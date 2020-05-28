"Укрзалізниця" технічно готова відновити пасажирське сполучення, до запуску готові 42 потяги, - Криклій

"Укрзалізниця" технічно готова відновити пасажирське сполучення. З 1 червня до запуску готові 42 поїзди, але їхня кількість може бути збільшена.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Telegram повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За словами міністра, коли і які рейси можуть відкритися, визначають обласні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Вони формують відповідне рішення щодо можливості ослаблення карантину і відновлення повідомлення.

"На сьогодні є рішення обласних комісій про відновлення сполучення в Харківській, Донецькій, Луганській, Одеський, Полтавській і Черкаській областях. Обласні комісії Чернівецької та Закарпатської областей не дозволили відновлення руху. Обласні комісії Тернопільської та Хмельницької областей дозволили запустити тільки приміське сполучення. Інші регіони ухвалять рішення додатково протягом 28-30 травня", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрзалізниця" відновила роботу залізничних квиткових кас: пасажирам без масок квитки не продаватимуть

Крім того, Криклій зазначив, що з 1 червня продаж проїзних документів може здійснюватися відразу за 90 днів до дати відправлення, а не за 45-60, як було раніше.