Підозрюваний у масовому вбивстві на Житомирщині вже нападав зі зброєю цього року, - Масі Найєм

Підозрюваний у вбивстві сімох людей на озері в Житомирській області в березні вже нібито напав на односельця з рушницею, але уникнув тоді кримінальної відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив адвокат Масі Найєм, який представляє інтереси сестри одного з убитих.

"Підозрюваний у вбивстві в Житомирській області ще в березні цього року здійснив напад на людину. Тоді він теж був зі зброєю. Це була рушниця. Але він зміг уникнути кримінальної відповідальності. Поліція рушницю прийняла за "...предмет, схожий на биту, 47 см". Людину, на яку він напав, звуть Микола", - заявив адвокат.

Найєм вважає, що тому вдалося уникнути відповідальності, оскільки сусіди фігуранта розповіли, що у "підозрюваного є зв'язки серед очільників місцевої поліції": "Можу зробити припущення, що саме тому Микола вирішив не наполягати на кримінальній справі".

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Нагадаємо, в ніч на п'ятницю, 22 травня, в лісі Житомирської області чоловік розстріляв сімох людей. Раніше цього чоловіка вже притягували до відповідальності за порушення правил зберігання мисливської зброї.

За даними поліції, конфлікт міг статися на тлі вживання алкоголю. Цю версію дружині підтвердив сам підозрюваний. Він розповів, що приятелі нібито стали докоряти йому, що вони воювали, а він своїх дітей не пустив в армію.