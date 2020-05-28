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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ вніс COVID-19 до переліку профзахворювань медпрацівників. Проводяться розрахунки з впровадження страхування медиків, - Степанов

МОЗ вніс COVID-19 до переліку профзахворювань медпрацівників. Проводяться розрахунки з впровадження страхування медиків, - Степанов

Страхування медиків у Луганській області, які борються з COVID-19, - це справжня турбота про лікарів, вважає міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"У нас є приклад зі страхуванням медиків в Луганській області. Президент доручив зробити це по всій країні. Зараз міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов отримав завдання, він зробить відповідні розрахунки і запропонує, яким чином ми будемо це (страхування медиків. - Ред. ) впроваджувати", - сказав він у ході пресбрифінгу в Києві в четвер, передає Цензор.НЕТ.

"Що стосується МОЗ, можу сказати: в тому числі за нашою ініціативою внесені зміни до відповідних нормативно-правових актів, до переліку професійних захворювань внесли COVID-19 для всіх медпрацівників. Відповідно, якщо медпрацівник захворіє, він отримає 100% покриття втрати на лікування, додаткові виплати в разі втрати працездатності тощо", - додав Степанов.

Також читайте: Потенціал COVID-19 не знизився, а люди вже нехтують масками: ймовірність передачі величезна, - епідеміолог

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5388) страхування (759) лікарі (1285) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Не думаю, что это здраво. По такой системе можно все инфекционные заболевания сделать профзаболеваниями медиков. Медикам нужна достойная зарплата,при чем всем, а не только работающим с ковид. А если нет достойной зарплаты, а она на уровне минимальной, то это очковтирательство и извращения коими очень хорошо занимаются зеленые.
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28.05.2020 11:04 Відповісти
а что значит "борются с вирусом"?
это как напр. я "боролся бы с бохом, ну, Зевс там или ыысус - то же шо бороться с Бэтменом, или Сралиным".

от вируса "лекарствнет".
ну, витаминку и зеленку выдать за счет поциента. Стебанов стебется неп.лох.о
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28.05.2020 11:01 Відповісти
Стоимость "лечения" может доходить до 30 тыщ, медикам покроют стоимость хлорохина, т.е. то, шо в протоколе.
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28.05.2020 11:14 Відповісти
Науке давно известны способы передачи вирусов и способы защиты.
Так, что опасность заражения медиков исключительно на совести ВЛАСТИ снабжающей(?) их защитными средствами и на совести самих медиков правильно выполняющих(?) защитные и дизинфицирующие процедуры.
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28.05.2020 11:11 Відповісти
но только медики ОБЯЗАНЬІ вступать в контакт с зараженньіми.
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28.05.2020 14:59 Відповісти
Профессиональные заболевания - заболевания, возникающие в результате воздействия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%84%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80 вредного производственного фактора .
К профессиональным заболеваниям относят заболевания, которые встречаются только в условиях профессиональной деятельности или они распространены в данной профессии чаще, чем в целом среди населения или в других рабочих группахhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%91%D0%9C%D0%AD-3%D0%B8%D0%B7%D0%B4-%D0%A2%D0%9E%D0%9C-21-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%91%D0%A0%D0%AD-%D0%A2%D0%9E%D0%9C-27-2 [2] .
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28.05.2020 11:52 Відповісти
Вот ведь порохоботы эти минздравовские чинуши. Ну надо же, предложение Порошенко о страховании медиков, работающих с Ковидом начали воплощать в жизнь. А слуги так сопротивлялись, так сопротивлялись, какую-то инвалидность, которая вдруг наступит в следствии заболевания ковидом выдумали ( инфекционные заболевания к инвалидности не ведут, у них только два исхода - выздоровление или смерть), а ничего не помогло, опять этот Порошенко взял верх. Прямо беда.
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28.05.2020 12:24 Відповісти
премьер Великоьритании говорит, что ковид дал побочку на глаза, упало зрение. у него бьіла возможность не тусить среди возможньіх больньіх. у врача єто обязанность.
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28.05.2020 15:02 Відповісти
 
 