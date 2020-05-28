Директор Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру Бедніна застрелився у власному автомобілі. ФОТО

У Полтаві в середу ввечері, 27 травня, у власному автомобілі Hyundai було знайдено мертвим 56-річного директора Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру Віталія Бедніну. Поліція з'ясовує обставини події.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції Полтавської області.

"Учора, близько 20:15, до поліції надійшло повідомлення від перехожого про тіло чоловіка в автомобілі на вул. Івана Мазепи.

Під час огляду автомобіля Hyundai Santa Fe поліція виявила тіло полтавця, 1964 року народження, без ознак життя. З місця події вилучили зброю, з якої імовірно був здійснений смертельний постріл", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Поліція з’ясовує обставини події.

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Як пише місцеве видання "Полтавщина", у власному автомобілі Hyundai Santa Fe на вул. Івана Мазепи, 42, застрелився 56-річний директор Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру Віталій Бедніна, педагог із багаторічним стажем.



Фото: сайт Полтавщина

Як стало відомо виданню з достовірних джерел, чоловік застрелився із зареєстрованої дрібнокаліберної гвинтівки. Смертельний постріл він спрямував собі в рот.

Перед самогубством Віталій Бедніна залишив записку, в якій написав коди до банківських карток, попросив пробачення і попрощався.