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Новини Вступна кампанія
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Перетин абітурієнтами КПВВ на лінії розмежування під час вступної кампанії обговорювався в межах ТКГ, - ОП

Перетин абітурієнтами КПВВ на лінії розмежування під час вступної кампанії обговорювався в межах ТКГ, - ОП

На засіданні Тристоронньої контактної групи, яке відбувалося у форматі відеоконференції, сторони обговорили відкриття нових КПВВ на лінії розмежування, зокрема в Золотому.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

У межах ТКГ обговорювалося питання забезпечення безперешкодного перетину КПВВ абітурієнтами в межах вступної кампанії, визначивши це гуманітарною підставою.

Крім того, сторони продовжили обговорення відкриття нових КПВВ на лінії розмежування, зокрема в Золотому.

Читайте також: Списки для взаємного звільнення утримуваних осіб обговорять на наступному засіданні ТКГ, - Офіс Президента

Автор: 

вступна кампанія (228) абітурієнт (117) Тристороння контактна група (827) Офіс Президента (2018)


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Топ коментарі
+2
А зачем нам домбасятинская молодежь в ВУЗах? Что б продвигать идеи руцького мира? Им сложно будет учиться на державній мові и им будет сплошной дискомфорт. Кстати, дочька Корнета закончила уже обучиние, и чо ее еще не взяли за жабры и не обменяли на наших пленных воинов?
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28.05.2020 11:50
+2
Їх там 6 років вчили ненавидіти Україну, а ви їм вищу освіту?
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28.05.2020 11:55
+1
Они поедут поступать в наши военные училища
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28.05.2020 11:52
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А зачем нам домбасятинская молодежь в ВУЗах? Что б продвигать идеи руцького мира? Им сложно будет учиться на державній мові и им будет сплошной дискомфорт. Кстати, дочька Корнета закончила уже обучиние, и чо ее еще не взяли за жабры и не обменяли на наших пленных воинов?
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28.05.2020 11:50 Відповісти
Они поедут поступать в наши военные училища
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28.05.2020 11:52 Відповісти
Чим більше молоді вдасться витягнути з Лугандону в Україну тим краще,бо є шанс врятувати їх від "руССкого мира".
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28.05.2020 11:54 Відповісти
Хотелось бы, но верится с трудом. Сколько волка не корми - всеравно в лес смотрит.
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28.05.2020 13:06 Відповісти
Їх там 6 років вчили ненавидіти Україну, а ви їм вищу освіту?
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28.05.2020 11:55 Відповісти
Так,треба шоб вони побачили як живе Україна,і чи збігається це з тою пропагандою шо ям розповідали.Україна з дітьми не воює.
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28.05.2020 11:58 Відповісти
То до сраки, кусати руку що дає звична для них тема.
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28.05.2020 12:07 Відповісти
А потом эта быдлота будет всем говорить что училась на временно оккупированной Украиной територии.
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28.05.2020 12:06 Відповісти
Вчити треба але й перевіряти.
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29.05.2020 10:56 Відповісти
 
 