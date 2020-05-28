Стратегія лікування орфанних захворювань буде розроблена і представлена до кінця червня, - Степанов

До кінця червня буде розроблена і направлена ​​на розгляд Кабміну національна стратегія допомоги людям з орфанними захворюваннями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За словами міністра, питання людей з орфанними захворюваннями розглядається більш широко.

"Вважаю, що за 6 років ці захворювання були визнані на рівні держави, були прийняті зміни в законодавство. Повинна була бути прийнята національна стратегія з надання медичної допомоги людям з орфанними захворюваннями. Але така стратегія не була ні підготовлена, ні прийнята. Ми почали розробку цієї стратегії і визначили критерії, які повинна включати ця стратегія", - зазначив Степанов.

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Глава МОЗ розповів, що стратегія пропонує створити реєстр громадян, які страждають на орфанні захворювання, адже в Україні такого реєстру немає.

Крім того, пропонується забезпечення доступу до профілактики, діагностики, лікування, реабілітації пацієнтів; розробка нормативно-правових актів та адаптація законодавства до потреб надання допомоги хворим - це клінічні протоколи лікування.

"Збір статистичної інформації про частоту і спектр рідкісних захворювань, впровадження ефективних методів ранньої діагностики, впровадження ефективних методів лікування і реабілітації для зниження рівня інвалідності та смертності, забезпечення доступу пацієнтів з орфанними захворюваннями до лікування", - додав Степанов.

Щодо термінів, в МОЗ вважають, що до кінця червня ця стратегія буде представлена ​​на засіданні Кабміну.