Грау про ситуацію на Донбасі: Кількість обстрілів збільшилася в півтора раза. Від початку травня поранено п'ятьох дітей - більше, ніж за попередні чотири місяці

Спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в Тристоронній контактній групі (ТКГ) посол Хайді Грау після чергових зустрічей ТКГ та її робочих груп у форматі відеоконференції в середу закликала підписантів Мінських угод до подальших дій щодо зниження напруги в конфлікті на Донбасі.

"Я закликаю підписантів Мінських угод до подальших дій щодо зниження напруги. Це питання стояло в центрі дискусій ТКГ", - йдеться в заяві Грау, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Вона наголосила, що ситуація безпеки в зоні конфлікту на сході України залишається напруженою, кількість порушень режиму припинення вогню минулого тижня збільшилася в півтора раза порівняно з попереднім.

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"Зросла і кількість цивільних жертв. Згідно з даними СММ, у травні було поранено п'ятеро дітей – більше, ніж за перші чотири місяці цього року. Це неприпустимо", - зазначила вона.

Також дипломатка нагадала, що позачергове засідання ТКГ наприкінці минулого тижня дозволило забезпечити умови для безпечного проведення ремонтно-відновлювальних робіт високовольтної лінії електропередач у районі населеного пункту Березівське Луганської області.

"Крім цього, робоча група з безпеки обговорювала питання, пов'язані з визначенням додаткових ділянок розведення сил і засобів, а також підготовкою та виконанням оновленого плану з розмінування. Політична робоча група обговорювала питання, пов'язані з особливим статусом окремих районів Донецької та Луганської областей та імплементацією "формули Штайнмаєра" в українське законодавство", - пояснила Грау.

За її словами, в центрі уваги робочої групи з гуманітарних питань було подальше взаємне звільнення і обмін осіб, утримуваних у зв'язку з конфліктом. Також обговорювалося питання надання необхідних гарантій безпеки для проведення підготовчих робіт з метою одночасного відкриття додаткових КПВВ на лінії зіткнення в Луганській області.

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Економічна робоча група розглядала питання водопостачання, виплати пенсій та відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію зіткнення, додала посол.