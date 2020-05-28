Підозрюваний у масовому вбивстві на Житомирщині вже нападав зі зброєю цього року, - Масі Найєм
Підозрюваний у вбивстві сімох людей на озері в Житомирській області в березні вже нібито напав на односельця з рушницею, але уникнув тоді кримінальної відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив адвокат Масі Найєм, який представляє інтереси сестри одного з убитих.
"Підозрюваний у вбивстві в Житомирській області ще в березні цього року здійснив напад на людину. Тоді він теж був зі зброєю. Це була рушниця. Але він зміг уникнути кримінальної відповідальності. Поліція рушницю прийняла за "...предмет, схожий на биту, 47 см". Людину, на яку він напав, звуть Микола", - заявив адвокат.
Найєм вважає, що тому вдалося уникнути відповідальності, оскільки сусіди фігуранта розповіли, що у "підозрюваного є зв'язки серед очільників місцевої поліції": "Можу зробити припущення, що саме тому Микола вирішив не наполягати на кримінальній справі".
Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.
За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.
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Но каким бы мудаком не был убийца - он был трезв, в адеквате, не в состоянии аффекта. А это значит что он понимал - никакие связи в местной полиции не уберегут его от пожизненного срока за массовое убийство.
Должна была быть серьезная причина чтобы он пошел убивать в таких масштабах.
А на колчаковских - было дело)))
Вони представляють сестру, треба пошукати, хто вона.
Не виключаю, що знайшлися ті, хто заплатить за розслідування (побратими, волонтери ...)
значит такие связи что порешать за неотрытие УД смог, а решить вопрос чтобы его местные полицаи не прессовали за аренду вымогая взятку не смог? рили?
Копни в любом месте - и такая хрень полезет...
8 алкашей с автоматами vs 1 трезвый с ружьем.
Кагарлык - это сигнал того, что процесс пошел.
Но у Кагарлыка есть и куда более мрачные последствия, на фоне которых судьба Зеленского может выглядеть всего лишь мелкой деталью в общей картине возможной катастрофы. Врадиевка напоминала о вседозволенности, о полной деградации системы. Кагарлык - это напоминание о будущей деградации общества.
Ведь, собственно, какое преступление "раскрывали" полицейские из Кагарлыка? Мелкую кражу!
Преступление, уж точно не требовавшее от них таких "усилий". Но очень скоро именно такие мелкие кражи в магазинах станут - если уже не стали - возможностью выживания для тысяч людей.
Мы возвращаемся в 90-е годы. Финансовых потоков будет не хватать на всех "хозяев жизни". И оттого, что эти хозяева переименовали себя на "слуг", безопасности в их жизни будет не больше, а меньше, а сама жизнь - короче. Намного короче. Тем более тогда, когда открывается рынок земли.
Но основной массе населения будет не до их проблем. Основная масса будет выживать. И мелкая кража станет частью быта. При этом основная часть населения будет относиться к такому образу жизни как к норме - не мы такие, а жизнь такая.
Зато требование остановить преступность станет главным требованием бизнеса - прежде всего мелкого и среднего.
И тут - парадокс. Этот бизнес не является опорой популистской власти, зато он является ее частью.
У каждого уважающего себя "хозяина жизни" - ой, простите - "слуги народа" есть магазинчик. Или ломбардик. Да-да, в наших условиях именно ограбление ломбарда может стать преступлением века! А вы что думали?
Так полиция - в особенности на местах - превращается в последнюю плотину. В последнюю возможность защитить тех, у кого хоть что-то еще есть от тех, у кого уже ничего нет. И в ближайшие годы не будет - тем более, если они переизберут свою безысходность на второй срок.
И полицейские уже начали ощущать эту свою "нужность" и эту свою вседозволенность.
Кагарлык - не просто доказательство этого.
Кагарлык - это воспоминание о будущем.
Виталий Портников
Якщо при ньому розікрали бюджет за півроку - то неважно крав він сам чи крали всі його друзі крім нього.
відповідальність все одно на ньому!
Сейчас мои симпатии на стороне Голоса, нет зашкваров, голосовали за снятие неприкосновенности в более жесткой форме и работают за госдеповские печеньки, это до первого зашквара, но его нету, даже Самопомощь к этому времени насобирала гнилушек.
Если и появится для Грыцька например шпарынка немного поправить свой добробут за счет дешевой тачки на евробляхе - думаете сделают всем машины дешевле?! Хрен вам на рыло - заберут у Грыця машинку (или бабки). Взамен бросят барское - "иди заработай! на новую с салона! Как я!" Если и вякнет Грыцько робко что его мама и жена на двоих имеют 45 лет учительского стажа да вот что то на машину с салона не заработали - сытая морда довольно предложит ему купить подержанную после него))
Вот и получается - подержанная после немца - это хлам убитый, шушлайка нищебродская - а после ******-мажора - уже как бы и не б/у.
И так во всем у нас. Просто на этот рынок дележа пирога сейчас пытается втиснуться новая категория - ветераны-атошники. Про то как некоторые из них получали корочки атошника особо заострять внимание не буду. Но чуется мне что между тем атошником, что потерял ногу и был высажен из маршрутки и тем что катается на внедорожнике с полным боекомплектом по житомирской обл. - дистанция огромного размера))) И финансово и ментально))
А напад,часом,стався не біля ставка,коли той Микола вирішив бесплатно порибалити ?
Я один сікрєт розкажу: орендарів ставків в жодному селі не жалують.
Розумію ще,коли такі байки "ОБС" вкидає Геращенко,але набіса Муся носа пхає ?
Нам ще багато чого належить взнати.
Мені здається, що на порожньому місці такі серйозні злочини не відбуваються.
Це саме той злочин,що відбувся на порожньому місці,тобто на побутовому грунті,в стані алкогольного сп'яніння,після необачно сказаного-неадекватно сприйнятого,й звісно,крім родичів ,ніхто в селі не скаже доброго слова про вбивцю сімох людей.Ну,а завдання адвоката-ясно яке.Буде формувати образ відлюдькуватого кримінальника зі зв'язками серед правоохоронців,прийшлого з рф,що ненавидить українське загалом і воїнів-захисників зокрема.
Єдине,що виділяє злочин серед інших-масовість,і приналежність вбитих до НГУ.Все !
"У Вінниці 24 травня о другій годині ночі патрульні поліцейські виявили з ножовими пораненнями черевної порожнини 28-річного військовослужбовця військової частини 3008 Західного оперативно-територіального об'єднання Національної гвардії України старшого солдата Андрія Карася. Під час надання медичної допомоги потерпілий помер."
"Сьогодні вночі, 26 травня, без ознак життя знайшли військовослужбовця з Барського військкомату - Михайла Гольовського. Наразі поліція області відкрила кримінальне провадження за фактом нанесення важких тілесних ушкоджень, що призвело до смерті людини. Також правоохоронці з'ясовують обставини смерті та встановлюють особу причетну до вчинення злочину."
Чули щось про ці злочини ? Ні ? Бо вони пересічні.Відбуваються щотижня,і контора Найома за них не береться,бо не заробиш ні грошей,ні дармової реклами.
Я Вас ні до чого не закликаю.
Залишаюся при своїй думці.