МОЗ вніс COVID-19 до переліку профзахворювань медпрацівників. Проводяться розрахунки з впровадження страхування медиків, - Степанов

Страхування медиків у Луганській області, які борються з COVID-19, - це справжня турбота про лікарів, вважає міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас є приклад зі страхуванням медиків в Луганській області. Президент доручив зробити це по всій країні. Зараз міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов отримав завдання, він зробить відповідні розрахунки і запропонує, яким чином ми будемо це (страхування медиків. - Ред. ) впроваджувати", - сказав він у ході пресбрифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується МОЗ, можу сказати: в тому числі за нашою ініціативою внесені зміни до відповідних нормативно-правових актів, до переліку професійних захворювань внесли COVID-19 для всіх медпрацівників. Відповідно, якщо медпрацівник захворіє, він отримає 100% покриття втрати на лікування, додаткові виплати в разі втрати працездатності тощо", - додав Степанов.

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