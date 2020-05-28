На Донеччині в 2020 році відновлять до 1000 пошкоджених житлових будинків, - ОДА

У Донецькій області в 2020 році відновлять щонайменше 1000 пошкоджених житлових будинків.

Про це повідомив заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін під час робочої наради в режимі онлайн, йдеться на сайті ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"На 2020 рік керівником області поставлено завдання відновити щонайменше 1000 житлових будинків, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Для цього у нас з вами є все - і матеріальні ресурси у вигляді матеріальних резервів всіх рівнів, і виконавці відновлювальних робіт, яких нам надасть Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Залишається тільки працювати - постійно і планово", - сказав Філашкін.

Директор департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи ОДА Ігор Бойко додав, що від початку ведення бойових дій, станом на 25 травня 2020 року, на територіях, підконтрольних українській владі, зруйновано / пошкоджено 13 255 житлових будинків.

"Відновлювальні роботи пропонуємо почати з будинків, які розташовані в безпосередній близькості від лінії розмежування. У результаті маємо 993 будинки, де існує можливість безпечного проведення відновлювальних робіт і які можна відновити силами особового складу ДСНС України", - уточнив Бойко.

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