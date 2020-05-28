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Новини Коронавірус і карантин
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Потенціал COVID-19 не знизився, а люди вже нехтують масками: ймовірність передачі величезна, - епідеміолог

Потенціал COVID-19 не знизився, а люди вже нехтують масками: ймовірність передачі величезна, - епідеміолог

В Україні після послаблення карантину можлива друга хвиля коронавірусу.

Таку думку висловила завкафедри епідеміології Харківського медуніверситету Тетяна Чумаченко в ефірі каналу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

За її словами, епідемічний потенціал вірусу на сьогодні не знизився.

"У нас все населення чутливе до вірусу, практично всі, за винятком 20 000 людей, що перехворіли. Ймовірність того, що зустріч зараженого і чутливого відбудеться, висока. Це залежить від соціальної дистанції, скупченості населення, від того, які заходи буде проводити уряд. Епідемічний потенціал вірусу на сьогодні не знизився, вірус знайшов в людині господаря для свого існування. Він дуже добре себе почуває, і очікувати, що вірулентність знизиться, не потрібно. Вірулентність зростатиме, а отже, захворювання не піде", — сказала вона.

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Епідеміолог зазначила, що також ситуація залежить від інших країн, які відкрили курортний сезон, це означає, що висока ймовірність зустрічі з новими джерелами інфекції та завезення її в країну. Лікарка зазначила, що основний спосіб поширення вірусу - аерозольний, людина видихає збудник при чханні, кашлі, розмові, крику.

"Вірус виділяється в зовнішнє середовище і потрапляє в сприятливі умови, за 3 секунди він може потрапити в сприйнятливий організм. Якщо людина чхнула — це може бути 3-5 метрів, а не тільки 1,5. Попри те, що карантин триває, люди перестали носити маски, збираються групами. Це неприпустимо", - сказала лікарка.

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Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+19
Потенціал COVID-19 не знизився, а люди вже нехтують масками: ймовірність передачі величезна, - епідеміолог - Цензор.НЕТ 6456
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28.05.2020 10:59
+13
Сегодня в магазине диалог: Наденьте маску пожалуйста
-я вируса не боюсь, мне не нужна. Нашы кретины законотворці сделали такой штраф, что менты просто их не выписывают. Дешевле пьяным за рулем, чем трезвым без маски. Бред. Нужно снизить штраф до адекватной цены, например 500 грн. И ловить всех. Это так...мысли вслух.
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28.05.2020 11:05
+13
страна не пуганных идиотов. маски для того что бы носители не распространяли массово свои "сопли". никто не знает , что творится в вашем организме. очень много случаев без бессимптомных ковид19. человек не болеет но является носителем вируса.
к сожалению идиотов в стране более чем много))) а спасение утопающего - дело рук самого утопающего. и не забывайте, практически в каждой семье есть пожилые родственники, которые благодаря дебилам в семье могут помереть.
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28.05.2020 11:33
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Итальянцам это посоветуй.
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28.05.2020 11:28 Відповісти
Надоело уже даже критиковать эту муйню с коронавирусом.
Грипп как грипп! Не хуже и не лучше остальных гриппов.
Я с семьёй, судя по симптомам, переболел этой хренью ещё в январе.
Никакими медприпаратами не лечились. Все благополучно перележали дома. И ничего. Танцев с бубнами вокруг нас не было. Хотя к жене даже врача вызывали.
Просто верхушка повелась на этот разводняк с ковидом и теперь не могут просто так спрыгнуть бо признать себя дебилами угробившими мировую экономику это конец карьеры.
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28.05.2020 11:26 Відповісти
До тебя не дошло, что разные люди обладают разным иммунитетом? Вам с женой сколько лет? А вашим родителям? Сплюнь лучше.
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28.05.2020 11:33 Відповісти
https://censor.net/ua/user/228276

К сожалению, у меня тоже погиб от ковид знакомый- это врач реаниматолог 10 городской больницы Максим Белинов. 10 городская больница Одессы не предназначена для лечения больных коронавирусрм. Но скорая почему-то завезла больного именно туда, со всеми признаками заболевания. Врачи вынуждены были реанимировать больного , не имея защитных костюмов. А только маски и перчатки, и дезинфекция рук - мало в этом случае. Почему больного привезли не в ту клинику. Врачей просто подставили на погибель. Трое детей остались без отца. Просто звиздец.
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28.05.2020 13:46 Відповісти
Як я спостерігаю: на всіх темах про ковід є або проплачені, або просто корисні ідіоти, що забивають своїми коментами без аргументів розумні заперечення ковідістерії. А ще й спамлять. Ну а редактори цензора або не вникають в суть спору, або проводять певну лінію згідну із зеленим правлінням.
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28.05.2020 14:48 Відповісти
страна не пуганных идиотов. маски для того что бы носители не распространяли массово свои "сопли". никто не знает , что творится в вашем организме. очень много случаев без бессимптомных ковид19. человек не болеет но является носителем вируса.
к сожалению идиотов в стране более чем много))) а спасение утопающего - дело рук самого утопающего. и не забывайте, практически в каждой семье есть пожилые родственники, которые благодаря дебилам в семье могут помереть.
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28.05.2020 11:33 Відповісти
Это что за бред?
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28.05.2020 12:13 Відповісти
Он все правильно написал.
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28.05.2020 13:47 Відповісти
Какая офигинительная забота о здоровье и жизни населения! Та помрут родственники и неродственники тоже! Только от инфаркта, инсульта, злокачественных новообразований. туберкулеза, диабета, пневмоний... КАК ОБЫЧНО! Хорошо, если пожилые!
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28.05.2020 21:07 Відповісти
Это для Вас, и про Вас (не дай бог!)

Потенціал COVID-19 не знизився, а люди вже нехтують масками: ймовірність передачі величезна, - епідеміолог - Цензор.НЕТ 3371
Потенціал COVID-19 не знизився, а люди вже нехтують масками: ймовірність передачі величезна, - епідеміолог - Цензор.НЕТ 5755
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29.05.2020 15:09 Відповісти
Потенціал COVID-19 не знизився, а люди вже нехтують масками: ймовірність передачі величезна, - епідеміолог - Цензор.НЕТ 586

Потенціал COVID-19 не знизився, а люди вже нехтують масками: ймовірність передачі величезна, - епідеміолог - Цензор.НЕТ 9415
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29.05.2020 15:10 Відповісти
Маска не ПОМОГАЕТ, а СНИЖАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ твоего заражения.
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28.05.2020 12:05 Відповісти
Не только. В основном она уменьшает дистанцию, на которую распространитель вируса этот самый вирус распространяет при выдохе.
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28.05.2020 14:27 Відповісти
Уменьшение дистанции, на которую его распространяет носитель, СНИЖАЕТ ВЕРОЯТНОСТЬ твоего заражения. Не?
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28.05.2020 15:46 Відповісти
Разумеется. Вот только маска для этого должна быть не только на тебе, но и на носителе.
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28.05.2020 18:21 Відповісти
Хтоб возражал!
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29.05.2020 11:10 Відповісти
Большинство носят маски под бородой, хватаются за них и за лицо грязными руками...это одно название, что это "защита"... Мыть и дезинфицировать руки и не тереть рожу грязными руками, только это поможет
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28.05.2020 15:12 Відповісти
Под бородой - это бред, конечно, а если хватаются грязными руками...это уже их личная головная боль - все равно, если в общественном месте натягивают их на нос - маска уже работает, уменьшая расстояние распространения инфекции потенциальным носителем в разы.
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29.05.2020 11:45 Відповісти
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