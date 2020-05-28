Від початку березня зафіксовано понад 200 нападів на медпрацівників, які борються з COVID-19, - Червоний Хрест

Міжнародний комітет Червоного Хреста від початку березня зафіксував у 13 країнах 208 нападів на працівників охорони здоров'я та на медзаклади, пов'язані з коронавірусом.

Про це заявив президент Міжнародного комітету Червоного Хреста Петер Маурер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

За словами Мауера, на медиків нападають і жорстоко з ними поводяться в час, коли вони найбільш необхідні.

"Криза COVID-19 швидко загрожує перетворитися на кризу захисту", - заявив він на Раді Безпеки ООН.

Він повідомив, що МКЧХ зібрав дані з 13 країн Близького Сходу, Азіатсько-Тихоокеанського регіону, Північної та Південної Америки і Африки, де працює Червоний Хрест, і "ймовірно, фактичні цифри набагато вищі", якщо йдеться про загрозливі дії щодо медиків.

За словами Маурера, йдеться і про словесні погрози, і про підпали медзакладів, де перебувають пацієнти з COVID-19.

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