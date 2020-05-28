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У РФ за добу від COVID-19 померли 174 особи, загальна кількість летальних випадків - понад 4,1 тис.
Добовий приріст захворюваності на коронавірус у Росії становить 8371 випадок (+2,3%) у 85 регіонах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.
Загальна кількість інфікованих у Росії становить 379 051 особа.
За добу в Росії повністю одужали 8785 осіб, загалом вилікувалися вже 150 993 особи. Померли 174 пацієнти - стільки ж, скільки 26 травня, і це найвище значення за весь час поширення коронавірусу в країні. Загальна кількість летальних випадків досягла 4142.
За кількістю зареєстрованих випадків у світі Росія, як і раніше, на третьому місці. Друге місце залишається за Бразилією (411,8 тис., +20,6 тис.), на першому місці - США (майже 1,7 млн, +18,2 тис.).
Топ коментарі
+5 Roman Podyu #221750
показати весь коментар28.05.2020 11:13
+4 юрий иванов #418646
показати весь коментар28.05.2020 11:08
+4 Valentyn Mykolajovych
показати весь коментар28.05.2020 11:15
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Бразилия инфицированных - 414 661, количество смертей - 25 697
Россия инфицированных - 370 680, количество смертей - 4 142
Испания инфицированных - 283 849, количество смертей - 27 118
Великобритания инфицированных - 267 240, количество смертей - 37 460
Италия инфицированных - 231 139, количество смертей - 33 072
Одна цифра явно выпадает из общей картины...)