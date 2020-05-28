Україні варто зберігати свою політику щодо поставок води в окупований Крим, - Гербст

Україні варто продовжувати політику припинення поставок води в окупований Крим, оскільки це разом із санкціями Заходу є важливим компонентом міжнародного тиску на Росію для припинення окупації українського півострова.

Про це заявив експосол США в Україні Джон Гербст під час онлайн-конференції на тему "Україна в Конгресі", організованої Мережею друзів України у США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я, звісно, рекомендував би Україні зберігати свою політику щодо водопостачання до Криму", - підкреслив експосол.

За його словами, українська влада, як і Захід, мають зберігати якомога вищу ціну Криму для Кремля. "І припинення водопостачання є важливим компонентом у цьому питанні", - підкреслив Гербст.

Він зауважив, що "дуже підтримує введення додаткових санкцій проти Москви, як з боку Сполучених Штатів, так і ЄС". Однак, за словами Гербста, нові обмеження навряд чи будуть запроваджені, якщо тільки Кремль не піде на загострення ситуації.

Водночас колишній посол висловив тверде переконання, що "санкції самі по собі продовжують чинити серйозний вплив на Росію".

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Нагадаємо, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році, поставки води на півострів припинили. Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.