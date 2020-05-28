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Новини Обмін полоненими
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Списки для взаємного звільнення утримуваних осіб обговорять на наступному засіданні ТКГ, - Офіс Президента

Списки для взаємного звільнення утримуваних осіб обговорять на наступному засіданні ТКГ, - Офіс Президента

Відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи (Україна, Росія, ОБСЄ), яке проходило у форматі відеоконференції.

Про це повідомляє Офіс Президента, передає Цензор.НЕТ.

На початку зустрічі українська делегація наголосила на необхідності встановлення безстрокового, безумовного та сталого дотримання режиму тиші. Крім того, Україна наполягла на необхідності забезпечення з боку російської сторони безумовного та безперешкодного доступу СММ ОБСЄ задля фіксації, зокрема, можливих порушень режиму тиші, забезпечення руху гуманітарних місій.

Представники СММ ОБСЄ повідомили про те, що їхні патрулі зафіксували сліди важкої техніки на території ОРДЛО України.

Зі свого боку українська делегація наголосила, що під час позачергового засідання Тристоронньої контактної групи 22 травня 2020 року представники ОБСЄ не підтвердили фактів обстрілів з боку Збройних сил України.

У межах безпекової групи продовжилося обговорення питання щодо нових ділянок розведення сил і засобів.

Досягнуто спільного розуміння між Україною та ОБСЄ безпекових питань, яке полягає у безумовному та повному виконанні СММ ОБСЄ наданого мандату усіма силами та засобами.

Тривають консультації щодо додаткових заходів повної та всеосяжної реалізації режиму припинення вогню та оновленого плану розмінування як необхідних умов для продовження процесу розведення сил і засобів за верифікації та контролю з боку СММ ОБСЄ.

ОБСЄ також відзначила роботу України в частині реалізації оновленого плану розмінування, як передбачено в комюніке за результатами зустрічі "Нормандської четвірки" в Парижі.

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У межах роботи гуманітарної групи було досягнуто домовленості щодо обговорення на наступному засіданні сформованих списків на взаємне звільнення утримуваних осіб.

Автор: 

обмін (1148) Донбас (22354) полонені (2248) Тристороння контактна група (827) Офіс Президента (2018)


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Топ коментарі
+7
Опять зеленских наменяет всяких маргиналов и таксистов на убийц наших воинов ?
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28.05.2020 11:42
+6
Списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц обсудят на следующем заседании ТКГ, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 2881
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28.05.2020 11:42
+4
Знов віддадуть таксистів?
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28.05.2020 11:41
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Знов віддадуть таксистів?
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28.05.2020 11:41 Відповісти
Списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц обсудят на следующем заседании ТКГ, - Офис Президента - Цензор.НЕТ 2881
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28.05.2020 11:42 Відповісти
Просто на сейчас таксистов не хватает...
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28.05.2020 11:47 Відповісти
Опять зеленских наменяет всяких маргиналов и таксистов на убийц наших воинов ?
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28.05.2020 11:42 Відповісти
Еще на заседании обсуждался и такой вопрос "Під час роботи економічної групи українська сторона наголосила, що відновлення банківської системи, системи оподаткування може відбутися відповідно до законодавства України. Російська сторона не заперечувала проти важливості верховенства українського законодавства на тимчасово непідконтрольній території. "https://www.president.gov.ua/news/vidbulosya-chergove-zasidannya-tristoronnoyi-kontaktnoyi-gru-61345 Подготовка к выплатам пенсий на оккупированных территориях?
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28.05.2020 11:47 Відповісти
>Подготовка к выплатам пенсий на оккупированных территориях?

Выплати затруднены, но по большому счету не прекращались, за исключением короткого периода.
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28.05.2020 11:52 Відповісти
Настало время - завтра будет!
Лишь этим мы теперь живём...
Сегодня - мокро и на стуле,
Но феном мы страну спасём!
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28.05.2020 11:48 Відповісти
Настоящих патриотов Украины кремлёвский выб..ядок отдавать не собирается. Завербованных уродов , типа Гади Савченко, выменять удастся....И таксистов, и доставщиков пенсий, и всякую лугандонскую уголовную шелупонь из тюрем....А Зеленскому ВСЁ РАВНО, кого возвращать, лишь бы путену угодить и услужить...
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28.05.2020 12:00 Відповісти
Таксистов на убийц - это не обмен, это уринотерапия для зебилов
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28.05.2020 12:02 Відповісти
А шо у нас ещё не всех убийц, шпионов и диверсантов освободили и оправдали?
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28.05.2020 12:27 Відповісти
А что это вообще за мероприятие такое? Освобождение удерживаемых лиц? И какое оно отношение к войне имеет. Ну поменялись уголовниками со своими братьями-кацапами. Ну и что?
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28.05.2020 14:27 Відповісти
 
 