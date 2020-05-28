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На Донеччині в 2020 році відновлять до 1000 пошкоджених житлових будинків, - ОДА

На Донеччині в 2020 році відновлять до 1000 пошкоджених житлових будинків, - ОДА

У Донецькій області в 2020 році відновлять щонайменше 1000 пошкоджених житлових будинків.

Про це повідомив заступник голови Донецької облдержадміністрації Вадим Філашкін під час робочої наради в режимі онлайн, йдеться на сайті ОДА, передає Цензор.НЕТ.

"На 2020 рік керівником області поставлено завдання відновити щонайменше 1000 житлових будинків, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Для цього у нас з вами є все - і матеріальні ресурси у вигляді матеріальних резервів всіх рівнів, і виконавці відновлювальних робіт, яких нам надасть Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Залишається тільки працювати - постійно і планово", - сказав Філашкін.

Директор департаменту з питань цивільного захисту, мобілізаційної та оборонної роботи ОДА Ігор Бойко додав, що від початку ведення бойових дій, станом на 25 травня 2020 року, на територіях, підконтрольних українській владі, зруйновано / пошкоджено 13 255 житлових будинків.

"Відновлювальні роботи пропонуємо почати з будинків, які розташовані в безпосередній близькості від лінії розмежування. У результаті маємо 993 будинки, де існує можливість безпечного проведення відновлювальних робіт і які можна відновити силами особового складу ДСНС України", - уточнив Бойко.

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пошкодження (168) Донбас (22354) Донецька область (8278)


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" Восстановительные работы предлагаем начать с домов. которые находятся в непосредственной близости от линии разграничения."
На Донетчине в 2020 году восстановят до 1000 поврежденных жилых домов, - ОГА - Цензор.НЕТ 1061
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28.05.2020 09:57 Відповісти
В Песках
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28.05.2020 10:01 Відповісти
уже можно считать, что все "восстановленные" дома, к концу года снова оказались разрушенными. на восстановительных работах удалось сэкономить, очень и очень!
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28.05.2020 10:01 Відповісти
А смысл?
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28.05.2020 10:29 Відповісти
Бабло воровать, прікриваясь "бомбьожкамі".
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28.05.2020 10:39 Відповісти
Сєводня восстановілі - завтра разбомбілі, а дєнюжкі то уже освоєни!
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28.05.2020 10:38 Відповісти
Тобто росіяни розбомбили ці будинки, а з моїх податків їх будуть ?відбудовувати? Зеленський повне тупе бидло. Чому за рахунок Українців, а не росіян? А Зеля?
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28.05.2020 12:45 Відповісти
 
 