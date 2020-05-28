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Перетин абітурієнтами КПВВ на лінії розмежування під час вступної кампанії обговорювався в межах ТКГ, - ОП
На засіданні Тристоронньої контактної групи, яке відбувалося у форматі відеоконференції, сторони обговорили відкриття нових КПВВ на лінії розмежування, зокрема в Золотому.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
У межах ТКГ обговорювалося питання забезпечення безперешкодного перетину КПВВ абітурієнтами в межах вступної кампанії, визначивши це гуманітарною підставою.
Крім того, сторони продовжили обговорення відкриття нових КПВВ на лінії розмежування, зокрема в Золотому.
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