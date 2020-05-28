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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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Україні варто зберігати свою політику щодо поставок води в окупований Крим, - Гербст

Україні варто зберігати свою політику щодо поставок води в окупований Крим, - Гербст

Україні варто продовжувати політику припинення поставок води в окупований Крим, оскільки це разом із санкціями Заходу є важливим компонентом міжнародного тиску на Росію для припинення окупації українського півострова.

Про це заявив експосол США в Україні Джон Гербст під час онлайн-конференції на тему "Україна в Конгресі", організованої Мережею друзів України у США, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я, звісно, рекомендував би Україні зберігати свою політику щодо водопостачання до Криму", - підкреслив експосол.

За його словами, українська влада, як і Захід, мають зберігати якомога вищу ціну Криму для Кремля. "І припинення водопостачання є важливим компонентом у цьому питанні", - підкреслив Гербст.

Він зауважив, що "дуже підтримує введення додаткових санкцій проти Москви, як з боку Сполучених Штатів, так і ЄС". Однак, за словами Гербста, нові обмеження навряд чи будуть запроваджені, якщо тільки Кремль не піде на загострення ситуації.

Водночас колишній посол висловив тверде переконання, що "санкції самі по собі продовжують чинити серйозний вплив на Росію".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль вимагатиме воду для окупованого Криму, - Полозов про обшуки і затримання кримських татар у Бахчисараї

Нагадаємо, 5 березня, в ефірі телеканалу "1+1" прем'єр-міністр Денис Шмигаль підтримав ідею подачі води в окупований Крим: "Ми не можемо не давати воду українцям". Пізніше Шмигаль відкоригував свої слова про подачу води в окупований Крим: "Хотіли б, але не можемо до деокупації півострова".

Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з островом. Після окупації Криму Росією в 2014 році, поставки води на півострів припинили. Запаси води в Криму поповнюють з водосховищ природного стоку і підземних джерел. За заявами екологів, регулярне використання води з підземних джерел призвело до засолення ґрунту на півострові.

Автор: 

Крим (14122) росія (64846) водопостачання (831) Гербст (111) вода (1176)


