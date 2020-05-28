У ЗСУ виявлено 16 нових випадків COVID-19, хворіють 69 військовослужбовців, - Командування Медсил (оновлено)

У Збройних силах України станом на ранок 28 травня підтверджено ще 16 нових випадків захворювання на коронавірус, при цьому одужали від COVID-19 вже 106 осіб, на жаль, троє - померли.

Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 07:00 28 травня в Збройних Силах України хворіє 69 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало – 106 осіб, летальних випадків – 3", - повідомляє командування Медсил.

Так, протягом минулої доби зареєстровано 16 нових випадків захворювання на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЗСУ зафіксували третій летальний випадок через COVID-19, хворіє 57 військовослужбовців, - Командування Медсил

У закладах охорони здоров’я перебуває 8 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр "ГВКГ" – 2 військовослужбовця, у лазареті військової частині Волинська область – 4 військовослужбовця, Хмельницька обласна інфекційна лікарня – 1 працівник ЗС України та Сарницька ЦРЛ – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання. У військовослужбовців Волинської області симптоми захворювання відсутні.

Ще вісім військовослужбовців (Київська область - п'ять осіб, Житомирська область і Волинська область - по одному) і 1 працівник ЗС України (Чернівецька область) лікуються вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров'я пацієнтів також задовільний. Симптоми захворювання відсутні.

Загалом на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебуває 300 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три доби, - 45 осіб.