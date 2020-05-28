Потенціал COVID-19 не знизився, а люди вже нехтують масками: ймовірність передачі величезна, - епідеміолог
В Україні після послаблення карантину можлива друга хвиля коронавірусу.
Таку думку висловила завкафедри епідеміології Харківського медуніверситету Тетяна Чумаченко в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.
За її словами, епідемічний потенціал вірусу на сьогодні не знизився.
"У нас все населення чутливе до вірусу, практично всі, за винятком 20 000 людей, що перехворіли. Ймовірність того, що зустріч зараженого і чутливого відбудеться, висока. Це залежить від соціальної дистанції, скупченості населення, від того, які заходи буде проводити уряд. Епідемічний потенціал вірусу на сьогодні не знизився, вірус знайшов в людині господаря для свого існування. Він дуже добре себе почуває, і очікувати, що вірулентність знизиться, не потрібно. Вірулентність зростатиме, а отже, захворювання не піде", — сказала вона.
Епідеміолог зазначила, що також ситуація залежить від інших країн, які відкрили курортний сезон, це означає, що висока ймовірність зустрічі з новими джерелами інфекції та завезення її в країну. Лікарка зазначила, що основний спосіб поширення вірусу - аерозольний, людина видихає збудник при чханні, кашлі, розмові, крику.
"Вірус виділяється в зовнішнє середовище і потрапляє в сприятливі умови, за 3 секунди він може потрапити в сприйнятливий організм. Якщо людина чхнула — це може бути 3-5 метрів, а не тільки 1,5. Попри те, що карантин триває, люди перестали носити маски, збираються групами. Це неприпустимо", - сказала лікарка.
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Грипп как грипп! Не хуже и не лучше остальных гриппов.
Я с семьёй, судя по симптомам, переболел этой хренью ещё в январе.
Никакими медприпаратами не лечились. Все благополучно перележали дома. И ничего. Танцев с бубнами вокруг нас не было. Хотя к жене даже врача вызывали.
Просто верхушка повелась на этот разводняк с ковидом и теперь не могут просто так спрыгнуть бо признать себя дебилами угробившими мировую экономику это конец карьеры.
К сожалению, у меня тоже погиб от ковид знакомый- это врач реаниматолог 10 городской больницы Максим Белинов. 10 городская больница Одессы не предназначена для лечения больных коронавирусрм. Но скорая почему-то завезла больного именно туда, со всеми признаками заболевания. Врачи вынуждены были реанимировать больного , не имея защитных костюмов. А только маски и перчатки, и дезинфекция рук - мало в этом случае. Почему больного привезли не в ту клинику. Врачей просто подставили на погибель. Трое детей остались без отца. Просто звиздец.
к сожалению идиотов в стране более чем много))) а спасение утопающего - дело рук самого утопающего. и не забывайте, практически в каждой семье есть пожилые родственники, которые благодаря дебилам в семье могут помереть.