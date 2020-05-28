МОЗ вніс COVID-19 до переліку профзахворювань медпрацівників. Проводяться розрахунки з впровадження страхування медиків, - Степанов
Страхування медиків у Луганській області, які борються з COVID-19, - це справжня турбота про лікарів, вважає міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"У нас є приклад зі страхуванням медиків в Луганській області. Президент доручив зробити це по всій країні. Зараз міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов отримав завдання, він зробить відповідні розрахунки і запропонує, яким чином ми будемо це (страхування медиків. - Ред. ) впроваджувати", - сказав він у ході пресбрифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ.
"Що стосується МОЗ, можу сказати: в тому числі за нашою ініціативою внесені зміни до відповідних нормативно-правових актів, до переліку професійних захворювань внесли COVID-19 для всіх медпрацівників. Відповідно, якщо медпрацівник захворіє, він отримає 100% покриття втрати на лікування, додаткові виплати в разі втрати працездатності тощо", - додав Степанов.
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это как напр. я "боролся бы с бохом, ну, Зевс там или ыысус - то же шо бороться с Бэтменом, или Сралиным".
от вируса "лекарствнет".
ну, витаминку и зеленку выдать за счет поциента. Стебанов стебется неп.лох.о
Так, что опасность заражения медиков исключительно на совести ВЛАСТИ снабжающей(?) их защитными средствами и на совести самих медиков правильно выполняющих(?) защитные и дизинфицирующие процедуры.
К профессиональным заболеваниям относят заболевания, которые встречаются только в условиях профессиональной деятельности или они распространены в данной профессии чаще, чем в целом среди населения или в других рабочих группахhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%91%D0%9C%D0%AD-3%D0%B8%D0%B7%D0%B4-%D0%A2%D0%9E%D0%9C-21-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%91%D0%A0%D0%AD-%D0%A2%D0%9E%D0%9C-27-2 [2] .