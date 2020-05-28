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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Кулеба: Проєкт стратегії деокупації Криму готовий і буде доповнений ініціативами ОП, Кабміну і РНБО

Кулеба: Проєкт стратегії деокупації Криму готовий і буде доповнений ініціативами ОП, Кабміну і РНБО

МЗС України готує стратегію деокупації Криму. Поки цей план існує лише в проєктному, чорновому варіанті, але буде розширений і доповнений за рахунок ініціатив від РНБО, уряду та Офісу Президента.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Фактам" повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.

"Більший і детальніший план деокупації має включати і внутрішню політику, і зміни в законодавстві ... Всі учасники - Міністерство закордонних справ, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, РНБО, Офіс президента - зведемо наші ідеї і плани в один комплексний документ. Проєкт нашої частини написаний, але він ще остаточно не фіналізований", - розповів Кулеба.

Також читайте: Україні варто зберігати свою політику щодо поставок води в окупований Крим, - Гербст

Глава МЗС сподівається, що до роботи над стратегією активно підключиться перший заступник міністра Еміне Джапарова. У неї є багато конкретних пропозицій з приводу Криму.

Автор: 

Крим (14122) МЗС (4106) Кулеба Дмитро (3604) деокупація (950) Джапарова Еміне (179)


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Топ коментарі
+8
Ну нарешті перемога! А то особисто я вже занервував.
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28.05.2020 10:55
+5
Толку, если надо было всего неделю подождать с "обменом" моряков и паРаша, если бы не вернула, была объявлена государством-пиратом и похитителем людей и в любом случае - вернула бы или не вернула то была бы объявлена похитителем людей...
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28.05.2020 11:04
+3
Планувати можна багато чого, а Крим як був окупованим, так і залишається.
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28.05.2020 10:59
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Ну нарешті перемога! А то особисто я вже занервував.
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28.05.2020 10:55 Відповісти
Перемога в чем? В каких то писульках, которые все стерпят.
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28.05.2020 11:53 Відповісти
Они подтвердили, что умеют писать, а это уже перемога.
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28.05.2020 12:37 Відповісти
Планувати можна багато чого, а Крим як був окупованим, так і залишається.
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28.05.2020 10:59 Відповісти
Крым вернётся в Украину только в том случае если Китаю вернутся Восточная Сибирь, Забайкалье и Дальний Восток.
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28.05.2020 10:59 Відповісти
и то не факт, что тогда его не вернёт Турция
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28.05.2020 13:38 Відповісти
Айзек Азимов у гробе заворочался...
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28.05.2020 11:00 Відповісти
"Фаундейшн" ("Основание")?
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28.05.2020 13:19 Відповісти
"...сведем наши идеи и планы в один комплексный документ" - Так сделать можно винегрет какой-то, но не стратегию.
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28.05.2020 11:01 Відповісти
Зеленский может "деокупировать" Крым только где-то по середине... Черкасской области!
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28.05.2020 11:03 Відповісти
Толку, если надо было всего неделю подождать с "обменом" моряков и паРаша, если бы не вернула, была объявлена государством-пиратом и похитителем людей и в любом случае - вернула бы или не вернула то была бы объявлена похитителем людей...
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28.05.2020 11:04 Відповісти
Тупость или сознательная диверсия , вот в чем вопрос.
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28.05.2020 12:05 Відповісти
Як капітулянти можуть щось нам повернути ?
Лише приєднатись до Криму.
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28.05.2020 11:07 Відповісти
Паланням казкових свідків секти 8 відсотків задоволений! Квартал 95 починає нервувати!)))
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28.05.2020 11:10 Відповісти
ОПа прийме участь? Це хто, фсб-шний "козирь" дєрмак та гундяєвський сектант трофимов? Ну тоді ... РНБО, теж, самі колоборанти. Перспектива для УКРАЇНСЬКОГО Криму- хрінова
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28.05.2020 11:12 Відповісти
Да чего там Крым пусть создадут проект колонизации Марса или Юпитера , бо нести всякую тупорылую хрень , это единственное , что у них хорошо получается. Правда , правда , учителя получающие по 4 штуки баксов и все разбогатевшие бедные не дадут стрендеть.
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28.05.2020 12:03 Відповісти
Ты предлагаешь молча сидеть на берегу и ждать погоды?
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28.05.2020 12:09 Відповісти
Почему молча? Можно разработать стратегию сидения на берегу в ожидании погоды.
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28.05.2020 12:40 Відповісти
Я предлагаю , вместо создания видимости бурной деятельности , сосредоточиться на действительно важных вещах , а не колотить понты с ветряными мельницами.
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28.05.2020 12:11 Відповісти
Дивное предложение!
Немедленно начинай разрабатывать "Стратегию сосредоточения на действительно важных вещах!"
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28.05.2020 12:47 Відповісти
Сначала нужно бы разработать "Стратегию ликвидации создания видимости бурной деятельности"
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28.05.2020 12:58 Відповісти
цей план ще треба, щоб погодив ГАСПАДИН жіриновський
і тоді все буде гаразд,
Зе-папедітель
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28.05.2020 12:50 Відповісти
Украина сдаётся путлеру и входит в состав "союзного государства" вместе с Крымом? Угадал? Что еще может придумать зеленая сопля которая уже не знает как слиться под агрессора?
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28.05.2020 13:13 Відповісти
 
 