САП: Відмова суду Німеччини в екстрадиції екснардепа-втікача Онищенка не впливає на розгляд кримінального провадження
Оскарження рішення суду Німеччини про відмову екстрадувати екснардепа Олександра Онищенка не передбачено, але воно може бути переглянуте у разі появи нових обставин.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу САП.
Зазначається, що причиною відмови став сумнів судових органів Німеччини щодо дотримання мінімальних міжнародних стандартів умов ув'язнення в Україні.
"Зауважимо, що оскарження вказаного рішення суду не передбачено, але воно може бути переглянуто при появі нових обставин.
Разом з цим, наголошуємо, що це рішення суду м.Ольденбурга не впливає на розгляд кримінального провадження за обвинуваченням колишнього нардепа, яке слухається Вищим антикорупційним судом, оскільки ще 21 січня 2020 року судом у порядку ч.3 ст.323 Кримінального процесуального кодексу України надано дозвіл на спеціальний судовий розгляд, тобто за відсутності обвинуваченого (in absentia)", - йдеться в повідомленні.
"На цей час, у кримінальному провадженні за обвинуваченням екснардепа та його спільниці здійснюється дослідження письмових доказів сторони обвинувачення та вже досліджено 25 томів матеріалів кримінального провадження. Як і раніше колишній народний депутат може будь-коли з’явитися в Україну та брати участь в судових засіданнях", - додали в САП.
Учора німецький суд відмовив в екстрадиції в Україну колишнього депутата ВР Олександра Онищенка через те, що українські в'язниці можуть не відповідати мінімальним стандартам міжнародного права щодо утримання ув'язнених.
Нагадаємо, в лютому цього року тодішній адвокат Онищенка Інґо Міноджіо (Ingo Minoggio) повідомив DW, що його клієнт має громадянство Росії. У разі, якщо Німеччина не видасть ексдепутата Україні, він готовий виїхати до цієї країни.
5 липня 2016 року Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання й арешт нардепа Онищенка. На момент голосування нардеп вже втік за кордон.
27 липня 2018 року НАБУ повідомило, що завершило розслідування щодо Онищенка, підозрюваного в організації корупційної схеми з розкрадання коштів на видобутку і продажу природного газу.
За версією слідства, в період з січня 2013-го по червень 2016- го члени злочинної організації протиправно заволоділи коштами, отриманими від реалізації газу в розмірі понад 1,6 млрд, в результаті чого "Укргазвидобування" зазнала збитків на більш ніж 740 млн грн.
Серед фігурантів справи, крім Онищенка, зазначені його мама, 75-річна Інеса Кадирова, і адвокат Валерій Пісний - у минулому бізнес-партнер Ігоря Коломойського.
26 липня 2019 року матір нардепа-втікача Онищенка Інесу Кадирову затримали в аеропорту "Бориспіль". 74-річній Кадировій заборонили залишати Київ і зобов'язали співпрацювати зі слідством. Рішення ухвалив Солом'янський райсуд столиці.
21 січня ВАКС дозволив заочно розглядати справу про "газову схему", в організації якої підозрюють екснардепа Олександра Онищенка. Це стосується і його помічниці.
30 січня 2020 року стало відомо, що Вищий антикорупційний суд України відправив до Німеччини запит про надання міжнародної правової допомоги щодо затриманого там обвинуваченого в "газовій схемі" екснардепа Олександра Онищенка. Запит стосується вручення повістки про виклик на судове засідання.
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Тільки сліпий тут не бачить договірнячок між Онищенком і САП.
Зєлю геть. Дострокові. Обираймо узгодженого кандидата від демсил на дострокові цього літа.
Тим що "російський шпигун Пєця" віновив та озброїв армію, наповнив бюджет, заклав механізми знищення паРаші. Якби не Зеля - паРаша б уже здохла.
Та "мудрий український нарід" дурний як пробка.
І ти його представник цих "дурбецалів"...
За Порошенка військова потуга України у світі перемістилася з 21-го на 29-те місце.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=X2x2Si4A-mE&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=49ZY7JegyUk&t=11s Путин в ауте: Порошенко показал силу
Теперь ЛЮБАЯ экстрадиция в Украину не возможна!