Потенціал COVID-19 не знизився, а люди вже нехтують масками: ймовірність передачі величезна, - епідеміолог

В Україні після послаблення карантину можлива друга хвиля коронавірусу.

Таку думку висловила завкафедри епідеміології Харківського медуніверситету Тетяна Чумаченко в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, епідемічний потенціал вірусу на сьогодні не знизився.

"У нас все населення чутливе до вірусу, практично всі, за винятком 20 000 людей, що перехворіли. Ймовірність того, що зустріч зараженого і чутливого відбудеться, висока. Це залежить від соціальної дистанції, скупченості населення, від того, які заходи буде проводити уряд. Епідемічний потенціал вірусу на сьогодні не знизився, вірус знайшов в людині господаря для свого існування. Він дуже добре себе почуває, і очікувати, що вірулентність знизиться, не потрібно. Вірулентність зростатиме, а отже, захворювання не піде", — сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Київщині зафіксовано 43 нові випадки COVID-19, загалом 1517 інфікованих, - ОДА

Епідеміолог зазначила, що також ситуація залежить від інших країн, які відкрили курортний сезон, це означає, що висока ймовірність зустрічі з новими джерелами інфекції та завезення її в країну. Лікарка зазначила, що основний спосіб поширення вірусу - аерозольний, людина видихає збудник при чханні, кашлі, розмові, крику.

"Вірус виділяється в зовнішнє середовище і потрапляє в сприятливі умови, за 3 секунди він може потрапити в сприйнятливий організм. Якщо людина чхнула — це може бути 3-5 метрів, а не тільки 1,5. Попри те, що карантин триває, люди перестали носити маски, збираються групами. Це неприпустимо", - сказала лікарка.

Читайте: Третина росіян вважають пандемію COVID-19 вигадкою або безпечною, - опитування