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Топ коментарі
+28
Хербст разубеждает предательскую власть от подачи воды в Крым ибо на Западе видят такую готовность.
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28.05.2020 10:23
+27
Агент ФСБ Ермак (Козырь) уже обещал Патрушеву подачу воды. Про марионетку Зе уже и говорить нечего - трусливое создание.
Херсонские фермеры говорят, что в Крыму начали уже очищать канал. Они сказали, что если попытаются подать воду - встанут поперек канала, да и много других людей подтянется.
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28.05.2020 10:21
+20
А слуги урода хочуть постачати воду окупантам.
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28.05.2020 10:15
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А слуги урода хочуть постачати воду окупантам.
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28.05.2020 10:15 Відповісти
Не дай БОГ!
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28.05.2020 14:07 Відповісти
та они сивуху в крым пошлют. тот там всё оросит и всех напоит! )
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28.05.2020 10:16 Відповісти
1. +10500
2. можно увеличить поставки камней.
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28.05.2020 10:18 Відповісти
ЗЕленкины твари ЗЕленки пережрали !
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28.05.2020 10:20 Відповісти
Агент ФСБ Ермак (Козырь) уже обещал Патрушеву подачу воды. Про марионетку Зе уже и говорить нечего - трусливое создание.
Херсонские фермеры говорят, что в Крыму начали уже очищать канал. Они сказали, что если попытаются подать воду - встанут поперек канала, да и много других людей подтянется.
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28.05.2020 10:21 Відповісти
Не сомневаюсь даже! Первая капля Днепровской воды в канал до деокупации Крыма - и на Майдане миллион украинцев за 1 час! Только понимание этого сдерживает агентуру ФСБ в Украине! Сбежать даже не успеют!
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28.05.2020 14:10 Відповісти
ОХвису преЗедента та разумковим-стефанчукам така заява не сподобається.
А українцям ГУД.
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28.05.2020 10:22 Відповісти
Хербст разубеждает предательскую власть от подачи воды в Крым ибо на Западе видят такую готовность.
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28.05.2020 10:23 Відповісти
*предостерегает от подачи (вспомнил более точно выражающее мысль слово)
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28.05.2020 12:22 Відповісти
- хотите водички, козломордики?
- хербст вам!
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28.05.2020 10:24 Відповісти
Что-то зачастили вбросы статей о подаче воды в Крым. Наверняка прощупывают настроение украинцев и в мыслях хотят подать воду. Если подадут воду под любым предлогом - это прямое предательство национальных интересов Украины.
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28.05.2020 10:26 Відповісти
а то что творится уже год - это не предательство национальных интересов Украины?
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28.05.2020 10:45 Відповісти
Уже как год идет Госизмена!
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28.05.2020 10:51 Відповісти
хай камни по утрам облизуют , они сырые
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28.05.2020 10:28 Відповісти
Подавать, почему нет? Только сначала надо построить коллектор из Днепра, Запорожья и Херсна и подавать туда. Кацапы любят в дерьме сидеть.
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28.05.2020 10:28 Відповісти
ТО ЦЕ ШЕ Й УДОБРЄНІЯ
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28.05.2020 13:38 Відповісти
В оккупированном Крыму оккупанты притесняют местное население, особенно татар, незаконно распродают земельные участки, распродают недвижимость, поэтому необходимо просить цивилизованный мир ввести дополнительно новые санкции. Украине следует наконец-то порвать дипломатические отношения со страной оккупантом, национализировать всякие активы России на территории Украины (банки, бизнес, недвижимость и так далее.). Необходимо принять закон, что поставка воды в Крым только после возращения Крыма - Украине. Необходим такой закон, что бы никакая гнида не поила оккупантов
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28.05.2020 10:29 Відповісти
Рішення подачі води в Крим просто вирішити спуском води в Каховському водосховищі. Відкриються легендарні українські плавні, казацькі фортеці і мільони гектарів плодючої землі. Також Дніпро отримає полегшення і оздоровлення, з'явиться в Дніпрі нерестова риба. Ну і зазіхання на Херсонську обл. з боку Раші не буде мати сенсу.
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28.05.2020 10:32 Відповісти
пойди постреляй пуйловских ихтамнетов понаехавших. пущай крымнаши утолят жажду ихней кровью.
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28.05.2020 10:38 Відповісти
Стань рака перед кацапом, хай тебе чпокне. Тоді не буде засіхання на згвалтування з його боку
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28.05.2020 11:09 Відповісти
А по другому и быть не может. Сначала вывод войск, выплата компенсации, привлечение к уголовной ответственности и лишение гражданских прав колоборантов а потом вода!
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28.05.2020 10:34 Відповісти
Якщо американці про це заговорили, значить є інформація, що плісняві ЗНОВУ будуть проштовхувати ідею води для "нашихлюдейвкриму". Чи планують дати по- тихому, як дєрмак ********
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28.05.2020 10:35 Відповісти
Вони приватизують канал, і далі всі відносини між "субьєктамі прєдпрініматєльской дєятєльності" будуть вестись у формі "обоюдной вигоди".
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28.05.2020 10:45 Відповісти
Абсолютно реальний варіант. Враховуючи факт того, що бені вже здали стратегічну галузь. https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/05/12/660361/
Компания Коломойского окончательно монополизировала очистку питьевой воды
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28.05.2020 10:52 Відповісти
Отруїти воду і подати в крим...нехай зрадники виздихають
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28.05.2020 10:36 Відповісти
Уничтожить миллионы гражданских, за то что они попали в оккупацию?
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28.05.2020 10:44 Відповісти
Уничтожить - это конечно же перебор, но "попали в оккупацию" они в большинстве своем добровольно преднамеренно или бездействуя в стиле "чья возьмьот".
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28.05.2020 10:47 Відповісти
А что они должны были делать? Если даже вооруженные силы не оказывают сопротивление, что должны делать гражданские? Гимн пели, митинги устраивали, АТР некоторое время защищали.
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28.05.2020 10:57 Відповісти
Что дАлжны были делать гражданские? Отвечаю.
- не подыгрывать ***** и его зеленым ублюдкам
- не получать кацапсячие паспорта
- не ходить на выборы
- не помогать кацапсячим кизякам блокировать войсковые части ВСУ
- собирать митинги в поддержку Украины перед зданием верховного совета Крыма
- ну и т.д. в этом ключе.
Это не вооруженное сопротивление, это реакция населения на оккупацид. Не думаю, что кацапсины подняли бы автомат на мирное население.
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28.05.2020 11:09 Відповісти
>Не думаю, что кацапсины подняли бы автомат на мирное население.

