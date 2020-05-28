На Харківщині кожен медик, який захворів на COVID-19, отримає до 10 тис. грн матеріальної допомоги, - облрада

Медики Харківщини, які захворіли на COVID-19, виконуючи свої професійні обов'язки, отримають додаткову фінансову підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської облради, про необхідність надання додаткового матеріального стимулювання працівників медичної галузі Харківщини в умовах коронавірусної хвороби COVID-19 йшлося сьогодні на пленарному засіданні сесії ради.

Відповідні зміни внесено до Комплексної обласної програми "Здоров'я Слобожанщини на 2019-2020 роки".

Так, фінансова допомога для підтримки медичних працівників, які захворіли на COVID-19, виконуючи свої професійні обов’язки, виплачуватиметься у розмірі до 10 тис. грн.

"Йдеться про усіх захворілих лікарів, медичних сестер, санітарок, які працюють в базових лікарнях, розташованих як у районах області так і у місті Харкові. Сьогодні вже понад 200 хворих медиків", - зауважив Сергій Чернов.

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Як повідомлялося раніше, на ранок 28 травня в Україні зафіксовано 477 нових випадків COVID-19: загалом - 22 382, ​​летальних - 669, одужали 8439 осіб