вiд нiкчеми, за якого проголосували 73%? Що iй накажуть з ГПУ, те й робить. Як умie.
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28.05.2020 10:18 Відповісти
Тому і "ця", що виконує забаганки нікчеми. Хоча, тактично, може і власну ініціативу проявляти
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28.05.2020 10:29 Відповісти
Забава "сам дурак" беспроигрышная игра нашей власти во все времена.
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28.05.2020 10:15 Відповісти
https://rarebooks.d3.ru/defenestratsiia-1986633/?sorting=rating Какая, всё-таки, неожиданная польза бывает от просмотра картин, описывающих исторические события. Интересные вопросы возникают...

Картина: Вацлав Брожик, «Пражская Дефенестрация 1618г.» (1898-1899)

Рябошапка про конфлікт Венедіктової і САП: Їй самій нема про що звітувати - Цензор.НЕТ 6685

холст, масло, https://www.ngv.vic.gov.au/explore/collection/work/3820/ находится в Национальной галерее штата Виктория , г. Мельбурн, Австралия.



Это когда ненавистных чиновников вышвыривают из окна!

Так вот -- интересно: были ли подобные случаи в украинской истории?
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28.05.2020 10:17 Відповісти
Рябошапка про конфлікт Венедіктової і САП: Їй самій нема про що звітувати - Цензор.НЕТ 4982
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28.05.2020 10:28 Відповісти
Будни Венедиктовой!
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28.05.2020 10:29 Відповісти
Велике НІ..УЯ РЯБОШАБКА МАВ КУДИ БІЛЬШЕ ЧАСУ..
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28.05.2020 10:35 Відповісти
Думки пана Рябошапки на сьогодні, цікавлять суспільство виключно по Рінатці Кузьміну. Про все інше не цікавлять. Тому, або по суті, або ....... .
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28.05.2020 10:37 Відповісти
Ніякі НАБУ, САП, ГПУ, НПУ та різні НАЗКи в Україні діяти не будуть. Всі вони мертвонароджені, деформовані і тотально паралізовані взаємними компроматами. Загалом вони представляють абсолютно бездіяльну інертну масу в фазі деструктивного дегенеративного процесу виродження і повної втрати функціональної суті.
Все це є результатом тривалого штучного спотворення суспільної свідомості і моралі і ні практичних, ні теоретичних варіантів виходу з цієї ситуації, на даний, момент не існує і ніхто не здатен їх запропонувати, а тим більше реалізувати. Тому ситуація може розвиватися тільки в напрямі до драматичної розв'язки.
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28.05.2020 11:21 Відповісти
Что мешает плохому танцору - ответ знает каждый. Кто же может мешать генеральному прокурору? Классику не уважаете. Пересмотрите "Признание комиссара полиции прокурору республики".
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28.05.2020 13:44 Відповісти
Точно Зе допрыгается с такими назначениями. Для это тёти уже бачок железный выпиливают.
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28.05.2020 14:41 Відповісти
Тетка пришла из ВУЗа, отрасли, в которой склоки, постоянные разборки и скандалы приветствуются. Перенесла базар вместо конструктива
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29.05.2020 20:40 Відповісти
 
 