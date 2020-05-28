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Новини Агресія Росії проти України
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Грау про ситуацію на Донбасі: Кількість обстрілів збільшилася в півтора раза. Від початку травня поранено п'ятьох дітей - більше, ніж за попередні чотири місяці

Грау про ситуацію на Донбасі: Кількість обстрілів збільшилася в півтора раза. Від початку травня поранено п'ятьох дітей - більше, ніж за попередні чотири місяці

Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Хайді Грау після чергових зустрічей ТКГ та її робочих груп у форматі відеоконференції в середу закликала підписантів Мінських угод до подальших дій щодо зниження напруги в конфлікті на Донбасі.

"Я закликаю підписантів Мінських угод до подальших дій щодо зниження напруги. Це питання стояло в центрі дискусій ТКГ", - йдеться в заяві Грау, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона наголосила, що ситуація безпеки в зоні конфлікту на сході України залишається напруженою, кількість порушень режиму припинення вогню минулого тижня збільшилася в півтора раза порівняно з попереднім.

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"Зросла і кількість цивільних жертв. Згідно з даними СММ, у травні було поранено п'ятеро дітей – більше, ніж за перші чотири місяці цього року. Це неприпустимо", - зазначила вона.

Також дипломатка нагадала, що позачергове засідання ТКГ наприкінці минулого тижня дозволило забезпечити умови для безпечного проведення ремонтно-відновлювальних робіт високовольтної лінії електропередач у районі населеного пункту Березівське Луганської області.

"Крім цього, робоча група з безпеки обговорювала питання, пов'язані з визначенням додаткових ділянок розведення сил і засобів, а також підготовкою та виконанням оновленого плану з розмінування. Політична робоча група обговорювала питання, пов'язані з особливим статусом окремих районів Донецької та Луганської областей та імплементацією "формули Штайнмаєра" в українське законодавство", - пояснила Грау.

За її словами, в центрі уваги робочої групи з гуманітарних питань було подальше взаємне звільнення і обмін осіб, утримуваних у зв'язку з конфліктом. Також обговорювалося питання надання необхідних гарантій безпеки для проведення підготовчих робіт з метою одночасного відкриття додаткових КПВВ на лінії зіткнення в Луганській області.

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Економічна робоча група розглядала питання водопостачання, виплати пенсій та відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію зіткнення, додала посол.

Автор: 

ОБСЄ (3497) обстріл (28171) Донбас (22354) Грау Хайді (34)


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Топ коментарі
+7
Грау о ситуации на Донбассе: Число обстрелов увеличилось в полтора раза. С начала мая ранены пятеро детей - больше чем за предыдущие четыре месяца - Цензор.НЕТ 8406Пройшов рік після інавгурації: 169 загиблих на війні.
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28.05.2020 11:36
+5
добре що нагадав бо мої ватні родичі пиз...ли що Порошенко почав війну а Зеленський ії закінчить буду їм тикати як кота в какшки
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28.05.2020 11:40
+4
"Я призываю подписантов Минских соглашений к дальнейшим действиям по снижению напряжения" - Какая подлость и низость в этой формулировочке от нравственных пигмеев...
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28.05.2020 11:44
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Мальчики в трусиках?
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28.05.2020 11:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=yu-YDNkfexY На весну 2020 года Путин планировал новую военную агрессию против Украины - генерал-лейтенант Романенко l
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28.05.2020 11:15 Відповісти
Я, как диванный эксперт, считал, что РФ возобновила бы боевые действия после ввода в эксплуатацию СП2. Что бы обезопасить финансовые поступления от продажи газа при физическом повреждении ГТС Украины.
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28.05.2020 11:25 Відповісти
может быть
https://focus.ua/ukraine/451243-razvedka_rossiia_razvorachivaet_dve_armii_vozle_granitsy_s_ukrainoi Разведка: Россия разворачивает две армии возле границы с Украиной
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28.05.2020 11:31 Відповісти
нех..р шастать
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28.05.2020 11:24 Відповісти
А в мае 5-х детей ранили ВСУ или ВСОП (вооружённые силы острова Пасхи) ?
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28.05.2020 11:33 Відповісти
дети в окопах сидели?
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28.05.2020 11:37 Відповісти
Грау о ситуации на Донбассе: Число обстрелов увеличилось в полтора раза. С начала мая ранены пятеро детей - больше чем за предыдущие четыре месяца - Цензор.НЕТ 8406Пройшов рік після інавгурації: 169 загиблих на війні.
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28.05.2020 11:36 Відповісти
добре що нагадав бо мої ватні родичі пиз...ли що Порошенко почав війну а Зеленський ії закінчить буду їм тикати як кота в какшки
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28.05.2020 11:40 Відповісти
"Я призываю подписантов Минских соглашений к дальнейшим действиям по снижению напряжения" - Какая подлость и низость в этой формулировочке от нравственных пигмеев...
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28.05.2020 11:44 Відповісти
Пока вы, сцыкливые буржуи, не опустите в яму(2*1*2) весь 140млн-й зверинец под кличкой РФ, люди будут гибнуть тысячами, десятками тысяч и однажды, открыв глаза, у себя в доме вы увидите "тагил рулит" у распахнутого холодильника, он будет жрать вашу еду и тут же справлять нужду за холодильником, а вы будете измерять диаметр ствола у своей глупой головы. 😎😡
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28.05.2020 11:47 Відповісти
А бубочка об этом знает?
А то несет всякую чушь, как будто накурился и "я в домике...."
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28.05.2020 11:50 Відповісти
і як їх понять? грау каже шо увєлічілось в полтора раза, а само ОПСЄ наканунє вєщало шо там вже ващє не стриляют
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28.05.2020 12:05 Відповісти
зеля сцыт признаться что отвод не работает
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28.05.2020 12:11 Відповісти
Мирный план оманского осла на практике
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28.05.2020 12:25 Відповісти
обсе это обычные политические импотенты, грубо говоря еврогеи или гейропейцы, как правильно?)))) а в принципе, какая разница )))))
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28.05.2020 13:58 Відповісти
С террористами не договариваются. Их уничтожают.
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28.05.2020 16:26 Відповісти
сколько убитых с каждой стороны границы?
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28.05.2020 22:47 Відповісти
 
 