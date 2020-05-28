Кулеба: Проєкт стратегії деокупації Криму готовий і буде доповнений ініціативами ОП, Кабміну і РНБО
МЗС України готує стратегію деокупації Криму. Поки цей план існує лише в проєктному, чорновому варіанті, але буде розширений і доповнений за рахунок ініціатив від РНБО, уряду та Офісу Президента.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Фактам" повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба.
"Більший і детальніший план деокупації має включати і внутрішню політику, і зміни в законодавстві ... Всі учасники - Міністерство закордонних справ, Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, РНБО, Офіс президента - зведемо наші ідеї і плани в один комплексний документ. Проєкт нашої частини написаний, але він ще остаточно не фіналізований", - розповів Кулеба.
Глава МЗС сподівається, що до роботи над стратегією активно підключиться перший заступник міністра Еміне Джапарова. У неї є багато конкретних пропозицій з приводу Криму.
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