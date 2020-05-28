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САП: Відмова суду Німеччини в екстрадиції екснардепа-втікача Онищенка не впливає на розгляд кримінального провадження

САП: Відмова суду Німеччини в екстрадиції екснардепа-втікача Онищенка не впливає на розгляд кримінального провадження

Оскарження рішення суду Німеччини про відмову екстрадувати екснардепа Олександра Онищенка не передбачено, але воно може бути переглянуте у разі появи нових обставин.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.

Зазначається, що причиною відмови став сумнів судових органів Німеччини щодо дотримання мінімальних міжнародних стандартів умов ув'язнення в Україні.

"Зауважимо, що оскарження вказаного рішення суду не передбачено, але воно може бути переглянуто при появі нових обставин.

Разом з цим, наголошуємо, що це рішення суду м.Ольденбурга не впливає на розгляд кримінального провадження за обвинуваченням колишнього нардепа, яке слухається Вищим антикорупційним судом, оскільки ще 21 січня 2020 року судом у порядку ч.3 ст.323 Кримінального процесуального кодексу України надано дозвіл на спеціальний судовий розгляд, тобто за відсутності обвинуваченого (in absentia)", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Німеччина не буде екстрадувати Онищенка в Україну, суд відпустив його на свободу

"На цей час, у кримінальному провадженні за обвинуваченням екснардепа та його спільниці здійснюється дослідження письмових доказів сторони обвинувачення та вже досліджено 25 томів матеріалів кримінального провадження. Як і раніше колишній народний депутат може будь-коли з’явитися в Україну та брати участь в судових засіданнях", - додали в САП.

Учора німецький суд відмовив в екстрадиції в Україну колишнього депутата ВР Олександра Онищенка через те, що українські в'язниці можуть не відповідати мінімальним стандартам міжнародного права щодо утримання ув'язнених.

Нагадаємо, в лютому цього року тодішній адвокат Онищенка Інґо Міноджіо (Ingo Minoggio) повідомив DW, що його клієнт має громадянство Росії. У разі, якщо Німеччина не видасть ексдепутата Україні, він готовий виїхати до цієї країни.

5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.

27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.

За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.

Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.

26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.

21 січня ВАКС дозволив заочно розглядати справу про "газову схему", в організації якої підозрюють екснардепа Олександра Онищенка. Це стосується і його помічниці.

30 січня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України відправив до Німеччини запит про надання міжнародної правової допомоги щодо затриманого там обвинуваченого в "газовій схемі" екснардепа Олександра Онищенка. Запит стосується вручення повістки про виклик на судове засідання.

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Автор: 

Німеччина (7316) Онищенко Олександр (656)


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Топ коментарі
+3
Башляет Онищенко немцам походу, шоб не здали такого хорошего парня
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28.05.2020 11:33
+3
"... чим відрізняється російський шпигун Пєця від російського шпигуна Зєлі?"
Тим що "російський шпигун Пєця" віновив та озброїв армію, наповнив бюджет, заклав механізми знищення паРаші. Якби не Зеля - паРаша б уже здохла.

Та "мудрий український нарід" дурний як пробка.
І ти його представник цих "дурбецалів"...
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28.05.2020 12:24
+2
Ну і чим відрізняється російський шпигун Пєця від російського шпигуна Зєлі? А нічим. Бо Оніщенко був ворогом Пєці і його викривальна книга про небачену корупцію Порошенка "Петро П'ятий" є насправді головним приводом його переслідувань з боку української влади. Що помінялось з приходом Зєлі? А нічого не помінялось. Зєля всівсь в корупційні схеми Пєці і продовжує переслідувати Оніщенка. А цирк з "картинами музею Гончара" нехай ці шпигуни собі заштовхають кудись, все це звичайна операція прикриття.
Зєлю геть. Дострокові. Обираймо узгодженого кандидата від демсил на дострокові цього літа.
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28.05.2020 11:51
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Башляет Онищенко немцам походу, шоб не здали такого хорошего парня
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28.05.2020 11:33 Відповісти
Не. Это всё Зеленский.
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28.05.2020 11:37 Відповісти
№80
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28.05.2020 11:38 Відповісти
А тебе пора на процедурку.
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28.05.2020 11:43 Відповісти
А... то це німці не надали суду м.Ольденбург доказів того, що "українські в'язниці можуть не відповідати мінімальним стандартам міжнародного права щодо утримання ув'язнених", як того вимагали адвокати Онищенка?
Тільки сліпий тут не бачить договірнячок між Онищенком і САП.
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28.05.2020 12:53 Відповісти
Шо ж так скромно? Какой же прокурор подавал запрос на экстрадицию, по которому немцы так резко отказали. Уж назовите имя героя.
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28.05.2020 11:46 Відповісти
Ну і чим відрізняється російський шпигун Пєця від російського шпигуна Зєлі? А нічим. Бо Оніщенко був ворогом Пєці і його викривальна книга про небачену корупцію Порошенка "Петро П'ятий" є насправді головним приводом його переслідувань з боку української влади. Що помінялось з приходом Зєлі? А нічого не помінялось. Зєля всівсь в корупційні схеми Пєці і продовжує переслідувати Оніщенка. А цирк з "картинами музею Гончара" нехай ці шпигуни собі заштовхають кудись, все це звичайна операція прикриття.
Зєлю геть. Дострокові. Обираймо узгодженого кандидата від демсил на дострокові цього літа.
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28.05.2020 11:51 Відповісти
"... чим відрізняється російський шпигун Пєця від російського шпигуна Зєлі?"
Тим що "російський шпигун Пєця" віновив та озброїв армію, наповнив бюджет, заклав механізми знищення паРаші. Якби не Зеля - паРаша б уже здохла.

Та "мудрий український нарід" дурний як пробка.
І ти його представник цих "дурбецалів"...
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28.05.2020 12:24 Відповісти
Брехня! Порошенко загальмував реформу армії, залишивши її совковість в усій красі.
За Порошенка військова потуга України у світі перемістилася з 21-го на 29-те місце.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=X2x2Si4A-mE&feature=emb_title
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28.05.2020 12:58 Відповісти
"Російський шпигун Пеця" не "продавав" би Україну Америці,))) дебіліще ти тупе.. Коли ти вже почнеш логічно мислити..
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28.05.2020 12:28 Відповісти
витрачаю на тебе час тому що ти свій, хоча й дурненький...

https://www.youtube.com/watch?v=49ZY7JegyUk&t=11s Путин в ауте: Порошенко показал силу
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28.05.2020 12:33 Відповісти
не дуже і старались його витягти з німецького плєна
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28.05.2020 12:03 Відповісти
Канешна не влияет. Вы его заочно осудите и он заочно отсидит свой срок. И будет чист перед законом, хоть в президенты, хоть в депутаты
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28.05.2020 12:22 Відповісти
Забугорные братаны своего не сдают, бо и там, наверное, многим перепадало от дележа бабок, организованных Онищенко. А так вроде это решение немецкого суда особо ни на что не влияет кроме того, что у Онищенко ещё и российское гражданство теперь он туда может спокойно слинять. А что на это думает товариш Жюков???
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28.05.2020 13:13 Відповісти
Не питатиму,чи буде розслідування того,чому мінюст не зміг переконати німецький суд в європейських умовах утримання в'язня.
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28.05.2020 13:15 Відповісти
Замечательный прецедент!
Теперь ЛЮБАЯ экстрадиция в Украину не возможна!
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28.05.2020 13:23 Відповісти
 
 