Через месяц эти же самые люди казнили гражданских на Донбассе. С чего вдруг они бы не делали этого в Крыму?
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28.05.2020 11:16 Відповісти
А вот когда бы это начали делать то тогда был бы другой разговор. Тогда бы впереди ублюдков не стояли бы т.н. мирные жители крысмы. И не известно чем бы закончилось все это... Но кацапсины по своей натуре бздливые и без поддержки местного населения нихрена бы у них не получилось. Если бы на бамбасе люди сопротивлялись, не одинокие, а массово, то не было бы того, что сейчас есть. Представь себе, если бы во время вторжения гитлеровский войск в ссср местное население поддержало бы немцев, чем бы закончилась вторая мировая?
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28.05.2020 12:20 Відповісти
Для меня подобные вопросы стали закрытыми после того, как в интернете появилось видео, где эти "несчастные и невчемнеповинные" в екстазе, с матом, обсуждали момент падения нашего Ан-30. Действительно, а что они должны были делать? Только не говорите что мол они не все такие, что есть хорошие... Пока быдло радовалось, предвкушая грядущие "российские зарплаты", "хорошие" люди сидели по домам.
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28.05.2020 11:27 Відповісти
Да, да. Они должны были подняться как один и вышвырнуть захватчика.
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28.05.2020 11:46 Відповісти
Конечно же нет. Они вполне себе обошлись блокированием своих военных, участием в "парадах" и ходками "на Украину" за второй пенсией.
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28.05.2020 13:15 Відповісти
так...
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28.05.2020 10:47 Відповісти
Представляю как "Сражающаяся Франция" казнит французов попавших под немецкую оккупацию.
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28.05.2020 10:52 Відповісти
зеленский и его шобла собираются подавать воду на московские базы в Крыму ....
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28.05.2020 10:39 Відповісти
зеленский на крючке у Патрушева
деньги не пахнут
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28.05.2020 10:43 Відповісти
если зеленые ублюдки откроют подачу воды крысчанам, то подпишут себе смертный приговор. они и так уже в говне по самые не балуй. даешь внеочередные !!! зеленая плесень нах с пляжа!!!
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28.05.2020 10:50 Відповісти
імєю сомнєнія - вже стільки перетнуто красних ліній, шо про них і не згадують
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28.05.2020 13:43 Відповісти
Пусть шаманят на дождь ☔️
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28.05.2020 10:52 Відповісти
"Падающие с неба камни",по трагической случайности, к обиде и недоумению крымчан, были использованы хозяйственными "хахлами" для строительства шлюза, перегораживающего путь днепровской воде с Херсонщины в Крым...
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28.05.2020 10:54 Відповісти
"Падающие с неба камни",по трагической случайности, к обиде и недоумению крымчан, были использованы хозяйственными "хахлами" для строительства шлюза, перегораживающего путь днепровской воде с Херсонщины в Крым...
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28.05.2020 10:57 Відповісти
Нах** крысчанам вАда? Там у них теперь камней с неба хватает...
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28.05.2020 11:02 Відповісти
може канал каломойши г+ г в крим подать разом серіалами шмарклі?
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28.05.2020 11:46 Відповісти
Це тільки Медведчуківські маріонетки можуть надати воду в Крим, коли в південних обласцях україни є проблеми з прісною водою. Я розумію коли Крим є в Україні, але якого біса підтримувати окупантів в їх бажанні вкрасти територію України?
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28.05.2020 12:29 Відповісти
Україні варто зберігати свою політику щодо поставок води в окупований Крим, - Гербст - Цензор.НЕТ 3647

ВОДОПРОВОДЧИКИ В КРИМ
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28.05.2020 12:39 Відповісти
В нас президент і вся його команда це посібники російських окупантів... Ось так пане посол...
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28.05.2020 12:39 Відповісти
ОТ НАШО ОЦЕ ШЕВЕЛИТИ ТИМ КАНАЛОМ??? ШО ВАМ ВОНО МУЛЯЄ??? ПЕРЕКРИЛИ І ВСЬО!!!
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28.05.2020 13:36 Відповісти
"Я, конечно, рекомендовал бы Украине сохранять свою политику в отношении водоснабжения Крыма", - подчеркнул экс-посол.
Факт экс-посол факт говорит о сохранении курса Штатов на поддержание напряженности в центре Европы на неопределенное время. Ясно, что росс власть не пойдет на возврат Крыма Украине, в интересах Штатов сохранить давление на РФ и ЕС, так что - давление на РФ до последнего украинца. Жителей Крыма кстати украинцами не считает.
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28.05.2020 13:49 Відповісти
говорит о сохранении курса Штатов на сохранение целостности и независимости Украины.
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28.05.2020 13:56 Відповісти
говорит о сохранении курса Штатов на сохранение целостности и независимости Украины.
Панове, проснитесь, независимость Украина сдала ещё при Порохе при немалом в том участии Штатов - разгром укр банковской системы, Нафтогаз, не управляемый укр правительством, закон о выведении НБУ из подсудности укр судом - во многом оттуда. Ну и создание ещё одного источника раздора - Томас - тоже амерская работа.
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28.05.2020 14:05 Відповісти
О, кацапські методички пішли. Кацап, тут горілки нема.
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28.05.2020 14:31 Відповісти
Гербст понимает, а зелёный гандон не понимает.
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28.05.2020 15:46 Відповісти
 
 