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Новини Коронавірус і карантин
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У РФ за добу від COVID-19 померли 174 особи, загальна кількість летальних випадків - понад 4,1 тис.

У РФ за добу від COVID-19 померли 174 особи, загальна кількість летальних випадків - понад 4,1 тис.

Добовий приріст захворюваності на коронавірус у Росії становить 8371 випадок (+2,3%) у 85 регіонах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

Загальна кількість інфікованих у Росії становить 379 051 особа.

За добу в Росії повністю одужали 8785 осіб, загалом вилікувалися вже 150 993 особи. Померли 174 пацієнти - стільки ж, скільки 26 травня, і це найвище значення за весь час поширення коронавірусу в країні. Загальна кількість летальних випадків досягла 4142.

За кількістю зареєстрованих випадків у світі Росія, як і раніше, на третьому місці. Друге місце залишається за Бразилією (411,8 тис., +20,6 тис.), на першому місці - США (майже 1,7 млн, +18,2 тис.).

Читайте також: Третина росіян вважають пандемію COVID-19 вигадкою або безпечною, - опитування

Автор: 

карантин (18172) росія (64871) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
Да хай вони там усі повиздихають.
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28.05.2020 11:13
+4
на йуха оно нам????????????сдохли и х с ними у нас своих проблем хватает
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28.05.2020 11:08
+4
США инфицированных - 1 745 803, количество смертей - 102 107

Бразилия инфицированных - 414 661, количество смертей - 25 697

Россия инфицированных - 370 680, количество смертей - 4 142

Испания инфицированных - 283 849, количество смертей - 27 118

Великобритания инфицированных - 267 240, количество смертей - 37 460

Италия инфицированных - 231 139, количество смертей - 33 072

Одна цифра явно выпадает из общей картины...)
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28.05.2020 11:15
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на йуха оно нам????????????сдохли и х с ними у нас своих проблем хватает
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28.05.2020 11:08 Відповісти
В РФ за сутки от COVID-19 умерли 174 человека, общее число летальных случаев более 4,1 тыс. - Цензор.НЕТ 5941
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28.05.2020 11:20 Відповісти
Головна наша проблема - це ВОНИ.
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28.05.2020 11:29 Відповісти
У РФ за добу від COVID-19 померли 174 особи, загальна кількість летальних випадків - понад 4,1 тис. - Цензор.НЕТ 7429
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28.05.2020 11:37 Відповісти
Да хоть пол московии, сдох максим да и куй с ним. Меньше в будущем придет воевать в Украину мышебратьев.
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28.05.2020 11:11 Відповісти
Зато они тоже рапортуют об ослаблении карантинных мер. Что-то подсказывает, что весь "цирк" ещё впереди.
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28.05.2020 11:11 Відповісти
Да хай вони там усі повиздихають.
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28.05.2020 11:13 Відповісти
Запретите проводить дурантин на Расеи! Все они умерли от других болезней! Это всё СМИ!
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28.05.2020 11:15 Відповісти
США инфицированных - 1 745 803, количество смертей - 102 107

Бразилия инфицированных - 414 661, количество смертей - 25 697

Россия инфицированных - 370 680, количество смертей - 4 142

Испания инфицированных - 283 849, количество смертей - 27 118

Великобритания инфицированных - 267 240, количество смертей - 37 460

Италия инфицированных - 231 139, количество смертей - 33 072

Одна цифра явно выпадает из общей картины...)
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28.05.2020 11:15 Відповісти
руцкие порядок величины в колличестве умерших просто не дописали.
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28.05.2020 11:20 Відповісти
Таки да, нолик можно смело добавить
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28.05.2020 11:25 Відповісти
+
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28.05.2020 11:30 Відповісти
Так надо и трупы где-то взять...
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28.05.2020 12:53 Відповісти
ПаРашинские цифры недостоверны, надо умножать на 3...А может и на 10.... Хотелось бы, чтобы на 1000....Но это ещё впереди....Интересно , кремлёвская вошь лобковая ещё в земле или уже выбралось из своего подземного склепа?
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28.05.2020 11:16 Відповісти
даже бразильцы обули парашников. все на парад и палочную дидовщину. *****-палкин велел вернуть второе место )))
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28.05.2020 11:17 Відповісти
Не поЙняв! У них же ніхто не вмирає - лишня хромосома дає їм великі переваги в боротьбі з вірусами.
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28.05.2020 12:12 Відповісти
Ху@ло не буде спасати людей, які його вибрали. Йому потрібна їх смерть, і чим більше, тим краще щоб давити на жалість американців і європейців для зняття санкцій.
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28.05.2020 12:32 Відповісти
Мелочь, а приятно! Так держать, расейка!
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28.05.2020 13:21 Відповісти
армагедон все ближе
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28.05.2020 16:39 Відповісти
 
 