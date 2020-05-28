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Новини Коронавірус і карантин
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На Харківщині кожен медик, який захворів на COVID-19, отримає до 10 тис. грн матеріальної допомоги, - облрада

На Харківщині кожен медик, який захворів на COVID-19, отримає до 10 тис. грн матеріальної допомоги, - облрада

Медики Харківщини, які захворіли на COVID-19, виконуючи свої професійні обов'язки, отримають додаткову фінансову підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської облради, про необхідність надання додаткового матеріального стимулювання працівників медичної галузі Харківщини в умовах коронавірусної хвороби COVID-19 йшлося сьогодні на пленарному засіданні сесії ради.

Відповідні зміни внесено до Комплексної обласної програми "Здоров'я Слобожанщини на 2019-2020 роки".

Так, фінансова допомога для підтримки медичних працівників, які захворіли на COVID-19, виконуючи свої професійні обов’язки, виплачуватиметься у розмірі до 10 тис. грн.

"Йдеться про усіх захворілих лікарів, медичних сестер, санітарок, які працюють в базових лікарнях, розташованих як у районах області так і у місті Харкові. Сьогодні вже понад 200 хворих медиків", - зауважив Сергій Чернов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лікар про ситуацію в обласній інфекційній лікарні Харкова: "Обстановка на межі вибуху!"

Як повідомлялося раніше, на ранок 28 травня в Україні зафіксовано 477 нових випадків COVID-19: загалом - 22 382, ​​летальних - 669, одужали 8439 осіб

Автор: 

карантин (18172) облрада (282) Харківщина (6054) лікарі (1285) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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интересно, термин "материальная помощь" имеет силу в бухучете и отчетности и по какому закону?
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28.05.2020 11:38 Відповісти
це після підтвердження набутої інвалідності? )))))))))))
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28.05.2020 11:39 Відповісти
когда получат - тогда и рапортуйте. Достали уже своими обещалками - один 1000 боевых в день, второй 4000$ училкам ....
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28.05.2020 11:40 Відповісти
В рашке пишут докторам https://rg.ru/2020/04/21/reg-szfo/zarazivshiesia-koronavirusom-peterburgskie-mediki-poluchat-kompensaciiu.html выплатят 300 тысяч рублей . У нас 10 тысяч... Капец.
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28.05.2020 11:41 Відповісти
Писати можна багато чого. На расєї у лікарів нестача ІЗЗ і працюють без преміальних (а нарасєї це більша частина зп).
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28.05.2020 12:21 Відповісти
Это какой-то грёбаный стыд!
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28.05.2020 11:52 Відповісти
не дорого за утраченное здоровье
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28.05.2020 12:10 Відповісти
Про надбавку 200% вже мовчать?
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28.05.2020 12:20 Відповісти
Чергова брехня після того, як медикам вже втричи "підвищили" зарплату після 4000 євро.
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28.05.2020 15:11 Відповісти
 
 